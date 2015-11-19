Kusursuz bir giyinme odası yapmak için 7 altın kural

Giysi dolapları özgürlüğünü ilan etti ve yatak odalarından ayrıldı! Günümüzde, iş hayatı, ekonomik ve kültürel düzen (sürekli değişen trendler, giyimin itibar göstergesi haline gelmesi) ve benzeri nedenlerden dolayı giysi sayımız epey arttı. Çoğalan giysiler yatak odasında yer alan dolap ve şifonyerlere sığmaz oldu, durum böyle olunca yatak odalarına yerleştirdiğimiz dolapları büyülttük, dolaplar büyüyünce oda boğucu gelmeye başladı ve nihayet, dolaplar için ayrı bir alan yaratmaya kadar verdik. Evimizde fazladan bir oda varsa bu odayı, yoksa ama yatak odamızın büyüklüğü müsaitse, bu mekandan bölerek oluşturduğumuz bir alanı giyinme odasına çevirerek yatak odalarımızı da özgürleştirdik, daha az eşyalı ve ferah hale getirdik. Artık yapmamız gereken, kendi özel alanına sahip olan giysilerimiz için olabilecek en iyi dolap düzeneğini kurmak ve tüm eşyalarımızı düzgün ve kolay ulaşılır bir şekilde yerleştirmekten ibaret.
Bu sayfada giyinme odalarının en önemli parçalarını listeledik. Askılı giysi dolaplarından çekmecelere, aydınlatmadan işimizi kolaylaştıracak işlevsel aksesuarlara kadar, bir giyinme odasının olmazsa olmaz 7 unsurunu bulabilirsiniz. Türkiye'den ve dünyanın farklı köşelerinden örneklerle derlediğimiz bu yazı, giyinme odası oluşturacak okuyucularımızı için kılavuz niteliği taşıyacak. Ayrıca, kullanmayan bir odanızdan fonksiyonel bir giysi odası yaratmak için Kullanılmayan bir odayı giyinme odasına nası dönüştürebilirim? başlıklı yazımıza da göz atabilir ve bu yazıda yer alan tavsiyelerden yararlanabilirsiniz.
Şık ve fonksiyonel bir giyinme odası için aslında büyük alanlardan ziyade iyi planlanmış alanlar gerekmektedir. Oldukça küçük bir alana bile, iyi bir tasarım sayesinde birçok eşya sığabilir ve gayet düzenli ve kolayca ulaşılabilir bir şekilde yerleştirilebilir. Giyinme odasında askı, çekmece ve raftan oluşan bir kombinasyon ile fonksiyonel bir depolama alanı yaratmak son derece kolay. Bu depolama alanını yaratırken ölü alan oluşturmaktan kaçınmalı ve alanı optimum şekilde kullanmalıyız. Özellikle köşelere dikkat edip bu alanları ölü veya kullanışsız bırakmamalıyız.
Giyinme odasının dekorasyonunun evinizle ya da en azından yatak odanızla uyumlu olmasını tercih edebilirsiniz. Evinizin dekoru modern veya minimalist bir prensiple yapıldıysa giyinme odanızın da aynı karakterde olması bir bütünlük yaratacaktır. Klasik bir tarza sahipseniz de, dolap ve çekmecelerinizi de bu tarzda seçebilirsiniz. Renk kullanımı konusunda ise dikkatli olmakta fayda var. Eşya ile dolu bu odada fazla renk kullanımı mekanı karmaşık hale getirebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca tek renkte ya da birbirine uyumlu ve geçişlerin yumuşak olacağı tonlarda bir dekor yapmak, mekanın göz yormayan bir şekle girmesi açısından önemli. Tıpkı fotoğraftaki örnekte görüldüğü üzere, İzmirli Penintdesign İç Mimarlik ve Endüstriyel Tasarım firmasının yaptığı gibi, renkleri yalnızca detaylarda kullanarak, karmaşaya yer vermeden hoş bir tasarım yapabilirsiniz.
