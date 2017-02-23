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Hayalindeki evi tasarlayanların görmesi gereken 15 örnek

Homify Homify
"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Evler
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Kendi evinizi kendiniz yapmaya karar verdiyseniz, işe, alternatif yapı şekillerinde inşa edilmiş farklı modelleri yakından inceleyerek başlayabilirsiniz. Modüler, prefabrike, ahşap, çelik konstrüksiyon, kerpiç ve konteyner ev gibi birçok farklı yapı çeşidi son yıllarda geliştirilerek popülerleşmeye başladı. Daha ekonomik ve ekolojik bir eve sahip olmak için siz de bu yapıların özelliklerinden örnek alabilirsiniz. Hayalinizdeki eve karar vermenize yardımcı olacak 15 farklı örneği ise bu yazımızda bulacaksınız. Ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz bu 15 bahçeli ev modeli size ilham verecek.

Basit yapılı ve düşük bütçeyle inşa edilebilecek evlere Türkiye'den örnekler görmek isterseniz ’Türkiye'den düşük bütçeyle inşa edilen 5 ev’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.    

En popüler modeller ahşap evler

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Betonarme yapılardan hiçbir eksiği bulunmayan ve daha ekonomik ve ekolojik olan ahşap evler, son yıllarda kendi evini yaptırmak isteyenlerin en çok tercih ettiği modellerden oluyor. Basit yapıları ile oldukça kolay bir tasarıma sahip olan ahşap evleri oldukça ucuza mal edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve yaptırmak istediğiniz ahşap ev hakkındaki sorularınıza cevap bulmak için mimarlarımıza veya inşaat şirketlerine danışabilirsiniz. 

Dağ evleri

MİSİ homify Rustik Evler
homify

MİSİ

homify
homify
homify

Kendine ait ufak da olsa bir arsası olan herkes emeklilik ya da tatil planı olarak dağ evlerini değerlendiriyor olmalı. Eğer siz de yaptıracağınız evin bir dağ evi olmasını istiyorsanız bu modeldeki gibi bir ahşap yapıyla ilgilenebilirsiniz. Geniş verandası, bahçesi ve teras gibi dinlenme alanları ile tam huzur bulmalık bir ev. 

Ormanın içerisinde şahane bir modüler ev

Timber Clad Exterior Facit Homes Ahşap ev
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Modüler evler tıpkı bir lego gibi fabrikalarda üretilip inşa edileceği yere taşınıp monte edilen yapılardır. Bu özellik onları son derece pratik ve sağlıklı bir ev modeli yapıyor. Hata payı olmadan ve inşaat atığı çıkarmadan üretilen modüler evler adeta yapı sektörünün yeni yıldızı. 

Bu örnekteki dağ evi ise modern iç mekan tasarımıyla göz dolduran oldukça kullanışlı bir model. Ahşap ve modern özellikleri bir arada isteyenler için ideal. 

Tarz sahibi bir ev

Rear Garden Beech Architects Kır evi
Beech Architects

Rear Garden

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Bu ahşap evin dış cephesinde siyah renkler kullanılarak farklı bir tarz oluşturulmuş. Siz de ahşap bir ev yaptırmaya karar verdiyseniz dış cephe renginde bu örneği de göz önünde bulundurabilirsiniz. 

Çiçek gibi bir prefabrik

Two Bedroom Bespoke Wee House , The Wee House Company The Wee House Company Kırsal Evler
The Wee House Company

Two Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Prefabrike evler alternatif yapı şekilleri içerisinde en pratik ve ekonomik olanlardan biri. Bu modeldeki prefabrike ise hem şirin dış cephesi hem de kullanışlı iç mekanları ile öne çıkıyor. Böyle bir ev iki kişilik bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir. 

Kullanışlı bir yapı

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Modern Evler Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Hayalinizdeki ev daha büyük ve görkemli bir yapıya sahip olsun istiyorsanız bu tip villaları da düşünebilirsiniz. Betonarme ile birlikte farklı yapı özelliklerinin de kullanıldığı bu ev hem şıklığı hem de fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Amerikan tipi evler

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Çatılı, bahçeli ve verandalı amerikan tipi evlerin ülkemizde de meraklısı çok. Böyle bir evi hayal ediyorsanız işe koyulmadan önce bir profesyonelden mutlaka yardım almalısınız. 

Çelik konstrüksiyonlu, modüler bir ev

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Prefabrik ev Ahşap
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Çelik konstrüksiyon evlerde strüktür olarak beton ya da ahşap yerine çelik malzeme kullanılıyor, böylece çok daha sağlam ve dayanıklı bir iskelet oluşturuluyor. Özellikle cam cephelerin çok kullanılacağı yapılarda çelik taşıyıcılara ihtiyaç duyuluyor. 

Modern bir tasarım

Privathaus bei Berlin, IOX Architekten GmbH IOX Architekten GmbH Minimalist Evler
IOX Architekten GmbH

IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH

Yemyeşil bir bahçenin ortasındaki bu siyah ev, hem görüntüsüyle hem de iç mekan tasarımıyla oldukça çarpıcı. Hayalinizdeki evin gören herkesi ilk bakışta büyülemesini istiyorsanız bu yapıdan ilham alabilirsiniz.    

Sevimli bir Amerikan evi

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Evler
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Çiçekli verandası ve kiremit çatısı ile masalsı bir güzelliği olan bu ev de size ilham verebilir. Kırsal veya iskandinav gibi stilleri uygulamak isteyenler için benzersiz bir dış cephe.

Büyük ve görkemli bir yapı isteyenlere

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen Modern Evler
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

Yaptırmak istediğiniz ev için aradığınız özellikler arasında geniş ve ferah iç mekanlar varsa bu evi mutlaka daha yakından inceleyin. Harika iç mekanlara sahip olan bu evin bahçesi de oldukça büyük.

Ahşap yapıların bin bir çeşidi

House W, Peter Ruge Architekten GmbH Peter Ruge Architekten GmbH Modern Evler
Peter Ruge Architekten GmbH

House W

Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH

dış cephesi farklı bir ahşap döşeme yöntemi ile kaplanmış olan bu ev de farklı tasarımı ile öne çıkıyor. Geniş pencerelere sahip olan yapının iç mekanları da oldukça ferah ve kullanışlı. 

Büyük ve sürdürülebilir bir ev

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Kırsal Evler
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Sürdürülebilir tanımı genelde kendi enerjisini üretebilecek yapıda tasarlanmış evler için kullanılıyor. Bu yapı da çatısına inşa edilmiş güneş panelleri sayesinde enerjisini üretebilecek özellikte. Sürdürülebilir ve ekolojik özellik taşıyan evin yapı sistemi de ahşap.  

Havuzlu, bahçeli tatil evleri

WimbergerHaus Wieser in Siegersdorf, WimbergerHaus WimbergerHaus Bungalov
WimbergerHaus

WimbergerHaus
WimbergerHaus
WimbergerHaus

Hayalinizdeki evin olmazsa olmazı yüzme havuzuysa sizin bir tatil evine ihtiyacınız var demektir. Basit yapılı ve kullanışlı bu ev, bahçesi ve geniş sayılabilecek yüzme havuzu ile tam bir tatil evi.

Amerikan evlerine prefabrike bir örnek

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Prefabrike yapılar birçok farklı modelde üretilebiliyor. Bunların arasında iki katlı amerikan tipi evler de var. Eğer böyle bir ev yaptırmak istiyorsanız ve istediğiniz yapı şekli prefabrike ise hemen firma ile iletişime geçebilirsiniz. 

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