Heyecan verici küçük bir daire

Evdeki geçiş alanı işlevi gören koridor, genellikle evin diğer odaları gibi iyi dekore edilmez, oysa birkaç küçük dokunuş büyük bir fark yaratabilir. Bazı kurutulmuş çiçekler ve çerçeveli resimlerin yerleştirildiği bir raf ile koridora biraz olsun kişilik kazandırılabilir. Bu evin her alanı, laminat döşeme özellikli koridor da dahil olmak üzere farklı bir döşeme seçeneği ile tanımlanır; bütçeniz daha kaliteli malzemeye izin vermiyorsa mükemmel bir seçenektir.

Açık plan yaşam alanları küçük dairelerin düzenlenmesinde gün geçtikçe daha popüler oluyor ve nedenini görmek zor değil. Oturma odaları ve yemek odaları genellikle aynı yeri paylaşırken, mutfak da dahil olmak üzere tüm ortak alanları bir araya getirmek evinizdeki duvar miktarını azaltmanın mükemmel bir yoludur. Bu şekilde küçük dairelerin yol açtığı klostrofobik etkiyi de önlemiş olursunuz.