​Ailelere uygun eğlenceli ahşap ev

Bugünkü yazıda tanıtacağımız proje, bir nevi sahiplerinin kişiliğini yansıtan bir ev. Özellikle iç mekanda modern ile endüstriyel tarzın karışık bir versiyonunu benimsenmiş ve aynı zamanda klasik stildeki pek çok unsur da bir arada kullanılmış. Alışılmadık ve sıra dışı bir ahşap ev olmakla birlikte dengeli yapısal özelliklerin yoğun kullanımı ile karakterize edilmiş bir proje var karşımızda. Eğlenceli atmosferine ek olarak sıcak ve rahatlatıcı bir ambiyans da söz konusu. Japon mimarlar tarafından tasarlanan evi gelin daha detaylı inceleyelim.