Ahşap kaplama cepheli, modern bir müstakil ev (planlarıyla birlikte!)

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu minimalist çizgilere sahip, ancak ahşap kaplama yüzeyiyle tipik minimalist mimarinin dışına çıkan çağdaş bir konut. Keskin geometrik çizgilere sahip yapı, ahşabın ona kattığı atmosfer ile yumuşamış ve daha sıcak bir havaya bürünmüş. Bu anlamda tam bir İskandinav stile sahip diyebiliriz, nitekim dekorasyonunda da aynı prensip izlenmiş ve son derece sade ve düz çizgilere sahip yüzeyler, ahşap gibi yumuşak ve sıcak bir malzeme ile kombine edilerek hem modern hem de samimi bir ev oluşturulmuş. Aşağıdaki fotoğraflarda evin önden ve arkadan olacak şekilde dış cephelerini, ayrıca açık planlı yaşam alanını görebilirsiniz. En lata ise, evin her iki katının da planlarını koyduk.