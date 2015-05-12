Estetik bir salon takımı

Salonlar eskiden sadece misafir geldiğinde açılırdı. Alınan mobilyalara özene bezene örtüler dikilir, güzelim mobilyalar bu örtülerin altında eskir giderdi. Evin genci eve arkadaşlarını davet etmişse, anne evden ayrılırken çocuğa sıkı sıkı salona girmemelerini tembihlerdi. Şükür ki o günler çok gerilerde kaldı. Artık salon mobilyalarına açılmaya bekleyen heykel muamelesi yapılmıyor. Böyle olunca da salon takımları daha sık yenileniyor ve dolayısıyla hızlı bir üretim faaliyeti sürüyor. Bu durum salon takımlarında çok fazla alternatif çıkmasına da neden oluyor.
Bugün size İstanbul'un Anadolu yakasındaki mobilya cenneti Modoko'da faaliyet gösteren Sönmez Mobilya'nın koleksiyonunda bulunan Driade salon takımını tanıtacağız. Siz de salon takımınızı yenilemeyi düşünüyorsanız bu takım size fikir verebilir. Hazırsanız başlayalım.
Driade salon takımında kahverengi ve yeşil renkler kullanılmış. İki üçlü kanepeden iki de tekli koltuktan oluşan takım sahip olduğu modern çizgilerle göz dolduruyor. Düşünülse kahverengiyle yeşilin uyumlu renkler olacağı herkesin aklına gelmez. Ama bereket ki Sönmez Mobilya bu iki rengi bir arada kullanarak bize bu renklerin nasıl birbirine yakıştığını gösterdi. Kırlentler içi ise yeşil ve mor renkler tercih edilmiş. Morun çok alakasız gelmesin. Mor renk salon takımının yemek masası sandalyelerinde de kullanılmış.
Yemek masası lake medfden beyaz renkte. Sandalyelerin ayakları beyaz, döşemeleri ise kırlentler gibi mor renkte. Sandalyelerin çizgileri bir hayli sıra dışı ve ilgi çekici. Yemek masasının konsolu ise üstündeki konik desenlerle dikkat çekiyor.
Beyaz orta sehpa da mdfden yapılmış ve mat lake boyayla boyanmış. Orta sahpada konsolda gördüğümüz kabartıların devamını görüyoruz. Yan yüzeyindeki bu konik kabartılar sehpaya hareket kazandırmış. Arka plandaki tekli koltukları farklı bir açıdan görme şansımız oldu. Yuvarlak hatlı koltuklar oldukça konforlu görünüyor. Ama takımın en ilginç parçası adeta köşesinin üstünde dengede duruyormuş izlenimi veren raf. İki koltuğun arasında duran raf-sehpa küt tabanı sayesinde o şekilde durabiliyor.
Resimde takımın TV ünitesi ve kitaplıklarını görüyoruz. Açık renkte tercih edilen TV ünitesi sehpayla uyu gösterirken, koyu renkli kitaplıklar ortama denge katıyor.
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