현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Önce & Sonra: Ailenin büyüyen çocuklarına uygun hale getirilen bir daire

Özlem K. Özlem K.
가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 Modern Yatak Odası
Loading admin actions …

homify Önce & Sonra sayfalarımızda her gün farklı bir tadilat projesini misafir ediyoruz. Sayfamızda kimi zaman mutfak ya da banyo gibi tek mekan tadilatı kimi zamansa tüm evin elden geçirildiği komple tadilat çalışmalarına yer veriyoruz. 

Tadilat yaptırmak için birçok neden olabilir. Bazen eskimiş, iyice yıpranmış ve artık neredeyse kullanılmaz hale gelmiş bir mekanı bazense yalnızca demode, sevimsiz bir mekanı yenileymek isteyebiliriz. Ya da bazen yaşadığımız ev artık ihtiyaçlarımıza karşılık vermiyordur ve yeni hayat şartlarımıza ve tarzımıza uygun hale getirilmesi gerekir. Bugün konuğu olacağımız ev bu kriterlerden temel olarak iki tanesine sahip. Aşırı eski ve yıpranmış olmamasına rağmen epey eski moda ve kasvetli, ve ayrıca evin artık bütüyen çocukları için de pek uygun değil. Güney Kore'de konumlanan ve işinin uzmanı bir iç mimar tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışmasıyla, hem ferah, modern ve ailenin ihtiyaçlarını karşılar hale gelmiş.

Önce: Mutfak

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Dairenin ince uzun bir mutfak alanı var ancak dar yapısı ve orta yerinde olan kapı nedeniyle oldukça kullanışsız, yemek masasının arkasında köşeye sıkışmış gibi görünüyor.

Sonra: Mutfak

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 Modern Yemek Odası
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Mutfakta yapılan çalışma çok enteresan ve akıllıca. Aile geniş bir buzdolabu ihtiyacı duyuyormuş ancak alanın kötü yerleşimi nedeniyle bu imkan yokmuş. Yapılan çalışma sonrası, yemek yeme alanı dikine değil, boyuna yerleştirilmiş, böylece daralma eser miktarda olmuş; tüm yüzeylerde açık renkle kullanılarak mekan ferah hale getirilmiş, yemek masası ve mutfak arasında ise son derece geniş, üç kanatlı bir buzdolabı inşa edilen niş içine yerleştirilmiş.

Önce & Sonra: Oturma odası

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Oturma odasının tüm yüzeylerinde açık renkli malzemeler tercih edilmiş. Değişen aydınlatmanın ve mobilyaların da etkisiyle, mekan daha açık, ferah ve havadar bir görünüme kavuşmuş.

Sonra: Oturma odası

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 Modern Oturma Odası
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Televizyon ünitesinin bir yanı kapalı dolap, bir yanı ise açık raf sistemi olarak tasarlanmış. Açık raf sisteminde kitaplar, oyun konsolu, dekoratif eşyalar var. kapalı kısımda ise elektrik süpürgesi, klima ünitesi vs gibi göz önünde olması hoş görünmeyen şeyler.

Sonra: Ortak banyo

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 Modern Banyo
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Mutfağın yanında, yemek masasının karşısına denk gelen banyo da yenilenip, sade ve şık bir hale getirilmiş. Alanın dar olması ve mutfak girişinde yer alması nedeniyle banyo için sürgülü kapı tercih edilmiş. Sürgülü kapının üstünde yer alan tablo ve raf sayesinde, kapı kapalıyken, o kısımda bir bayo yer aldığı hiçbir şekilde anlaşılmıyor.

Önce: Çocuk odası

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Çok odasında yer alan eşyalar oldukça eski ve aynı zamanda bir genç için yetersiz. Depolama alanı eksiği de oldukça fazla.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Sonra: Çocuk odası (1)

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 Modern Çocuk Odası
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Evini kızının odasındaki gardırop tabandan tavana ve boydan boya olan bir modeller değiştirilmiş. Çalışmaları için mekana uygun, dar bir çalışma masası yerleştirilmiş. En dibe ise genişçe bir yatak konmuş. Yatağın ayak ucunda boydan boya bir de kitaplık yer alıyor.

Sonra: Çocuk odası (2)

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 Modern Çocuk Odası
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Evin oğlunun odası da komple değiştirilmiş. İki yöne bakan bir kitaplık, onun yanına ise gardırop yerleştirilmiş. Karyolanın altı çekmece şeklinde depolama ünitesine sahip.

Önce: Ebeveyn yatak odası

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Kısıtlı bir alana sahip olan yatak odasında boydan boya gardırop, şifonyer ve kartola yer alıyor. Mekan kasvetli ve özensiz.

Sonra: Ebeveyn yatak odası

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 Modern Yatak Odası
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Ebeveyn yatak odasında çok enteresan bir çalışma gerçekleştirilmiş. Karyola komple kaldırılıp yerine iki basamakla çıkılan, ahşap bir platform yerleştirilmiş ve yatağın yönü 90 derece değiştirilmiş. Yatağın ayak ucuna TV asılmış, baş ucunun arka tarafı ise enteresan bir tasarım ile çalışma masası haline getirilmiş. Çalışma masasının arkasında, eski yerinde yine boydan boya bir gardırop yer alıyor.

Önce ve Sonra: Banyo

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Evin diğer banyosu da iyi bir aydınlatma ve modern vitrifiye ve kontrast renkler ile şık ve albenili bir hale getirilmiş. Banyo tadilatları ilginizi çekiyorsa, ’Önce&Sonra: Küçük bir banyonun muhteşem dönüşümü’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Mutfak dolaplarında sizin de kullanabileceğiniz 8 fikir
Bu tadilat projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler