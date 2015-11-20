Kusursuz home ofis dekorasyonu nasıl yapılır?

Gelişen teknoloji ve iletişim sistemleri ile birlikte mesai sistemi de giderek değişiyor. Özellikle internet üzerinden yapılan işlerde veya sadece online iletişim gerektiren işlerde, home ofis kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Siz de evde çalışmaya ihtiyaç duyuyorsanız ve buna uygun bir işiniz varsa, evinizde bir alanı kolayca home ofis haline getirebilirsiniz. Home ofis dekorasyonuna başlarken ilk işiniz ofis ihtiyaçlarınızı belirlemek ve kullanacağınız alanı seçmek olmalıdır. Nasıl bir çalışma ortamına ihtiyacınız olduğunu ve hangi ofis ekipmanlarını kullanmak zorunda olduğunuzu belirleyin. Hangi mobilyalar zevklerinize daha uygun? Nasıl bir koltukta daha rahat çalışırsınız? Zemin ve duvarlarınızı nasıl görmek istiyorsunuz? Bütün bu soruların cevaplarını bulmadan dekorasyona başlamanızı tavsiye etmiyoruz. Dekorasyon detaylarını ve stilinizi, zevk ve ihtiyaçlarınıza göre belirledikten sonra kullanacağınız alanı belirleyip planlamaya başlayabilirsiniz. Kullanacağınız alan olarak evin kuytu bir köşesini seçmektense, ferah ve kullanmayı sevdiğiniz bir alanı seçmenizi tavsiye ediyoruz. Bu hem konsantrasyonunuz, hem de masa başında geçireceğiniz saatlerin daha keyifli olması için gereklidir.
Alanı ve dekorasyon detaylarınızı belirledikten sonra adım adım uygulamaya başlayabilirsiniz. Home ofis dekorasyonu yaparken seçeceğiniz mobilya, aksesuar, ışıklandırma ögeleri, duvar kaplaması gibi unsurların belirli özellikler taşıması gerekecektir. Homify ekibi olarak home ofis hakkında bilmeniz gerekenleri, muhteşem örnek tasarımlarla birlikte bu yazıda paylaşacağız. Uzman tasarımcıların hazırladığı birbirinden güzel ofis alanları ile derhal işe koyulmak isteyeceksiniz.
İşyerleriniz için ofis dekorasyon önerilerine ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz ya da örnek tasarımlarla hazırlanan “Verimliliğinizi arttıracak ofis dekorasyon çözümleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Güçlü bir konsantrasyon için gerekli olan iki önemli detay kalabalıktan arınmış ve iyi aydınlatılmış bir ortamdır. Bunun yanı sıra dinlendirici ve zihni yormayan renkler seçerek doğru bir renk dengesi kurmak da ofis ortamında konsantrasyon için gereklidir. Beyaz ve mavi gibi dingin renkler hem renk dengesi hem de aydınlık bir görüntü için çok uygun olabilir. Ancak bu renkleri kullanırken dikkat etmeniz gereken şey doğru bir kontrast sağlamaktır aksi halde bembeyaz bir dekor, pastel birkaç renkle nötrlenmeden veya tamamen canlı renklerle kullanılırsa, fazla parlak bir görüntü yaratarak gözü ve zihni yorabilir. Bu dekorda, beyaz fona eklenen mavi gri tonlarda patchwork halı, sağlıklı bir renk dengesi ve aydınlık bir ortam oluşturmuş. Ayrıca kullanılan mobilyaların sade ve minimal yapıları, çalışırken zihin dağıtacak, kalabalıktan uzak bir ortam oluşturmuş.
Kalabalıktan bahsetmişken masa düzenine de değinelim. Ofis ortamının düzenli ve sade olması kadar, masanızın düzenli ve kalabalıktan arınmış olması da oldukça önemlidir. Çalışırken zihninizi yoracak veya dikkatinizi dağıtacak ögelerin kaldırılmış olmasına özen göstermek gerekir. Ayrıca elinizin altında kalabalığın bulunmaması çalışma stresini de azaltacaktır. Bu çalışma odası için evin büyük odalarında biri ayrılmış. Sade ve şık bir dekorla hem klasik detaylar barındıran hem de kalabalıktan uzak bir çalışma odası yaratılmış. Odanın aydınlatması spotlar, aplikler, tavan lambası ve raf ışıklandırmaları ile sağlanmış. Şömine de çalışma odasına elegan bir hava kazandırmış.
