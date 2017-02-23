Hayalindeki evi tasarlayanların görmesi gereken 15 örnek

Kendi evinizi kendiniz yapmaya karar verdiyseniz, işe, alternatif yapı şekillerinde inşa edilmiş farklı modelleri yakından inceleyerek başlayabilirsiniz. Modüler, prefabrike, ahşap, çelik konstrüksiyon, kerpiç ve konteyner ev gibi birçok farklı yapı çeşidi son yıllarda geliştirilerek popülerleşmeye başladı. Daha ekonomik ve ekolojik bir eve sahip olmak için siz de bu yapıların özelliklerinden örnek alabilirsiniz. Hayalinizdeki eve karar vermenize yardımcı olacak 15 farklı örneği ise bu yazımızda bulacaksınız. Ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz bu 15 bahçeli ev modeli size ilham verecek.
Basit yapılı ve düşük bütçeyle inşa edilebilecek evlere Türkiye'den örnekler görmek isterseniz ’Türkiye'den düşük bütçeyle inşa edilen 5 ev’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
Betonarme yapılardan hiçbir eksiği bulunmayan ve daha ekonomik ve ekolojik olan ahşap evler, son yıllarda kendi evini yaptırmak isteyenlerin en çok tercih ettiği modellerden oluyor. Basit yapıları ile oldukça kolay bir tasarıma sahip olan ahşap evleri oldukça ucuza mal edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve yaptırmak istediğiniz ahşap ev hakkındaki sorularınıza cevap bulmak için mimarlarımıza veya inşaat şirketlerine danışabilirsiniz.
Kendine ait ufak da olsa bir arsası olan herkes emeklilik ya da tatil planı olarak dağ evlerini değerlendiriyor olmalı. Eğer siz de yaptıracağınız evin bir dağ evi olmasını istiyorsanız bu modeldeki gibi bir ahşap yapıyla ilgilenebilirsiniz. Geniş verandası, bahçesi ve teras gibi dinlenme alanları ile tam huzur bulmalık bir ev.
Modüler evler tıpkı bir lego gibi fabrikalarda üretilip inşa edileceği yere taşınıp monte edilen yapılardır. Bu özellik onları son derece pratik ve sağlıklı bir ev modeli yapıyor. Hata payı olmadan ve inşaat atığı çıkarmadan üretilen modüler evler adeta yapı sektörünün yeni yıldızı.
Bu örnekteki dağ evi ise modern iç mekan tasarımıyla göz dolduran oldukça kullanışlı bir model. Ahşap ve modern özellikleri bir arada isteyenler için ideal.
Bu ahşap evin dış cephesinde siyah renkler kullanılarak farklı bir tarz oluşturulmuş. Siz de ahşap bir ev yaptırmaya karar verdiyseniz dış cephe renginde bu örneği de göz önünde bulundurabilirsiniz.
Prefabrike evler alternatif yapı şekilleri içerisinde en pratik ve ekonomik olanlardan biri. Bu modeldeki prefabrike ise hem şirin dış cephesi hem de kullanışlı iç mekanları ile öne çıkıyor. Böyle bir ev iki kişilik bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Hayalinizdeki ev daha büyük ve görkemli bir yapıya sahip olsun istiyorsanız bu tip villaları da düşünebilirsiniz. Betonarme ile birlikte farklı yapı özelliklerinin de kullanıldığı bu ev hem şıklığı hem de fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor.
Çatılı, bahçeli ve verandalı amerikan tipi evlerin ülkemizde de meraklısı çok. Böyle bir evi hayal ediyorsanız işe koyulmadan önce bir profesyonelden mutlaka yardım almalısınız.
Çelik konstrüksiyon evlerde strüktür olarak beton ya da ahşap yerine çelik malzeme kullanılıyor, böylece çok daha sağlam ve dayanıklı bir iskelet oluşturuluyor. Özellikle cam cephelerin çok kullanılacağı yapılarda çelik taşıyıcılara ihtiyaç duyuluyor.
Yemyeşil bir bahçenin ortasındaki bu siyah ev, hem görüntüsüyle hem de iç mekan tasarımıyla oldukça çarpıcı. Hayalinizdeki evin gören herkesi ilk bakışta büyülemesini istiyorsanız bu yapıdan ilham alabilirsiniz.
Çiçekli verandası ve kiremit çatısı ile masalsı bir güzelliği olan bu ev de size ilham verebilir. Kırsal veya iskandinav gibi stilleri uygulamak isteyenler için benzersiz bir dış cephe.
Yaptırmak istediğiniz ev için aradığınız özellikler arasında geniş ve ferah iç mekanlar varsa bu evi mutlaka daha yakından inceleyin. Harika iç mekanlara sahip olan bu evin bahçesi de oldukça büyük.
dış cephesi farklı bir ahşap döşeme yöntemi ile kaplanmış olan bu ev de farklı tasarımı ile öne çıkıyor. Geniş pencerelere sahip olan yapının iç mekanları da oldukça ferah ve kullanışlı.
Sürdürülebilir tanımı genelde kendi enerjisini üretebilecek yapıda tasarlanmış evler için kullanılıyor. Bu yapı da çatısına inşa edilmiş güneş panelleri sayesinde enerjisini üretebilecek özellikte. Sürdürülebilir ve ekolojik özellik taşıyan evin yapı sistemi de ahşap.
Hayalinizdeki evin olmazsa olmazı yüzme havuzuysa sizin bir tatil evine ihtiyacınız var demektir. Basit yapılı ve kullanışlı bu ev, bahçesi ve geniş sayılabilecek yüzme havuzu ile tam bir tatil evi.