homify 360°: Yeniden yaratılan teraslı ev

Büyükler her zaman Dış görünüş aldatıcıdır. derler. Gençler buna pek inanmasalar da tecrübeleri arttıkça bunun doğru bir yargı olduğunu görürler. Sadece insanların değil, binaların dış görünüşü de aldatıcıdır. Londra civarında imar izinleri ve tarihi eser statüsü yüzünden dış görünüşleri değiştirilemeyen bir çok tarihi ev var. Bunun amacı elbette tarihi dokuyu korumak. Öte yandan bu sayede antika taşlarla döşeli teraslı dönem evlerine, yeni yapılmış kutu gibi bir evin komşu olması önleniyor.

Bugün homify'da Sophie Nguyen Architects tarafından gerçekleştirilen sıra dışı bir genişletme projesine şahit olacağız. Eklemeler genelde binalara eklidir ama bu örnekte ekleme bu son derece güzel İngiliz evinin altına müstakil iki yatak odası olarak yapılmış.