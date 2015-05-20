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Göz alıcı teraslar

Aydin Sanli Aydin Sanli
Aialoft Ayayorgi, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
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Teras sahibi olmak herkese nasip olmaz. Ama bu birçok kişinin de hayalidir. Özellikle yaz mevsiminin sıcağında püfür püfür bir terasta akşamüstlerinin tadını çıkarmak elbette hayali kurulacak bir şey. Bugün homify'da bu hayale sahip olanlara ilha verecek bir yazı sunuyoruz. Tamamı Türk tasarımcıların elinden çıkma konutlardaki harikulade teraslara yakından bakacağız. Üstelik seçtiğimiz terasların üçümde havuz da bulunuyor. Havuz başında içkinizi yudumlayarak terasın keyfini çıkarmak sizin de hakkınız olabilir. Gelin hep beraber bu birbirinden güzel terasları keşfe çıkalım. 

Çeşme'de harika bir havuz başı

Mamurbaba Summer House, Unlimited Design Unlimited Design Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Unlimited Design

Mamurbaba Summer House

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Fotoğrafta gördüğünüz havuz başı teras Çeşme'de harikulade bir yazlık evde bulunuyor. İzmir merkezli Unlimited Design'ın imzası olan projede ev sahibi için tüm konfor unsurları düşünülmüş. Havuz başı terasın bir kısmı doğal taş, bir kısmı ise ahşap deck olarak dizayn edilmiş. Taş bölümdeki geniş masa sekiz kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği büyüklükte. Terasa doğal bir dokunuş ise saksıdaki palmiye ağaçlarıyla yapılmış. Umarız ev sahipleri bu palmiyelerin büyümesini sağlı ve mutlulukla görürler. 

Bodrum'a yakışır bir teras

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Resimde gördüğünüz havuz başı teras ise Bodum'da yer alıyor. Bu açıdan görülmese de terastan uçsuz bucaksız Ege Denizi manzarasını görebiliyorsunuz. Hakan Helvacıoğlu'nun sihirli parmaklarıyla oluşturulan terasta ahşap hakimiyetini görmek mümkün. Havuz kenarının komple ahşap bir deckle kaplandığı mekanda aynı ahşap doku üst kat balkonunda da tekrar edilmiş. Terasta ferforje bir oturma grubu ve bir de yemek masası bulunuyor. Ege akşamlarının keyfini çıkarmak için daha konforlu çözümler bulunamazdı diye düşünüyoruz. Gece aydınlatmasına destek veren mumların yerleştirildiği kaideler ise kendilerinden söz edilmeden geçilmeyecek nitelikte. 

Çeşme manzarası paha biçilemez

Aialoft Ayayorgi, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Aialoft Ayayorgi

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Bu loft daire Ayayorgi, Hacettepe ve Dalyan koylarına tepeden bakan yüksek bir arazi üzerinde inşa edilmiş. Projede Unlimited Design'ın imzası var. Tamamı ahşapla kaplanmış bir decke sahip olan havuz başındaki terasta bulunan oturma grupları da göz kamaştırıyor. Çevredeki peyzaja zarar verilmeden oluşturulan proje sayesinde ev sahipleri etraftaki sakız ve zeytin ağaçlarının çevreye saldığı oksijenden de sonuna kadar faydalanabilecek. Evin terasla birleştiği noktada kullanılan alabildiğine cam pencereler i mekanla dış mekan arasında da bir bütünlük sağlamış. 

Bursa'da Amerikan esintisi

Bursa'nın gözde demti Çekirge'de iç mimar İnan Aydoğan'ın imzasını taşıyan şahane villanın verandası bize iki yüzyıl öncesinin Amerikan suburb evlerini anımsatıyor. Tamamı ahşap Amerikan sidingle kaplı evin verandasında ahşabın hakimiyete göze çarpıyor. Zeminde kullanılan kahverengi ahşap hem malzemesi hem de dokusuyla göz dolduruyor. Korkulukla ve tavanda evin tümünde olduğu gibi ahşap malzeme beyaza boyanmış. Verandada bolca bitkiye de yer verilerek doğal bir hava oluşturulmuş. Aydınlatma unsurları ise son derece estetik. Amerikan filmlerinde böyle bir veranda da sallanan koltuk da eksik olmaz. Ancak Bursa'daki bu örnekte sallanan koltuk yerine kahverengi ahşap bir kanepe kullanılmış. 

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Bu güzelim teraslardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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