Cam ve pencere temizliğinde işinize yarayacak 7 ipucu

Evinizde yapacağınız şık dekorasyonların her zaman estetik bir görünüme sahip olması için düzenli olarak temizlik yapılması gereklidir. Özellikle salon ve oturma odasında yer alan pencerelerin temizliği, cam temizliği ve pencere önü temizliğini yaptığınız dekorasyonların dekoratif özelliğini uzun süre korumasına yardımcı olacaktır. Pencerelerde yer alan camların temizliği, pencere pervazı temizliği yapıldığında hem yaşam alanlarınız daha steril olacaktır hem de dekorasyonlarınızın estetik görünümleri korunmuş olacaktır. Cam nasıl temizlenir, pencere ve cam temizliği yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalar nelerdir diye düşünüyorsanız cam temizliği, pimapen temizliği konusunda uygulanacak doğru temizlik teknikleri vardır. Bu teknikleri kullandığınızda camları ve pencereleri kolayca temizleyebilirsiniz. Pencere modeliniz veya büyüklüğü ne olursa olsun doğru teknikleri kullandığınızda kısa süre de profesyonel bir temizlik yapmış olursunuz.
Temizlik zamanı yaklaştıkça camlar size daha korkutucu görünüyorsa bu yükten bir an önce kurtulmalısınız! Cam temizliğini gözünüzde büyütmek için birçok haklı nedeniniz olabilir ancak pratik birkaç temizlik önerisi sizi bu korkulu rüyadan daha çabuk kurtaracaktır. Özellikle cam temizliğinde ağır kimyasalları tercih etmeyenler ve çocuklu aileler için tavsiye edilebilecek bu öneriler çok işinize yarayacak. Doğal temizlik maddeleri ve işe yarayacak öneriler sayesinde bu temizlik sezonunu da atlatabilirsiniz. O halde başlayalım!
Daha farklı temizlik önerileri ve farklı yüzeyler için çözümler de bulmak isterseniz ’Daha önce hiç duymadığınız 6 temizlik taktiği’ başlıklı yazımıza da göz atmalısınız.
Salon dekorasyonları yapılırken pencere detaylarının şekline, tasarımına ve renklerine dikkat edilmesi çok önemlidir. Pencerelerin temiz olması, gün ışığının oda içine daha fazla girmesi açısından çok önemlidir. Temiz bir pencere her zaman insana huzur verecektir. Pencere temizliği yapılırken oda temizliği de titiz bir şekilde yapılmalıdır. Ev temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar için '' Kapsamlı ev temizliği nasıl yapılır? '' başlıklı yazımızı inceleyebilir, ev temizliği konusunda profesyonel olabilirsiniz.
Pencere temizliği için geniş cam bölmeler çok önemli bir kriterdir. Temizlik işleminin titiz bir şekilde uygulanabilmesi için geniş cam bölmeleri olan pencere modelleri tercih edilmelidir.
Evinizde özellikle güneş ışığı almayan bölgelerde doğru pencere modeli seçimi hayati öneme sahiptir. Pencere modeli seçerken odanın geometrisi ve mimarisine göre pencere seçebilmek için pencere uzmanlarının yer aldığı profesyoneller sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Evinizde oldukça büyük ve temizliği zor pencereler veya terasa açılan cam kapılar varsa temizlik işini yılda bir ya da iki kereye indirmekte hiçbir sakınca olamaz. Ancak bu iş için yılın hangi zamanını seçeceğiniz oldukça önemli. Cam ve pencere temizliği için havanın ne çok sıcak ne de çok soğuk olması gerekir. Ayrıca yağmur sezonunun geçtiğinden de emin olmalısınız. Yağmur bütün temizliği alıp götürürken, aşırı sıcaklar ise camları hemen kurutacağından ovalamanıza fırsat bırakmaz ve ovalanmadan kuruyan yerlerde leke kalabilir, bu nedenle cam temizliği için en uygun hava, sıcak ve soğuğun vurucu olmadığı, dengeli ve sakin havalardır.
Cam pencere temizliğine başlarken öncelikle kullanacağınız ilaç ve bezleri hazırlamalısınız. Büyük pencereler için merdiven ve temizlik sopalarını da hazır edin. Sonra temizlik adımlarını şu sıraya göre izleyebilirsiniz;
1. İlk iş eski bir bezle bütün pencere ve camların kabasını alın.
2. Daha sonra kullanacağınız ilacı veya ilaçlı suyu cam ve pencerelere püskürtün ya da süngerle yayın, ardından ovalamaya başlayın.
3. Önce yukarıdan aşağıya ilaçlayıp sonra soldan sağa ovaladığınız camları uygun bir mikrofiber veya süet bezle kurulayıp, parlatın.
Buraya kadar herkes aynı işlemi uyguluyor olmalı, şimdi gelelim kullanacağınız temizlik malzemeleri ve kullanım detaylarına. Eğer hazır ağır kimyasallar kullanmayı tercih etmiyorsanız bu çözümler işinize yarayabilir.
Temizlikte doğal ve zararsız ürünler kullanmayı tercih ediyorsanız diğer bütün alanlarda olduğu gibi cam ve pencere temizliğinde de en büyük yardımcınız beyaz sirke olacak. Bu mucizevi ürün içeriğindeki asetik asit sayesinde güçlü bir dezenfektandır. Nasıl kullanabileceğinize bakalım;
1. Bir ölçü beyaz sirkeyi üç ölçü sıcak su ile karıştırıp camlara püskürtün ve ovaladıktan sonra kurulamaya geçin.
2. Cam ve pencerelerde reçine, kurumuş leke ve yağ gibi zor kirler varsa; eşit miktarda tuz ve unu macun kıvamına gelinceye kadar beyaz sirke ile karıştırın ve karışım ile zor lekeleri ovun. Ilık su ve süngerle durulayıp, kurulama aşamasına geçin.
