Ahşap kaplama cepheli, modern bir müstakil ev (planlarıyla birlikte!)

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu minimalist çizgilere sahip, ancak ahşap kaplama yüzeyiyle tipik minimalist mimarinin dışına çıkan çağdaş bir konut. Keskin geometrik çizgilere sahip yapı, ahşabın ona kattığı atmosfer ile yumuşamış ve daha sıcak bir havaya bürünmüş. Bu anlamda tam bir İskandinav stile sahip diyebiliriz, nitekim dekorasyonunda da aynı prensip izlenmiş ve son derece sade ve düz çizgilere sahip yüzeyler, ahşap gibi yumuşak ve sıcak bir malzeme ile kombine edilerek hem modern hem de samimi bir ev oluşturulmuş. Aşağıdaki fotoğraflarda evin önden ve arkadan olacak şekilde dış cephelerini, ayrıca açık planlı yaşam alanını görebilirsiniz. En lata ise, evin her iki katının da planlarını koyduk.
İlk fotoğrafımızda konutun arka cephesini görüyoruz. Arka cephe ve ön cephe kavramları sıklıkla karıştırılan iki kavram, öncelikle buna açıklık getirelim. Konutun ana giriş kapısının olduğu cephe, her zaman için konutun ön cephesidir. Müstakil evlerde genellikle evin açık alan yaşam alanları arka cephede yer alır.
Konutun ön cephesi yol tarafına baktığı için bu kısımda az sayıda pencere yer alıyor. Bu tür konutlarda, mimarlar yol tarafına bakan cephede mahremiyet nedeniyle az sayıda pencere tercih ediyor, yaşam alanlarını arka tarafta olacak şekilde tasarlıyorlar.
Konutun oldukça enteresan bir mutfağı var. Tezgah kızmı U şeklinde olan mutfakta üst dolap üniteleri yer almıyor. Onun yerine, bir adet yüksek dolap grubu mevcut. Ayrıca, kare şeklindeki raflarla dekoratif bir görünüm oluşturulmuş. Mutfak dolaplarının yüzeylerinde beyaz tercih edilmiş, tezgahlar ise fümeye kaçan koyu bir kahverengine sahip. Duvarlar, tavan, pencere ve kapı çerçeveleri de komple beyaz. Zemin ve yemek masası ile sandalyeleri ise gerçek ahşap malzeme kullanılarak imal edilmiş. Mekanın hem son derece ferah hem de davetkar ve samimi olmasının nedeni işte bu muhteşem kombinasyon.
Konutun açık planlı bir yaşam alanı var. Aşağıda yer alan kat planlarını incelediğinizde de göreceğiniz üzere, mutfak ve yemek odasına son derece geniş bir alan ayrılmış, yarım bir duvarla bu alandan ayrılan oturma odası ise nispeten daha küçük. Türk evlerinde pek rastlamadığımız bu alan paylaşımı, aslında son derece.
Bu açıdan baktığımızda mekanın ne denli aydınlık ve ferah olduğuna bir kez daha tanık oluyoruz.
Merdivenin tavanında geniş bir pencere yer alıyor. Doğal gün ışığından azami düzeyde faydalanmak için mükemmel bir fırsat! Konutun ferah üst kat holüne çalışma masası yerleştirilmiş, oldukça akılcı bir seçim!
Konutun neredeyse 11 m2'lik bir antresi var. Bu mekan depolama üniteleri ile donatılmış. Buradan alt kat tuvaletine geçiş bulunuyor. Mutfak ve yemek odasının kapladığı alan 33 m2, oturma odası ise 18 m2. Mutfağın arka tarafında, üst kat merdivenlerinin yanında kapısı olan bir çamaşır odası mevcut.
Konutun üst katında ise dört yatak odası, bir banyo, bir de çalışma odası olarak dekore edilmiş bir hol bulunuyor. Arka cepheye bakan ebeveyn yatak odası ve iki adet çocuk odasının her birinden geniş balkona geçiş mevcut.
Planlarıyla beraber başka müstakil evlerin fotoğraflarını da görmek isterseniz, ’Planlarıyla birlikte 3 göz kamaştırıcı aile evi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.