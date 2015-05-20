Göz alıcı teraslar

Bursa'nın gözde demti Çekirge'de iç mimar İnan Aydoğan'ın imzasını taşıyan şahane villanın verandası bize iki yüzyıl öncesinin Amerikan suburb evlerini anımsatıyor. Tamamı ahşap Amerikan sidingle kaplı evin verandasında ahşabın hakimiyete göze çarpıyor. Zeminde kullanılan kahverengi ahşap hem malzemesi hem de dokusuyla göz dolduruyor. Korkulukla ve tavanda evin tümünde olduğu gibi ahşap malzeme beyaza boyanmış. Verandada bolca bitkiye de yer verilerek doğal bir hava oluşturulmuş. Aydınlatma unsurları ise son derece estetik. Amerikan filmlerinde böyle bir veranda da sallanan koltuk da eksik olmaz. Ancak Bursa'daki bu örnekte sallanan koltuk yerine kahverengi ahşap bir kanepe kullanılmış.

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