Bir ev almak için nasıl bir yöntem izlemelisiniz?

Bir ev almaya karar vermek elbette sadece bunu istemekle çözülecek bir şey değil. Olanaklarınıza bağlı ya da olanaklarınızı buna göre zorladığınız durumlarda mümkün. Nakit paranızın olması elbette en ideal durum. Ailenizden ya da birikiminizden ya da başka bir gayrimenkul satışından elde edilen nakitle ev alıyorsanız ve bu miktar istediğiniz niteliklerde bir eve yetiyorsa ne mutlu size. Belki de en sorunsuz ev alma senaryosu bu durumlar için geçerlidir. Ancak yine de belli kararlar vermeniz gerekir ve bunlar da önemli olabilir.
Elinizde bulunan nakit alacağınız evin fiyatının yalnızca bir kısmını ödüyor olabilir, bu durumda kalan miktar krediyle ödenecektir ama böyle bir peşinatınız varsa kalan miktar azaltmak için ev seçiminizi buna göre yapmanız gerekebilir. Elbette tamamen krediyle de ev almak mümkün, onu da aylık ödemelerinize göre karar vereceksiniz. Bu durumlarda da krediye uygun evleri satın alma şansınız var. Bu hepsi için ne yazık ki geçerli değil.
Bunlar işin maddi kısımları, aslında oldukça önemli kısımları da ancak tek mesele bu değil. Ev almak aynı zamanda yaşamınızı geçireceğiniz bir yuvayı edinmek demek. Mutlu olabileceğiniz bir ev almak aslında yaşamsal bir öneme sahip. Çünkü aslında sadece dört duvar satın almıyorsunuz, pencerelerinizden bakınca gördüğünüz yer, sokağa çıkınca bulunduğunuz ortam, sık gittiğiniz yerlere mesafeler hep önemli kriterler. Bir ev alırken de amaç kendi yaşam tarzınıza ve önceliklerinize göre optimum seçeneği bulabilmek aslında. Baştan her istediğinizin olmayabileceğini de aklınızın bir köşesinde tutun ki demoralize olmayın. Çünkü tam istediğiniz gibi bir ev için sınırsız bir bütçenizin olması gerekebilir ve bu da çok gerçekçi değil.
Ev almaya karar verdiniz, şimdi de sıra nerede ve nasıl bir ev alacağınıza geldi, bakalım hangi yolları izlemeniz gerektiğine:
Dedik ya, ev almak dört duvar almak demek değil ama ihtiyaçlarınızı belirlemeye bu dört duvar içindeki ihtiyaçlarınızı belirleyerek başlayabilirsiniz. Önce bu evde kaç kişi yaşayacağınızı belirleyin. Ancak uzun vadede değiştirmeyi düşünmediğiniz bir ev almak istiyorsanız gelecek planlarınızı da bu ihtiyaçlara katmakta fayda var. Nasıl mı? Diyelim yalnız yaşayan, çalışan bir insansınız. Bu durumda stüdyo bir daire bile sizin için yeterli olabilir. Açık planlı tek bir mekan ya da bir oda bir salon bir ev, tek bir kişi için yeterli olabilir. Ancak ieride bir aile kurmak gibi istekleriniz varsa, ikinci bir odaya da ihtiyaç duyabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istemiyorsanız ama biriyle birlikte yaşamak sizin için ihtimal dahilindeyse de yine bir oda bir salonla yetinebilirsiniz. Bu durumda da ikinci odanın faydası olmayacağını söyleyemeyiz. Çünkü duruma göre orayı bir çalışma odası, misafirlerin yatak odası gibi işlevlerle kullanmak evinize konfor katacaktır. Dolayısıyla bir oda bir salon ev bir yerden sonra size küçük gelebilir, olanaklarınız el veriyorsa fazla oda göz çıkarmayacaktır. Tek kişi bile olsanız uzun vadede buna ihtiyaç duyabilirsiniz.
Öte yandan kalabalık bir aileye sahipseniz ihtiyaçlarınızı da ona göre belirlemeniz gerekir. Kalabalık bir aile bol yemeğin piştiği konforlu bir mutfak gerektirir örneğin. Birden fazla tuvalet kalabalık evlerde önemli bir ihtiyaçtır. Sadece oda sayısını değil bu tip detayları da aklınızda bulundurun yoksa hayatınız tuvalet sırasında geçebilir. Beş altı kişilik bir ailede mutfak işlerini de mümkün mertebe paylaşmak, bölüştürmek gerektiğinden küçük bir mutfak kabus haline gelebilir ve bu işlerin yükü tek bir kişiye, genelde de maalesef sadece anneye kalabilir. Daha mutlu ve huzurlu bir aile hayatı için de bunu kimseye önermiyoruz. Paylaşmak; evinizde, mutfağınızda hep beraber, karı koca, çoluk çocuk çalışmak hayatınızı güzelleştirir.
