Yatak odası dekorasyonlarında sonbahar yorgunluğunu yenecek 6 parlak fikir

Yılın her dönemi kendine ait karakteristik bir havaya sahiptir. Mevsimlere dair örnek vermek gerekirse, ilkbahar mevsimi adeta canlanmanın ve yeniden doğuşunun mevsimidir. Bununla beraber, yaz denilince de insanların aklına genellikle deniz, kum, güneş üçgeni ve dolayısı ile tatil gelir. Aslında farklı farklı mevsimlerin böylesi farklı farklı anlamlara sebep olmaları, zihinde farklı algıların oluşmasına meydan vermeleri bir rastlantı değildir. Bu argümanı biraz açmak gerekirse, çevresel faktörler bu mevsimlerin zihinde oluşturdukları algıyı çok büyük oranda etkiler. Yani, ilkbaharda ağaçların yeşerdiğini, çiçeklerin açtığını ve hayvanların hareketlendiğini görünce, ilkbahar mevsiminin zihinde canlılığı ve yeniden doğuşu çağrıştırması oldukça normaldir. Aynı durumun yaz mevsimi için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şimdiye kadar hep güzel şeyler hatırlatan mevsimlerden bahsettik, sırada bir başka mevsim olan sonbahar var… Sonbahar denilince aklınızda neler canlanıyor ? Özellikle şu dönemde de fark edeceğiniz üzere bol bol yaprak döken ağaçlar, sapsarı yapraklarla süslü yollar ve giderek serinleyen hava… Bununla beraber, özellikle Aralık ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, gündüz süresinin kısalması ve dolayısı ile karanlıkta geçen sürenin uzaması da sonbaharın sembollerinden biri. Yani genelleme yapacak olursak, sonbaharın insan zihninde genellikle bu tarz -uykuyu ya da belki ölümü hatırlatan- şeyler çağrıştırması, insanların büyük bir kısmının sonbahardan önemli oranda etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu etkinin pek de iyi bir etki olmadığını söylemek gerekir. Hatta sonbahar yorgunluğu olarak da adlandırılabilecek bu etki, gündelik hayatı epey zorlar. Peki bu nasıl olur ? Örneğin, daha mesainin bitmesine birkaç saat olmasına rağmen, üzerinizde öyle bir rehavet oluşur ki, hemen eve gidip uyumak isterseniz. Ya da, havanın kapalı olduğu günlerde canınız evden dışarı çıkmak istemez. Kısaca, sonbahar sahip olduğu ve sebep olduğu şeylerden ötürü, üzerinizde kuvvetli bir kasvet yaratmaya epey elverişli bir mevsimdir. Peki bu sonbahar yorgunluğu ile nasıl baş edilebilir ? Aslında çevresel faktörlerin insan psikolojisi üzerinde ne denli kuvvetli bir etkiye sahip olduğunu anlarsanız, sonbahar yorgunluğu için kullanılabilecek en etkili antidotun da ne olduğuna hızlıca karar verebilirsiniz. Cevabı biz verelim: Dekorasyon…
Evinizde hakim olan dekorasyon, sahip olduğu özellikleri ile sizi ve psikolojinizi önemli oranda etkiler. Peki üzerinizde bu denli kuvvetli bir etkiye sahip olan dekorasyon kavramını, sonbaharda oluşabilecek yorgunluğa karşı kullanmak mümkün müdür ? Neden olmasın… Dekorasyonunuzda yapacağınız birkaç basit değişiklik sayesinde sonbaharda kendinizi daha dışa açık ve mutlu hissedebilirsiniz. Peki dekorasyonda gerçekleştirilebilecek bu adımlar neler olabilir ? Öncelikle bu konuda en çok söz sahibi olan ögenin renkler olduğunu söylemek gerekir. Renkler, çevresel faktörler arasında insan psikolojisi üzerinde en çok söz sahibi olan ögelerdendir. Ayrıca şu da unutulmamalıdır ki, her rengin ve her tonun kendine has bir manası ve anlamı vardır. İşte bu sebeplerden ötürü, yatak odası dekorasyonunuzda pozitif renklere yer vererek sonbahar yorgunluğunu bir nebze de olsa yenebilirsiniz. Pozitif renklerin hangileri olduğunu ise aşağıdaki görsellerden görebilirsiniz.
Sonbahar yorgunluğunu yenmek adına yatak odanızda kullanabileceğiniz yöntemlerden biri de aksesuarlardır. Bu noktada aksesuarlardan kastımızı yalnızca heykelcik ya da biblo olarak algılamayın. Duvar kağıdından masa lambasına kadar her dekoratif aracı aksesuar başlığı altında incelemek pekala mümkündür. Peki sonbahar yorgunluğu alt etmek adına ne tarz aksesuarlar kullanılabilir ? Öncelikle kişisel zevklerinize ve beğenilerinize paralel olan aksesuarlar tercih etmeniz, uymanız gereken en temel nokta. Bununla birlikte, akla pozitif şeyleri getiren ve zihinde hareketli ve canlı şeyler çağrıştıran aksesuarlar, bu noktada sizin için oldukça işlevsel olabilir. Eğer hala çizgi film izleyen koca bir çocuksanız, sevdiğiniz bir çizgi filmin ya da animasyonun karakterlerinden birinin biblosunu kullanarak, sonbahar oluşması muhtemel kasvetli havayı bir nebze de olsa yenebilirsiniz. Tabii bu çizgi film karakteri kötü olan değilse…
Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda görsel örnek paylaşacağız. Bu sebepten ötürü, daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı yatak odası kategorimize davet ediyoruz.
