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Mutfağınızı güzelleştirmek için aynen alabileceğiniz 8 fikir

Homify Homify
homify Modern Mutfak Siyah
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Mutfak dekorasyonunuzu yenileyecek de olsanız sıfırdan yapıyor da olsanız farklı dekoratif ve işlevsel çözümlere her zaman ihtiyaç duyacaksınız. Mutfak tasarımcılarının ve iç mimarların ellerinden çıkmış göz alıcı dekorasyonlar size ilham vermekle kalmaz aynı zamanda uygulamanız için çözüm önerileri de kazandırır. Biz de bu nedenle size kopya çekebileceğiniz tasarım çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise mutfağınızı güzelleştirmenizi sağlayacak birkaç öneriden söz edeceğiz. Yerli ve yabancı tasarımcılara ait 8 farklı dekorasyonda sunacağımız fikirleri çok seveceksiniz. 

Mutfak dekorasyonunuz için stil fikirleri verecek daha fazla örnek görmek isterseniz ’Daha derli toplu bir mutfak için 25 fikir’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. 

1. Duvar dekorasyonu için şık fikirler

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak aksamlarının yerleşimi, malzeme seçimi ve tamir tadilat işlerinin tamamlanması dekorasyon sahiplerini öyle yoruyor ki, bu işlemleri tamamladıktan sonra mutfağın görsel düzenlemesine ayıracak enerjileri kalmayabiliyor. Oysa ki mutfağa ilk adım atan birinin dikkatini çekecek en büyük öge mutfağın stil bütünlüğü ve dekoratif aksesuarları olacaktır. Bu nedenle tasarım sırasında mutfağın görsel düzenlemesini ihmal etmemenizi tavsiye edebiliriz. Üstelik bu o kadar da zor bir iş sayılmaz. Basit bir aksesuar veya bir duvar uygulaması bile mutfağın havasını değiştirebilir. Örneğin bu modern tasarımda duvarda kullanılan resim, mutfağın stiline ve renk dengesine uyum sağlamakla birlikte dekorasyona muhteşem bir şıklık katmış. 

2. Sıra dışı bir alın taşı

Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım, Evinin Ustası Evinin Ustası Tropikal Mutfak
Evinin Ustası

Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

Bu tezgahta kullanılan kiremit modelindeki yeşil taşlar sizi de büyülemiş olmalı. Zümrüt yeşili yağlı boya ile boyanmış bu alın taşı mutfağın havasını tamamen değiştirmiş. Özellikle beyaz dekorasyonlarda ortamı canlandırmak için böyle bir fikirden rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Eğer tezgah duvarında beyaz seramikler kullanılmışsa basit bir boyama işlemi ile siz de böyle bir stile kavuşabilirsiniz. Pratik ve ekonomik olduğu kadar şık da bir uygulama. Seramik boyama ve mutfak yenilemesi hakkında fikir alabileceğiniz uzmanlar arıyorsanız Homify profesyonellerinden boyacılar, döşemeciler veya mutfak planlayıcılarına danışabilirsiniz.   

3. Tezgah üstü ızgara askı

Mediterranean Style Rencraft Akdeniz Mutfak Ahşap Mavi
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

Dağınıklığı bir türlü bitmeyen ve aktif kullanılan mutfaklarda en çok aranan çözümlerden biri yaratıcı depolama alanlarıdır. Farklı ürünleri, tasarımlarına uygun çözümlerle ve en ideal şekilde depolamak için, mutfak tasarımcılarının yenilikçi fikirlerine göz atmakta yarar var. Örneğin bu dekorasyonda karşımıza mutfak adasının tam üzerine kurulmuş bir ızgara askılık çıkıyor. Metal bir ızgara şeklinde tasarlanmış bu askılık, yemek yaparken sık kullanılan tava, cezve ve kepçe gibi metal gereçleri asmak için düşünülmüş. Eğer yemek yaparken bu gereçlerin elinizin altında olmasını istiyorsanız ve pratik bir depolama çözümü arıyorsanız bu tasarımı hemen uygulayın.   

4. Şarap rafları ve sepetli çekmeceler

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory, Hehku Hehku Klasik Mutfak Bej
Hehku

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory

Hehku
Hehku
Hehku

Bu kırsal tasarımda kopya çekebileceğiniz birden fazla fikir saklı. Evinizde şarap mahzeni olarak kullanabileceğiniz bir alan yoksa mutfak tasarımınıza böyle bir bölüm ekleterek pratik bir mahzen kazanabilirsiniz. Ayrıca tasarımda kullanılan tezgah üstü entegre doğrama tahtası ve sepetli çekmeceler de dikkat çekiyor. Kuru sebzeleri ve oda sıcaklığında saklanması gereken meyveleri bu sepetlerde şık bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. 

5. Hasır işleme abajur başlığı

Country house , Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Kırsal Mutfak Ahşap Bej
Murat Aksel Architecture

Country house

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Kırsal mutfakların her zaman kendine has ve tarz sahibi bir havası oluyor. Siz de dekorasyonunuzda kırsal, rustik, iskandinav gibi özel stilleri seçtiyseniz bu abajur başlığı çok hoşunuza gidecek. Sıradan bir tavan lambasını stil sahibi bir objeye dönüştüren bu abajur başlığı aslında hasır bir sepetten başka bir şey değil. Siz de hasır işleme bir sepeti böyle bir abajur başlığına dönüştürerek mutfağınıza tarz katabilirsiniz.   

6. Geniş mutfak adaları

Modern and Bold Kitchen Diner homify Modern Mutfak Siyah kitchen,black,white,marble,work surfaces,modern,large
homify

Modern and Bold Kitchen Diner

homify
homify
homify

Mutfak adaları mutfak tasarımı sırasında mutlaka değerlendirmeniz gereken bir çözümdür. Mutfağa ek bir tezgah ve ek depolama alanları kazandıran mutfak adalarını daha büyük tasarlayarak kahvaltı masası olarak bile kullanabilirsiniz. Bu göz alıcı modern dekorasyonda mutfağın boyunca planlanmış bir mutfak adası görüyorsunuz. Mutfağa işlevsellik ve şık kazandıran bu çözümü siz de mutlaka deneyin.  

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7. Mutfağınıza led ışıklarla renk katın

kitchen Progressive Design London Modern Mutfak
Progressive Design London

kitchen

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

Mutfağınızın çarpıcı bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız bunu birkaç küçük ışıklandırma çözümü ile sağlayabilirsiniz. Renkli led ışıklar özellikle tezgah altı ve alın taşı gibi detaylara uygulandığında çok farklı ve göz alıcı bir stil oluşturabiliyorlar. Tıpkı bu dizaynda olduğu gibi. Oldukça sade ve sıradan görünen bu mutfak basit birkaç led ışık ile nasıl da değişmiş.  

8. Klasik stiller için renkli avizeler

NG PALACE Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Klasik Mutfak Ahşap Bej
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

NG PALACE

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Dekorasyona uygulamayı düşündüğünüz stil klasik bir çizgiye sahipse, ışıklandırmada daha çarpıcı ve gösterişli ögeler kullanmanız gerekebilir. Sıradan avizelerin artık mutfak dekorasyonlarında pek tercih edilmediğini söylemeliyiz. Onun yerine gösterişinden hiçbir şey kaybetmeyen ancak daha renkli ve sıra dışı modeller tercih ediliyor. Mum görünümlü lambalara sahip olan bu taşlı avize renkli taşlar sarkıtlarla daha cıvıl cıvıl bir hale getirilmiş. Siz de mutfak aydınlatmalarınıza bu tarz yenilikler ekleyebilirsiniz.  

Kendinize küçük bir köşe hazırlamak için ilham alacağınız 15 örnek
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