Asılarak saklanan ve katlanarak saklanan farklı giysi gruplarınıza göre dolap ve raf seçimi yapın. Uzun ve katlanmadan asılması gereken giysileriniz varsa, bunlar için uzun dolaplar ayırmayı unutmayın. Gömlek, ceket gibi boyu kısa olan giysiler içinse, iki katlı askılar alanı en iyi şekilde kullanmak için ideal olabilir. Kazak, kot pantolon, tişört gibi asmak yerine katlayarak depoladığınız giysiler için ise, raflar elverişli olacaktır. Raf aralıklarını kısa tutup çok sayıda raf yerleştirerek, giysilerin üst üst yığılmasını engelleyebilirsiniz. Çok sayıda raf ilk etapta gözününe alan kaybı gibi görünebilir ancak, üst üste çok fazla sayıda yerleştirilen giysilerin arasında bir parça çıkararak sürekli olarak katlı giysilerinizin düzenini bozmak yerine, çok sayıda raf sayesinde, yalnızca dört-beş adet üst üste giysi arasında seçim yapmak çok daha pratik olacaktır.
İç çamaşırı, çorap gibi küçük parçalar ve kolay zedelenebilir giysileriniz içinse, çekmeceler idealdir. Giysi odanızdaki düzeneğin alt kısımlarını çekmece, üst kısımlarını ise askılı dolap ve raf olarak düzenlemek, kullanım açısından en pratik çözüm olacaktır. Yani bir bölümü üst üste çekmecelere ayırmak yerine, ideal kullanım için çekmeceleri diğer ünitelerin altına serpiştirmelisiniz.
Giysi odasındaki en önemli parçalardan biri de kuşkusuz aynalardır. Odadaki dolap, raf, çekmece düzeneğini tasarlarken, bir boy aynası için alan bırakmayın ihmal etmeyin. Aynanın olduğu kısmın iyi bir şekilde aydınlatılması gerektiğini de göz ardı etmeyin. İyi bir aydınlatma derken kastımız beyaz florasan ışıklarıyla kötü gölgeler yaratacak bir aydınlatma değil. Bununla ilgili detayları bir alt başlıkta bulabilirsiniz.
Giyinme odası için ayırdığınız alan kısıtlıysa boy aynası dolap kapağına da monte edilebilir. Piyasada aynalı dolap kapağı çeşitleri mevcut. Ayrıca, arkadan yapışkanlı aynaları da bu amaçla kullanabilirsiniz.
Giyinme odasının aydınlatması son derece önemli bir konu. Hem mekanın ferah olması hem de eşyalarınızla uğraşırken ve giysi seçerken gözünüzün yorulmaması için iyi bir aydınlatma sisteminin olması zaruridir. Bunun için tavandan LED'li spotlar ya da özel dolap aydınlatma sistemleri seçebilirsiniz. Kapaklı olan dolaplarınız varsa, bunların iç aydınlatması için de seçenekler mevcut. Aydınlatma ile ilgili önemli bir diğer husus ise ayna civarında karşımıza çıkıyor. Mağazaların giyinme kabinlerinde mutlaka dikkat etmişsinizdir, bazen aydınlatma o kadar kötü olur ki, beğendiğiniz ve üstelik üzerinize tam gelen bir giysi berbat görünür ve o ürünü satın almak istemezsiniz. Üzerinize yanlış açıyla düşen ışık koyu gölgeler yapar ve giysinin üzerinizde çirkin görünmesine ve hatta vücudunuz kötü görünmesine neden olur. Oysaki hem doğal ışıkta hem de geniş alanlardaki aydınlatmalarda vücudunuz asla öyle görünmeyecektir. Tepeden gelen yoğun bir spot ışığı yoğun gölgelere de neden olur, bu istediğimiz bir şey değil. Bu nedenle, boy aynası etrafında tam tepenize denk gelen sert bir ışığı tercih etmemelisiniz.
Giyinme odalarında olması gereken bir başka parça ise, koltuk, sandalye ya da ideal olarak puf türü bir oturaktır. Bu oturak hem giyinirken size kolaylık sağlar hem de eşyalarınızı yerlerine yerleştirmeye fırsat bulamadığınız acil durumlarda, onları koymak için bir alan oluşturur. Giysi odalarınızda ayakkabılar için de bir dolap yaratabilirsiniz. Özellikle günlük giymediğiniz ayakkabılarınız için oldukça kullanışlı olacaktır. Fotoğraftaki örnekte puf ile kombine edilmiş bir ayakkabılık modeli görmekteyiz. Takılar için de çeşitli düzenekler bulunmakta. Takılarınızı asarak depolayabileceğiniz türde parçalar ya da transparan kapaklı çekmece üniteleri bulabilirsiniz. Kravatlar, şallar ve benzeri giyim parçaları için de askı düzenekleri mevcut. Giyinme odanız yeteri kadar genişse, makyaj masasını da bu mekana yerleştirebilirsiniz.