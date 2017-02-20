Heyecan verici küçük bir daire

Çoğu zaman yeniden yapılandırma projelerini incelediğimizde değişimle birlikte tazeliğe ihtiyacı olan, bunu yaparken geçmiş veya gelenekle olan bağlarını koparmamakla kalmayıp aynı zamanda modernitenin hem stil hem de organizasyonda basit ve küçük dozlarla bütünleştirdiği konutlar görürüz. Barselona’da bulunan Grupo Inventia Mimarlık tasarımı bu daire de onlardan biri. Açık planlı oturma alanı ve mutfak, banyo ve yatak odasından oluşan konut büyük bir daire olmamakla birlikte açık renkler ve az sayıda eşya ile ferahlık hissi sağlıyor. Küçük bir daireye sahipseniz ve tasarlamak için nasıl bir yol izleyeceğinizi merak ediyorsanız ilham dolu bu projeye siz de göz atın.
Evdeki geçiş alanı işlevi gören koridor, genellikle evin diğer odaları gibi iyi dekore edilmez, oysa birkaç küçük dokunuş büyük bir fark yaratabilir. Bazı kurutulmuş çiçekler ve çerçeveli resimlerin yerleştirildiği bir raf ile koridora biraz olsun kişilik kazandırılabilir. Bu evin her alanı, laminat döşeme özellikli koridor da dahil olmak üzere farklı bir döşeme seçeneği ile tanımlanır; bütçeniz daha kaliteli malzemeye izin vermiyorsa mükemmel bir seçenektir.
Açık plan yaşam alanları küçük dairelerin düzenlenmesinde gün geçtikçe daha popüler oluyor ve nedenini görmek zor değil. Oturma odaları ve yemek odaları genellikle aynı yeri paylaşırken, mutfak da dahil olmak üzere tüm ortak alanları bir araya getirmek evinizdeki duvar miktarını azaltmanın mükemmel bir yoludur. Bu şekilde küçük dairelerin yol açtığı klostrofobik etkiyi de önlemiş olursunuz.
Koridordan geçip yaşam alanı olan yemek odası ve salona ulaştığımızda ilk olarak desenli seramik kaplamalar dikkati çekiyor. Bunun gibi desenli seramikler mutfaklarda sıkça kullanılır. Bu daire ise açık planlı yaşam alanına göre dizayn edildiği için seramik kaplama odanın tamamında kullanılmıştır. Duvarlar ve kapılar olmasa dahi yalnızca mutfak bölümünde kullanılabilirdi. Ancak zaten sade bir daire olduğu için tüm zeminde tercih edildi.
Mutfak modern bir ekipmana, göz alıcı parlaklıktaki yüzeylere, düz panel dolaplara ve en yeni cihazlara sahip. Mutfak adası aynı zamanda kahvaltı barı işlevi görüp hem yemek hazırlama hem de rahat yemek için yer sağlayan harika bir fikir. Evdeki küçük tasarım dokunuşlarına göz atacak olursak; duvardaki klasik saat ve kutu rafındaki bitki dahil olmak üzere her biri çağdaş, şık ve özenle seçildi. Son olarak bu küçük mutfak pek çok depolama seçeneği olduğunun altını çizelim.
Mutfakla iç içe bulunan yemek odası ve salon modern olmakla birlikte son derece sade bir şekilde dekore edildi. Yer döşemesi zaten desenli olduğundan halıya ihtiyaç duyulmadı. Dört kişilik yemek masası duvara dayandırıldığı için daha az yer kaplıyor. Salon ise çift kişilik bir kanepeden ibaret.
Banyo dairenin tamamı gibi küçük bir alana sahip. Bununla beraber oldukça dikkat çekici. Oturma odası gibi sosyal alanlara oranla daha renkli döşendiği söylenebilir. Yerdeki desenli seramikler göz alıcı. Banyo duvarları ise koyu mavi taşlarla örüldü Şeffaf camlı modern bir duşu bulunan banyo sınırlı alanına rağmen iyi tasarlanmış diyebiliriz.
Küçük dairede son durağımız yatak odası. Evin genelinde olduğu gibi yatak odası çok sade ve basit döşendi. Diğer odalardaki seramik kaplamadan farklı olarak zeminde ahşap tercih edildi. Zeminle uyumlu olarak yatak başlığı ve küçük komodin de ahşaptan yapılma. Ahşap güçlü bir malzeme olduğu için dekoratif açıdan başka bir ekleme yapılmadı.
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