Estetik bir salon takımı

Salonlar eskiden sadece misafir geldiğinde açılırdı. Alınan mobilyalara özene bezene örtüler dikilir, güzelim mobilyalar bu örtülerin altında eskir giderdi. Evin genci eve arkadaşlarını davet etmişse, anne evden ayrılırken çocuğa sıkı sıkı salona girmemelerini tembihlerdi. Şükür ki o günler çok gerilerde kaldı. Artık salon mobilyalarına açılmaya bekleyen heykel muamelesi yapılmıyor. Böyle olunca da salon takımları daha sık yenileniyor ve dolayısıyla hızlı bir üretim faaliyeti sürüyor. Bu durum salon takımlarında çok fazla alternatif çıkmasına da neden oluyor.

Bugün size İstanbul'un Anadolu yakasındaki mobilya cenneti Modoko'da faaliyet gösteren Sönmez Mobilya'nın koleksiyonunda bulunan Driade salon takımını tanıtacağız. Siz de salon takımınızı yenilemeyi düşünüyorsanız bu takım size fikir verebilir. Hazırsanız başlayalım.