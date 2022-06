Yatak odası dekorasyonlarında sonbahar yorgunluğunu yenecek 6 parlak fikir

Yılın her dönemi kendine ait karakteristik bir havaya sahiptir. Mevsimlere dair örnek vermek gerekirse, ilkbahar mevsimi adeta canlanmanın ve yeniden doğuşunun mevsimidir. Bununla beraber, yaz denilince de insanların aklına genellikle deniz, kum, güneş üçgeni ve dolayısı ile tatil gelir. Aslında farklı farklı mevsimlerin böylesi farklı farklı anlamlara sebep olmaları, zihinde farklı algıların oluşmasına meydan vermeleri bir rastlantı değildir. Bu argümanı biraz açmak gerekirse, çevresel faktörler bu mevsimlerin zihinde oluşturdukları algıyı çok büyük oranda etkiler. Yani, ilkbaharda ağaçların yeşerdiğini, çiçeklerin açtığını ve hayvanların hareketlendiğini görünce, ilkbahar mevsiminin zihinde canlılığı ve yeniden doğuşu çağrıştırması oldukça normaldir. Aynı durumun yaz mevsimi için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şimdiye kadar hep güzel şeyler hatırlatan mevsimlerden bahsettik, sırada bir başka mevsim olan sonbahar var… Sonbahar denilince aklınızda neler canlanıyor ? Özellikle şu dönemde de fark edeceğiniz üzere bol bol yaprak döken ağaçlar, sapsarı yapraklarla süslü yollar ve giderek serinleyen hava… Bununla beraber, özellikle Aralık ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, gündüz süresinin kısalması ve dolayısı ile karanlıkta geçen sürenin uzaması da sonbaharın sembollerinden biri. Yani genelleme yapacak olursak, sonbaharın insan zihninde genellikle bu tarz -uykuyu ya da belki ölümü hatırlatan- şeyler çağrıştırması, insanların büyük bir kısmının sonbahardan önemli oranda etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu etkinin pek de iyi bir etki olmadığını söylemek gerekir. Hatta sonbahar yorgunluğu olarak da adlandırılabilecek bu etki, gündelik hayatı epey zorlar. Peki bu nasıl olur ? Örneğin, daha mesainin bitmesine birkaç saat olmasına rağmen, üzerinizde öyle bir rehavet oluşur ki, hemen eve gidip uyumak isterseniz. Ya da, havanın kapalı olduğu günlerde canınız evden dışarı çıkmak istemez. Kısaca, sonbahar sahip olduğu ve sebep olduğu şeylerden ötürü, üzerinizde kuvvetli bir kasvet yaratmaya epey elverişli bir mevsimdir. Peki bu sonbahar yorgunluğu ile nasıl baş edilebilir ? Aslında çevresel faktörlerin insan psikolojisi üzerinde ne denli kuvvetli bir etkiye sahip olduğunu anlarsanız, sonbahar yorgunluğu için kullanılabilecek en etkili antidotun da ne olduğuna hızlıca karar verebilirsiniz. Cevabı biz verelim: Dekorasyon…

Evinizde hakim olan dekorasyon, sahip olduğu özellikleri ile sizi ve psikolojinizi önemli oranda etkiler. Peki üzerinizde bu denli kuvvetli bir etkiye sahip olan dekorasyon kavramını, sonbaharda oluşabilecek yorgunluğa karşı kullanmak mümkün müdür ? Neden olmasın… Dekorasyonunuzda yapacağınız birkaç basit değişiklik sayesinde sonbaharda kendinizi daha dışa açık ve mutlu hissedebilirsiniz. Peki dekorasyonda gerçekleştirilebilecek bu adımlar neler olabilir ? Öncelikle bu konuda en çok söz sahibi olan ögenin renkler olduğunu söylemek gerekir. Renkler, çevresel faktörler arasında insan psikolojisi üzerinde en çok söz sahibi olan ögelerdendir. Ayrıca şu da unutulmamalıdır ki, her rengin ve her tonun kendine has bir manası ve anlamı vardır. İşte bu sebeplerden ötürü, yatak odası dekorasyonunuzda pozitif renklere yer vererek sonbahar yorgunluğunu bir nebze de olsa yenebilirsiniz. Pozitif renklerin hangileri olduğunu ise aşağıdaki görsellerden görebilirsiniz.

Sonbahar yorgunluğunu yenmek adına yatak odanızda kullanabileceğiniz yöntemlerden biri de aksesuarlardır. Bu noktada aksesuarlardan kastımızı yalnızca heykelcik ya da biblo olarak algılamayın. Duvar kağıdından masa lambasına kadar her dekoratif aracı aksesuar başlığı altında incelemek pekala mümkündür. Peki sonbahar yorgunluğu alt etmek adına ne tarz aksesuarlar kullanılabilir ? Öncelikle kişisel zevklerinize ve beğenilerinize paralel olan aksesuarlar tercih etmeniz, uymanız gereken en temel nokta. Bununla birlikte, akla pozitif şeyleri getiren ve zihinde hareketli ve canlı şeyler çağrıştıran aksesuarlar, bu noktada sizin için oldukça işlevsel olabilir. Eğer hala çizgi film izleyen koca bir çocuksanız, sevdiğiniz bir çizgi filmin ya da animasyonun karakterlerinden birinin biblosunu kullanarak, sonbahar oluşması muhtemel kasvetli havayı bir nebze de olsa yenebilirsiniz. Tabii bu çizgi film karakteri kötü olan değilse…

Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda görsel örnek paylaşacağız. Bu sebepten ötürü, daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı yatak odası kategorimize davet ediyoruz.