Soğuk havaların baş göstermesi ile birlikte evinize kapanacağınızı ve artık evinizde daha fazla zaman geçireceğinizi göz önüne alırsanız, özellikle yatak odanızı bu havaya alıştırmanın ne kadar yerinde bir hareket olduğunu görebilirsiniz. Peki yatak odasını kış yorgunluğuna karşı hazırlayabilecek noktalar nelerdir ? Öncelikle, yatak odanızda sıcak ve samimi desenlere/kumaşlara yer vererek, sonbaharın muhtemel yorgun ve kasvetli havasına karşı koyabilirsiniz.Taller Luis dekorasyon firması bu örnekte de görebileceğiniz üzere, pastel tonlarında bir nevresim takımı bile kendi başına bu amaçta size yardım edebilir.
Yazımızın başında da değindiğimiz üzere, renkler insan psikolojisi üzerinde kuvvetli etkilere sahiptir. Ayrıca bu noktada belirtmek gerekir ki, neredeyse her rengin farklı bir özel anlamı vardır. Bu konuya dair örnek vermek gerekirse, beyaz şıklığı, asaleti ve zarafeti akıllara getirirken, yeşil doğallığı, mavi ise su dokusunu canlandırır zihinlerde. İşte bu sebeplerden ötürü, sonbahar yorgunluğunu yenmek için yatak odası dekorasyonunuzda canlı renklere yer verebilirsiniz. Bu örnekte de görebileceğiniz gibi, hareketli ve canlı renkler, kasvetli havayı yenmenizde size oldukça yardım edebilir. Beyaz, sarı, yeşil, turuncu, parlak kırmızı ve benzerleri gibi renkler size yardımcı olabilecekken, siyah, gri, koyu yeşil gibi renkler de kaçınmanız gereken renkler arasında yerini alır.
Sonbahar yorgunluğunu yenmek adına yatak odanızda uygulayabileceğiniz metodlardan biri de, yatak odanızın duvarlarında pozitif mesajlara yer vermektir. Özellikle uzmanlar belli bir amaç doğrultusunda odaklanan insanların işlerini kolaylaştırmak adına, amaçlarına uygun olarak belli mottolar yazarak görebilecekleri yerlere koymalarını tavsiye eder. Çünkü, bu tarz basit sloganlar da, psikolojiniz üzerinde oldukça güçlüdür. Eğer duvarınızda bir mesaja yer yoksa, bunun yerine olumlu ve pozitif algıyı çağrıştıran posterler de pekala iş görecektir.
Kışa yaklaştıkça dünyanın güneşten uzaklaştığı ve gündüz süresinin de kısaldığı bilinen bir gerçek. Özellikle kış saati uygulamasının uygulanmaya başlanması itibari ile, saat 16.00 civarında havanın kararmaya başladığını fark edeceksiniz. İşte bu sebepten ötürü, gün ışığından maksimum orada faydalanmak büyük önem arz ediyor. Yatak odanızın gün ışığından önemli ölçüde faydalanmasını sağlayarak, sonbahar yorgunluğuna karşı koyabilirsiniz. Sabahleyin doğan güneşin ilk ışıklarının yüzünüze düştüğünü hayal edin. Böylesi bir sabahtan sonra, sonbahar yorgunluğuna yenilmeniz mümkün mü ?
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, sonbahar denilince insanların aklına ilk olarak gelen şeylerin arasında sararmış yapraklar bulunuyor. Havanın yavaş yavaş soğumaya başlaması ve yıllık bitkilerin ölü yapraklarından arınması, sonbaharın önemli sembollerinden. Ayrıca bu sararmış yapraklar, zihinde ölüm kavramını çağrıştırdığı için sonbahar yorgunluğunun önemli kaynaklarından. Bloomint Design imzalı bu örnekteki gibi, yatak odanıza taze ve doğal bitkiler/çiçekler yerleştirerek sonbaharın size uğramamasını sağlayabilirsiniz!
Dekorasyon konusunda en önemli adımlardan biri de, sevdiğiniz ve kişisel zevklerinizle uyuşan ögelerin dekorasyonda yer almasıdır. Bu sayede hem dekorasyonunuzu daha çok içselleştirebilir, hem de dekore ettiğiniz mekanı sahiplenebilirsiniz. Bununla birlikte, özellikle sonbahar yorgunluğunu yenmek adına yapılan dekorasyonlarda, sevdiğiniz şeyleri dekorasyonunuza katarak bu yorgunluğu bir nebze de olsa yenebilirsiniz. Yalnızca aksesuarlarla sınırlı olmayan bu ögeler, bir poster ya da sevdiğiniz birinin fotoğrafı da pekala olabilir.