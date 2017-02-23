Cazip bahçeler için 14 mobilya fikri

Bahçenize uygun bir oturma grubu aldıktan sonra biraz daha hareketlendirmeye ne dersiniz? Örneğin bir ateş çukuru? Her ne kadar yaz için hazırlık yapsak da serin mart gecelerinde sıcaklık sağlayan ateş çukurları işlevsel olduğu kadar estetik de.