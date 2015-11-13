Tavan arasında yaşanılabilir bir mekan nasıl yaratabilirim?

Her türlü ihtiyacınız için evinizde ekstra bir boş alan bulmak zor olabilir, özellikle çocuğunuz varsa. Şartları ne olursa olsun yatak odası, banyo, oturma odası, mutfak bir evde mutlaka olması gereken bölümler. Ancak çocuklarınız olduğunda onları çok mutlu edecek bir oyun alanı lazım olabilir yahut kendinize özel bir çalışma odası gereksinimi duyabilirsiniz, hatta bir egzersiz odası dahi oluşturmak isteyebilirsiniz. Seçenekler öyle çok ki. Şayet müzisyenseniz bir prova alanı yaratmak gibi sayısız olasılık düşünebiliriz. Peki evinizde bu gibi isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz fazladan bir oda yoksa? O halde evde o ana dek kullanmayı düşünmeniz boş alanları değerlendirmeye ne dersiniz?

Tüm bu soruların cevabı gereksiz ıvır zıvırı attığınız tavan arası olabilir. Tavan arası veya çatı katı deyince aklınıza hemen konak gibi bir ev gelmesin. Rustik bir yazlık da olmak zorunda değil. Eğer imkanınız varsa mimarlar istediğinizi gerçekleştirmek için her türlü konut problemini çözmek üzere size yardımcı olacaktır. Dönüştürülmüş çatı katları sadece ekstra alan açma vaat etmez, bunun yanında mülkünüze değer de katmış olursunuz. Böyle bir projeye yatırım yapacağınız para-ki isteklerinizin oranına bağlı olarak dikkate değer- mülkünüzü sattığınız vakit neredeyse her zaman parasını çıkaracaktır.