Bir şehirde nerede yaşamak istediğiniz de genelde ulaşım olanaklarından bağımsız duyduğunuz bir istek değildir. İstisnalar hariç çoğu insanın şehir merkezlerine veya ulaşım akslarına yakın oturmak isteyeceği malum. İstisnalar da genelde evden çalışan ya da özellikle şehrin keşmekeşinden biraz uzak kalmak isteyenler oluyor. Şehirden şehire de bu istekler ve olanaklar değişiyor. İstanbul'da ev alacak biriyle Aydın'da, Samsun'da ya da Diyarbakır'da ev alacak birinin semt seçenekleri de farklılık gösteriyor. Metropol olmayan şehirlerde yaşamak istediğiniz semt ve mahalle seçiminde daha özgür olabilecekken, İstanbul gibi bir yerde işinize, çocuğunuzun okuluna, alışverişe, sinemaya ve ilgi alanınız neyse onlara dair merkezlere ulaşımı değerlendirmek zorundasınız. Şunu akılda tutmakta fayda var: Her zaman revaçta olan, ona göre fiyatların arttığı merkezler mevcut. Buralarda oturmak istiyorsanız ancak bütçeniz için bu seçenek zorlayıcıysa bu merkezlerin çeperlerini inceleyin. Pek çok insan bu seçeneği es geçer ancak adı o kadar da anılmayan kimi mahalleler henüz öğrenilmediği için fiyatlar henüz yükselmemiş olabilir. Böylece en popüler yerde bir odalı bir ev fiyatına biraz uzağında iki odalı ev alabilirsiniz. Daha sakin olacağı için daha bile hoşunuza gidebilir. Bu mahalleleri iyice soruşturup bir liste yapın ve onlara odaklanarak ev aramayı deneyin, sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
Yaşayacak insan sayısına göre ev ihtiyacınızı belirlemekten bahsetmiştik ancak elbette bütçeniz elveriyorsa bunu çok çok aşan, Öztek Mimarlık tarafından restore edilen bu örnekteki gibi bir yalı bile almak mümkün. HAdi yalı olmasın, elbette iki kişi için bile daha konforlu olması açısından üç ya da dört odalı bir ev alabilirsiniz. Bu iki ayrı kişinin kendi özel alanları, çalışma odaları, belki atölyeleri, sinema izleme odası ya da spor odası gibi mekanları olmasını sağlayabilir. Ancak şunu unutmayın, aldığınız eve tadilat ya da dekorasyon yaptırmak istiyorsanız, metrekare arttıkça masrafınız da bir o kadar artacaktır. Bazen küçük bir evi daha şık ve kullanışlı bir şekilde dekore ettirmek tercih edeceğiniz bir şey olabilir.
İhtiyacınızdan büyük bir ev alabileceğiniz gibi ihtiyacınızdan küçük bir ev almak zorunda da kalabilirsiniz. Bu durumda da küçük evleri kullanışlı hale getirmenin yollarını bulmak mümkün. Homify sayfalarında küçük evlere dair pek çok çözüm önerisi mevcut. Küçük evler için dekorasyon fikirleri bunlardan yalnızca biri.
Evinizin bulunduğu binanın stili ev alırken çok müdahale edemeyeceğiniz bir şey olabilir. Elbette müstakil bir ev alıyorsanız tercihinizi de kendi beğendiğiniz stile göre yapma şansınız var. Ancak apartman dairelerinde bu biraz daha zor. Hem binanın stilini, hem yerini hem de iç mekanı beğenmek zor iş. Ne yazık ki her şey dört dörtlük olmuyor. Ancak kelepir bir ev bulup, tamamen yenileme şansınız olduğunda size yakın olan herhangi bir stili evinize getirmek mümkün.
Ev ararken kullanılabilecek araçlar artmış durumda. İnternetteki ilan siteleri bu açıdan bir derya, hem emlakçılar hem de kendi evini satmak isteyenler paylaştıkları fotoğraflarla oldukça fazla seçenek sunuyor. Elbette bu da ev aramaya alışık olmayanlar için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu yüzden öncelikle ev arama sürecinizi uzun tutmanızı öneriyoruz. Acele işe şeytan karıştığını unutmayın. Uzun süre sadece internette araştırma yapmaya ayırın, hem mahalleleri, hem evleri öğrenin. Her gördüğünüz eve gidip bakmanız gerekmiyor ama telefonla bir takım sorular sorabilirsiniz elbette. En mantıklısı sık sık bu sitelere girip daha önce bahsettiğimiz gibi listelediğiniz mahallelerdeki ilanları incelemek. Arada çıkan cazip fırsatlar hemen satıldığı için sık bakmanızda fayda var.
Bir başka önerimiz de bir profesyonele danışmanız. Emlakçılar bu konuda en yakın dpstunuz olmayabilir ancak pek çok yeni alınan ev tadilata ihtiyaç duyar. Bu yüzden ufak bir mimarlık ofisine gidip, ihtiyaçlarınızı anlatabilirsiniz. Onlar sizin için araştırma yapıp, daha sonra gerekli tadilatı da yapabilirler. Bunun için uygun bir ofis bulmak da önemli tabii, biraz soruşturursanız çevrenizde zevk sahibi, küçük ve iyi işler yapan mimarlar bulabilirsiniz. Buna para ayırmak lüks gibi gelebilir size ancak tadilatını kendi yaptırdığınız bir evden aynı sonucu almayacağınızı söyleyebiliriz. Masraf da çok değişmeyecektir.
Bunu söylemek kolay değil ama belki de en çok uzak durmak gereken yerler siteler. Daha doğrusu siteler biraz şüpheyle yaklaşmak. Kent ve mahalle dokusunun olmadığı bir sitede yaşamak sizin için çok izole edici olabilir. Bazen çocuklar için yeşil alan, daha konforlu ve yeni bir daire gibi artılarıyla ve görece daha düşük fiyatlarla merkeze oldukça uzak sitelerde yer almak cazip görünebiliyor. Bu açıdan en azından sorgulayıcı olmanızı öneriyoruz. Bazen her şey reklamlardaki gibi görünmeyebilir.