Yaşam alanlarında ve iç mekanlarda bitkilendirmenin, ferahlık ve dinginlik açısından önemli bir rolü var. İç mekanları ferahlatmak ve doğal detaylarla birleştirmek için bitkilendirme en iyi yöntemdir. Çalışma odanızı veya ofisinizi nasıl dekore ederseniz edin yapacağınız etkili bir bitkilendirme dekorunuzu zenginleştirecektir. Saksı bitkisi, duvar bitkilendirme yöntemleri, canlı tablolar, cam bitkilendirme alanları veya teraryumlarla mükemmel bitkilendirilmiş alanlar oluşturabilirsiniz. Masif masası ve ahşap mobilyaları ile natürel bir çizgi yakalayan bu dekorda masa üzerine iki küçük saksı yerleştirilerek şık bir bitkilendirme yapılmış. Aydınlık bir dekora eklenen natürel detaylarla yaratılmış başarılı bir ofis alanı.
Kullanacağınız alan küçük de olsa büyük de olsa mobilya ve masa seçiminizi yaparken minimal ögeleri değerlendirmek, kalabalıktan arınmış mekanlar yaratmak için ilk adımdır. Sade ve şatafattan uzak bir masa ve fonksiyonel raf kitaplık sistemleri ile ideal çalışma alanına kavuşabilirsiniz. Açılır kapanır özellikli, modüler mobilyalar kullanmak alan tasarrufu sağladığı gibi kullanışlı ve konforlu eşyalar da kazandırır. Origami Mobilya imzalı bu dekor şık ve kullanışlı mobilyaları ile dikkat çekiyor. Sade yapısının yanında şık detaylar da barındıran göz alıcı bir takım.
Çalışacağınız ortamın dekorasyonunun yanı sıra, ısı ve ses yalıtımı da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çalışma sırasında mekanın, ısı dengesinin sağlanmamış olması veya gürültü sorunu olması konsantrasyonunuzu ve motivasyonunuzu olumsuz etkiler. Çalışma odanızı veya ofisinizi dekore etmeye başlamadan önce ısı ve ses yalıtımı yaptırarak bu sorunu baştan çözebilirsiniz. Ayrıca ısıtma yöntemi olarak kullanacağınız sistemi de önceden belirler ve buna göre hazırlık yaparsanız dekorasyondan sonra çıkarak tadilat külfetinden kurtulmuş olursunuz. Aynı şekilde havalandırma ve soğutma sistemleri için de dekorasyon öncesinde yapacağınız düzenleme, rahat bir çalışma ortamı ve uzun ömürlü, sorunsuz bir dekorasyon için ilk adım olacaktır.
Çalışma alanlarınızda konforunun yanı sıra, sanat ve kültür ögelerine de yer vermelisiniz. Harmonik müzik, görsel sanat ögeleri gibi yaratıcılığı tetikleyen unsurlar, ofis ve çalışma odası dekorasyonunun önemli bir parçasını oluşturur. Özellikle yaratıcılık gerektirecek işlerle uğraşıyorsanız bu tarz ögeler hem ofisinizi daha özel gösterecek hem de çalışmanıza katkı sağlayacaktır. Duvar dekorasyonu bu ögeleri taşıyan bir ofis yaratmak için ilk adım olabilir. Stilinize ve dekorunuza uygun, yaratıcı bir duvar kağıdı ile mükemmel çalışma alanları yaratabilirsiniz.
Doğru ışıklandırma, kusursuz bir home ofis için en önemli kuraldır. Güçlü bir tavan aydınlatması, görev ve vurgu aydınlatmaları kullanılarak ve bütün aydınlatma ögeleri farklı şiddet ve yüksekliklerde yerleştirilerek, çalışma ortamına uygun bir ışıklandırma oluşturulabilir. Ayrıca geniş cam pencerelere kullanarak en doğal ışık kaynağı olan güneş ışığından da faydalanmak gerekecektir. Bunun yanı sıra, masanızı, gün ışığını yazı yazdığınız elinizin diğer tarafından alacak şekilde yerleştirirseniz gözü yormayan bir çalışma ortamı kazanmış olursunuz. Ofis aydınlatma ögeleriyle birlikte parlak ve yansıtıcı yüzeyli mobilya ve aksesuarlar kullanmak da daha ferah ortamlar kazanmanızı sağlar.
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Özellikle sanat ve kültür işleriyle meşgulseniz veya yaratıcılık gerektirecek bir işiniz varsa duvarlarınızda bu tarz çalışmalar bulundurmak size muhteşem çalışma alanları kazandırabilir. Gamze Yalçın Studio imzalı çalışma uygulandığı her dekora canlılık katabilir. Kalabalıktan ve gösterişten uzak home ofis dekorasyonunuz için son derece uygun bir duvar dekorasyon yöntemi.