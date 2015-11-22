35 metrekarede modern şıklık

Güney Kore'de, Gwangju kentinde huzurun ve sessizliğin hakim olduğu kırsal bir bölgede yer alan ufacık bir eve konuk olacağız bu yazımızda. 35 metrekarelik oturum alanına sahip olan ev iki katlı ve hem mimari açıdan hem de dekoratif açıdan iki çocuklu bir çekirdek ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve dizayn edilmiş. Evin en önemli mimari özelliği modüler ve ahşap bir yapıya sahip olması. Modüler prefabrik evler özellikle böyle küçük alanlı evler için mükemmel ve kullanışlı mimariler yaratırken aynı zamanda da pratik ve ekonomik yapılarıyla son yılların öne çıkan inşaat tarzlarından biri. Eğer siz de arazinize bu tarz, ekonomik, inşası kolay ve hızlı ve şık bir ev yaptırmak istiyorsanız 10 çarpıcı modüler ev projesi isimli yazımızda derlediğimiz göz alıcı evlerden de ilham alabilirsiniz. Elbette Woodsun isimli mimarlık firması tarafından inşa ve dizayn edilen bu ev de size ilham verebilecek harika özelliklere sahip. Gelin hep birlikte bir göz atalım isterseniz.