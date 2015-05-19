Evde spor keyfi

Bu spor salonu bir toplu konut projesinin ortak spor salonu değil, tek bir villaya ait desek şaşırır mısınız? Evet yanlış duymadınız. Bu sapor salonu Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanan Ankara'daki bir villada bulunuyor. Spor salonu böylesine geniş ve teferruatlı olan bir villanın bütünü nasıldır hayal etmek çok da kolay olmasa gerek. Biz bir ipucu verelim. Villada göbek taşı olan bir Türk hamamı bile bulunuyor.

Bu salonda profesyonel bir salonda bulunabilecek her türlü spor aleti bulunuyor. Bu salona sahip olup da kilolardan şikayet etmenin mümkün olmadığını düşünüyoruz.