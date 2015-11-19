Çarpıcı renklerle evinize derinlik katmanın yolları

Dekorasyonda renk konusu sadece estetik zevkleri ilgilendiren bir konu değil, aynı zamanda psikolojik boyutları da olan bir fenomendir. Renk, bir dekorasyona karakterini veren en önemli unsurlardan biri, belki de birincisidir. Ancak bu konu, duvarı sevdiğiniz renge boyamak ya da mobilyalarınızı sevdiğiniz renkte almakla bitecek kadar basit bir konu değildir. Ayrıca evin her bölümünü de renk hususunda ayrı ayrı ayrı düşünüp hesaplamak. Çok basit bir örnek olarak şunu zikredebiliriz: Eğer sabahları zor uyanan biri iseniz, yatak odasını çok koyu bir renge boyamanız odayı daha da karanlık bir hale getirerek sabah uyanma işinizi daha da zor hale getirecektir. Yine aynı mantıktan hareketle çok çabuk uyandığı için uyku zorluğu çekenler de, yatak odalarını çok açık renklere boyadıkları takdirde gereğinde fazla aydınlık sebebiyle sabahları uykularını sürdürmekte zorlanacaklardır. Depresif olunan dönemlerde, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde evdeki renkleri iç açıcı ve ferahlatıcı renklere dönüştürmek, bu zorlu dönemleri atlatmada yardımcı olacaktır.

Renklerin evin içini farklı gösterme konusunda da azımsanmayacak etkileri vardır. Doğru renk kullanımıyla evinizi daha geniş ve daha derin gösterebilme imkanına sahipsiniz. Bu konuda aynalardan faydalanmayı da unutmayın. Ayrıca evin derin ve geniş algılanışı da sadece estetik değil, iç ferahlatan kısacası psikolojik bir konudur. Yukarıda anlatılanlardan koyu renkleri kötülediğimiz akla gelmemelidir. Gri ve kahverenginin koyu tonlarının çoğu zaman evin elegan ve şık görünmesinde ne kadar etkili olduğundan daha önceki birçok yazımızda bahsetmiştik. Hatta siyah rengin kullanımının kimi zaman ne kadar başarılı işler ortaya çıkaracağına aşağıda değineceğiz. Renkleri kullanırken elbette favori rengimizi ya da renklerimizi tercih edeceğiz ancak bunu belli prensipler dahilinde yaparsak daha başarılı ve göze hoş gelen dekorasyonlara sahip olmamız daha kolay olur. Birazdan bu prensiplere biraz daha yakından bakacağız. Daha önce üç farklı renk için yazılmış renk temalı bir yazı serisi yayınlamıştık. Özellikle ‘Uyku kalitenizi arttıracak beyaz yatak odası modelleri’ başlığını taşıyan yazımızda renk kullanımının öenmi ve etkilerine dikkati çekmiştir. Bu yazıya ek ve tamamlayıcı olarak bahsettiğimiz yazıya da bir göz gezdirebilirsiniz.