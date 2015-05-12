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Estetik bir salon takımı

Aydin Sanli Aydin Sanli
Driade Proje, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Minimalist Yemek Odası
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Salonlar eskiden sadece misafir geldiğinde açılırdı. Alınan mobilyalara özene bezene örtüler dikilir, güzelim mobilyalar bu örtülerin altında eskir giderdi. Evin genci eve arkadaşlarını davet etmişse, anne evden ayrılırken çocuğa sıkı sıkı salona girmemelerini tembihlerdi. Şükür ki o günler çok gerilerde kaldı. Artık salon mobilyalarına açılmaya bekleyen heykel muamelesi yapılmıyor. Böyle olunca da salon takımları daha sık yenileniyor ve dolayısıyla hızlı bir üretim faaliyeti sürüyor. Bu durum salon takımlarında çok fazla alternatif çıkmasına da neden oluyor. 

Bugün size İstanbul'un Anadolu yakasındaki mobilya cenneti Modoko'da faaliyet gösteren Sönmez Mobilya'nın koleksiyonunda bulunan Driade salon takımını tanıtacağız. Siz de salon takımınızı yenilemeyi düşünüyorsanız bu takım size fikir verebilir. Hazırsanız başlayalım. 

Oturma grubu

Driade Salon Takımı Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Minimalist Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Driade Salon Takımı

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Driade salon takımında kahverengi ve yeşil renkler kullanılmış. İki üçlü kanepeden iki de tekli koltuktan oluşan takım sahip olduğu modern çizgilerle göz dolduruyor. Düşünülse kahverengiyle yeşilin uyumlu renkler olacağı herkesin aklına gelmez. Ama bereket ki Sönmez Mobilya bu iki rengi bir arada kullanarak bize bu renklerin nasıl birbirine yakıştığını gösterdi. Kırlentler içi ise yeşil ve mor renkler tercih edilmiş. Morun çok alakasız gelmesin. Mor renk salon takımının yemek masası sandalyelerinde de kullanılmış. 

Yemek masası

Driade Salon Takımı Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Minimalist Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Driade Salon Takımı

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Yemek masası lake medfden beyaz renkte. Sandalyelerin ayakları beyaz, döşemeleri ise kırlentler gibi mor renkte. Sandalyelerin çizgileri bir hayli sıra dışı ve ilgi çekici. Yemek masasının konsolu ise üstündeki konik desenlerle dikkat çekiyor. 

Geometrik şekiller

Driade Salon Takımı Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Modern Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Driade Salon Takımı

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Beyaz orta sehpa da mdfden yapılmış ve mat lake boyayla boyanmış. Orta sahpada konsolda gördüğümüz kabartıların devamını görüyoruz. Yan yüzeyindeki bu konik kabartılar sehpaya hareket kazandırmış. Arka plandaki tekli koltukları farklı bir açıdan görme şansımız oldu. Yuvarlak hatlı koltuklar oldukça konforlu görünüyor. Ama takımın en ilginç parçası adeta köşesinin üstünde dengede duruyormuş izlenimi veren raf. İki koltuğun arasında duran raf-sehpa küt tabanı sayesinde o şekilde durabiliyor. 

TV ünitesi ve raflar

Driade Salon Takımı Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Modern Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Driade Salon Takımı

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Resimde takımın TV ünitesi ve kitaplıklarını görüyoruz. Açık renkte tercih edilen TV ünitesi sehpayla uyu gösterirken, koyu renkli kitaplıklar ortama denge katıyor. 

Daha fazla salon takımı için tıklayın.

Siyahın asaletini yansıtan bir rezidans
Sönmez Mobilya koeksiyonunda bulunan bu salon takımını siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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