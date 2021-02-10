Küçük evlere uygun 15 sürgülü kapı

Sürgülü kapılar küçük evler için en iyi seçeneklerden biridir ve her bir santimetre boşluğu kullanılabilir hale getirilerek gerçekten fark yaratır. Sürgülü kapılarda, klasik kapı modelleri için gerekli olan açma ve kapanma alanlarına ihtiyaç yoktur. İç mekan tasarımcıları için bu tür modeller açık alanların tasarımında etkili bir araç vazifesi görür. Sürgülü kapılar sayesinde çeşitli sistemler ve malzemeler evin mimari yapısına entegre edilebilecek şekilde sorunsuzca bağlanır. Bu gibi özellikleri nedeniyle sürgülü kapılar bugün en çok tuvalet kapısı modelleri olarak tercih ediliyor. Bugünkü yazımızda başta küçük evler olmak üzere sürgülü kapıların nasıl bir fark yaratabileceğini göstermek için 15 örnek derledik.
Ülkemizde özellikle mutfak, koridor geçiş alanları ve banyo sürgülü kapı modelleri için en ideal ve en popüler iç mekanların başında geliyor. Sürgülü banyo ve tuvalet kapı modelleri de farklı tekniklerle üretiliyor ve farklı kullanım özellikleri sağlıyor.
Cepli sürgülü kapılar genellikle tek kanat açılımlıdır ve en dar alanlar için en ideal tercihtir. Bu yüzden de tuvalet kapısı modelleri arasında oldukça popüler olan cepli sürgülü kapı sisteminde duvarın içinde gizli bir bölme oluşturulur ve kapının kanadı bu bölmenin içine doğru kayar.
Sürmeli kayar kapılar ise çift ya da tek kanat kullanılabilir. Genellikle bu seçenek sürgülü banyo kapısı ya da koridor kapısı olarak daha dar alanlarda kullanılacaksa tek kanatlı tercih ediliyor, salon gibi geniş alanlarda ise çift kanatlı. Bu modellerde kapının altında ve üstünde ray sistemleri olur ve kapı bu ray sistemleri ile kayarak açılır.
Alan tasarrufu açısından oldukça fonksiyonel olan sürgülü kapılar aslında estetik açıdan da iç tasarımlarda oldukça modern ve şık bir görünüm yaratıyorlar. Özellikle küçük alanlarından dolayı banyo ve tuvalet kapı modelleri arasında yaygın şekilde tercih edilen sürgülü kapılar pek çok farklı tarza uyum sağlayabilecek tasarımlarda üretiliyor. Ahşap, cam ve plastik gibi pek çok farklı malzemeden üretilebilen sürgülü kapılar modern, rustik, country ya da klasik tarz dekorasyonlara hitap edebilecek geniş bir model yelpazesine sahip. Hatta dilerseniz profesyonel bir marangoz tarafından özel olarak tasarlanıp üretilmiş bir sürgülü kapıya da sahip olabilirsiniz. Eğer siz de sürgülü banyo kapısı ya da evinizin diğer yaşam alanları için şık bir görünüme sahip olan bir kayar kapı modeli arıyorsanız, aşağıdaki örneklerden ilham alabilirsiniz.
Bu örnekteki sürgülü kapı diğer modellerden biraz farklı. Terasla iç mekan arasında yer alan kapı bir duvarın tamamını kaplıyor.
Mutfak ve yemek odasını ayırmak için tercih edilen sürgülü kapı beyaz renginde olup ahşap malzemeden yapılmış. Evin dekorasyonuyla bütünleştiği için gözü hiç rahatsız etmiyor.
Bir duvardan diğer duvara uzanan bu örnek odanın genişliğine uygun olarak tasarlanmış. Oturma odasıyla yatak odasını ayırdığı için üzerinde cam bulunmuyor. Beyaz dokulu yüzeyinin yanı sıra üç katmandan oluşuyor.
Eğer geniş bir banyonuz varsa ve banyo ile tuvalet bölümünü ayırmak istiyorsanız banyolarda da sürgülü kapı modellerini tercih edebilirsiniz. Banyo sürgülü kapı modelleri çok daha küçük ve dar alanlar için de farklı tasarımlarla üretilebiliyor.
Resimdeki küçük bir sürgülü kapı örneği görüyoruz. Beyaz ve basit görünümlü bu model sadeliğine karşın oldukça işlevsel. Zira aynı zamanda kitaplığa kapak vazifesi görüyor.
Yemek odasıyla mutfak arasındaki duvarda bulunan sürgülü kapı diğer modellerin sadeliğinden farklı olarak rengarenk. Canlı renklerinden ötürü dekorasyona dinamizm katıyor. Yemek odasının renk paletiyle de uyumlu.
Sırada malzemesiyle öne çıkan bir model var. Resimde görmüş olduğunuz kapı endüstriyel tarza sahip çelikten yapılma bir kapı. Odanın stiliyle uyumlu kapı malzemesiyle dikkat çekiyor.
Yatak odanızda bir giysi bölümü bulunuyorsa hem giysilerin meydana getireceği dağınık görünümden kurtulmak hem kamufle etmek için sürgülü kapılar tercih edebilirsiniz.
Resimdeki camlı iki yana doğru kayan sürgülü kapı model olarak daha standart bir örnek diyebiliriz. Camlı olmasının avantajı ışığı yansıtabilmesinden kaynaklanır.
Sırada çok yaratıcı ve özgün bir kapı modeli var. Küçük sürgülü kapıya ek olarak kara tahta paneli eklenmiş. Böylece ister şeffaf ister kapalı bir görünüm sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda tahtayı dilediğiniz gibi çizebilirsiniz.
Bir başka oturma odasıyla yemek odasını ayıran sürgülü kapılar buzlu cam görünümüyle hiç göz yormuyor. Ek olarak dekoratif de gözüküyor. Çünkü üzerinde yazılar var.
Bu örnek basit fakat yaratıcı bir model. Odanın ortasında bulunan sürgülü kapı adeta bir paravan işlevi görüyor. Üstelik ayna kaplı olması durumu daha da ilginçleştirmiş.
Yatak odasına bağlı banyolar için buzlu camdan yapılma sürgülü kapı modelleri iyi bir seçenektir. Hem mahremiyeti sağlar hem de pratik.
Bu örnekte kapı değil bizzat sürgülü bir duvar yer alıyor. Bir hayli kalın olması ve hareket ettirilebilmesi başlı başına çarpıcı.
Son örneğimiz oturma odasının her iki yanında yer alan sürgülü kapıları gösteriyor. Bu modelin ilginç özelliği kapı aracılığıyla sadece başka bir odaya girmiyorsunuz. O kapılar odaları gizliyor.
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