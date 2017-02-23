Cazip bahçeler için 14 mobilya fikri

Kış mevsimini bitirmek üzere olduğumuz şu günlerde yaz aylarını iple çekmeye başladık. Havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı mart ayında açık alanda neler yapacağınızı planlamaya ne dersiniz? Açık havada vakit geçirmenin en basit yolu bahçenizin potansiyelini değerlendirmekten geçiyor. Bahçe kulübeleri, barbekü, çocuklar için bir salıncak gibi sayısız fikri hayata geçirebilirsiniz. O halde sizin seçtiğimiz bahçe mobilyalarını inceleyerek ne istediğinize karar verin.
İlk örnekte yerden yükseltilmiş bir alanda inşa edilen modern bir bahçe kulübesi ile avlusuna yerleştirilmiş gri hasırdan yapılma oturma grubunu görüyoruz. Özellikle kalabalık aileler için ideal bir seçim. Aynı zamanda misafirlerinizi de ağırlayabilirsiniz.
Bahçe ile ilgili fikirlerden biri de sera seçeneği. Elbette büyük bahçesi olanlar için söz konusu. Şayet bitkilerle uğraşmayı hobi edindiyseniz küçük bir sera çok işinize yarayacaktır.
Sırada rengarenk çiçeklerin ve çalıların arasında küçük bir cenneti andıran rahat oturma alanını görüyoruz. Bahçenin derinlerine yerleştirilen konforlu koltuk, evden uzaklaşıp öğlen uykusu çekmek yahut kitap okumak için şahane bir alternatif.
Resimde gördüğümüz bahçe lüks havuzuyla birlikte son derece güzel bir bahçe örneği. Şüphesiz bahçede havuzunuz varsa tüm vaktinizi açık alanda geçirmek isterseniz. O halde havuza girmediğiniz zamanlarda dinlenmek ve güneşin kavurucu sıcağından korunmak için çardağa ihtiyacınız olacak. Eğer imkanınız varsa örnekteki gibi büyük bir tane inşa edebilirsiniz.
Bu örnekte gördüğümüz ahşap bahçe kulübesi oldukça fonksiyonel. Zira iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm açık bırakılarak oturma odası gibi döşenmiş. Öyle ki içinde koltuklar dışında resim bile bulunuyor. İkinci kısım ise kapalı. Bu bölüm depolama için kullanılıyor.
Bahçenize uygun bir oturma grubu aldıktan sonra biraz daha hareketlendirmeye ne dersiniz? Örneğin bir ateş çukuru? Her ne kadar yaz için hazırlık yapsak da serin mart gecelerinde sıcaklık sağlayan ateş çukurları işlevsel olduğu kadar estetik de.
Açık havada yapılan faaliyetler arasında en iyilerden biri barbeküdür. Sadece aileniz için değil, sevdikleriniz için de yemekli davetler düzenleyebilirsiniz bu sayede.
Eğer bahçenizde ağaç varsa pratik bir oyun evi olarak ağaç çadırı iyi bir seçenektir. Hem çocukların hoşuna gider hem de piknik ve kamp yaptıklarında tekrar kullanabilirler. Ayrıca toplaması da kolay.
Sabah kahvaltılarını bahçede yapmak harika olmaz mı? O halde mutlaka bir masa sandalye takımı edinin. Resimdeki gibi basit bir ahşap mobilya grubu dahi iş görür.
Bahçe ile uğraşmayı seviyorsanız aletlerinizi depolamanız gerekecek. Çünkü ortada durması hoş bir görüntü olmaz. Örnekteki gibi küçük bir kulübe hayli kullanışlıdır.
Çocuğunuz küçük yaştaysa bitmeyen enerjisini parklarda kullanabilir Ama göz önünde oynaması güvenlik açısından daha iyidir. O halde bahçeniz büyükse salıncak yapın.
Mutfakta, banyoda ve daha pek çok odada kullanılan açık raflıklar bahçede de iş görür. Özellikle küçük saksılar ve bahçe heykellerini sergilemek için ferforfe bir raflık çok estetik durur.
Çiçeklerinizin solmaması ve bahçenizin bakımsız kalmaması için sulamaya ihtiyaç var. Ancak sürekli hortum taşımak bir külfet. O halde hortumu saracağınız pratik bir ürün epey kullanışlı olur.
Son başlığımız bir mobilya veya ürün değil. Ancak onlar kadar işlevsel. Bahçenizdeki her çalıyı budamayın. Aksine kendi haline bıraktığınızda bir bahçe heykeli kadar güzel görünecektir.
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