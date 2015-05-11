Çok özel bahçe tasarımları

Baharı doğru dürüst yaşamadan yaz geliyor gibi görünüyor. Sıcak yaz akşamlarının keyfi nerede çıkar? Elbette çok şık tasarlanmış bahçelerde. Tabii herkesin böyle bir şansı olmuyor. Bırakın bahçesi olan müstakil evi, bazı evlerde balkon bile bulunmuyor. Bu durumda da insanlar yazın sıcağından kurtulmak için kendilerini bulabildikleri en yakın parklara atıyor.
Bahçe tasarımı son yıllarda gelişen bir olgu. Peyzaj mimarlığı bölümleri arttıkça, tahsilli bahçe ve dış mekan tasarımı uzmanları Türkiye halklarını farklı bitki türleri ve bahçe tasarım konseptleriyle tanıştırdı.
Bugün homify'da tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkmış birbirinden güzel bahçe örneklerine göz atacağız. Siz de bahçe sahibi şanslı kişilerdenseniz, bu yazı size çok fikir verebilir. Haydi buyurun.
Bahçe tasarımını önemli kılan gerçeklerden biri, insanların ilk evler hakkındaki ilk izleniminin dış görünüşle başlaması. Bahçeler evlerin adeta vitrini. Bu bahçe de bu güzel evin dış görünüşünü başarılı bir şekilde tamamlıyor.
Bahçelerin değişilmez unsurlarından biri de çardaklar. Gündüzleri güneşten korudukları gibi, akşamları da olası yaz yağmurlarından etkilenmeden bahçenin keyfini çıkarmamızı sağlayan çardakların çok fazla boy ve modeli bulunuyor. GNC Ahşap da çok çeşitli modellerde çardak ve kameriyeler üretiyor. Resimdeki çardaklar da firmaya ait.
İstanbul Kartal'da bulunan MSF Dizayn Peyzaj peyzaj ve kentsel tasarım çalışmalarının yanı sıra bahçe tasarımda kullanılan gölet, şelale, saksı gibi çeşitli unsurların üretimini de yapıyor. Bu resimde gördüğünüz bahçe Sultanbeyli'de bir fabrikada bulunuyor. Fabrika sahibi doğadan aldığını doğaya geri verme prensibini benimseyen bir anlayışa sahip olacak k fabrikasının bahçesinin tasarımı için de oldukça özenmiş. MSF de bu özeni boşa çıkarmayacak bir iş çıkarmış ortaya. Çok büyük bir bitki çeşitliliğinin var olduğu bahçede gölet ve çardak da bulunuyor. Bahçedeki yürüme yolları doğal taşlardan estetik biçimde tasarlanmış.
Peyzaj ve bahçe tasarımında uzmanlaşmış Asis Mimarlık'ın imzasını taşıyan bu bahçeye bakınca insanın zihninde sonzuluk duygusu uyanıyor. Alabildiğince çim geniş bahçe büyük taş kütlelerinin adeta bir modern sanat eseri olarak kullanımıyla bir açık hava müzesini andırmış. Çimlerin ortasında uzanan yürüyüş yolunda doğal taş kullanılmış.
Bu bahçe de Asis Mimarlık'a ait. Bitkilerin yanı sıra doğal taşlar da ustalıkla kullanılmış. Çimen ve doğal taşın dengeli kullanıldığı bahçede farklı türde bitkiler dikkat çekiyor.
Hakan Helvacıoğlu'nun iç mekan kadar bahçelere de özel önem veren bir mimar olduğunu, iç mimarın daha önce incelediğimiz evlerinde de görmüştük. Bu bahçe de Hakan Helvacıoğlu tarzını son derece iyi yansıtıyor. Yaşlı ağaçların heybetle durduğu bahçede top şeklinde budanmış bitkiler dikkat çekiyor. Elbette sanat kullanımı da bir diğer dikka çekici unsur. Bahçenin ortasındaki kaide çok estetik.
Hande Köksal Interiors'un imzasını taşıyan bir evin bahçesini görüyorsunuz. Böyle bahçesi olan bir evde yaşamayı eminiz hepiniz isterdiniz. Köksal her zaman olduğu gibi ortaya yine çok başarılı bir iş çıkarmış.
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