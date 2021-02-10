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Küçük evlere uygun 15 sürgülü kapı

nihal e. nihal e.
Luxury Apartment, Soho, Ligneous Designs Ligneous Designs Sürgülü kapılar
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Sürgülü kapılar küçük evler için en iyi seçeneklerden biridir ve her bir santimetre boşluğu kullanılabilir hale getirilerek gerçekten fark yaratır. Sürgülü kapılarda, klasik kapı modelleri için gerekli olan açma ve kapanma alanlarına ihtiyaç yoktur. İç mekan tasarımcıları için bu tür modeller açık alanların tasarımında etkili bir araç vazifesi görür. Sürgülü kapılar sayesinde çeşitli sistemler ve malzemeler evin mimari yapısına entegre edilebilecek şekilde sorunsuzca bağlanır. Bu gibi özellikleri nedeniyle sürgülü kapılar bugün en çok tuvalet kapısı modelleri olarak tercih ediliyor. Bugünkü yazımızda başta küçük evler olmak üzere sürgülü kapıların nasıl bir fark yaratabileceğini göstermek için 15 örnek derledik.

Sürgülü kapıların teknik özellikleri

GÜZELYALI , MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Kapılar
MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ.

GÜZELYALI

MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ.
MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ.
MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ.

Ülkemizde özellikle mutfak, koridor geçiş alanları ve banyo sürgülü kapı modelleri için en ideal ve en popüler iç mekanların başında geliyor. Sürgülü banyo ve tuvalet kapı modelleri de farklı tekniklerle üretiliyor ve farklı kullanım özellikleri sağlıyor. 

Cepli sürgülü kapılar genellikle tek kanat açılımlıdır ve en dar alanlar için en ideal tercihtir. Bu yüzden de tuvalet kapısı modelleri arasında oldukça popüler olan cepli sürgülü kapı sisteminde duvarın içinde gizli bir bölme oluşturulur ve kapının kanadı bu bölmenin içine doğru kayar. 

Sürmeli kayar kapılar ise çift ya da tek kanat kullanılabilir. Genellikle bu seçenek sürgülü banyo kapısı ya da koridor kapısı olarak daha dar alanlarda kullanılacaksa tek kanatlı tercih ediliyor, salon gibi geniş alanlarda ise çift kanatlı. Bu modellerde kapının altında ve üstünde ray sistemleri olur ve kapı bu ray sistemleri ile kayarak açılır. 

Estetik görünüm

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ORMAN TASARIM

Ahır Kapısı Modeli Kütüphane Dolap

ORMAN TASARIM
ORMAN TASARIM
ORMAN TASARIM

Alan tasarrufu açısından oldukça fonksiyonel olan sürgülü kapılar aslında estetik açıdan da iç tasarımlarda oldukça modern ve şık bir görünüm yaratıyorlar. Özellikle küçük alanlarından dolayı banyo ve tuvalet kapı modelleri arasında yaygın şekilde tercih edilen sürgülü kapılar pek çok farklı tarza uyum sağlayabilecek tasarımlarda üretiliyor. Ahşap, cam ve plastik gibi pek çok farklı malzemeden üretilebilen sürgülü kapılar modern, rustik, country ya da klasik tarz dekorasyonlara hitap edebilecek geniş bir model yelpazesine sahip. Hatta dilerseniz profesyonel bir marangoz tarafından özel olarak tasarlanıp üretilmiş bir sürgülü kapıya da sahip olabilirsiniz. Eğer siz de sürgülü banyo kapısı ya da evinizin diğer yaşam alanları için şık bir görünüme sahip olan bir kayar kapı modeli arıyorsanız, aşağıdaki örneklerden ilham alabilirsiniz. 

​1. Katlanabilen model

Sliding Folding doors GK Architects Ltd Sürgülü kapılar
GK Architects Ltd

Sliding Folding doors

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Bu örnekteki sürgülü kapı diğer modellerden biraz farklı. Terasla iç mekan arasında yer alan kapı bir duvarın tamamını kaplıyor.

​2. Rustik tarz sürgülü kapı

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Sürgülü kapılar
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

Mutfak ve yemek odasını ayırmak için tercih edilen sürgülü kapı beyaz renginde olup ahşap malzemeden yapılmış. Evin dekorasyonuyla bütünleştiği için gözü hiç rahatsız etmiyor.

3. Katmanlardan oluşan model

PARIS 17 29m², blackStones blackStones Sürgülü kapılar
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Bir duvardan diğer duvara uzanan bu örnek odanın genişliğine uygun olarak tasarlanmış. Oturma odasıyla yatak odasını ayırdığı için üzerinde cam bulunmuyor. Beyaz dokulu yüzeyinin yanı sıra üç katmandan oluşuyor.

