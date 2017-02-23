Yaz-kış oturabileceğiniz bir balkon için 7 fikir

Balkonlarımızı yılın tüm mevsimleri boyunca kullanma imkanı yaratan kapalı cam sistemleri, genel olarak oturma odasından ibaret olan yaşam alanlarımızı genişleterek, gün içerisinde zaman geçirmek için alternatif mekanların oluşmasını da sağlıyor. Soğuk ve yağışlı mevsimlerde tamamen kapatılarak iç mekan haline dönen ancak insanda hala dış mekan izlenimi yaratarak açık havada oturuyormuş izlenimi oluşturan kapalı balkonlar, günümüzde inşa edilen birçok apartman dairesinde hazır geliyor.

Balkonları yaz ve kış aylatı boyunca kullanma imkanının yanı sıra,iç mekanların izolasyonuna da faydası olan kapalı balkon sistemlerinde seçenekler oldukça fazla. Katlanır camlardan sürgülü camlara, çerçeveli camlardan çerçeveszlere, ve ayrıca farklı renk seçeneklerine ve katlanma türlerine ulaşmak mümkün.

Bugünkü yazımızda açılır kapanır cam sistemleri ile döşenmiş balkon ve teras örneklerinden bir seçki hazırladık. Ülkemizden ve başka ülkelerden örneklerini bir araya getirdiğimiz bu derlememiz, farklı alternatifleri görmenizi ve balkonunuzu dört mevsim kullanmak için yapılabilecek dekorasyon çalışmalarını incelemenizi sağlayacak.