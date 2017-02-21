현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Kendinize küçük bir köşe hazırlamak için ilham alacağınız 15 örnek

nihal e. nihal e.
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Loading admin actions …

Bu yazıda evinizi tasarlarken size orijinal fikirler verecek olan 15 örnek derledik. Hazırsanız sırayla göz atalım.

​1. Küçük kütüphane

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 Modern Multimedya Odası
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

Bu tasarım ev içinde küçük bir kütüphane olarak düşünülmüş. Görünüm olarak da ilgi çekici olan kütüphaneye merdivenleri kullanmak zorunda kalmadan kolayca erişilebileceğini unutmayın. Zemin yüksekliği farkı, bu köşeyi benzersiz kılan unsurlardan biri.

​2. Gerçek bir kabin

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Yatak Odası
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Ziyaret ettiğimiz ikinci oda çok ilginç bir yapı. Odanın geri kalanından tamamen bağımsız bir kabin gibi görünüyor. İçindeki çift kişilik yatakta uyku ve dinlenme ihtiyacı giderilirken aynı zamanda iyi aydınlatıldığını, hatta raflar ve çalışma masası işlevi gören bir tahta da eklendiğini görüyoruz.

​3. Merdiven altına çalışma odası

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Bu fikir merdiven altında faydalı alan yaratmak için mükemmel bir örnek. Çoğu zaman merdiven boşluğuna ne yapılacağını bilmiyoruz ve sonunda ölü bir bölge haline geliyor. Ancak biraz yaratıcılık ile her şey olabilir.

​4. Mor oturma alanı

Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH Modern Yemek Odası
Meissl Architects ZT GmbH

Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH

Sırada duvar içine yapılmış yaratıcı bir mobilya fikri var. Duvara gömülü olarak tasarlanan koltuk kürkle kaplı. İç kısmın duvarı ise koyu mor yumuşak malzeme ile kaplanmış.

​5. Çocuklar için

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Resimde küçüklerin seveceği bir mobilya var. Çocuk sahibi olan herkes çocukların oyunlara ne kadar düşkün olduğunu bilir. O halde onlara küçük bir ev yaratmaya ne dersiniz? Üstelik bu ev aynı zamanda yatağı olacak.

​6. Çalışma odası için farklı bir yer

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Çalışma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Çoğu evde tavan araları iyi değerlendirilmez. Genellikle kullanılmayan eşyaların depolandığı verimsiz bir alandır burası. Resimde ise tavan arasının çalışma odasına dönüştürüldüğü görünüyor. Oldukça başarılı.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​7. Mükemmel bir dolap

28m2, Croisle Architecture Croisle Architecture Modern Giyinme Odası
Croisle Architecture

Croisle Architecture
Croisle Architecture
Croisle Architecture

Çatı katıyla ilgili bir başka örnek özellikle küçük daireler için uygun. Resimde gördüğünüz minik depolama alanı dolap vazifesi görüyor.

​8. Modern çocuk odası

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Minimalist Çocuk Odası
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım)

Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Resimdeki modern çocuk odası canlı renkleriyle iç açıcı bir dekora sahip. Özellikle sarı merdivenlerle erişilen çağdaş oyun odası ve altındaki mini yatak oldukça kullanışlı. Çocuğunuz bu odadan hiç çıkmak istemeyecek.

​9. Çamaşırhane

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Banyo Ahşap Kahverengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Çamaşır makinesi, kirli giysiler ve diğer temizlik ürünleri için bolca depolama alanına ihtiyacımız var. Ancak gerek kirli giysiler gerekse bir yığın temizlik ürünü görmek isteyeceğimiz bir manzara değil. O halde banyo içine bir kabin oluşturmaya ne dersiniz?

​10. Renkler ve sayılar

Quarto Infantil , Formafantasia Formafantasia Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Tekstil Turuncu
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

Bir diğer çocuk odası örneği canlı renkleri ve sevimli desenleriyle hayli neşeli görünüyor. Sayı desenli perdelerin arkasında minikler için gizli bir köşe daha var.

​11. İki duvar arasında çalışma odası

NYC. 5-th Ave, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Eklektik Çalışma Odası
KAPRANDESIGN

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Çalışma koşulları giderek daha esnek hale geliyor ve çoğumuz artık evden çalışıyor. Modern yapılar sayesinde tamamen izole bir ofis mutlaka şart değil. Hatta kapısı olmayan ama tamamen size ait bir köşe ev ofisi yapmak için yeterli.

​12. Asma kat

Haus für Julia und Björn, Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Kırsal Çalışma Odası
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

Resimdeki yüksek tavanlı ahşap ev, bu avantajını iyi değerlendirmiş. Asma kata yapılan yatak odasına bir merdiven sayesinde erişiliyor. Alt katta ise çalışma odasını görüyoruz.

​13. Mini oturma köşesi

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Resimdeki stüdyo daire oldukça sınırlı bir alana sahip. Bu yüzden mevcut alan en iyi şekilde değerlendirildi. Siyah merdiven ahşap bir platform üzerine yapıldı. Böylece boyut olarak daha küçük bir merdiven kullanabildiler. Merdiven bitimine ise duvar işi raflar ve yastıklar sayesinde mini oturma köşesi yapıldı.

​14. Tavan arasında bir meditasyon odası

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Eklektik Çocuk Odası
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

Çatı katının ek bir oda olarak kullanılabileceğini görmüştük. Ne şekilde kullanacağınız ise tamamen yaratıcılığınıza kalmış.

​15. Sürpriz yuva

Ristrutturazione, HENMADE HENMADE Modern Koridor, Hol & Merdivenler
HENMADE

Ristrutturazione

HENMADE
HENMADE
HENMADE

Sevimli hayvanlar da ev sakinlerinin bir üyesi. O halde kendilerine ait bir yuvada yaşayabilirler.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Ev yaptırmak isteyenlere esin verecek 7 prefabrik proje’ başlığına bakabilirsiniz.

Küçük mutfaklar için Türkiye'den 6 ilham verici fikir
Bu dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler