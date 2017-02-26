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Kusur bulmanın imkansız olduğu 8 aile evi projesi

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Evler
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Barınma ihtiyacımızı karşılayan evler barınmanın yanında ailemizin bir arada olduğu, birlikte vakit geçirdiği alanlar olarak da işlev görür. Özellikle aile evi olarak inşa edilen evlerde en küçükten en büyüğe kadar herkesin ihtiyaçlarına cevap verebilen, dekorasyonu ve mimarisi ile görenlerin beğenisini ve hayranlığını kazanan bu evler günümüzde teknolojinin de yardımı ile çok farklı yapılar haline gelmiştir. Bu gün tüm detayları ve ayrıntıları ile kusursuz olan aile evlerini inceliyoruz. Bu evleri yakından inceleyerek kusursuz olduklarını ve güzellikleri ile göz kamaştırdıklarını göreceksiniz. Homify kusursuz aile evi sayfasında yer alan bu evleri birebir uygulayabilir, evinizde revizeler yaparak benzetebilir veya hayran kalınacak derece de güzel olan bu evleri satın alarak sahip olabilirsiniz.

Muhteşem mimari

Коттедж на 200 кв.м., hq-design hq-design
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

Bu aile evi projesinde mimari açıdan eksiksiz bir inşa süreci yaşanmış ve sonuç olarak ortaya göz kamaştıran bir ev çıkarılmış. Bindirme çatı modeli ve koyu renkli kiremitleri ile muhteşem görünen, çatı katı odaları ile oda ihtiyacını karşılayan, bahçesi ve yeşil alanları ile kusursuz olan bu ev aslında hepimizin sahip olmak istediği bir ev modeli.

Mütevazi bir ev

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Evler
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

Aile evleri genel olarak mütevazi bir mimariye sahip olup, dış cephesi ve iç dekorasyonu ile insana huzur veren bir konsepte sahiptir. Bu ev modelinde olduğu gibi uyumlu bir dış cephe dekorasyonu yaparak evinizin görselliğini ön plana çekebilir,  bahçe peyzajı ile kusursuz bir aile evine imza atabilir ve dekorasyon uzmanı yardımı almadan bir aile evine sahip olabilirsiniz.

Doğa içinde aile evleri

Dom Kazia II G2 - niebanalny, idealny! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Klasik Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Aile evleri genel olarak şehir merkezlerinde yer alsa da günümüzde doğa ile bütünleşmiş doğal bir dış cephesi olan aile evleri de var. Eğer doğa ile bütünleşmek istiyorsanız örnek ev modelini kopyalayabilir, avlusu, verandası, çatı katı ve bahçesi ile her ihtiyaca kusursuz cevap veren bir eve sahip olabilirsiniz.

İhtişamlı evler

Modernisierung EFH Bühlweg, Windisch, 2006, 5 Architekten AG 5 Architekten AG Modern Evler
5 Architekten AG

5 Architekten AG
5 Architekten AG
5 Architekten AG

Gösteriş ve ihtişamı seven biriyseniz örnek ev modelini tercih edebilir, verandasında akşam keyfi yapabilir, bahçe de çimler üzerinde çocuklarınız ile oynayabilir, evin her odasında misafir ağırlayarak dostlarınız ile eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Görsel ve şık dış cephesi ile kusursuz bir eve sahip olabilirsiniz.

Küçük evler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Özellikle kırsal alanlarda çok tercih edilen kırsal modern evler artık birer aile evi olarak kullanılmakta ve tatillerini bu evde geçirmek isteyen aileler için alternatif barınma imkanı olmaktadır. Sizlerde tatilleriniz de bir aile evinde  mutlu olmak isterseniz bu model mütevazi küçük bir ev inşa ettirebilir ve modern olduğu kadar şirin olan bu eve sahip olabilirsiniz.

Kış bahçesi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Aile evlerinde veranda ve teras yer alırken bazı evlerde örnek evde olduğu gibi kış salonu veya kış bahçesi de yer alıyor. Bu özelliği ile yaz kış size kusursuz bir ev olarak hizmet veren bu aile evleri her bölge de sıcak veya soğuktan etkilenmeden yaşam imkanı sunuyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Küçük saraylar

İsmail SÖNMEZ alfa mimarlık Modern Evler
alfa mimarlık

İsmail SÖNMEZ

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

İhtişamlı bir aile evi için örnek ev modelini tercih edebilirsiniz. Bu ev modeli ile kendinizi mutlu edebilir, ihtişamınızı  dışarı yansıtabilir ve kişiliğinizin bu ev ile insanlara yansımasını sağlayabilirsiniz. Küçük bir saray olan bu ev  bahçesi ve yeşil alanı ile çocuklara oyun alanı imkanı sunarken görkemi ve şatafatı ile size de bir yaşam tarzı sunuyor.

Sade ve şık

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

Bir aile evinde olması gereken veranda bu evde oldukça sade bir şekilde dizayn edilmiş ve yeşil bahçe içinde oldukça sade bir düzende bahçe keyfi yapma imkanı sağlanmış. Evin modern yapısı ve bahçesi kırmızı çatısı muhteşem bir uyum oluşturmuş. Bir aile evi olarak küçüklere ve büyüklere hitap eden bu ev eski köy evlerini andırıyor.

Bu fikirler hiç aklınıza gelmemişti!
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