Aynısını yaptırabileceğiniz çok pratik mobilya modelleri

Merdiven altları kullanımı en zor alanlardan biri ve çoğu kez ya tamamen ölü alan olarak bırakılıyorlar ya da dip kısımlarına olan erişim zorluğu nedeniyle atıl kalıyorlar. Oysaki tıpkı çağdaş mutfak dolaplarında da uygulandığı üzere, öne doğru çekince komple dışarı çıkabilecek kiler tarzı bir dolap ile bu alanlar son derece kullanışlı bir hal alabilirler. Herhangi bir hazır mutfak firmasının yerine göre kolaylıkla tasarlayıp uygulayabileceği böylesi bir çalışma ihtiyaçlara göre de şekillendirilebilir. Fotoğrafta gördüğümüz örnekte merdiven altı ceketler ve ayakkabıların konulduğu gizli bir portmanto görevi görüyor.