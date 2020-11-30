Açık mutfağı oturma odasından nasıl ayırabilirim?

Günümüzde yaygın olarak tercih edilen bir mutfak türü olan açık mutfaklar istenildiğinden oturma odası ve salondan bağımsız hale getirilebilir. Açık mutfak kapatma modelleri arasında sayısız alternatif yöntem bulunuyor. İsterseniz cam paravan kullanabilir isterseniz seperatör yardımı ile bağımsız bir mutfak oluşturabilirsiniz. Amerikan mutfak salon ayırma yöntemleri arasında yarı bağımsız mutfaklar elde etmenizi sağlayan bir diğer yöntem de mutfak adalarını özel olarak tasarlamaktır. Bu konuda sizlere profesyonel mutfak planlayıcıları yardımcı olacaktır. Salon veya oturma odası birleşimine göre yapılacak olan mutfak adası tasarımı mutfak ile oturma odasının ortak noktası olarak kullanılacak ancak iki yaşam alanının birbirinden bağımsız görünmesine yardımcı olacaktır.
Son yıllarda, modern iç mekan tasarımlarında uygulanan açık oda modeli giderek yaygınlaşıyor. Banyo ve yatak odası gibi özel kullanım alanına giren odalar dışındaki bütün kullanım alanlarını, birbirinden ayırmadan yekpare tasarlamak, hem çok daha aydınlık evler oluşturuyor, hem alan tasarrufu sağlıyor, hem de binanın beton yükünü azaltıyor. Antre, mutfak, salon, çalışma odası gibi alanların hepsinin açık olduğu ya da birbirinden paravan, cam kapı, yarım duvar gibi yöntemlerle ayrıldığı iç mekan tasarımları, oldukça yaratıcı ve şık dekorasyonlara zemin hazırlıyor.
Açık oda anlayışının atası sayılabilecek açık mutfakların en büyük avantajı daha geniş ve ferah alanlar sağlamasıdır. Hareket alanınızın geniş olduğu, rahat ve aydınlık bir tasarım elbette mutfağınızı daha büyük bir keyifle kullanmanızı sağlayacaktır. Açık mutfakların bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri de salonla mutfağı birleştiren yapısı sayesinde bir yandan mutfakta yemeklerinizi hazırlarken bir yandan da salondaki misafirlerinizle vakit geçirebilme rahatlığı sağlamasıdır. Ancak birçok açık mutfak dekorasyonunda, salon dizaynından mutfak dizaynına geçerken bir geçiş ögesi kullanmak gerekebilir. Hem dekoratif özellik kazandıracak hem de iki alanı farklı stillerde dizayn etme imkanı sağlayacak bu geçiş ögeleri sadece mutfak ve salonlar için değil bütün açık iç mekanlar için kullanılabilir. Bu geçiş ögelerinin ne olacağı ve nasıl kullanılacağı ise başlı başına bir dekorasyon konusudur. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı iki açık mekanı birbirinden ayıracak dekoratif ögelere ayırıyoruz. Birbirinden şık mutfak dekorasyon örnekleri ile tanıtacağımız bu yöntemler bütün açık iç mekan tasarımlarınıza uygulanabilir. Eğer açık iç mekan dekorasyon anlayışına ilgi duyuyorsanız bu bölme yöntemleri çok işinize yarayacaktır. Bu yöntem sayesinde odalar arasında, uzun duvarlar yerine, yarım duvar, paravan, cam kapı gibi çözümlerle geçiş sağlayabilirsiniz. Dekorasyonunuzu daha derli toplu gösterecek ve açık iç mekanları daha çok sevmenizi sağlayacak bu çözümlere bir şans verin.
Açık mutfak ile ilgili daha fazla örnek tasarım için sitemizde arama yapabilirsiniz veya “Göz alıcı tasarımlarla Amerikan mutfak modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Doğru bir tasarım tüm yaşam alanlarını kullanışlı ve fonksiyonel hale getirecektir. Mutfak adasını kullanarak mutfağınızı salonunuzdan veya oturma odanızdan ayırabilirsiniz. Alt bölmeleri çekmeceli bir mutfak adası her iki yaşam alanı için muhafaza ve depolama alanları oluşturacaktır.
Amerikan mutfak ayırmak için dekoratif ahşap seperatörler kullanabilirsiniz. Görsel anlamda evinizi daha şık gösterecek olan bu seperatörler aynı zamanda salon dekorasyonunun bir aksesuarı olarak da görev yapacaktır.
Mutfağınızı salonunuzdan ayırmak istediğinizde tercih edeceğiniz bir diğer yöntem profesyonel tasarımlar yapmaktır. Ekstra bir araç veya eşya kullanmadan birbirinden keskin çizgiler ile ayrılmış mutfak ve salon elde edebilirsiniz. Burada önemli olan nokta mutfak dolaplarının kapaklarının salon ile uyumlu olmasıdır. Mutfak dolabı modeli konusunda kararsız kalıyorsanız '' Daha kullanışlı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 45 mutfak dolabı '' yazımızı inceleyebilirsiniz.
