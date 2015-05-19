Evde spor keyfi

Birçok kişi neredeyse bir servet ödeyerek büyük bir hevesle spor salonuna yazılır. Birkaç kere gittikten sonra türlü bahanelerle gitmeye devam etmez ve bir senelik üyelik boşa gider. Bu bahanelerden biri de salonun eve uzaklığıdır. Bunu bahane edenlerin yanı başlarında bir spor salonu olduğunda gidip gitmeyecekleri bilinmez ama böylelerinin hayallerinden biridir evin içinde spor yapabilecekleri bir alan olması. Bugünlerde kilolardan şikayet eden kişilerin evlerinde ya bir koşu bandı ya da bir kondisyon bisikleti görmeye alışığız. Ancak evi biraz geniş ve müsait olanlar bir odalarını adeta bir spor salonuna dönüştürüyor.
Bugün homify'da böyle odaları göstereceğiz. Tümü Türkiye'deki evlerde bulunan spor salonları spor salonuna gitmeye üşenenlerin çok hoşuna gidecek.
Bu kompakt spor odası İskenderun'daki bir evde yer alıyor. İskenderunlu homify uzmanı Deça Mimarlık tarafından tasarlanan triplex villanın bir odası spor salonu için ayrılmış. Ev sahiplerine odada bulunan kondisyon aletleri sayesinde evden dışarı çıkmadan spor yapma olanağı sunulmuş. Son katta bulunan odanın üç tarafı camla kaplı ve bu sayede oda son derece aydınlık ve ferah bir görünüme sahip.
Resimde gördüğünüz salon Denizli'de bulunuyor. Bu salonun bulunduğu villayı daha önce homify'da konu etmiştik. İç mekan tasarımı Cansel Bozkurt tarafından gerçekleştirilen villada spor salonun yanı sıra sinema salonu da bulunuyordu.
Spor salonunun zemininde mermer kullanılmış. Bu haliyle profesyonel bir spor salonu görüntüsü kazanan odada spor aletlerinin yanı sıra bir de hidromasajlı küvet bulunuyor. hidromasajlı küvet bölmesinin tavanı gökyüzü gibi dekore edilmiş. Spordan sonra bulutların altında hidromasajlı küvet keyfi yapabilir, daha sonrasında da evin bir diğer bölümündeki havuza gidip yüzebilirsiniz.
Bu spor salonu da İskenderun'da bir konut projesinde bulunuyor. İskenderunlu homiy uzmanı Çağrı Aytaş'a ait Yıldız Plaza Premium projesinde yer alan spor salonu kompleksin havuzunu görüyor. Neredeyse hepsi cam pencerelerle kaplı salonun tavanı ise aynayla kaplanmış. Salonda kondisyon için gerekli tüm araç gereç mevcut. Spordan sonra yan taraftaki havuza geçerek yorgunluk atmak da mümkün.
Bu spor salonu bir toplu konut projesinin ortak spor salonu değil, tek bir villaya ait desek şaşırır mısınız? Evet yanlış duymadınız. Bu sapor salonu Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanan Ankara'daki bir villada bulunuyor. Spor salonu böylesine geniş ve teferruatlı olan bir villanın bütünü nasıldır hayal etmek çok da kolay olmasa gerek. Biz bir ipucu verelim. Villada göbek taşı olan bir Türk hamamı bile bulunuyor.
Bu salonda profesyonel bir salonda bulunabilecek her türlü spor aleti bulunuyor. Bu salona sahip olup da kilolardan şikayet etmenin mümkün olmadığını düşünüyoruz.
Resimde gördüğünüz spor salonu Seba İnşaat tarafından Bodrum Güllük Körfezi'nde yapılan yazlık Seba Solemar Adabükü projesinde yer alıyor. Bodrum'un temiz havası ve Ege Denizi'nin masmavi sularının tadını çıkarırken, spor zevkinden de mahrum kalmamanız için düzenlenmiş bu spor salonunda yazın da fit kalmayı başarabileceksiniz.
İkinci resimdeki jaukizili spor salonunun bulunduğu villaya daha ayrıntılı bakmak için tıklayın.