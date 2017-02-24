Önce & Sonra: Ailenin büyüyen çocuklarına uygun hale getirilen bir daire

homify Önce & Sonra sayfalarımızda her gün farklı bir tadilat projesini misafir ediyoruz. Sayfamızda kimi zaman mutfak ya da banyo gibi tek mekan tadilatı kimi zamansa tüm evin elden geçirildiği komple tadilat çalışmalarına yer veriyoruz.
Tadilat yaptırmak için birçok neden olabilir. Bazen eskimiş, iyice yıpranmış ve artık neredeyse kullanılmaz hale gelmiş bir mekanı bazense yalnızca demode, sevimsiz bir mekanı yenileymek isteyebiliriz. Ya da bazen yaşadığımız ev artık ihtiyaçlarımıza karşılık vermiyordur ve yeni hayat şartlarımıza ve tarzımıza uygun hale getirilmesi gerekir. Bugün konuğu olacağımız ev bu kriterlerden temel olarak iki tanesine sahip. Aşırı eski ve yıpranmış olmamasına rağmen epey eski moda ve kasvetli, ve ayrıca evin artık bütüyen çocukları için de pek uygun değil. Güney Kore'de konumlanan ve işinin uzmanı bir iç mimar tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışmasıyla, hem ferah, modern ve ailenin ihtiyaçlarını karşılar hale gelmiş.
Dairenin ince uzun bir mutfak alanı var ancak dar yapısı ve orta yerinde olan kapı nedeniyle oldukça kullanışsız, yemek masasının arkasında köşeye sıkışmış gibi görünüyor.
Mutfakta yapılan çalışma çok enteresan ve akıllıca. Aile geniş bir buzdolabu ihtiyacı duyuyormuş ancak alanın kötü yerleşimi nedeniyle bu imkan yokmuş. Yapılan çalışma sonrası, yemek yeme alanı dikine değil, boyuna yerleştirilmiş, böylece daralma eser miktarda olmuş; tüm yüzeylerde açık renkle kullanılarak mekan ferah hale getirilmiş, yemek masası ve mutfak arasında ise son derece geniş, üç kanatlı bir buzdolabı inşa edilen niş içine yerleştirilmiş.
Oturma odasının tüm yüzeylerinde açık renkli malzemeler tercih edilmiş. Değişen aydınlatmanın ve mobilyaların da etkisiyle, mekan daha açık, ferah ve havadar bir görünüme kavuşmuş.
Televizyon ünitesinin bir yanı kapalı dolap, bir yanı ise açık raf sistemi olarak tasarlanmış. Açık raf sisteminde kitaplar, oyun konsolu, dekoratif eşyalar var. kapalı kısımda ise elektrik süpürgesi, klima ünitesi vs gibi göz önünde olması hoş görünmeyen şeyler.
Mutfağın yanında, yemek masasının karşısına denk gelen banyo da yenilenip, sade ve şık bir hale getirilmiş. Alanın dar olması ve mutfak girişinde yer alması nedeniyle banyo için sürgülü kapı tercih edilmiş. Sürgülü kapının üstünde yer alan tablo ve raf sayesinde, kapı kapalıyken, o kısımda bir bayo yer aldığı hiçbir şekilde anlaşılmıyor.
Çok odasında yer alan eşyalar oldukça eski ve aynı zamanda bir genç için yetersiz. Depolama alanı eksiği de oldukça fazla.
Evini kızının odasındaki gardırop tabandan tavana ve boydan boya olan bir modeller değiştirilmiş. Çalışmaları için mekana uygun, dar bir çalışma masası yerleştirilmiş. En dibe ise genişçe bir yatak konmuş. Yatağın ayak ucunda boydan boya bir de kitaplık yer alıyor.
Evin oğlunun odası da komple değiştirilmiş. İki yöne bakan bir kitaplık, onun yanına ise gardırop yerleştirilmiş. Karyolanın altı çekmece şeklinde depolama ünitesine sahip.
Kısıtlı bir alana sahip olan yatak odasında boydan boya gardırop, şifonyer ve kartola yer alıyor. Mekan kasvetli ve özensiz.
Ebeveyn yatak odasında çok enteresan bir çalışma gerçekleştirilmiş. Karyola komple kaldırılıp yerine iki basamakla çıkılan, ahşap bir platform yerleştirilmiş ve yatağın yönü 90 derece değiştirilmiş. Yatağın ayak ucuna TV asılmış, baş ucunun arka tarafı ise enteresan bir tasarım ile çalışma masası haline getirilmiş. Çalışma masasının arkasında, eski yerinde yine boydan boya bir gardırop yer alıyor.
Evin diğer banyosu da iyi bir aydınlatma ve modern vitrifiye ve kontrast renkler ile şık ve albenili bir hale getirilmiş. Banyo tadilatları ilginizi çekiyorsa, ’Önce&Sonra: Küçük bir banyonun muhteşem dönüşümü’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.