Tavan arasında yaşanılabilir bir mekan nasıl yaratabilirim?

Her türlü ihtiyacınız için evinizde ekstra bir boş alan bulmak zor olabilir, özellikle çocuğunuz varsa. Şartları ne olursa olsun yatak odası, banyo, oturma odası, mutfak bir evde mutlaka olması gereken bölümler. Ancak çocuklarınız olduğunda onları çok mutlu edecek bir oyun alanı lazım olabilir yahut kendinize özel bir çalışma odası gereksinimi duyabilirsiniz, hatta bir egzersiz odası dahi oluşturmak isteyebilirsiniz. Seçenekler öyle çok ki. Şayet müzisyenseniz bir prova alanı yaratmak gibi sayısız olasılık düşünebiliriz. Peki evinizde bu gibi isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz fazladan bir oda yoksa? O halde evde o ana dek kullanmayı düşünmeniz boş alanları değerlendirmeye ne dersiniz?
Tüm bu soruların cevabı gereksiz ıvır zıvırı attığınız tavan arası olabilir. Tavan arası veya çatı katı deyince aklınıza hemen konak gibi bir ev gelmesin. Rustik bir yazlık da olmak zorunda değil. Eğer imkanınız varsa mimarlar istediğinizi gerçekleştirmek için her türlü konut problemini çözmek üzere size yardımcı olacaktır. Dönüştürülmüş çatı katları sadece ekstra alan açma vaat etmez, bunun yanında mülkünüze değer de katmış olursunuz. Böyle bir projeye yatırım yapacağınız para-ki isteklerinizin oranına bağlı olarak dikkate değer- mülkünüzü sattığınız vakit neredeyse her zaman parasını çıkaracaktır.
İlk adım tavan arası veya çatı katında oluşturacağınız yeni alanı ne amaçla kullanacağınıza karar vermek. Yeni bir çocuk odası mı olacak yoksa ekstra bir banyo mu yahut çalışması odası? Her ne kadar çatı kısmı basık da olsa tavan araları her türlü oda için kullanışlıdır.
Tavan boşluğu evin en üst katında bulunduğu için burayı kullanılırken seçeceğiniz oda türü hakkında iyi düşünün, zira tam da evin en üst bölümü olduğu için bir nevi size ait gizli bir alanınız olacak. Dolayısıyla yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Tavan arası genellikle herhangi bir oda boyutuna göre daha büyük olduğundan hemen hemen her tür ilginç fikri hayata geçirmek için şansınız da olur. Örneğin jimnastik salonu olarak kullanmanız veya home office haline getirmeniz gayet mümkün. ancak bu geniş alanı oturma odası haline getirerek daha fazla konuk ağırlayabilirsiniz de. Ya da bir farklılık yapıp burayı banyoya da çevirebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, çatı katlarının evin en üst bölümünde olduğunu unutmayın. Bu da merdiven tırmanmak zorunda kalacağınız anlamına geliyor.
Son olarak hem mevcut ihtiyaçlarınızı hem de gelecekteki gereksinimlerinizi hesaba katarak tavan arasını, kullanılabilir boyutları ve bütçesiyle birlikte olasılıklar arasından en iyisini tartarak değerlendirin, hayal gücünüzün serbest çalışmasına da izin verin. Bu oda olmasını istediğiniz herhangi bir şey olabilir zira.
Örnekteki çatı katı tasarımı Leivars imzalı.
Pencereler, estetik ve işlevsel nedenlerden dolayı tavan dönüşüm tasarımının önemli bir parçasıdır. İlk olarak tavan pencereleri pratik niteliği ile ön plana çıkar. Örneğin yangın gibi acil durumlarda pencerelerin hayati işlevi vardır. Kısacası güvenlik durumlarında pencerelerin konumu ağır basar. Bir diğer önemli nokta pencerelerin serbest hava dolaşımı sağlamasıdır. Çoğu uzman, iyi havalandırılan bir çatı katının nemli, ısıtılmış bir bina kadar rahat olduğunu söyler. Oksijenden faydalanmak sağlığınız açısından da faydalıdır.
Gün ışığının insanlara hem ruhen hem de bedenen olumlu bir etkisi vardır, bu nedenle mümkün olduğunca tavan içerisinde doğal ışıktan yararlanmak aynı zamanda kişisel bir yatırımdır. Işık eksikliği odayı karanlık hale getirerek strese bağlı depresyon ve diğer rahatsızlıklara sebep olur. Dolayısıyla karanlık ve kasvetli ortamlardan kaçınmalıyız. Doğal ışık ise çatı katınıza hem sıcaklık hem de hayat getiriyor.