Peki sirkeyi hangi yüzeylerde kullanmamak gerekir?
Mermer tezgahlarda, cilalı ahşap yüzeylerde ve alüminyum/döküm eşyalarda sirke kullanılmaz. Ayrıca tuz ruhu ve çamaşır suyu gibi ağır kimyasallarla asla karıştırmayın.
Camları en iyi şekilde temizlemek için iyi bir temizleyiciye olduğu kadar iyi bir parlatıcıya da ihtiyacınız var. Bunu en pratik ve ekonomik şekilde gazete kağıdı ile çözebilirsiniz. Gazete kağıdının baskısında kullanılan mürekkep yoğun miktarda kurşun içerir ve bu kurşun camları parlatmanın sırrıdır. Öyleyse hangi ilaçla camı temizlerseniz temizleyin kuruladıktan sonra hatta hafif nemliyken gazete kağıdıyla ovmaya başlayın. Bu işlem biraz yorucu olabilir ancak sonucu görünce buna değdiğini düşüneceksiniz.
Limon suyu da tıpkı da sirke gibi asit içeren bir dezenfektandır. Onun da sirke gibi temizlikte geniş kullanım alanı vardır. Ancak aynı şekilde mermer gibi hassas yüzeylerle temas ettirilmemesi gerekir. Limon suyu ile cam temizlerken;
1. Ilık su ile karıştırıp camlara püskürterek kullanabilirsiniz.
2. Tuz ile karıştırıp sünger yardımıyla ovalamada kullanabilirsiniz. Her şekilde sonuç mükemmel olacak.
Evde yapılabilecek temizleyicilere en iyi örneklerden biri arap sabunu ve karbonat mucizesi. Camları parlatmak ve lekelerini çıkarmak için ayrıca pencere pervazlarını parlatmak için de bu karışımdan yararlanabilirsiniz.
1. Bir bardak arap sabununu sıcak suda inceltin ve 250 gr. kadar karbonat ekleyip karıştırın. Bu karışımla pencere ve camları iyice ovalayabilir ve pırıl pırıl yapabilirsiniz.
2. Son olarak süet, mikrofiber bezlerle veya gazete ile parlatın.
Sıvı bulaşık deterjanı her evde bulunabilecek bir temizleyicidir aynı zamanda ağır kimyasallar kadar tehlikeli değildir. bu nedenle sirkeyle karıştırılarak rahatlıkla dezenfektan olarak kullanılabilir. Cam temizliğinde kullanırken;
1. Sıcak suda bir miktar bulaşık sıvısını seyreltin,
2. Bir tatlı kaşığı beyaz sirke ilave edin ve karışımı cam ve pencere temizliğinde kullanın.
3. Parlatma kısmını zaten biliyorsunuz.
Soda/maden suyunu başka hiçbir şeyle karıştırmadan direkt olarak temizlik amacıyla kullanabilirsiniz. Özellikle buzdolabı rafları gibi gıdalarla temas edecek yüzeylerde dezenfektan olarak çok işe yarar. Cam temizliğinde de yine camlara püskürterek ve kurulayarak kullanabilirsiniz. Basit yağların giderilmesinde ve mikrop önleyici olarak da iş görecektir.
Cam ve pencere temizliği iç mekanlarda oldukça kolay olsa da dış mekanlarda aynı kolaylıkla yapılamayabilir. Özellikle yüksek ve geniş camların temizliği için risk almadan bir şirketiyle de görüşebilirsiniz. Eviniz bu örnekteki gibi devasa cam cephelere sahipse bina temizleme işleri yapan uzmanlarla iletişime geçebilirsiniz.
Marketlerde satılan cam temizleyicilerinin içeriğinde bulunan amonyağı su ile karıştırarak da kullanabilirsiniz ancak zararlı olabilecek bir kimyasal olduğunu da unutmamak gerekir. Camları parlatmakta son derece iyi olmasına rağmen kurutulduktan sonra bile kimyasal atıkları kalabiliyor. Bu nedenle özellikle çocukların temas edeceği yüzeylerde pek tercih edilmez.
Özellikle otomobil camlarında kullanılan ve su kaydıran kimyasalları duymuşsunuzdur. Aynı mantıkla çalışan pratik bir çözüme ne dersiniz? Camların temizlendikten sonra su ve kire karşı dayanıklı olmasını istiyorsanız, gliserin ile camlara kolayca hidrofobik özellik (su tutmayan/ıslanabilirliği olmayan yüzey) kazandırabilirsiniz. Cam temizliği yapacağınız suya (3 litre suya 7 damla kadar) bir miktar gliserin damlatarak temizliğin daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz veya eski bir naylon çoraba birkaç damla gliserin damlatıp temizlikten sonra uygulayabilirsiniz. Böylece camlarınız su tutmayan ve buhar yapmayan bir özelliğe sahip olacak. Artık yağmurdan korkmanıza gerek yok!
İyi bir şekilde temizlenmiş ve gliserin ile koruma altına alınmış camlar size uzun süre ferah bir oda sağlayabilir. Unutmayın aydınlık bir dekorasyona sahip olmanın birinci kuralı gün ışığından en iyi şekilde faydalanmaktır ve bu da ancak geniş ve temiz camlarla mümkün olabilir.