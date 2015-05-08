Önce & Sonra: İstanbul'da gençleşen daire

Biliyorsunuz Önce & Sonra yazılarımızda dönüşüm projelerine yer veriyoruz. Adeta sihirli ellerin değip yeni baştan yaratılan yapıları sizlerle buluşturuyoruz. Türkiye'de konut sektörü hızla gelişse de eski yapılar hala çoğunlukta. Mühendisliğin bu kadar gelişmediği dönemlerde yapılan binalar özensizliğin de etkisiyle bir sürü yapısal sorun barındırıyor. Bunlardan en önemlileri de ısı ve su yalıtımı.

Bugün homify'da ele alacağımız dönüşüm projesiyle NM Mimarlık tarafından bir apartman dubleksinin yeniden yaratılmasına şahit olacağız. Firma önemli yalıtım ve alt yapı problemlerine sahip olan dairede gerekli tadilatları yaptıktan sonra, iç mimari uygulamasını gerçekletirmi. Konsept tasarımı sırasında, müşterinin isteği doğrultusunda krem tonlarına ağırlık verilen proje, sadelikten ödün vermeyen fakat klasik Türk ailesi gereksinimlerini de karşılayan bir ev olarak tasarlanmıştır.