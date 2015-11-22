35 metrekarede modern şıklık

Güney Kore'de, Gwangju kentinde huzurun ve sessizliğin hakim olduğu kırsal bir bölgede yer alan ufacık bir eve konuk olacağız bu yazımızda. 35 metrekarelik oturum alanına sahip olan ev iki katlı ve hem mimari açıdan hem de dekoratif açıdan iki çocuklu bir çekirdek ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve dizayn edilmiş. Evin en önemli mimari özelliği modüler ve ahşap bir yapıya sahip olması. Modüler prefabrik evler özellikle böyle küçük alanlı evler için mükemmel ve kullanışlı mimariler yaratırken aynı zamanda da pratik ve ekonomik yapılarıyla son yılların öne çıkan inşaat tarzlarından biri. Eğer siz de arazinize bu tarz, ekonomik, inşası kolay ve hızlı ve şık bir ev yaptırmak istiyorsanız 10 çarpıcı modüler ev projesi isimli yazımızda derlediğimiz göz alıcı evlerden de ilham alabilirsiniz. Elbette Woodsun isimli mimarlık firması tarafından inşa ve dizayn edilen bu ev de size ilham verebilecek harika özelliklere sahip. Gelin hep birlikte bir göz atalım isterseniz.
Evin dış cephesinde sıcacık ve sempatik bir görüntüsüyle davetkâr bir atmosfer ziyaretçileri karşılıyor. Dış cephede kullanılan beyaz, ahşap ve gri tonları bu davetkâr ve samimi havayı oluşturan renkler olarak öne çıkıyor. Küçük bir oturum alanına sahip olsa da ev düzenli mimarisi ve iki katlı yapısıyla çekirdek bir aile için yeterli büyüklüğe ve genişliğe sahip. Ferah bahçesi de yemyeşil ağaçların ve muhteşem bir dağ havasının içinde yer alan evin huzurlu ve dingin yapısını perçinliyor.
Ahşap malzeme yalnızca evin mimari ve ana unsurlarını oluşturan kısımlarda değil, dekorasyonda da oldukça yoğun bir şekilde kullanılan ana malzeme olarak tercih edilmiş. Evin salon ve açık mutfağının yer aldığı ilk katta da ahşap sıcaklığını ve estetiği belirgin bir biçimde mekanın ana karakterini belirliyor. Beyaz duvarlar ahşap kirişler ve sütunlarla hoş bir kontrast oluştururken, zemin döşemeleri ve ahşap mobilyalar da bu kontrasta eşlik ediyor. Eşya ve mobilya kalabalığından kaçınılarak son derece minimal bir tarz ile dizayn edilen evin salonunda İskandinav stili bir dekorasyon uygulanmış.
İkinci kata çıkan merdivenlerde de ahşap sıcaklığı kendisini hemen hissettiriyor. Hem doğal hem de estetik bir görünüme sahip olan bu alan aynı zamanda pürüzsüz ve düzenli yapısıyla lüks bir atmosfer hissi de sağlıyor.
Açık mutfak ve yemek alnı son derece etkileyici bir görünüme sahip olmakla birlikte, aynı zamanda da fonksiyonellik açısından yerleşimiyle göz kamaştırıyor. Evin genelinde olduğu gibi minimal bir tarzla dizayn edilmiş olan mutfakta yalın bir şıklık söz konusu. U şeklinde yerleşim ve tezgahın bittiği yerden başlayan yemek masası da hem dar alan sorununa akıllıca ve pratik bir çözüm yaratıyor hem de bu sayede mutfağı salondan ayıran bir yapı elde ediliyor.
Evin salon kısmı, dış cephede de görebildiğimiz gibi yüksek tavanlı çatıyla kaplı ve çatının eğimi salondaki alanı da derinleştiren bir mimari unsur olarak mekana genişlik ve ferahlık katıyor. Perdeler ve şık ve modern televizyon ünitesi de çağdaş bir sadelik yaratacak şekilde seçilmiş.
İkinci katta yer alan çocuk odasının aydınlık ve iç açıcı olmasına özellikle önem verilmiş. Hem canlı hem de aydınlık ama aynı zamanda da huzurlu ve dingin renk tonlarına sahip bir duvar kağıdı seçilerek ve geniş pencere uygulamalarıyla odanın doğal ışıktan maksimum düzeyde yararlanması sağlanmış. Mobilya yerleşimi de yine dar alanlara akılcı çözümler üretilerek gerçekleştirilmiş ve böylece kalabalık ve boğucu bir atmosfer yaratılmasının önüne geçilmiş.
Evin genelinde gördüğümüz modern, yalın ve pırıl pırıl atmosfer banyoda da hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor pek tabii ki. Dar alanlarda bu kadar ferah tasarımlar yaratabilmek gerçekten oldukça zor ve incelikli bir iştir ama bu banyoda bunun mükemmel bir örneğiyle karşılaşıyoruz. Banyonun bu kadar geniş ve ferah görünmesini sağlayan temel unsur elbette yoğun ayna ve cam kullanımı ile doğru renk seçimi.
Evin her odasında geniş pencereler kullanılması da küçük evleri oldukça genişleten ve havadar bir atmosfere kavuşmalarını sağlayan özelliklerden biridir ve bu evde de bu uygulamanın başarılı bir örneğini görebiliyoruz. Küçük alanlarda kullanılan geniş pencereler, tıpkı bu evde olduğu gibi yaşam alanlarını çok daha büyük, şık ve modern gösterir.
Ahşap evleri modern bir görünümle harmanlamanın en iyi yollarından biri de tabii ki evlere metal unsurlar eklemektir. Ahşap ve metal modern dekorasyonların en şık duran çiftlerinden biri olarak özellikle son yıllarda daha da öne çıkmaya başladı. Bu evde de pencere kenarlıkları ve balkon korkulukları metal tercih edilerek temiz, modern ve estetik bir doku yaratılmış.