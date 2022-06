Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?

Ocak türünüz nasıl olursa olsun (gazlı ya da cam seramik yüzeyli), yemek pişirirken dökülme, sıçrama ve bazen de taşma sebebiyle oluşan kirlerin mutlaka günü gününe temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde sürekli ısıya maruz kalan kirleri çıkarmak zor daha zor hale gelir. Her tür ocağı kendi hazırladığınız, toksik olmayan, doğal malzemelerle kolayca temizleyebilirsiniz.

Cam seramik yüzeyli ocaklar için: İhtiyacınız olan malzemeler karbonat, sıcak su, havlu, sıvı sabun (ya da Arap sabunu), sünger ve kurulama bezi. Ocak yüzeyinde kaba kirler varsa öncelikle onları alın. Sonra, ocağın üzerine bol miktarda karbonat serpiştirin. Büyük bir havluyu elinizi yakmayacak sıcaklıktaki suyla ıslatıp sonra sıkın. Islak havluyu ocağa serpiştirilmiş karbonat tabakasının üzerini kapatacak biçimde serin. En az bir saat bekledikten sonra havluyu kaldırın ve kalan birkaç inatçı kir varsa üzerini karbonatla hafifçe ovun. Ocak yüzeyi tertemiz olacaktır. Daha sonra suya çok az bir miktarda sıvı sabun ya da Arap sabunu koyun ve ocağı bununla ıslattığınız süngerle silin. En son olarak da kuru bir bezle ya da kağıt havlu ile yüzeyi iyice kurulayın.

Gazlı ocaklar için (On iki saat kadar sürecek bir süreçtir, bu nedenle gece yapmanızı tavsiye ederiz.): Öncelikle ocak gözlerini ve ızgaraları çıkartın. Bunları lavaboda her zamanki gibi yıkayabilirsiniz. Ocak yüzeyi için bir ölçü karbonatı bir ölçü tuz ve az miktarda su ile karıştırarak kıvamlı bir macun hazırlayın ve ocaktaki kirli yüzeylerin üzerine bu macunu sürün. On iki saat kadar bekletip ertesi gün ıslak bir bezle veya süngerle iyice silin. Kirlerin tamamen temizlendiğini göreceksiniz.