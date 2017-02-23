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Cazip bahçeler için 14 mobilya fikri

nihal e. nihal e.
homify BahçeSera & Çardaklar
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Kış mevsimini bitirmek üzere olduğumuz şu günlerde yaz aylarını iple çekmeye başladık. Havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı mart ayında açık alanda neler yapacağınızı planlamaya ne dersiniz? Açık havada vakit geçirmenin en basit yolu bahçenizin potansiyelini değerlendirmekten geçiyor. Bahçe kulübeleri, barbekü, çocuklar için bir salıncak gibi sayısız fikri hayata geçirebilirsiniz. O halde sizin seçtiğimiz bahçe mobilyalarını inceleyerek ne istediğinize karar verin.

​1. Hasır oturma grubu

The shed GK Architects Ltd BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
GK Architects Ltd

The shed

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

İlk örnekte yerden yükseltilmiş bir alanda inşa edilen modern bir bahçe kulübesi ile avlusuna yerleştirilmiş gri hasırdan yapılma oturma grubunu görüyoruz. Özellikle kalabalık aileler için ideal bir seçim. Aynı zamanda misafirlerinizi de ağırlayabilirsiniz.

​2. Sera

8x10 Cedar Growhouse Greenhouse homify BahçeSera & Çardaklar wooden greenhouse,wooden greenhouses,timber greenhouses,traditional greenhouses,victorian greenhouses
homify

8x10 Cedar Growhouse Greenhouse

homify
homify
homify

Bahçe ile ilgili fikirlerden biri de sera seçeneği. Elbette büyük bahçesi olanlar için söz konusu. Şayet bitkilerle uğraşmayı hobi edindiyseniz küçük bir sera çok işinize yarayacaktır.

​3. Küçük bir cennet

MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design BahçeSera & Çardaklar
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

Sırada rengarenk çiçeklerin ve çalıların arasında küçük bir cenneti andıran rahat oturma alanını görüyoruz. Bahçenin derinlerine yerleştirilen konforlu koltuk, evden uzaklaşıp öğlen uykusu çekmek yahut kitap okumak için şahane bir alternatif.

​4. Devasa çardak

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Resimde gördüğümüz bahçe lüks havuzuyla birlikte son derece güzel bir bahçe örneği. Şüphesiz bahçede havuzunuz varsa tüm vaktinizi açık alanda geçirmek isterseniz. O halde havuza girmediğiniz zamanlarda dinlenmek ve güneşin kavurucu sıcağından korunmak için çardağa ihtiyacınız olacak. Eğer imkanınız varsa örnekteki gibi büyük bir tane inşa edebilirsiniz.

​5. Oturma odası gibi

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Bu örnekte gördüğümüz ahşap bahçe kulübesi oldukça fonksiyonel. Zira iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm açık bırakılarak oturma odası gibi döşenmiş. Öyle ki içinde koltuklar dışında resim bile bulunuyor. İkinci kısım ise kapalı. Bu bölüm depolama için kullanılıyor.

​6. Şık ateş çukuru

Bahama Gas Fire Table - Doncaster Rivelin BahçeOcak & Barbekü
Rivelin

Bahama Gas Fire Table – Doncaster

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Bahçenize uygun bir oturma grubu aldıktan sonra biraz daha hareketlendirmeye ne dersiniz? Örneğin bir ateş çukuru? Her ne kadar yaz için hazırlık yapsak da serin mart gecelerinde sıcaklık sağlayan ateş çukurları işlevsel olduğu kadar estetik de.

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​7. Barbekü

Pizza on the Braai The Braai Man BahçeOcak & Barbekü
The Braai Man

Pizza on the Braai

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

Açık havada yapılan faaliyetler arasında en iyilerden biri barbeküdür. Sadece aileniz için değil, sevdikleriniz için de yemekli davetler düzenleyebilirsiniz bu sayede.

​8. Ağaç çadırı

Add a New Touch to Your Camping Adventure with the Tentsile Stingray, Tentsile Tentsile BahçeSalıncak & Oyuncaklar
Tentsile

Add a New Touch to Your Camping Adventure with the Tentsile Stingray

Tentsile
Tentsile
Tentsile

Eğer bahçenizde ağaç varsa pratik bir oyun evi olarak ağaç çadırı iyi bir seçenektir. Hem çocukların hoşuna gider hem de piknik ve kamp yaptıklarında tekrar kullanabilirler. Ayrıca toplaması da kolay.

​9. Yemek masası

St Mawes Bar Table with Drinks Cooler Garden Trading BahçeMobilyalar
Garden Trading

St Mawes Bar Table with Drinks Cooler

Garden Trading
Garden Trading
Garden Trading

Sabah kahvaltılarını bahçede yapmak harika olmaz mı? O halde mutlaka bir masa sandalye takımı edinin. Resimdeki gibi basit bir ahşap mobilya grubu dahi iş görür.

​10. Bahçıvan kulübesi

Bike and log store with green roof Organic Roofs Modern Bahçe
Organic Roofs

Bike and log store with green roof

Organic Roofs
Organic Roofs
Organic Roofs

Bahçe ile uğraşmayı seviyorsanız aletlerinizi depolamanız gerekecek. Çünkü ortada durması hoş bir görüntü olmaz. Örnekteki gibi küçük bir kulübe hayli kullanışlıdır.

​11. Salıncak

Belton Climbing Frame Climbing Frames UK BahçeSalıncak & Oyuncaklar
Climbing Frames UK

Belton Climbing Frame

Climbing Frames UK
Climbing Frames UK
Climbing Frames UK

Çocuğunuz küçük yaştaysa bitmeyen enerjisini parklarda kullanabilir Ama göz önünde oynaması güvenlik açısından daha iyidir. O halde bahçeniz büyükse salıncak yapın.

​12. Ferforje raflık

Garden Etagere homify BahçeMobilyalar
homify

Garden Etagere

homify
homify
homify

Mutfakta, banyoda ve daha pek çok odada kullanılan açık raflıklar bahçede de iş görür. Özellikle küçük saksılar ve bahçe heykellerini sergilemek için ferforfe bir raflık çok estetik durur.

​13. Bahçe hortumu

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform Ingarden Ltd BahçeBitki & Çiçekler
Ingarden Ltd

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Çiçeklerinizin solmaması ve bahçenizin bakımsız kalmaması için sulamaya ihtiyaç var. Ancak sürekli hortum taşımak bir külfet. O halde hortumu saracağınız pratik bir ürün epey kullanışlı olur.

​14. Asi çalılar

homify BahçeBitki & Çiçekler
homify

homify
homify
homify

Son başlığımız bir mobilya veya ürün değil. Ancak onlar kadar işlevsel. Bahçenizdeki her çalıyı budamayın. Aksine kendi haline bıraktığınızda bir bahçe heykeli kadar güzel görünecektir.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye'deki evlerden herkese ilham verecek 15 bahçe kapısı’ başlığına göz atabilirsiniz.

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