Küçük evlere uygun 15 sürgülü kapı

Ülkemizde özellikle mutfak, koridor geçiş alanları ve banyo sürgülü kapı modelleri için en ideal ve en popüler iç mekanların başında geliyor. Sürgülü banyo ve tuvalet kapı modelleri de farklı tekniklerle üretiliyor ve farklı kullanım özellikleri sağlıyor.

Cepli sürgülü kapılar genellikle tek kanat açılımlıdır ve en dar alanlar için en ideal tercihtir. Bu yüzden de tuvalet kapısı modelleri arasında oldukça popüler olan cepli sürgülü kapı sisteminde duvarın içinde gizli bir bölme oluşturulur ve kapının kanadı bu bölmenin içine doğru kayar.

Sürmeli kayar kapılar ise çift ya da tek kanat kullanılabilir. Genellikle bu seçenek sürgülü banyo kapısı ya da koridor kapısı olarak daha dar alanlarda kullanılacaksa tek kanatlı tercih ediliyor, salon gibi geniş alanlarda ise çift kanatlı. Bu modellerde kapının altında ve üstünde ray sistemleri olur ve kapı bu ray sistemleri ile kayarak açılır.