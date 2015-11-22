Bir ev almak için nasıl bir yöntem izlemelisiniz?

Bir ev almaya karar vermek elbette sadece bunu istemekle çözülecek bir şey değil. Olanaklarınıza bağlı ya da olanaklarınızı buna göre zorladığınız durumlarda mümkün. Nakit paranızın olması elbette en ideal durum. Ailenizden ya da birikiminizden ya da başka bir gayrimenkul satışından elde edilen nakitle ev alıyorsanız ve bu miktar istediğiniz niteliklerde bir eve yetiyorsa ne mutlu size. Belki de en sorunsuz ev alma senaryosu bu durumlar için geçerlidir. Ancak yine de belli kararlar vermeniz gerekir ve bunlar da önemli olabilir.

Elinizde bulunan nakit alacağınız evin fiyatının yalnızca bir kısmını ödüyor olabilir, bu durumda kalan miktar krediyle ödenecektir ama böyle bir peşinatınız varsa kalan miktar azaltmak için ev seçiminizi buna göre yapmanız gerekebilir. Elbette tamamen krediyle de ev almak mümkün, onu da aylık ödemelerinize göre karar vereceksiniz. Bu durumlarda da krediye uygun evleri satın alma şansınız var. Bu hepsi için ne yazık ki geçerli değil.

Bunlar işin maddi kısımları, aslında oldukça önemli kısımları da ancak tek mesele bu değil. Ev almak aynı zamanda yaşamınızı geçireceğiniz bir yuvayı edinmek demek. Mutlu olabileceğiniz bir ev almak aslında yaşamsal bir öneme sahip. Çünkü aslında sadece dört duvar satın almıyorsunuz, pencerelerinizden bakınca gördüğünüz yer, sokağa çıkınca bulunduğunuz ortam, sık gittiğiniz yerlere mesafeler hep önemli kriterler. Bir ev alırken de amaç kendi yaşam tarzınıza ve önceliklerinize göre optimum seçeneği bulabilmek aslında. Baştan her istediğinizin olmayabileceğini de aklınızın bir köşesinde tutun ki demoralize olmayın. Çünkü tam istediğiniz gibi bir ev için sınırsız bir bütçenizin olması gerekebilir ve bu da çok gerçekçi değil.

Ev almaya karar verdiniz, şimdi de sıra nerede ve nasıl bir ev alacağınıza geldi, bakalım hangi yolları izlemeniz gerektiğine: