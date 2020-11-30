Açık mutfağı oturma odasından nasıl ayırabilirim?

Günümüzde yaygın olarak tercih edilen bir mutfak türü olan açık mutfaklar istenildiğinden oturma odası ve salondan bağımsız hale getirilebilir. Açık mutfak kapatma modelleri arasında sayısız alternatif yöntem bulunuyor. İsterseniz cam paravan kullanabilir isterseniz seperatör yardımı ile bağımsız bir mutfak oluşturabilirsiniz. Amerikan mutfak salon ayırma yöntemleri arasında yarı bağımsız mutfaklar elde etmenizi sağlayan bir diğer yöntem de mutfak adalarını özel olarak tasarlamaktır. Bu konuda sizlere profesyonel mutfak planlayıcıları yardımcı olacaktır. Salon veya oturma odası birleşimine göre yapılacak olan mutfak adası tasarımı mutfak ile oturma odasının ortak noktası olarak kullanılacak ancak iki yaşam alanının birbirinden bağımsız görünmesine yardımcı olacaktır.

Son yıllarda, modern iç mekan tasarımlarında uygulanan açık oda modeli giderek yaygınlaşıyor. Banyo ve yatak odası gibi özel kullanım alanına giren odalar dışındaki bütün kullanım alanlarını, birbirinden ayırmadan yekpare tasarlamak, hem çok daha aydınlık evler oluşturuyor, hem alan tasarrufu sağlıyor, hem de binanın beton yükünü azaltıyor. Antre, mutfak, salon, çalışma odası gibi alanların hepsinin açık olduğu ya da birbirinden paravan, cam kapı, yarım duvar gibi yöntemlerle ayrıldığı iç mekan tasarımları, oldukça yaratıcı ve şık dekorasyonlara zemin hazırlıyor.

Açık oda anlayışının atası sayılabilecek açık mutfakların en büyük avantajı daha geniş ve ferah alanlar sağlamasıdır. Hareket alanınızın geniş olduğu, rahat ve aydınlık bir tasarım elbette mutfağınızı daha büyük bir keyifle kullanmanızı sağlayacaktır. Açık mutfakların bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri de salonla mutfağı birleştiren yapısı sayesinde bir yandan mutfakta yemeklerinizi hazırlarken bir yandan da salondaki misafirlerinizle vakit geçirebilme rahatlığı sağlamasıdır. Ancak birçok açık mutfak dekorasyonunda, salon dizaynından mutfak dizaynına geçerken bir geçiş ögesi kullanmak gerekebilir. Hem dekoratif özellik kazandıracak hem de iki alanı farklı stillerde dizayn etme imkanı sağlayacak bu geçiş ögeleri sadece mutfak ve salonlar için değil bütün açık iç mekanlar için kullanılabilir. Bu geçiş ögelerinin ne olacağı ve nasıl kullanılacağı ise başlı başına bir dekorasyon konusudur. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı iki açık mekanı birbirinden ayıracak dekoratif ögelere ayırıyoruz. Birbirinden şık mutfak dekorasyon örnekleri ile tanıtacağımız bu yöntemler bütün açık iç mekan tasarımlarınıza uygulanabilir. Eğer açık iç mekan dekorasyon anlayışına ilgi duyuyorsanız bu bölme yöntemleri çok işinize yarayacaktır. Bu yöntem sayesinde odalar arasında, uzun duvarlar yerine, yarım duvar, paravan, cam kapı gibi çözümlerle geçiş sağlayabilirsiniz. Dekorasyonunuzu daha derli toplu gösterecek ve açık iç mekanları daha çok sevmenizi sağlayacak bu çözümlere bir şans verin.

Açık mutfak ile ilgili daha fazla örnek tasarım için sitemizde arama yapabilirsiniz veya “Göz alıcı tasarımlarla Amerikan mutfak modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.