Tavan alanlarında duvarların bitimi önemli bir konudur. Bitmemiş tavan ve duvarları, serin kış aylarında odayı sıcak tutabilmek için bir engeldir ve izolasyonu yapılmalıdır. Çatının duvarları ve sahip olduğu delikler izolasyona ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Tamamen bitmiş bir tavan ile yalıtım sağlandıktan sonra çatı alanınızı rahatça kullanabilirsiniz.
İzolasyon tavanla birlikte tüm duvarları kapsamalı ve mümkünse kat boyunca devam etmelidir. Kışın soğuklardan ötürü sıkıntı yaşıyorsanız bilhassa çatı katında daha çok üşürsünüz. Dolayısıyla tavan da dahil olmak üzere yan duvarları da kapsayan bir yalıtım dairenizi sıcak tutmanızı sağlar.
Yalıtımı hallettikten sonra tasarıma odaklanabilirsiniz. Işık ve nötr renkler tavan aranız küçük dahi olsa olduğundan daha büyük gösterecektir, unutmayın. Tıpkı sıfırdan bir daire oluşturuyor gibi düşünerek, böylesi bir alanda oturma odası gibi sıradan bir oda tasarımı yerine kendi zevklerinize uygun daha cesur bir şeyler denemek isteyebilirsiniz. Cesur renkler, örneğin ahşap lambri gibi duvar kağıdı modelleri, yeni bir duvar kaplaması gibi seçenekleri de değerlendirerek evinizin kalanından daha sıra dışı bir dizayn meydana getirebilirsiniz.
Tavan arasını nasıl kullanacağınıza karar verdikten sonra döşeme türünü seçme zamanı gelmiş demektir. Şayet yatak odası olarak kullanacaksınız döşemeleri uygun bir halı ile de geçiştirebilirsiniz. Ancak çalışma alanı yapacaksanız temizliği de kolay olan laminat sizin için doğru tercih olacaktır. Tıpkı herhangi bir odayı dekore ederken o odanın işlevine uygun bir zemin malzemesi seçtiğiniz gibi aynı işlemi çatı katı için de yapacaksınız.
Ancak tavan araları herhangi bir yaşam alanına göre daha özel bir dikkat gerektirir. Yanlış bir tercih yaparak bina yapısını zayıflatmak ve dolayısıyla yalıtıma zarar vermek mümkün. Bu özel durumun sebebi de tavan boşluklarından kaynaklanır.
Çatı dönüştürüldüğünde evinizin enerji verimliliği olduğundan çok daha artacaktır. Bunun bir ayağı şüphesiz tavan izolasyonudur bir diğeri de döşeme ekleyerek yalıtımı sıkılaştırmakdır.
Pencereler, tavan aydınlatmasında önemli bir rol oynamaktadır elbette, ancak da fazla gün ışığa ihtiyacımız var. Büyük pencereler yerine küçük ama fazla sayıda pencere de ışıklandırma için uygun olabilir. Çatılar eğimli olduğundan perdeler işe yaramayabilir, güneşlikler pencere kaplama için daha iyi seçenektir. Jaluziler de odanızın gereksinimlerinize uygun bir diğer alternatif olabilir. Bir stor perde sıcak bir alan için de iyi bir tercih olabilir. Aynı zamanda bu alanı çocuk odası yaparsanız uykuya dalmasına yardımcı olmak için gerekli karanlık atmosferi sağlamaya yardımcı olacaktır.
Gün ışığı dışında diğer ev aydınlatma seçenekleri tavan arası için de uygulanır, ancak çatı katlarının alışılmadık şekli ve mimarisi sebebiyle tüm modeller kullanışlı olmayabilir. Duvar lambası ve ayaklı lambalar ise hem harika görünür hem de diğer aydınlatma seçenekleri içerisinden bazı kurulum problemlerini çözebilir. Bunun dışında gömme led armatürler de dikkate alınabilir.
Tavan arası dönüşümü bitirilince ki bu duvarların sıvasının yapılıp döşeme ile yalıtımın sağlanmış olması anlamına geliyor, sonra sırasıyla pencere ve aydınlatma düzenlemesi hallediliyor, son olarak da geriye mobilya ve aksesuarların yerleştirilmesi kalıyor.
Mobilyalar odayı tanımlayan öğeler olduğundan yeni çatı katınızın son şeklini verecektir. Çatı alanınıza evin diğer bölümlerine gösterdiğiniz özen ve dikkati sağlayın. Yeni tavan aranızda eskiden olduğu gibi gereksiz ıvır zıvır doldurulmuş kutular olmayacak. Tüm bu gereksiz öğelerden kurtularak ne olarak kullanacaksanız ona göre eşya seçin ve vizyonunuza sadık kalın.
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