4. Banyoda sürgülü kapı

Sliding frameless glass doors Ion Glass Sürgülü kapılar Cam
Ion Glass

Sliding frameless glass doors

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

Eğer geniş bir banyonuz varsa ve banyo ile tuvalet bölümünü ayırmak istiyorsanız banyolarda da sürgülü kapı modellerini tercih edebilirsiniz. Banyo sürgülü kapı modelleri çok daha küçük ve dar alanlar için de farklı tasarımlarla üretilebiliyor.

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​5. İşlevsel sürgülü kapı

The Wine Warehouse, Chepstow, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Sürgülü kapılar
Hall + Bednarczyk Architects

The Wine Warehouse, Chepstow

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Resimdeki küçük bir sürgülü kapı örneği görüyoruz. Beyaz ve basit görünümlü bu model sadeliğine karşın oldukça işlevsel. Zira aynı zamanda kitaplığa kapak vazifesi görüyor.

​6. Rengarenk bir kapı

West London house, Viewport Studio Viewport Studio Sürgülü kapılar
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

Yemek odasıyla mutfak arasındaki duvarda bulunan sürgülü kapı diğer modellerin sadeliğinden farklı olarak rengarenk. Canlı renklerinden ötürü dekorasyona dinamizm katıyor. Yemek odasının renk paletiyle de uyumlu.

​7. Çelik sürgülü kapı

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs Sürgülü kapılar
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

Sırada malzemesiyle öne çıkan bir model var. Resimde görmüş olduğunuz kapı endüstriyel tarza sahip çelikten yapılma bir kapı. Odanın stiliyle uyumlu kapı malzemesiyle dikkat çekiyor.

​8. Dolap kapağı işlevi gören sürgülü kapı

Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd Sürgülü kapılar
Sliding Wardrobes World Ltd

Sliding Wardrobe Doors

Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd

Yatak odanızda bir giysi bölümü bulunuyorsa hem giysilerin meydana getireceği dağınık görünümden kurtulmak hem kamufle etmek için sürgülü kapılar tercih edebilirsiniz.

​9. Standart bir model

homify Sürgülü kapılar
homify

homify
homify
homify

Resimdeki camlı iki yana doğru kayan sürgülü kapı model olarak daha standart bir örnek diyebiliriz. Camlı olmasının avantajı ışığı yansıtabilmesinden kaynaklanır.

​10. Sürgülü kapı tahtası

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht Sürgülü kapılar
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

Sırada çok yaratıcı ve özgün bir kapı modeli var. Küçük sürgülü kapıya ek olarak kara tahta paneli eklenmiş. Böylece ister şeffaf ister kapalı bir görünüm sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda tahtayı dilediğiniz gibi çizebilirsiniz.

​11. Üzerinde yazılar bulunan kapı

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING Sürgülü kapılar
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

Bir başka oturma odasıyla yemek odasını ayıran sürgülü kapılar buzlu cam görünümüyle hiç göz yormuyor. Ek olarak dekoratif de gözüküyor. Çünkü üzerinde yazılar var.

​12. Aynalı kapı

Quinta do Lago, Cheryl Tarbuck Design Cheryl Tarbuck Design Modern Giyinme Odası
Cheryl Tarbuck Design

Quinta do Lago

Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design

Bu örnek basit fakat yaratıcı bir model. Odanın ortasında bulunan sürgülü kapı adeta bir paravan işlevi görüyor. Üstelik ayna kaplı olması durumu daha da ilginçleştirmiş.

​13. Buzlu cam

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge, Go Glass Ltd Go Glass Ltd Sürgülü kapılar
Go Glass Ltd

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge

Go Glass Ltd
Go Glass Ltd
Go Glass Ltd

Yatak odasına bağlı banyolar için buzlu camdan yapılma sürgülü kapı modelleri iyi bir seçenektir. Hem mahremiyeti sağlar hem de pratik.

​14. Sürgülü bir duvar

Sliding doors homify Sürgülü kapılar
homify

Sliding doors

homify
homify
homify

Bu örnekte kapı değil bizzat sürgülü bir duvar yer alıyor. Bir hayli kalın olması ve hareket ettirilebilmesi başlı başına çarpıcı.

​15. Kapıların ardındaki odalar

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London. Bravo London Ltd Modern Duvar & Zemin Cam Yeşil
Bravo London Ltd

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London.

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

Son örneğimiz oturma odasının her iki yanında yer alan sürgülü kapıları gösteriyor. Bu modelin ilginç özelliği kapı aracılığıyla sadece başka bir odaya girmiyorsunuz. O kapılar odaları gizliyor.

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homify Sürgülü kapılar Beyaz
homify

homify
homify
homify

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