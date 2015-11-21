Çocuğumun odası nasıl çalışmayı motive edici hale gelebilir?

Çocuk yetiştirmek oldukça zor bir iş. Bir çok konuda dengeyi bulmayı gerektiriyor. Çocuğunuzun odasının nasıl olacağı bile özenle yapılacak tercihler gerektirebiliyor. Elbette bu dünyada çocukların hangi şartlar altında büyüdüğünü unutmadan. Çünkü eğer çocuğunuzun odasını nasıl tasarlayacağınızı araştırmak bile sizin de çocuğunuzun da dünyadaki şanslı azınlıktan olduğunu gösteriyor. Dünyanın pek çok köşesinde çocukların kendine ait odaları olması bile söz konusu değil. Büyüdükleri şartlar sadece olanaklar neye el veriyorsa ondan ibaret.

Ancak elbette çocuğunuzun yaşam alanını düzenleme lüksünüz varsa bunu en doğru şekilde yapmakta fayda var. Dengeden kastettiğimiz şey, çocuğunuzun hem seveceği bir atmosfer yaratabilmek hem de çalışması için konsantre olabileceği, onu çalışmaya da motive edecek bir oda kurgulayabilmek. Çocuğun ders çalışması hem zihnini geliştirmesi, hem bilgi birikimi oluşturabilmesi dolayısıyla kendi geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmesi için yaşamsal önem taşıyor. Mesele sadece derslerinde başarılı olması değil, öğrenmeye dair hevesi olması ve bu hevesinin konforlu bir ortamda besleyebilmesi. Bu bir insanın hayatının ilk yıllarında edinebileceği en kıymetli şeylerden biri ve istatiksel olarak baktığımızda çok az insanın sahip olduğu bir şans. O yüzden bu şansın değerini bilmesi de her çocuğa fark ettirilmesi gereken şeylerden.

İster tek çocuğunuz olsun, ister birden fazla çocuğunuz ya da çocuklarınız için uygun çalışma ortamını sağlamak isteyeceksinizdir. İşin sırrı çocukları çalışmaya zorlamak değil, çalışma isteğini harekete geçirmekte. Bu yüzden çocuğunuzun en küçük yaşlarından itibaren merakını köreltmemeye, öğrenme isteğini kamçılamaya çalışın. Bunun için pek çok uzamanın söyledikleri size yol gösterebilir ancak elbette önemli olan sizin çocuğunuzun da karakteri ve neden nasıl etkilendiği. Bunu da en iyi siz biliyor olmalısınız. Kendi çocuğunuzun karakterine göre yapacaklarınızı bilebilirsiniz ancak yine de ufak ipuçları size çalışmaya motive edici bir oda için ilham verebilir.