Otantik bir mimari öge olan kubbe duvarlar müstakil ev, apartman dairesi, bağ – çiftlik evi gibi bütün evlerde kullanılabiliyor. İki alanı klasik kapı ve duvar yönteminden daha geniş ve ferah bir şekilde ayıran kubbe duvarlar aynı zamanda oldukça dekoratif. Siz de iki oda arasında böyle bir geçiş sağlamak isterseniz duvarın bir kısmını yıktırarak kolayca yaptırabilirsiniz. Elbette profesyonel bir ekibe danışarak. Bu muhteşem dekorasyonda mutfak ve yemek odası bir alana yerleştirilmiş ve kubbe duvar yöntemiyle oturma odasından ayrılmış. Geniş bir iç mekana sahip olan dekorasyonun yerleşimi ve stil uygulaması da oldukça başarılı. Krem ve toprak tonlarında hazırlanan dekorasyon tahta tavan ve beyaz fon arasındaki renk geçişini çok iyi sağlamış.
İki oda arasında geçiş sağlamak için duvar, panel gibi yapılar şart değil. Basit bir kitaplık veya raf sistemini ya da büyük ve şık bir aksesuarı da geçiş ünitesi olarak kullanabilirsiniz. Bu dekorda bar masasının dış kısmını kitaplık olarak çizen tasarımcı dar alanlar için muhteşem bir fikir de sunmuş. Mutfak ile oturma odasını birbirinden ayırırken kullanılan raf veya kitaplık, hem geçiş ünitesi sağlar, hem çift yönlü alan tasarrufu sağlar, hem de çok şık ve moderndir. Açık mutfağınızla oturma odanızın arasında boşluğu dekoratif bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız bu dekordan ilham alabilirsiniz.
Açık iç mekan tasarımına mükemmel bir örnek olan bu ev PS Mimarlık imzası taşıyor. Samsun firması, tasarladığı bu eşsiz ve seçkin klasik stille göz dolduruyor. Odaları mekanın uç alanlarına konumlandırıp geçişlerde duvar, koridor kullanmayan tasarımcı, evi olduğundan çok daha geniş göstermeyi başarmış. Geçişleri, farklı zemin döşemesi, stil çizgisinde değişiklik ve paravan gibi yöntemlerle sağlamış ve klasik stile elegan dokunuşlar eklemiş. Oldukça başarılı bir alan planlaması yapılan bu dekorasyon, açık iç mekan uygulaması için ilham kaynağınız olabilir. Firma sayfasından evin diğer odalarına da bir göz atmanızı önemle tavsiye ediyoruz.
Yarım duvar uygulaması genelde eve sonradan uygulanan tadilatlarla yaratılan bir yöntem. Başta sıradan duvarla kapalı olan iki oda açılmak istendiğinde, mimari özellikleri göz önünde bulundurularak, kolonların sabit tutulması gerekiyor. Bu durumda bir kısmı yıkılan duvarın, kalan kısmı geçiş ünitesi görevi görüyor. Odaya oldukça şık bir görünüm kazandıran bu yöntemde duvarı birçok farklı amaçla kullanım fonksiyonel hale getirmek de mümkün. Üzerine duvar nişleri yaptırarak raf veya vitrin özelliği kazandırabilir ya da ferforje raf sistemi monte ederek şık bir duvar kitaplığı haline getirebilirsiniz. Bu dekorasyonda duvarın alt kısmına şömine monte edilerek sıra dışı ve bir o kadar da kullanışlı bir ünite oluşturulmuş. Aynı zamanda televizyonun da monte edildiği duvar televizyon ünitesi ihtiyacını da ortadan kaldırmış. Geniş olmayan oturma odaları için ideal bir fikir.
Alan planlamasını çok daha başarılı gösteren bu bölme yöntemi en pratik olanlardan birisi. Mutfağın oturma odasına geçen kısmına atacağınız bir masa hem size yemek odası alanı kazandırır hem de şık bir geçiş sağlar. Kullanacağınız masanın büyüklüğüne ve modeline bağlı olarak değişebilen şık bir dekor yaratmış olursunuz. Ayrıca masa yerine mutfak adası ile de benzer geçiş sağlanabilir üstelik mutfak adalarının hem dolap, hem masa, hem tezgah gibi birçok farklı fonksiyonu da olabiliyor. Bu dekorasyonda mutfakla salon geçişi hem zemin döşemesi ile hem de masa ile sağlanmış. Gözü yormayan, şık ve pratik bir yöntem. Bunun yanı sıra dekoru daha geniş ve kalabalıksız gösteriyor.
Bu dekorda alan geçişi iki farklı şekilde birden sağlanmış. Oturma odası mobilyalarını mutfağa sırtını dönecek şekilde yerleştirmek de bir geçiş yöntemidir. Aradaki cam bölme olmasa bile bu yerleşim şekli ile geçiş sağlanmış olacaktı. Burada cam bölmelerin faklı bir özelliğinden söz etmek istiyoruz. Açık mutfakların önemli bir dezavantajı olan yemek kokusunu engellemek için iki alan arasında açılır kapanır özellikte cam bölmeler kullanabilirsiniz. Alanı birbirinden tamamen ayıracak şekilde monte edilen ve yemek pişirdiğiniz zamanlarda kapatıp, diğer zamanlarda açabileceğiniz cam bir bölme, açık mutfak kullanımınızı kolaylaştıracaktır.
Eğer eviniz yeterince genişse hiçbir ayırma yöntemi kullanmadan da geçiş sağlayabilirsiniz. Mutfak alanı ile oturma odası alanı arasında bırakılacak geniş bir boş alan, başlı başına bir geçiş yöntemidir. Küçük birkaç aksesuar ile canlandırabileceğiniz bu boş alan evinize ferahlık katacaktır. Özellikle geniş evlerde her boş alanı dolduracak bir element grubu kullanmak yorucu dekorlar yaratabilir, bu nedenle dekorda boşluklar bırakmaktan çekinmeyin.