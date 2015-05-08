Önce & Sonra: İstanbul'da gençleşen daire

Biliyorsunuz Önce & Sonra yazılarımızda dönüşüm projelerine yer veriyoruz. Adeta sihirli ellerin değip yeni baştan yaratılan yapıları sizlerle buluşturuyoruz. Türkiye'de konut sektörü hızla gelişse de eski yapılar hala çoğunlukta. Mühendisliğin bu kadar gelişmediği dönemlerde yapılan binalar özensizliğin de etkisiyle bir sürü yapısal sorun barındırıyor. Bunlardan en önemlileri de ısı ve su yalıtımı.
Bugün homify'da ele alacağımız dönüşüm projesiyle NM Mimarlık tarafından bir apartman dubleksinin yeniden yaratılmasına şahit olacağız. Firma önemli yalıtım ve alt yapı problemlerine sahip olan dairede gerekli tadilatları yaptıktan sonra, iç mimari uygulamasını gerçekletirmi. Konsept tasarımı sırasında, müşterinin isteği doğrultusunda krem tonlarına ağırlık verilen proje, sadelikten ödün vermeyen fakat klasik Türk ailesi gereksinimlerini de karşılayan bir ev olarak tasarlanmıştır.
Mutfak su tesisatının en yoğun bulunduğu bölümlerden biri. Bu noktada su yalıtımı ve rutubet sorunlarının çözülmesi gerekiyor. NM mimarlık öncelikle mutfakta bu tip sorunları ortadan kaldırmış. Duvarların yalıtım malzemesiyle kaplandığını fotoğraftan görebiliyoruz. Su yalıtımının yanı sıra ısı yalıtımı konusunda da içeriden çözüm bulunmuş.
Az önceki fotoğraftaki mutfağın bu hale dönüşebileceğini hayal edebilir miydiniz? Evet şaka değil. Bu az önce gördüğünüz mekan. Bembeyaz lake dolapları donatılan mutfakta zemin için de açık renk karolar tercih edilmiş. Ama açık renkler üst dolaplar ve tezgah arasında kalan bölümlerin siyaha boyanması, masa ve ankastre ürünlerde siyahın tercih edilmesiyle dengelenmiş. Masanın sandalyeleri için şeffaf plastik malzeme kullanılmış ve çok koş bir etki yaratılmış.
Resimde üst kat ve alt kat arasındaki bağlantıyı sağlayan merdivenin eski halini görüyorsunuz.
Merdiven adeta kimlik değiştirmiş. Basamaklar masif ahşapla kaplanmış ve duvara iki basamakta bir spot yerleştirilmiş. Işıklandırma çok şık bir atmosfer yaratmış. Bu kare bende Vavien filmini hatırlattı. Vavien devre, iki farklı noktadan kontrol edilebilen elektrik devresi için kullanılabiliyor. Eminiz bu merdivendeki ışıkları da hem aşağıdan hem de yukarıdan kontrol etmeyi sağlayacak bir vavien devre kullanılmıştır.
Banyo da ıslak zeminlerin yoğun olarak bulunduğu ve yalıtım gerektiren mekanlardan biri. Resimdeki banyonun dönüşümden önceki halini görüyorsunuz.
Banyonun geçirdiği verime inanabiliyor musunuz. Son dönemlerde çok sık rastladığımız asimetrik duvar dekorasyonu kullanılan mutfakta altın varaklı ayna da dikkat çeken bir başka unsur. Bir duvarın düz kahverengi, diğer duvarın kahverengi zemine çiçekli duvar kağıdıyla kaplı banyoda ayna adeta bu ikiliği eşit olarak yan yanan getiriyor.
Evin diğer banyosunda bulunan vitrifiye ürününü özellikle göstermek istedik. Farklı çizgileriyle göz dolduran lavabo banyoya hareket kazandırmış.
Evin yapısal sorunları çözüldükten sonra sadeliğin hakim olduğu bir daire yaratılmış. Bunu salonda da çok net biçimde görebiliyoruz. Açık renk duvar kağıdıyla kaplı salon çok eşyaya boğulmamış ve var olan eşyalar da mütevazı mobilyalardan seçilmiş.
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