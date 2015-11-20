Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?

Evin en çok kirlenen ve en sık temizlik gerektiren yeri mutfak. Hijyenik bir şekilde çalışabilmemiz ve kendimiz, ailemiz ve konuklarımız için sağlıklı, temiz yemekler çıkarabilmemiz açısından, mutfağın temiz olması bir zorunluluktur. Her gün yemek hazırlığı sonrasında tezgaha dökülen kırıntıları temizliyor, tabak çanağımızın hijyenine azami özen gösteriyor ve belli aralıklarla da dip köşe derinlemesine temizlik yapıyoruz. Peki ocak, fırın, buzdolabı gibi mutfak aletlerimizin temizliğini nasıl yapmalıyız? Tehlikeli kimyasalları fazla yanaştırmak istemeyeceğimiz bu aletlerin temizliği için alternatif ve sağlıklı çözümler bulmak gerekiyor. Hijyenik olmak adına mikroplardan arınmaya çalışırken toksik maddelerle sağlığımıza bozmamaya ve de doğaya zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Yanmış yağ lekelerini, taşlaşmış kireç kalıntılarını ağır kimyasallar kullanmadan temizlemek de mümkün. Bu yazımızda, belli başlı mutfak aletlerini sağlıklı yollarla nasıl temizleyebileceğimizi anlattık. Eğer siz de zehirli ve tehlikeli deterjanları olabilecek en az şekilde kullanmak ve daha doğal çözümlerle mutfak aletlerinizi temizlemek istiyorsanız, bu yazı tam size göre.
Basit ancak oldukça etkili bir fırın temizleyiciyi evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeler, yarım su bardağı sıvı sabun (veya sıvı Arap sabunu), bir buçuk su bardağı karbonat, çeyrek su bardağı beyaz sirke (ya da doğal elma sirkesi) ve bunları macun kıvamına getirmek için gerekirse su. Bu malzemeleri bir araya getirerek bir macun elde edinceye kadar iyice karıştırın. Temizlik işlemine başlamadan önce fırının tepsilerini ve ızgarasını dışarı çıkartın. Bu parçaları her zamanki gibi lavaboda temizleyebilirsiniz. Yalnız, iyice durulamayı unutmayın. Hazırladığınız macunu fırının tabanına ve yanlarına sürün. Fırının camına ve kapağına bu karışımdan sürmeyin. Fırının kapağını kapatın ve on iki saat kadar (örneğin gece boyunca) bekletin. Bu sürenin sonuna bir kap su ve bir sünger kullanarak kir birikintilerini kolayca temizleyin, göreceksiniz ki kirler kolayca çıkacaktır. Kaptaki suyu kirlendikçe değiştirin. Fırın temizlendiğinde temiz bir bez veya kağıt havlu ile iyice kurulayın. Kapak içinse, çeyrek su bardağı karbonat ile az bir miktar suyu birleştirerek bir macun hazırlayın ve bu macunu fırın kapağına yayın. Yarım saat bekletmek yeterli olacaktır. Yarım saatin sonunda su ve sünger yardımıyla macunu temizleyin, kuru bir bez ya da kağıt havlu ile kurulayın. Göreceksiniz ki fırının kapağı da tertemiz olacaktır.
Ocak türünüz nasıl olursa olsun (gazlı ya da cam seramik yüzeyli), yemek pişirirken dökülme, sıçrama ve bazen de taşma sebebiyle oluşan kirlerin mutlaka günü gününe temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde sürekli ısıya maruz kalan kirleri çıkarmak zor daha zor hale gelir. Her tür ocağı kendi hazırladığınız, toksik olmayan, doğal malzemelerle kolayca temizleyebilirsiniz.
Cam seramik yüzeyli ocaklar için: İhtiyacınız olan malzemeler karbonat, sıcak su, havlu, sıvı sabun (ya da Arap sabunu), sünger ve kurulama bezi. Ocak yüzeyinde kaba kirler varsa öncelikle onları alın. Sonra, ocağın üzerine bol miktarda karbonat serpiştirin. Büyük bir havluyu elinizi yakmayacak sıcaklıktaki suyla ıslatıp sonra sıkın. Islak havluyu ocağa serpiştirilmiş karbonat tabakasının üzerini kapatacak biçimde serin. En az bir saat bekledikten sonra havluyu kaldırın ve kalan birkaç inatçı kir varsa üzerini karbonatla hafifçe ovun. Ocak yüzeyi tertemiz olacaktır. Daha sonra suya çok az bir miktarda sıvı sabun ya da Arap sabunu koyun ve ocağı bununla ıslattığınız süngerle silin. En son olarak da kuru bir bezle ya da kağıt havlu ile yüzeyi iyice kurulayın.
