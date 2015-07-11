homify 360°: Yeniden yaratılan teraslı ev

Büyükler her zaman
Dış görünüş aldatıcıdır. derler. Gençler buna pek inanmasalar da tecrübeleri arttıkça bunun doğru bir yargı olduğunu görürler. Sadece insanların değil, binaların dış görünüşü de aldatıcıdır. Londra civarında imar izinleri ve tarihi eser statüsü yüzünden dış görünüşleri değiştirilemeyen bir çok tarihi ev var. Bunun amacı elbette tarihi dokuyu korumak. Öte yandan bu sayede antika taşlarla döşeli teraslı dönem evlerine, yeni yapılmış kutu gibi bir evin komşu olması önleniyor.
Bugün homify'da Sophie Nguyen Architects tarafından gerçekleştirilen sıra dışı bir genişletme projesine şahit olacağız. Eklemeler genelde binalara eklidir ama bu örnekte ekleme bu son derece güzel İngiliz evinin altına müstakil iki yatak odası olarak yapılmış.
Dışarıdan bakıldığında, ev içeride ve aşağıda yapılan modern değişiklikleri çok da yansıtmıyor. Demir kapının altından baktığınızda, alt katla ilgili küçük bir bilgiye sahip olabiliyorsunuz ama içeri girene kadar gerçek değişikliği fark etmeniz mümkün değil.
Zemin kat döşemeleri sökülmüş ve iç duvarlar akıllıca kaldırılarak ekstra mekan ve hacim kazanılmış. Gördüğünüz gibi bu iki bölümü ayıran duvarın ortadan kaldırılmasıyla dışarıdan gelen ışık iki bölümün de aydınlanmasına neden olmuş. Evin eski moda dış görünüşü içeride saklı modern ve şık ortam için hiçbir ipucu vermiyordu.
Mobilyalar ve dekorasyon tarzında özel bir anlayış sergilenmiş ve mekan yüzyıl ortası mobilyaları ve aksesuarlarıyla donatılmış. Yemek masasının üstünde asılı olan lamba bembeyaz alana sarı ışık vererek hoş bir ambiyans oluşmasına neden olmuş. Bauhaus tarzı bir mimariye sahip mekanda renkli dokunuşlar sadece sarı ve kırmızı renklerle yapılmış.
Bu resimde yeni eklenen alt kata dair bir izlenim ediniyorsunuz. Aşağı kata ışık gelmesi için yukarı kat zeminin bir kısımında cam kullanılmış. Yani aşağı katın tavanının bir kısmı şeffaf. Böylelikle alt kat karanlık kış günlerinde bile aydınlık ve ferah görünüyor.
Eve çok başarılı bir mimari geometri de uygulanmış. Bunun en büyük kanıtlarından biri kolonu sarmalayan kırmızıya boyanmış merdiven. bu açıdan cam tavanın tamamını görebiliyorsunuz. Bu dahice çözümün alt katı nasıl da aydınlattığına şahit oluyorsunuz.
Gördüğünüz gibi zeminin altında yeni yaratılan bu bölüm son derece aydınlık ve ferah. Odanın ön tarafını oluşturan boydan boya cam yukarıdan da ışık girmesine yardımcı oluyor. Dışarının beyaza boyanması da bu aydınlık duygusuna yardımcı oluyor ve en köşedeki yerler bile aydınlanıyor.
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