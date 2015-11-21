Çocuğumun odası nasıl çalışmayı motive edici hale gelebilir?

Çocuk yetiştirmek oldukça zor bir iş. Bir çok konuda dengeyi bulmayı gerektiriyor. Çocuğunuzun odasının nasıl olacağı bile özenle yapılacak tercihler gerektirebiliyor. Elbette bu dünyada çocukların hangi şartlar altında büyüdüğünü unutmadan. Çünkü eğer çocuğunuzun odasını nasıl tasarlayacağınızı araştırmak bile sizin de çocuğunuzun da dünyadaki şanslı azınlıktan olduğunu gösteriyor. Dünyanın pek çok köşesinde çocukların kendine ait odaları olması bile söz konusu değil. Büyüdükleri şartlar sadece olanaklar neye el veriyorsa ondan ibaret.
Ancak elbette çocuğunuzun yaşam alanını düzenleme lüksünüz varsa bunu en doğru şekilde yapmakta fayda var. Dengeden kastettiğimiz şey, çocuğunuzun hem seveceği bir atmosfer yaratabilmek hem de çalışması için konsantre olabileceği, onu çalışmaya da motive edecek bir oda kurgulayabilmek. Çocuğun ders çalışması hem zihnini geliştirmesi, hem bilgi birikimi oluşturabilmesi dolayısıyla kendi geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmesi için yaşamsal önem taşıyor. Mesele sadece derslerinde başarılı olması değil, öğrenmeye dair hevesi olması ve bu hevesinin konforlu bir ortamda besleyebilmesi. Bu bir insanın hayatının ilk yıllarında edinebileceği en kıymetli şeylerden biri ve istatiksel olarak baktığımızda çok az insanın sahip olduğu bir şans. O yüzden bu şansın değerini bilmesi de her çocuğa fark ettirilmesi gereken şeylerden.
İster tek çocuğunuz olsun, ister birden fazla çocuğunuz ya da çocuklarınız için uygun çalışma ortamını sağlamak isteyeceksinizdir. İşin sırrı çocukları çalışmaya zorlamak değil, çalışma isteğini harekete geçirmekte. Bu yüzden çocuğunuzun en küçük yaşlarından itibaren merakını köreltmemeye, öğrenme isteğini kamçılamaya çalışın. Bunun için pek çok uzamanın söyledikleri size yol gösterebilir ancak elbette önemli olan sizin çocuğunuzun da karakteri ve neden nasıl etkilendiği. Bunu da en iyi siz biliyor olmalısınız. Kendi çocuğunuzun karakterine göre yapacaklarınızı bilebilirsiniz ancak yine de ufak ipuçları size çalışmaya motive edici bir oda için ilham verebilir.
Pek çok insan çocuk odalarının canlı renklerle bezenmesi gerektiğini düşünür ancak rengarenk her kompozisyon sanıldığı kadar doğru bir seçim olmayabilir. Renkleri de dengeli kullanmakta fayda var. Masmavi, sapsarı ya da mosmor bir oda çocuğunuzun ruh sağlığı için sandığınız kadar iyi olmayabilir. Her şeyin fazlası zarar denir ya, bu sadece yiyecekler içecekler için değil aynı zamanda renkler için de geçerli sayılır. Dekorasyon amacıyla çeşitli mekanlarda bazı parlak ya da koyu renklerin aşırı kullanımına rastlayabiliyoruz ancak yaşam alanlarında bu riskli bir tercih. Hele de çocuk odası gibi bir yerde dingin ve doğal tonlara ağırlık vermek, renkleri detaylarda kullanmak daha mantıklı.
Çocuğunuzun çalışmayı isteyeceği bir köşe, ona konsantrasyon sağlayabilir. Burada kullanılacak renkler için farklı görüşler mevcut. Hangi rengin çalışma ve konsantrasyon sağlayacağına dair yüzde yüz bir cevabımız olmasa da örneğin grinin nötr niteliğinin çalışma alanlarında pozitif etkisi olduğu söyleniyor ve buna karşıt bir iddia da yok. Örneğin kimileri sarı siyah ve gri renk üç bandın çalışma masasının karşısına asılmasının konsantrasyonu sağladığını söylüyor. Siyahın yoğunlaşmayı sağladığı iddia ediliyor çünkü beynimizin sağ tarafı karanlık ortamlarda hareketlenirmiş. Ancak yoğunlaşmayı sağlasa da uykuyu çağrıştıran bu rengin kademeli olarak gri ve sarıyla dengelenmesi gerekiyormuş. Bu örnekte aslında tam da bu renk üçlüsü kullanılmış. Siyah renk, kara tahta olarak kullanılan yüzeyde, gri masanın karşısındaki perdede kullanılırken sarı masa lambası oldukça hoş bir şekilde yerini buluyor. Bu odada duvarda kara tahta dışında harita bulunmasını da pozitif bir öğe olarak sayabiliriz. Coğrafyaya meraklı çocuklar için muhteşem bir duvar kağıdı.
