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Aynısını yaptırabileceğiniz çok pratik mobilya modelleri

Özlem K. Özlem K.
E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
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İşlevsel ve aynı zamanda çok da şık görünüşlü mobilya parçaları için bazen standart modellerin dışına çıkmak ve daha yaratıcı modellere yönelmek gerekebilir. Bugünkü yazımızda da tam olarak bu tür mobilyalara yer verdik. Sıradan mobilya mağazalarında bulmanın neredeyse imkansız olduğu, özel ve benzersiz mobilyalarda oluşan bugünkü yazımızda, beğendiğiniz modellerin aynısı ya da sizin ihtiyaçlarınıza ve beğenilerinize göre adapte edilmiş halini bir marangoza özel olarak yaptırabilirsiniz.

Ezber bozan bir karyola

Main space homify Eklektik Yatak Odası
homify

Main space

homify
homify
homify

İlk örneğimiz oldukça sıra dışı bir karyola modeli. Standart modellerin tamamen dışında, depolama alanına sahip ancak tipik bir bazalı karyola modelinden tamamen uzak bir model. Alt kısmında günlük kullanıma uygun çekmeceleri ve ayak ucundaki rafıyla kesinlike ezberleri bozuyor.

Kapaklarında raflar olan bir dolap

Bespoke Minimalist Kitchen By Luxmoore & Co Luxmoore & Co Minimalist Mutfak
Luxmoore &amp; Co

Bespoke Minimalist Kitchen By Luxmoore & Co

Luxmoore & Co
Luxmoore &amp; Co
Luxmoore & Co

Kapakları da küçük boyutlu kavanozlar için işlevsel hale getiren böyle bir kiler dolabını da marangozunuza yaptırabilirsiniz.

Dış mekanlar için seperatör ve saksılık seti

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Bahar ve yaz ayları boyunca balkonda vakit geçirmekten keyif alan bir halkız ancak bazen çevremizdeki meraklı gözlerden sakınmak için bir önlem almamız gerekebiliyor. Bunun için bir örnek de ahşaptan basitçe yapılmış ve bünyesinde hem bir seperatör hem de çeşitli saksılıklar bulunuduran sevimli bir balkon mobilyası. Böyle bir parçayı bir marangoza kolaylıkla yaptırabilir, hatta palet parçalarını kullanarak kendiniz de yapabilirsiniz. (Bkz: Kendin Yap)

Sıra dışı bir ranza

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Çocuk sayınız fazla, çocuk odanız azsa, üstelik bir de odada alanınız kısıtlıysa, ihtiyacınız olan şey bir ranza demektir! Altlı üstlü tipik ranzalar yerine, günümüzde muhteşem modeller üretiliyor. Fotoğraftakine benzer bir modeli siz de marangozunuza yaptırabilirsiniz.

Merdiven altına özel kullanışlı bir vestiyer

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Merdiven altları kullanımı en zor alanlardan biri ve çoğu kez ya tamamen ölü alan olarak bırakılıyorlar ya da dip kısımlarına olan erişim zorluğu nedeniyle atıl kalıyorlar. Oysaki tıpkı çağdaş mutfak dolaplarında da uygulandığı üzere, öne doğru çekince komple dışarı çıkabilecek kiler tarzı bir dolap ile bu alanlar son derece kullanışlı bir hal alabilirler. Herhangi bir hazır mutfak firmasının yerine göre kolaylıkla tasarlayıp uygulayabileceği böylesi bir çalışma ihtiyaçlara göre de şekillendirilebilir. Fotoğrafta gördüğümüz örnekte merdiven altı ceketler ve ayakkabıların konulduğu gizli bir portmanto görevi görüyor.

Endirekt aydınlatma için duvar panelleri

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Gözü rahatsız etmeden kusursuz bir aydınlatma çalışması oluşturmak, bunu gerçekleştirirken de mekana şahane bir dekoratif unsur katmak için fotoğraftaki gibi bir önrek düşünebilirsiniz. Çocuk odası için yapılmış bu çalışma, çeşitlendirilerek başka odalara da adapte edilebilir.

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Rengarenk boyanmış kalaslardan bir yatak başı

Üretimi Yapılmıyor Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Mobilya

Üretimi Yapılmıyor

Mobilya
Mobilya
Mobilya

İşte son derece yaratıcı bir çalışma! Her biri aynı genişlikte ancak farklı boylarda olan ahşap plakaları gönlünüze göre boyatabilir, sonra da yan yana duvara monte ettirerek sıra dışı bir yatak başı elde edebilirsiniz. Hatta yatak başının geldiği duvarı konple bu renkli ahşaplar ile kaplayabilir ya da yalnızca yatak ve komodinlerin arkasına denk gelecek kadarlık bir çalışma da yapabilirsiniz. Bu alanı daha sonra yumuşak ve konforlu minderler ile süsleyerek rahat ve şık bir yatak dekoru oluşturmak mümkün.

Ve bir kameriye!

Ecocube, ecospace españa ecospace españa BahçeSera & Çardaklar
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Ve işte geldik son maddemize! Belki bir mobilya olarak adlandıramayız, ancak geniş bir bahçeniz varsa, marangozunuza böyle bir kameriye de yaptırabilirsiniz. Farklı kameriye ve pergola modelleri için ’9 adımda pergola inşa etmenin püf noktaları’ başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavisye ederiz.

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