Gazlı ocaklar için (On iki saat kadar sürecek bir süreçtir, bu nedenle gece yapmanızı tavsiye ederiz.): Öncelikle ocak gözlerini ve ızgaraları çıkartın. Bunları lavaboda her zamanki gibi yıkayabilirsiniz. Ocak yüzeyi için bir ölçü karbonatı bir ölçü tuz ve az miktarda su ile karıştırarak kıvamlı bir macun hazırlayın ve ocaktaki kirli yüzeylerin üzerine bu macunu sürün. On iki saat kadar bekletip ertesi gün ıslak bir bezle veya süngerle iyice silin. Kirlerin tamamen temizlendiğini göreceksiniz.
Mikser ve blenderin uç parçalarını ve karıştırma kaplarını ayırın. Elektronik kısımları hafif nemli bir bezle silin. Bezi gerekirse çok çok az miktarda sıvı sabun ya da Arap sabunlu su ile ıslatıp iyice sıkarak kullanabilirsiniz. Kesinlikle bezde fazla su olmamalıdır, aksi takdirde elektronik alet bozulabilir. Mikser ve blenderin elektronik kısmı dışındaki parçalarının ulaşılması zor kısımlarında kalıntılar varsa ve bu kalıntılar suda bekletmeyle dahi çıkmıyorsa, bunları karbonata batırılmış bir diş fırçası ile fırçalayarak temizleyebilirsiniz.
Fotoğrafta Kitcheaid'in ikonik mikser modelini görüyoruz.
Mikrodalga fırınlar buharla temizlenir. Bunun için bir kaba bir su bardağı dolusu su ve çeyrek su bardağı sirke koyun, bu kabı mikrodalga fırına yerleştirin ve fırını en yüksek ayarda beş dakika çalıştırın. Beş dakikanın sonunda kapağı açık bırakmayın ve kap ve içindeki karışım soğuyuncaya kadar bekleyin. Soğuduktan sonra, bu karışımın içine batırdığınız bir sünger veya temiz bir bezle iç yüzeylere sıçramış olan kirleri silin. Daha sonra süngere biraz sıvı sabun ya da Arap sabunu koyup fırının kenarlarını, üstünü ve kapağının içini temizleyin.
Buzdolabına dökülen ve yapışan yiyecek parçalarını, akan ve kuruyan sıvıları temizlemek için, su ve sirke kullanacağız. Temizliğe başlamadan önce buzdolabının fişini çekip boşaltmak gerekir. Çıkarılabilen raf ve çekmeceleri de çıkartmalısınız. Çıkartılan raf ve çekmeceler sirkeli su ile temizlenmelidir. Sirke yemek kokularını derhal alır ve hijyen sağlar. Buzdolabının içini de sirkeli su ile temizleyebiliriz. İnatçı kirler varsa, bunlar için karbonattan yardım alabiliriz. Temizlik işleminden sonra buzdolabının içini iyice kurulamayı unutmayın, aksi takdirde koku ve hatta küf yapabilir. Rafları iyice kuruladıktan sonra yerleştirin. Buzdolabını kullanırken de, bir rafında açık bir şekilde kesik limon parçaları koymak dolabın içini ferah ve kokulardan arınmış tutmaya yardımcı olacaktır.
İster elektrikli ister ocak üstü kettle (su ısıtıcı) olsun, suda bulunan mineraller zaman içinde bu aletlerin iç yüzeyinin ve varsa rezistansının kireçle kaplanmasına neden olurlar ve kireç birikimini belirli aralıklarla çözmek gerekir. kireci temizlemek için en etkili yöntem limon tuzudur. Isıtıcıyı kireçli bölgeyi biraz geçecek kadar su ile doldurun, bir yemek kaşığı limon tuzu atıp ısıtıcıyı çalıştırın. Su kaynayıp ısıtıcı durunca kapağı kapalıyken sapından tutarak içindeki suyu kettle'ın içinde biraz gezdirin. Kapağını açınca kirecin tamamen çözüldüğünü göreceksiniz. Suyu boşaltıp birkaç defa temiz suyla durulayın.
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