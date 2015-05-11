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Çok özel bahçe tasarımları

Aydin Sanli Aydin Sanli
House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Bahçe
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Baharı doğru dürüst yaşamadan yaz geliyor gibi görünüyor. Sıcak yaz akşamlarının keyfi nerede çıkar? Elbette çok şık tasarlanmış bahçelerde. Tabii herkesin böyle bir şansı olmuyor. Bırakın bahçesi olan müstakil evi, bazı evlerde balkon bile bulunmuyor. Bu durumda da insanlar yazın sıcağından kurtulmak için kendilerini bulabildikleri en yakın parklara atıyor. 

Bahçe tasarımı son yıllarda gelişen bir olgu. Peyzaj mimarlığı bölümleri arttıkça, tahsilli bahçe ve dış mekan tasarımı uzmanları Türkiye halklarını farklı bitki türleri ve bahçe tasarım konseptleriyle  tanıştırdı. 

Bugün homify'da tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkmış birbirinden güzel bahçe örneklerine göz atacağız. Siz de bahçe sahibi şanslı kişilerdenseniz, bu yazı size çok fikir verebilir. Haydi buyurun. 

Havuzlu bir bahçe

Peyzaj Uygulaması ve Ahşap Donatılar homify Modern Bahçe
homify

Peyzaj Uygulaması ve Ahşap Donatılar

homify
homify
homify

Bahçe tasarımını önemli kılan gerçeklerden biri, insanların ilk evler hakkındaki ilk izleniminin dış görünüşle başlaması. Bahçeler evlerin adeta vitrini. Bu bahçe de bu güzel evin dış görünüşünü başarılı bir şekilde tamamlıyor. 

Bahçelerin değişilmez unsurlarından biri de çardaklar. Gündüzleri güneşten korudukları gibi, akşamları da olası yaz yağmurlarından etkilenmeden bahçenin keyfini çıkarmamızı sağlayan çardakların çok fazla boy ve modeli bulunuyor. GNC Ahşap da çok çeşitli modellerde çardak ve kameriyeler üretiyor. Resimdeki çardaklar da firmaya ait. 

Olağanüstü bir bahçe

homify Klasik Sergi Alanları Ofis Alanları
homify

homify
homify
homify

İstanbul Kartal'da bulunan MSF Dizayn Peyzaj peyzaj ve kentsel tasarım çalışmalarının yanı sıra bahçe tasarımda kullanılan gölet, şelale, saksı gibi çeşitli unsurların üretimini de yapıyor. Bu resimde gördüğünüz bahçe Sultanbeyli'de bir fabrikada bulunuyor. Fabrika sahibi doğadan aldığını doğaya geri verme prensibini benimseyen bir anlayışa sahip olacak k fabrikasının bahçesinin tasarımı için de oldukça özenmiş. MSF de bu özeni boşa çıkarmayacak bir iş çıkarmış ortaya. Çok büyük bir bitki çeşitliliğinin var olduğu bahçede gölet ve çardak da bulunuyor. Bahçedeki yürüme yolları doğal taşlardan estetik biçimde tasarlanmış. 

Alabildiğine çimen

Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Akdeniz Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Asis Mimarlik

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Peyzaj ve bahçe tasarımında uzmanlaşmış Asis Mimarlık'ın imzasını taşıyan bu bahçeye bakınca insanın zihninde sonzuluk duygusu uyanıyor. Alabildiğince çim geniş bahçe büyük taş kütlelerinin adeta bir modern sanat eseri olarak kullanımıyla bir açık hava müzesini andırmış. Çimlerin ortasında uzanan yürüyüş yolunda doğal taş kullanılmış. 

Taşla bitkilerin uyumu

Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Akdeniz Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Asis Mimarlik

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Bu bahçe de Asis Mimarlık'a ait. Bitkilerin yanı sıra doğal taşlar da ustalıkla kullanılmış. Çimen ve doğal taşın dengeli kullanıldığı bahçede farklı türde bitkiler dikkat çekiyor.

Yemyeşil bir bahçe

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Hakan Helvacıoğlu'nun iç mekan kadar bahçelere de özel önem veren bir mimar olduğunu, iç mimarın daha önce incelediğimiz evlerinde de görmüştük. Bu bahçe de Hakan Helvacıoğlu tarzını son derece iyi yansıtıyor. Yaşlı ağaçların heybetle durduğu bahçede top şeklinde budanmış bitkiler dikkat çekiyor. Elbette sanat kullanımı da bir diğer dikka çekici unsur. Bahçenin ortasındaki kaide çok estetik. 

Huzur veren bahçe

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Bahçe
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Hande Köksal Interiors'un imzasını taşıyan bir evin bahçesini görüyorsunuz. Böyle bahçesi olan bir evde yaşamayı eminiz hepiniz isterdiniz. Köksal her zaman olduğu gibi ortaya yine çok başarılı bir iş çıkarmış. 

Daha fazla bahçe tasarımı için tıklayın.

Çağdaş bir ofis projesi
Bu bahçe tasarımlarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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