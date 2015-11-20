Kusursuz home ofis dekorasyonu nasıl yapılır?

Gelişen teknoloji ve iletişim sistemleri ile birlikte mesai sistemi de giderek değişiyor. Özellikle internet üzerinden yapılan işlerde veya sadece online iletişim gerektiren işlerde, home ofis kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Siz de evde çalışmaya ihtiyaç duyuyorsanız ve buna uygun bir işiniz varsa, evinizde bir alanı kolayca home ofis haline getirebilirsiniz. Home ofis dekorasyonuna başlarken ilk işiniz ofis ihtiyaçlarınızı belirlemek ve kullanacağınız alanı seçmek olmalıdır. Nasıl bir çalışma ortamına ihtiyacınız olduğunu ve hangi ofis ekipmanlarını kullanmak zorunda olduğunuzu belirleyin. Hangi mobilyalar zevklerinize daha uygun? Nasıl bir koltukta daha rahat çalışırsınız? Zemin ve duvarlarınızı nasıl görmek istiyorsunuz? Bütün bu soruların cevaplarını bulmadan dekorasyona başlamanızı tavsiye etmiyoruz. Dekorasyon detaylarını ve stilinizi, zevk ve ihtiyaçlarınıza göre belirledikten sonra kullanacağınız alanı belirleyip planlamaya başlayabilirsiniz. Kullanacağınız alan olarak evin kuytu bir köşesini seçmektense, ferah ve kullanmayı sevdiğiniz bir alanı seçmenizi tavsiye ediyoruz. Bu hem konsantrasyonunuz, hem de masa başında geçireceğiniz saatlerin daha keyifli olması için gereklidir.

Alanı ve dekorasyon detaylarınızı belirledikten sonra adım adım uygulamaya başlayabilirsiniz. Home ofis dekorasyonu yaparken seçeceğiniz mobilya, aksesuar, ışıklandırma ögeleri, duvar kaplaması gibi unsurların belirli özellikler taşıması gerekecektir. Homify ekibi olarak home ofis hakkında bilmeniz gerekenleri, muhteşem örnek tasarımlarla birlikte bu yazıda paylaşacağız. Uzman tasarımcıların hazırladığı birbirinden güzel ofis alanları ile derhal işe koyulmak isteyeceksiniz.

İşyerleriniz için ofis dekorasyon önerilerine ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz ya da örnek tasarımlarla hazırlanan “Verimliliğinizi arttıracak ofis dekorasyon çözümleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.