Gri ya da dingin tonların çalışmayı motive edici bir tarafı olabilir ama çocuğunuzun odası doğa manzarasına bakıyorsa da elbette onu bundan mahrum etmenizin bir anlamı yok. Doğal bir yeşillik çocuğunuz için her insanda olduğu gibi pozitif duygular uyandıracaktır, özellikle yaşadığımız yorucu, betonlaşmış şehirlerin içinde böyle bir dinginlik bulabiliyorsanız büyük şans.
Sadece aktığı yer değil oturduğu yer de önemli çocuğunuzun. Yayılmasını önleyecek ancak rahatsız verilmeyecek bir konfor standardına sahip olan bir sandalye ve masa gerekiyor. Dolayısıyla doğru yüksekliklerin ya da ayarlanabilir yüksekliklerin olması önemli. Kaliteden ödün vermeyin ki sonra çocuğunuz rahatsız sandalyede çalışmak istemediğini, o yüzden yatağa uzandığını söylemesin.
Çalışma ortamını özel bir alana dönüştürmek için bu örnekteki gibi özelleşmiş alanlar, bir nevi kovuklar oluşturabilirsiniz. Böylece çocuğunuz çalışmaya daha kolay konsantre olabilecektir.
Gördüğünüz çocuk odası uyku, oyun ve çalışma olarak adeta üç adaya ayrılmış. Bu çocuğunuzun eylemleri birbirinden ayırma ve hepsine zaman ayırma disiplinini kazanmasına yardımcı olabilir.
Çalışma masaları doğru şekilde aydınlatıldığında çalışmak çocuklar için çok daha konforlu olacaktır. Işığın kullanılan elin ters tarafından gelmesi gerekiyor. Böylece kullanılan el yazı yazılan yerde gölge yapmıyor. Yani eğer masayı pencerenin önüne, ışığı karşıdan alacak şekilde yerleştirmiyorsanız masaya soldan ışık gelecek şekilde yerleştirmek sağ elini kullanan bir çocuk için doğru tercih. Solaksa ise tam tersi. Masa lambaları da aynı mantıkla sola ya da sağa konmakta.
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tasarımı bu oda endüstriyel tarzıyla özellikle yetişlkinliğe adım atmak üzere olan çocuklar için güncel tabirle daha
cool olabilir. Unutmayın ki çalışma masasını güzel bulan bir çocuk onu kullanmayı daha çok isteyebilir.
Birbirine yakın yaşta iki çocuğunuz var ve aynı odayı paylaşıyorlarsa o odayı en eşitlikçi biçimde paylaştırmanız çok önemli. Elbette bazen kendi alanlarını kişiselleştirmeleri ve sadece kendilerine ait seçimler yapmaları önemli ancak örneğin birbiriyle eşit, hatta bu örnekteki gibi uzun tek bir masada çalışma alanı yaratmak kötü bir fikir değil. Kütüphaneleri düşünün. Yan yana oturan insanlar o masalarda konsantre olabiliyorlar, bu yüzden çalışma amacıyla yerleştirilmiş bir masa da o duyguyu verecek ve iki kardeşin birbirini motive etmesini dahi sağlayabilecektir.
Bu arada elbette odaların temiz havaya sahip olması çok önemli, her gün odaların havalandırılması gerek. Temiz olmayan bir havada yaşam, çalışma ya da uyku; bunların hiçbiri sağlıklı olmayacaktır. Özellikle iki ya da daha fazla çocuk aynı odadaysa bu meseleye daha da özen göstermekte fayda var.
Çalışma masası sadece çalışma anındaki masa ihtiyacını karşılamaz aynı zamanda çalışma sırasında kullanılan araçları, yani kalem, kağıt, defter, cetvel gibi nesneleri depolama işlevini de yerine getirmelidir. Bu yüzden bir çalışma masasının bünyesinde ya da yakınında çekmecelerin olması oldukça faydalı diyebiliriz. Bu masada da iki çekmece masaya dahil. Bunun yerine basit bir keson da kullanılabilirdi. Tekerlekli bir keson kullanım açısından da epey kolaylık sağlayacak bir mobilya. Ancak seneler geçtikçe ve çocuğunuz büyüdükçe belki daha fazla araca, eski defter ve kitaplarını koyacağı daha çok dolaba ve rafa ihtiyacı olacak. Bu yüzden çocuk odalarına daha sonra arttırmaya imkan veren dolap ve raflar yerleştirmek akıl kârı.
Çocuklar için çalışma alanlarını değerlendirdik, peki çocuğunuz için eğlenceli bir odayı nasıl yapabileceğinizi düşündünüz mü? Çocuğuma eğlenceli bir oda hazırlamak için ne yapmalıyım? sorusunun cevabını bulmak için de söz konusu yazıyı inceleyebilirsiniz.