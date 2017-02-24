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​Ailelere uygun eğlenceli ahşap ev

nihal e. nihal e.
house-01, dwarf dwarf Endüstriyel Yemek Odası
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Bugünkü yazıda tanıtacağımız proje, bir nevi sahiplerinin kişiliğini yansıtan bir ev. Özellikle iç mekanda modern ile endüstriyel tarzın karışık bir versiyonunu benimsenmiş ve aynı zamanda klasik stildeki pek çok unsur da bir arada kullanılmış. Alışılmadık ve sıra dışı bir ahşap ev olmakla birlikte dengeli yapısal özelliklerin yoğun kullanımı ile karakterize edilmiş bir proje var karşımızda. Eğlenceli atmosferine ek olarak sıcak ve rahatlatıcı bir ambiyans da söz konusu. Japon mimarlar tarafından tasarlanan evi gelin daha detaylı inceleyelim.

​Arka cephe

house-01, dwarf dwarf Endüstriyel Balkon, Veranda & Teras
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Ahşap evin daha açık bir tasarıma sahip arka cephesini görüyoruz ilk olarak. Görüldüğü üzere basit bir yapıya sahip olup tamamen ahşaptan yapılmış. Zemin kata eklenen büyük çatı verandayı kapatırken aynı zamanda beyaz ahşap duvarlarla bölündüğünü fark ediyoruz. Pencereler ise özellikle zemin katta büyük tutulmuş.

​Ön cephe

house-01, dwarf dwarf Endüstriyel Evler
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Evin ön cephesinde ilk olarak araba garajı çıkıyor karşımıza. Tıpkı ana binanın aynısı bir çatıya sahip. İki araba sığabilir bu alana. Park dışında da bahçede ailece vakit geçirmek için değerlendirebilir. Garaj dışında önce cephede arka cepheye oranla pencerelerin küçüldüğü söylenebilir. Bina kapısı kırmızı renkli.

​Teras

house-01, dwarf dwarf Endüstriyel Evler
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Ön cephenin farklı bir açısını gördüğümüz fotoğrafta garajla ana bina arasına bir teras yapıldığı görülüyor. Sokaktan bakıldığından fark edilmeyen terasa merdiven aracılığıyla erişiliyor. Burada bilinçli bir gizlilik söz konusu.

​Oturma odası

house-01, dwarf dwarf Endüstriyel Oturma Odası
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Her ne kadar bina iki katlı da olsa üst katın tamamı kapatılmamış. Bu sayede oturma odasında yüksek tavan ferahlığından faydalanıyor ev sakinleri. Doğrudan arka bahçeye bakan geniş açıklık sayesinde özellikle gündüz saatlerinde doğal ışıktan verim sağlanıyor. Dekorasyona gelince… Oturma odasında beyaz bir kanepe, bir sehpa ve kilim görüyoruz. Kanepenin yıldızlı yastıklarıyla kilimin siyah beyaz rengi uyumlu denebilir. Sehpa mermer ve ahşaptan yapılma.

​Farklı bir açı

house-01, dwarf dwarf Endüstriyel Oturma Odası
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Oturma odasına arka bahçeyi arkamıza alarak baktığımızda üst katta bulunan koridoru ve yatak odası kapılarını görüyoruz. Detaylarda ise eğlenceli unsurlar dikkat çekiyor. Örneğin bina kapısı olmak üzere tüm oda kapıları evin kendisi gibi ahşaptan yapılma. Fakat her biri farklı renklere sahip. Yine üst kattaki korkuluklar herhangi bir evde rastlamayacağız tel örgü biçiminde.

​Yemek odası

house-01, dwarf dwarf Endüstriyel Yemek Odası
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Bina açık planlı olduğundan salonun arkasında sırayla yemek odası ve mutfak bulunuyor. Bir bank ve iki sandalyeden oluşan oluşan yemek masası tamamen ahşap malzemeden üretilmiş. Masanın altında ise salondaki gibi siyah beyaz renkli bir kilim bulunuyor. Evin dekorasyonunda endüstriyel stilden izler bulunduğunu söylemiştik. Örneğin sanayi tipi lambalar ve mutfak tezgahında kullanılan tuğlalar tarzı yansıtan öğeler. Bunun dışında yemek masasının arkasında duvara bitişik yapılan küçük çalışma masası eğlenceli görünüyor.

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​Eğlenceli antre

house-01, dwarf dwarf Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Kırmızı bina kapısından içeri adım attığımızda evin ruhunu hemen hissediyoruz. Dekoratif süslemelerden farklı tonlardaki ahşap kullanımına dek ev birçok tarzı aynı anda yansıtıyor. Tüm bunların toplamında ise proje için esprili ve çağdaş bir çalışma diyebiliriz.

​Mutfak

homify Endüstriyel Mutfak
homify

homify
homify
homify

Karşılıklı duran iki tezgahtan oluşan mutfak evin genel dekorasyonuyla uyumlu. Tavanda ve zeminde sade ahşap görünümüne karşın duvarlarda beyaza boyanmış ahşap tercih edilmiş. Açık mutfak raflarının yanı sıra ipli tavan lambaları ve tezgahta kullanılan ham beton görünümü yine endüstriyel stile uyuyor.

​Banyo

house-01, dwarf dwarf Endüstriyel Banyo
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Son olarak banyoya göz atıyoruz. Burası da ahşap ağırlıklı bir banyo. Sadece ayna ile lavabo arasındaki küçük bir alanda fayans kullanılmış. Bunun dışında her şey ahşaptan yapılma. Depolama için dolap yerine mutfak uyumlu olarak açık raflar tercih edilmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Ailelere uygun bahçeli bir konut’ başlığını okuyabilirsiniz.

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