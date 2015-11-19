Kusursuz bir giyinme odası yapmak için 7 altın kural

Giysi dolapları özgürlüğünü ilan etti ve yatak odalarından ayrıldı! Günümüzde, iş hayatı, ekonomik ve kültürel düzen (sürekli değişen trendler, giyimin itibar göstergesi haline gelmesi) ve benzeri nedenlerden dolayı giysi sayımız epey arttı. Çoğalan giysiler yatak odasında yer alan dolap ve şifonyerlere sığmaz oldu, durum böyle olunca yatak odalarına yerleştirdiğimiz dolapları büyülttük, dolaplar büyüyünce oda boğucu gelmeye başladı ve nihayet, dolaplar için ayrı bir alan yaratmaya kadar verdik. Evimizde fazladan bir oda varsa bu odayı, yoksa ama yatak odamızın büyüklüğü müsaitse, bu mekandan bölerek oluşturduğumuz bir alanı giyinme odasına çevirerek yatak odalarımızı da özgürleştirdik, daha az eşyalı ve ferah hale getirdik. Artık yapmamız gereken, kendi özel alanına sahip olan giysilerimiz için olabilecek en iyi dolap düzeneğini kurmak ve tüm eşyalarımızı düzgün ve kolay ulaşılır bir şekilde yerleştirmekten ibaret.

Bu sayfada giyinme odalarının en önemli parçalarını listeledik. Askılı giysi dolaplarından çekmecelere, aydınlatmadan işimizi kolaylaştıracak işlevsel aksesuarlara kadar, bir giyinme odasının olmazsa olmaz 7 unsurunu bulabilirsiniz. Türkiye'den ve dünyanın farklı köşelerinden örneklerle derlediğimiz bu yazı, giyinme odası oluşturacak okuyucularımızı için kılavuz niteliği taşıyacak. Ayrıca, kullanmayan bir odanızdan fonksiyonel bir giysi odası yaratmak için Kullanılmayan bir odayı giyinme odasına nası dönüştürebilirim? başlıklı yazımıza da göz atabilir ve bu yazıda yer alan tavsiyelerden yararlanabilirsiniz.