Önce & Sonra: Ailenin büyüyen çocuklarına uygun hale getirilen bir daire

homify Önce & Sonra sayfalarımızda her gün farklı bir tadilat projesini misafir ediyoruz. Sayfamızda kimi zaman mutfak ya da banyo gibi tek mekan tadilatı kimi zamansa tüm evin elden geçirildiği komple tadilat çalışmalarına yer veriyoruz.

Tadilat yaptırmak için birçok neden olabilir. Bazen eskimiş, iyice yıpranmış ve artık neredeyse kullanılmaz hale gelmiş bir mekanı bazense yalnızca demode, sevimsiz bir mekanı yenileymek isteyebiliriz. Ya da bazen yaşadığımız ev artık ihtiyaçlarımıza karşılık vermiyordur ve yeni hayat şartlarımıza ve tarzımıza uygun hale getirilmesi gerekir. Bugün konuğu olacağımız ev bu kriterlerden temel olarak iki tanesine sahip. Aşırı eski ve yıpranmış olmamasına rağmen epey eski moda ve kasvetli, ve ayrıca evin artık bütüyen çocukları için de pek uygun değil. Güney Kore'de konumlanan ve işinin uzmanı bir iç mimar tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışmasıyla, hem ferah, modern ve ailenin ihtiyaçlarını karşılar hale gelmiş.