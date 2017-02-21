Kendinize küçük bir köşe hazırlamak için ilham alacağınız 15 örnek

Bu yazıda evinizi tasarlarken size orijinal fikirler verecek olan 15 örnek derledik. Hazırsanız sırayla göz atalım.
Bu tasarım ev içinde küçük bir kütüphane olarak düşünülmüş. Görünüm olarak da ilgi çekici olan kütüphaneye merdivenleri kullanmak zorunda kalmadan kolayca erişilebileceğini unutmayın. Zemin yüksekliği farkı, bu köşeyi benzersiz kılan unsurlardan biri.
Ziyaret ettiğimiz ikinci oda çok ilginç bir yapı. Odanın geri kalanından tamamen bağımsız bir kabin gibi görünüyor. İçindeki çift kişilik yatakta uyku ve dinlenme ihtiyacı giderilirken aynı zamanda iyi aydınlatıldığını, hatta raflar ve çalışma masası işlevi gören bir tahta da eklendiğini görüyoruz.
Bu fikir merdiven altında faydalı alan yaratmak için mükemmel bir örnek. Çoğu zaman merdiven boşluğuna ne yapılacağını bilmiyoruz ve sonunda ölü bir bölge haline geliyor. Ancak biraz yaratıcılık ile her şey olabilir.
Sırada duvar içine yapılmış yaratıcı bir mobilya fikri var. Duvara gömülü olarak tasarlanan koltuk kürkle kaplı. İç kısmın duvarı ise koyu mor yumuşak malzeme ile kaplanmış.
Resimde küçüklerin seveceği bir mobilya var. Çocuk sahibi olan herkes çocukların oyunlara ne kadar düşkün olduğunu bilir. O halde onlara küçük bir ev yaratmaya ne dersiniz? Üstelik bu ev aynı zamanda yatağı olacak.
Çoğu evde tavan araları iyi değerlendirilmez. Genellikle kullanılmayan eşyaların depolandığı verimsiz bir alandır burası. Resimde ise tavan arasının çalışma odasına dönüştürüldüğü görünüyor. Oldukça başarılı.
Çatı katıyla ilgili bir başka örnek özellikle küçük daireler için uygun. Resimde gördüğünüz minik depolama alanı dolap vazifesi görüyor.
Resimdeki modern çocuk odası canlı renkleriyle iç açıcı bir dekora sahip. Özellikle sarı merdivenlerle erişilen çağdaş oyun odası ve altındaki mini yatak oldukça kullanışlı. Çocuğunuz bu odadan hiç çıkmak istemeyecek.
Çamaşır makinesi, kirli giysiler ve diğer temizlik ürünleri için bolca depolama alanına ihtiyacımız var. Ancak gerek kirli giysiler gerekse bir yığın temizlik ürünü görmek isteyeceğimiz bir manzara değil. O halde banyo içine bir kabin oluşturmaya ne dersiniz?
Bir diğer çocuk odası örneği canlı renkleri ve sevimli desenleriyle hayli neşeli görünüyor. Sayı desenli perdelerin arkasında minikler için gizli bir köşe daha var.
Çalışma koşulları giderek daha esnek hale geliyor ve çoğumuz artık evden çalışıyor. Modern yapılar sayesinde tamamen izole bir ofis mutlaka şart değil. Hatta kapısı olmayan ama tamamen size ait bir köşe ev ofisi yapmak için yeterli.
Resimdeki yüksek tavanlı ahşap ev, bu avantajını iyi değerlendirmiş. Asma kata yapılan yatak odasına bir merdiven sayesinde erişiliyor. Alt katta ise çalışma odasını görüyoruz.
Resimdeki stüdyo daire oldukça sınırlı bir alana sahip. Bu yüzden mevcut alan en iyi şekilde değerlendirildi. Siyah merdiven ahşap bir platform üzerine yapıldı. Böylece boyut olarak daha küçük bir merdiven kullanabildiler. Merdiven bitimine ise duvar işi raflar ve yastıklar sayesinde mini oturma köşesi yapıldı.
Çatı katının ek bir oda olarak kullanılabileceğini görmüştük. Ne şekilde kullanacağınız ise tamamen yaratıcılığınıza kalmış.
Sevimli hayvanlar da ev sakinlerinin bir üyesi. O halde kendilerine ait bir yuvada yaşayabilirler.
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