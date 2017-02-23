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Yaz-kış oturabileceğiniz bir balkon için 7 fikir

Özlem K. Özlem K.
homify Modern Kış Bahçesi
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Balkonlarımızı yılın tüm mevsimleri boyunca kullanma imkanı yaratan kapalı cam sistemleri, genel olarak oturma odasından ibaret olan yaşam alanlarımızı genişleterek, gün içerisinde zaman geçirmek için alternatif mekanların oluşmasını da sağlıyor. Soğuk ve yağışlı mevsimlerde tamamen kapatılarak iç mekan haline dönen ancak insanda hala dış mekan izlenimi yaratarak açık havada oturuyormuş izlenimi oluşturan kapalı balkonlar, günümüzde inşa edilen birçok apartman dairesinde hazır geliyor. 

Balkonları yaz ve kış aylatı boyunca kullanma imkanının yanı sıra,iç mekanların izolasyonuna da faydası olan kapalı balkon sistemlerinde seçenekler oldukça fazla. Katlanır camlardan sürgülü camlara, çerçeveli camlardan çerçeveszlere, ve ayrıca farklı renk seçeneklerine ve katlanma türlerine ulaşmak mümkün. 

Bugünkü yazımızda açılır kapanır cam sistemleri ile döşenmiş balkon ve teras örneklerinden bir seçki hazırladık. Ülkemizden ve başka ülkelerden örneklerini bir araya getirdiğimiz bu derlememiz, farklı alternatifleri görmenizi ve balkonunuzu dört mevsim kullanmak için yapılabilecek dekorasyon çalışmalarını incelemenizi sağlayacak.

1) Kırsal stil havasına sahip ahşap bir sistem

Cerramiento terraza, Lignea Construcció Sostenible Lignea Construcció Sostenible Modern Evler
Lignea Construcció Sostenible

Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible

İlk örneğimiz oldukça sıra dışı. Alışılmışın dışında bir örnek olan bu kapalı balkonun konstrüksiyonu ahşap ile yapılmış, ara kısımlar ise katlanır cam. Rulo halindeki ahşap jaluziler ile arzu edilirse, mekan komple kapatılabiliyor.

2) Komple camla çevrilmiş bir teras

Katlanır Cam Balkon Sistemleri, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Ada İnşaat

Katlanır Cam Balkon Sistemleri

Ada İnşaat
Ada İnşaat
Ada İnşaat

Bu çalışmada ise terasın tüm çevresine katlanır cam sistemi uygulanmış. Açılır kapanır tavanı ile serin günlerde tamamen kapatılıp iç mekana dönüştürülen bu terasın camlarının çerçevesiz olması mekanın dışarıyla bağını koparmamasını sağlamış. İç mekanda oturup dış mekanın tadını çıkarmak için ideal bir çalışma. Kış bahçesi olarak da adlandırılan bu kapalı teraslar soğuk kış ayları boyunca saksı bitkilerini korumak içinde de ideal. Hem ısı kontrolünün yapılabileceği hem de muhteşem doğal ışık alan kış bahçelerine şık bir soba kurabilir ya da klima ile de ortamı ısıtabilirsiniz.

3) Apartman balkonları için katlanır pencere

KATLANIR ve SÜRGÜLÜ CAMLAR OPAL PENCERE ,KATLANIR CAM VE GÖLGELEME SİSTEMLERİ Modern Evler
OPAL PENCERE ,KATLANIR CAM VE GÖLGELEME SİSTEMLERİ

KATLANIR ve SÜRGÜLÜ CAMLAR

OPAL PENCERE ,KATLANIR CAM VE GÖLGELEME SİSTEMLERİ
OPAL PENCERE ,KATLANIR CAM VE GÖLGELEME SİSTEMLERİ
OPAL PENCERE ,KATLANIR CAM VE GÖLGELEME SİSTEMLERİ

Yapının dış cepheden görünümüzü bozmadan, tamamen transparan bir katlanır cam sistemi, balkonunuz yaz kış kullanmanızı, mekanın kirlenmemesini ve iç mekanların daha iyi ısı izolasyonuna sahip olmasını sağlayacaktır.

4) Reflekte camlı katlanır sistemler

ISI YALITIMLI CAM BALKON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON İç Dekorasyon cam balkon,alüminyum cam balkon,ısı yalıtım
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON

ISI YALITIMLI CAM BALKON

YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON

Isı yalıtımlı ve alüminyum çerçeveli cam sistemi ile camlar reflekte olarak uygulanabilir ve dışarıdan içerisi gözükmesi tamamen engellenebilir.

5) Birçok yeni apartmanda kapalı balkonlar hazır geliyor

Yaz - Kış Balkon Keyfi..., Albert Genau Albert Genau Modern Balkon, Veranda & Teras
Albert Genau

Yaz – Kış Balkon Keyfi…

Albert Genau
Albert Genau
Albert Genau

Isıcamlı katlanır camlar, doksan derece ve iki yüz yetmiş derece köşelerdendönecek şekilde de monte edilebilmekte. Böylece, L ve U şeklindeki balkonlarda, sistem sorunsuz kullanılabiliyor ve hiçbir sabit köşe birleşim profili kullanılmadan, balkonlar tamamen açık hale getirilebiliyor. 

5) Farklı stillere sahip modeller de mevcut

KATLANIR KAPI, BAPEN PVC.ltd.şti. BAPEN PVC.ltd.şti. Klasik Sergi Alanları Oteller
BAPEN PVC.ltd.şti.

KATLANIR KAPI

BAPEN PVC.ltd.şti.
BAPEN PVC.ltd.şti.
BAPEN PVC.ltd.şti.

Kırsal stilin tipik kareli camları gibi değişik modeller de tasarlanıp üretiliyor. Evinizin stili kırsal ya da rustik ise bile ona uyum sağşayacak bir katlanır cam sistemi bulmanız mümkün.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

6) Kesintisiz bir manzara

Katlanır Cam Balkon Sistemleri, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Ada İnşaat

Katlanır Cam Balkon Sistemleri

Ada İnşaat
Ada İnşaat
Ada İnşaat

Tabandan tavana kadar olan ve tamamen çerçevesiz olması sayesinde manzarayı kesmeden tamamen bir açık hava atmosferi oluşturan kaydırmalı modeller de mevcut. 

7) Adeta bir kış baçesi

Yaz - Kış Balkon Keyfi..., Albert Genau Albert Genau Modern Balkon, Veranda & Teras
Albert Genau

Yaz – Kış Balkon Keyfi…

Albert Genau
Albert Genau
Albert Genau

Cam teraslarla ilgili insanları endişelendiren tek şey yaz ayları boyunca açık kullanmak istediklerinde, camların alanı bloke edip etmeyeceği. Katlanır camların en büyük özelliği işte bu noktada devreye giriyor. Tamamen açılan ve kenarlarda istiflenebilen katlanıp cam sistemleri sayesinde yazları terasınızı normal, açık teras olarak kullanmaya devam edebileceksiniz. 

Daha fazla örnek için ’Sıcak atmosferleriyle 31 kış bahçesi modeli!’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Genç bir aile için tasarlanan 90 m²'lik muhteşem daire
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