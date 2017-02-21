Mutfağınızı güzelleştirmek için aynen alabileceğiniz 8 fikir

Mutfak dekorasyonunuzu yenileyecek de olsanız sıfırdan yapıyor da olsanız farklı dekoratif ve işlevsel çözümlere her zaman ihtiyaç duyacaksınız. Mutfak tasarımcılarının ve iç mimarların ellerinden çıkmış göz alıcı dekorasyonlar size ilham vermekle kalmaz aynı zamanda uygulamanız için çözüm önerileri de kazandırır. Biz de bu nedenle size kopya çekebileceğiniz tasarım çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise mutfağınızı güzelleştirmenizi sağlayacak birkaç öneriden söz edeceğiz. Yerli ve yabancı tasarımcılara ait 8 farklı dekorasyonda sunacağımız fikirleri çok seveceksiniz.
Mutfak dekorasyonunuz için stil fikirleri verecek daha fazla örnek görmek isterseniz ’Daha derli toplu bir mutfak için 25 fikir’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
Mutfak aksamlarının yerleşimi, malzeme seçimi ve tamir tadilat işlerinin tamamlanması dekorasyon sahiplerini öyle yoruyor ki, bu işlemleri tamamladıktan sonra mutfağın görsel düzenlemesine ayıracak enerjileri kalmayabiliyor. Oysa ki mutfağa ilk adım atan birinin dikkatini çekecek en büyük öge mutfağın stil bütünlüğü ve dekoratif aksesuarları olacaktır. Bu nedenle tasarım sırasında mutfağın görsel düzenlemesini ihmal etmemenizi tavsiye edebiliriz. Üstelik bu o kadar da zor bir iş sayılmaz. Basit bir aksesuar veya bir duvar uygulaması bile mutfağın havasını değiştirebilir. Örneğin bu modern tasarımda duvarda kullanılan resim, mutfağın stiline ve renk dengesine uyum sağlamakla birlikte dekorasyona muhteşem bir şıklık katmış.
Bu tezgahta kullanılan kiremit modelindeki yeşil taşlar sizi de büyülemiş olmalı. Zümrüt yeşili yağlı boya ile boyanmış bu alın taşı mutfağın havasını tamamen değiştirmiş. Özellikle beyaz dekorasyonlarda ortamı canlandırmak için böyle bir fikirden rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Eğer tezgah duvarında beyaz seramikler kullanılmışsa basit bir boyama işlemi ile siz de böyle bir stile kavuşabilirsiniz. Pratik ve ekonomik olduğu kadar şık da bir uygulama. Seramik boyama ve mutfak yenilemesi hakkında fikir alabileceğiniz uzmanlar arıyorsanız Homify profesyonellerinden boyacılar, döşemeciler veya mutfak planlayıcılarına danışabilirsiniz.
Dağınıklığı bir türlü bitmeyen ve aktif kullanılan mutfaklarda en çok aranan çözümlerden biri yaratıcı depolama alanlarıdır. Farklı ürünleri, tasarımlarına uygun çözümlerle ve en ideal şekilde depolamak için, mutfak tasarımcılarının yenilikçi fikirlerine göz atmakta yarar var. Örneğin bu dekorasyonda karşımıza mutfak adasının tam üzerine kurulmuş bir ızgara askılık çıkıyor. Metal bir ızgara şeklinde tasarlanmış bu askılık, yemek yaparken sık kullanılan tava, cezve ve kepçe gibi metal gereçleri asmak için düşünülmüş. Eğer yemek yaparken bu gereçlerin elinizin altında olmasını istiyorsanız ve pratik bir depolama çözümü arıyorsanız bu tasarımı hemen uygulayın.
Bu kırsal tasarımda kopya çekebileceğiniz birden fazla fikir saklı. Evinizde şarap mahzeni olarak kullanabileceğiniz bir alan yoksa mutfak tasarımınıza böyle bir bölüm ekleterek pratik bir mahzen kazanabilirsiniz. Ayrıca tasarımda kullanılan tezgah üstü entegre doğrama tahtası ve sepetli çekmeceler de dikkat çekiyor. Kuru sebzeleri ve oda sıcaklığında saklanması gereken meyveleri bu sepetlerde şık bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.
Kırsal mutfakların her zaman kendine has ve tarz sahibi bir havası oluyor. Siz de dekorasyonunuzda kırsal, rustik, iskandinav gibi özel stilleri seçtiyseniz bu abajur başlığı çok hoşunuza gidecek. Sıradan bir tavan lambasını stil sahibi bir objeye dönüştüren bu abajur başlığı aslında hasır bir sepetten başka bir şey değil. Siz de hasır işleme bir sepeti böyle bir abajur başlığına dönüştürerek mutfağınıza tarz katabilirsiniz.
Mutfak adaları mutfak tasarımı sırasında mutlaka değerlendirmeniz gereken bir çözümdür. Mutfağa ek bir tezgah ve ek depolama alanları kazandıran mutfak adalarını daha büyük tasarlayarak kahvaltı masası olarak bile kullanabilirsiniz. Bu göz alıcı modern dekorasyonda mutfağın boyunca planlanmış bir mutfak adası görüyorsunuz. Mutfağa işlevsellik ve şık kazandıran bu çözümü siz de mutlaka deneyin.
Mutfağınızın çarpıcı bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız bunu birkaç küçük ışıklandırma çözümü ile sağlayabilirsiniz. Renkli led ışıklar özellikle tezgah altı ve alın taşı gibi detaylara uygulandığında çok farklı ve göz alıcı bir stil oluşturabiliyorlar. Tıpkı bu dizaynda olduğu gibi. Oldukça sade ve sıradan görünen bu mutfak basit birkaç led ışık ile nasıl da değişmiş.
Dekorasyona uygulamayı düşündüğünüz stil klasik bir çizgiye sahipse, ışıklandırmada daha çarpıcı ve gösterişli ögeler kullanmanız gerekebilir. Sıradan avizelerin artık mutfak dekorasyonlarında pek tercih edilmediğini söylemeliyiz. Onun yerine gösterişinden hiçbir şey kaybetmeyen ancak daha renkli ve sıra dışı modeller tercih ediliyor. Mum görünümlü lambalara sahip olan bu taşlı avize renkli taşlar sarkıtlarla daha cıvıl cıvıl bir hale getirilmiş. Siz de mutfak aydınlatmalarınıza bu tarz yenilikler ekleyebilirsiniz.