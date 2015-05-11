Çok özel bahçe tasarımları

Baharı doğru dürüst yaşamadan yaz geliyor gibi görünüyor. Sıcak yaz akşamlarının keyfi nerede çıkar? Elbette çok şık tasarlanmış bahçelerde. Tabii herkesin böyle bir şansı olmuyor. Bırakın bahçesi olan müstakil evi, bazı evlerde balkon bile bulunmuyor. Bu durumda da insanlar yazın sıcağından kurtulmak için kendilerini bulabildikleri en yakın parklara atıyor.

Bahçe tasarımı son yıllarda gelişen bir olgu. Peyzaj mimarlığı bölümleri arttıkça, tahsilli bahçe ve dış mekan tasarımı uzmanları Türkiye halklarını farklı bitki türleri ve bahçe tasarım konseptleriyle tanıştırdı.

Bugün homify'da tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkmış birbirinden güzel bahçe örneklerine göz atacağız. Siz de bahçe sahibi şanslı kişilerdenseniz, bu yazı size çok fikir verebilir. Haydi buyurun.