Yaz-kış oturabileceğiniz bir balkon için 7 fikir

Balkonlarımızı yılın tüm mevsimleri boyunca kullanma imkanı yaratan kapalı cam sistemleri, genel olarak oturma odasından ibaret olan yaşam alanlarımızı genişleterek, gün içerisinde zaman geçirmek için alternatif mekanların oluşmasını da sağlıyor. Soğuk ve yağışlı mevsimlerde tamamen kapatılarak iç mekan haline dönen ancak insanda hala dış mekan izlenimi yaratarak açık havada oturuyormuş izlenimi oluşturan kapalı balkonlar, günümüzde inşa edilen birçok apartman dairesinde hazır geliyor.
Balkonları yaz ve kış aylatı boyunca kullanma imkanının yanı sıra,iç mekanların izolasyonuna da faydası olan kapalı balkon sistemlerinde seçenekler oldukça fazla. Katlanır camlardan sürgülü camlara, çerçeveli camlardan çerçeveszlere, ve ayrıca farklı renk seçeneklerine ve katlanma türlerine ulaşmak mümkün.
Bugünkü yazımızda açılır kapanır cam sistemleri ile döşenmiş balkon ve teras örneklerinden bir seçki hazırladık. Ülkemizden ve başka ülkelerden örneklerini bir araya getirdiğimiz bu derlememiz, farklı alternatifleri görmenizi ve balkonunuzu dört mevsim kullanmak için yapılabilecek dekorasyon çalışmalarını incelemenizi sağlayacak.
İlk örneğimiz oldukça sıra dışı. Alışılmışın dışında bir örnek olan bu kapalı balkonun konstrüksiyonu ahşap ile yapılmış, ara kısımlar ise katlanır cam. Rulo halindeki ahşap jaluziler ile arzu edilirse, mekan komple kapatılabiliyor.
Bu çalışmada ise terasın tüm çevresine katlanır cam sistemi uygulanmış. Açılır kapanır tavanı ile serin günlerde tamamen kapatılıp iç mekana dönüştürülen bu terasın camlarının çerçevesiz olması mekanın dışarıyla bağını koparmamasını sağlamış. İç mekanda oturup dış mekanın tadını çıkarmak için ideal bir çalışma. Kış bahçesi olarak da adlandırılan bu kapalı teraslar soğuk kış ayları boyunca saksı bitkilerini korumak içinde de ideal. Hem ısı kontrolünün yapılabileceği hem de muhteşem doğal ışık alan kış bahçelerine şık bir soba kurabilir ya da klima ile de ortamı ısıtabilirsiniz.
Yapının dış cepheden görünümüzü bozmadan, tamamen transparan bir katlanır cam sistemi, balkonunuz yaz kış kullanmanızı, mekanın kirlenmemesini ve iç mekanların daha iyi ısı izolasyonuna sahip olmasını sağlayacaktır.
Isı yalıtımlı ve alüminyum çerçeveli cam sistemi ile camlar reflekte olarak uygulanabilir ve dışarıdan içerisi gözükmesi tamamen engellenebilir.
Isıcamlı katlanır camlar, doksan derece ve iki yüz yetmiş derece köşelerdendönecek şekilde de monte edilebilmekte. Böylece, L ve U şeklindeki balkonlarda, sistem sorunsuz kullanılabiliyor ve hiçbir sabit köşe birleşim profili kullanılmadan, balkonlar tamamen açık hale getirilebiliyor.
Kırsal stilin tipik kareli camları gibi değişik modeller de tasarlanıp üretiliyor. Evinizin stili kırsal ya da rustik ise bile ona uyum sağşayacak bir katlanır cam sistemi bulmanız mümkün.
Tabandan tavana kadar olan ve tamamen çerçevesiz olması sayesinde manzarayı kesmeden tamamen bir açık hava atmosferi oluşturan kaydırmalı modeller de mevcut.
Cam teraslarla ilgili insanları endişelendiren tek şey yaz ayları boyunca açık kullanmak istediklerinde, camların alanı bloke edip etmeyeceği. Katlanır camların en büyük özelliği işte bu noktada devreye giriyor. Tamamen açılan ve kenarlarda istiflenebilen katlanıp cam sistemleri sayesinde yazları terasınızı normal, açık teras olarak kullanmaya devam edebileceksiniz.
Daha fazla örnek için ’Sıcak atmosferleriyle 31 kış bahçesi modeli!’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.