Hayalindeki evi tasarlayanların görmesi gereken 15 örnek

Modüler evler tıpkı bir lego gibi fabrikalarda üretilip inşa edileceği yere taşınıp monte edilen yapılardır. Bu özellik onları son derece pratik ve sağlıklı bir ev modeli yapıyor. Hata payı olmadan ve inşaat atığı çıkarmadan üretilen modüler evler adeta yapı sektörünün yeni yıldızı.

Bu örnekteki dağ evi ise modern iç mekan tasarımıyla göz dolduran oldukça kullanışlı bir model. Ahşap ve modern özellikleri bir arada isteyenler için ideal.