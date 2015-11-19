Çarpıcı renklerle evinize derinlik katmanın yolları

Dekorasyonda renk konusu sadece estetik zevkleri ilgilendiren bir konu değil, aynı zamanda psikolojik boyutları da olan bir fenomendir. Renk, bir dekorasyona karakterini veren en önemli unsurlardan biri, belki de birincisidir. Ancak bu konu, duvarı sevdiğiniz renge boyamak ya da mobilyalarınızı sevdiğiniz renkte almakla bitecek kadar basit bir konu değildir. Ayrıca evin her bölümünü de renk hususunda ayrı ayrı ayrı düşünüp hesaplamak. Çok basit bir örnek olarak şunu zikredebiliriz: Eğer sabahları zor uyanan biri iseniz, yatak odasını çok koyu bir renge boyamanız odayı daha da karanlık bir hale getirerek sabah uyanma işinizi daha da zor hale getirecektir. Yine aynı mantıktan hareketle çok çabuk uyandığı için uyku zorluğu çekenler de, yatak odalarını çok açık renklere boyadıkları takdirde gereğinde fazla aydınlık sebebiyle sabahları uykularını sürdürmekte zorlanacaklardır. Depresif olunan dönemlerde, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde evdeki renkleri iç açıcı ve ferahlatıcı renklere dönüştürmek, bu zorlu dönemleri atlatmada yardımcı olacaktır.
Renklerin evin içini farklı gösterme konusunda da azımsanmayacak etkileri vardır. Doğru renk kullanımıyla evinizi daha geniş ve daha derin gösterebilme imkanına sahipsiniz. Bu konuda aynalardan faydalanmayı da unutmayın. Ayrıca evin derin ve geniş algılanışı da sadece estetik değil, iç ferahlatan kısacası psikolojik bir konudur. Yukarıda anlatılanlardan koyu renkleri kötülediğimiz akla gelmemelidir. Gri ve kahverenginin koyu tonlarının çoğu zaman evin elegan ve şık görünmesinde ne kadar etkili olduğundan daha önceki birçok yazımızda bahsetmiştik. Hatta siyah rengin kullanımının kimi zaman ne kadar başarılı işler ortaya çıkaracağına aşağıda değineceğiz. Renkleri kullanırken elbette favori rengimizi ya da renklerimizi tercih edeceğiz ancak bunu belli prensipler dahilinde yaparsak daha başarılı ve göze hoş gelen dekorasyonlara sahip olmamız daha kolay olur. Birazdan bu prensiplere biraz daha yakından bakacağız. Daha önce üç farklı renk için yazılmış renk temalı bir yazı serisi yayınlamıştık. Özellikle ‘Uyku kalitenizi arttıracak beyaz yatak odası modelleri’ başlığını taşıyan yazımızda renk kullanımının öenmi ve etkilerine dikkati çekmiştir. Bu yazıya ek ve tamamlayıcı olarak bahsettiğimiz yazıya da bir göz gezdirebilirsiniz.
Kontrast uygulaması dekorasyonda renk konusundaki en çok kullanılan uygulamalardan biridir. Adından da anlaşılacağı gibi dekorasyonda birbiriyle kontrast yapan yani birbirine zıt (ki bu zıtlık çoğu zaman açık-koyu şeklinde tezahür eder) iki rengin kullanılması demektir. Bu uygulamanın getirdiği avantaj birbirine olan zıtlıkları sayesinde her iki rengin birden birbirini belirgin kılmasıdır. Bunun bir örneğini yularıdaki fotoğrafta Mimoza Mimarlık’a ait olan dekorasyonda görebilmeniz mümkün. Görüldüğü gibi odanın genelinde beyaz renk hakim ve koyu lacivert mobilyaların kullanımı sonucunda hem beyaz daha da belirgin kılınmış hem de mobilyalar daha bir ihtişamlı kendini belli ederek öne çıkmış. Mobilyalarınkine benzer, örneğin mor ya da açık mavi renk duvarlarda kullanılsaydı, mobilyalar odanın içerisinde kaybolabilirlerdi. Kontrast uygulamasıyla odadaki istediğiniz herhangi bir unsuru olduğundan daha görünür kılabilirsiniz.
‘Boya’ yerine ‘renklendirme’ ifadesini kullanmamız sebebsiz değil. Zira bugün artık ahşap paneller, kırmızı nostaljik ya da country tarzı tuğlalar, duvar kağıtları, hatta üç boyutlu duvar kağıtları oldukça sık kullanılan malzemelerden. Boya ya da duvar kağıdı döşemek, hele ahşap panel veya fayans döşemek dışarıdan bakılınca kolay görünen ancak hiç de o kadar basit olmayan işlerdir. Bu yüzden eğer mümkünse bu işleri ehline bırakmanız daha iyi bir dekorasyon yakalamak açısından önemlidir. Ancak kendiniz yapmak istiyorsanız, mutlaka önce zımparalama işlemiyle duvarları mümkün olduğunca düz hale getirmeli, alçıyla duvarda delik veya çukurlar varsa doldurmalısınız. Hem bizim sitemizde hem de genel olarak internette bu konuyla ilgili ipuçlarını bulabilirsiniz.
Önce bu kural nedir, bilmeyenler için tanıtarak başlayalım: Odaya asıl karakterini verecek, ana rengi yaklaşık %60 civarında ve duvarlarda kullanmalısınız. İkincil rengi mobilyalarda ve %30 oranında ve son olarak da %10 oranında bir vurgu rengi, yani dikkat çekecek ancak sırıtmayacak, genelde parlak bir rengi, özellikle aksesuar, yastık, kırlent gibi yan dekorasyon elemanlarında kullanmalısınız. İşte bu prensibe ‘60 / 30 / 10 Kuralı’ diyoruz. Böylece göz yormayacak ve orantılı bir şekilde renkleri gayet estetik kullanabilirsiniz. Renklerin seçimi hususunda ise farklı yönlere gidilebilir. Örneğin; birbirine yakın renkler, hatta aynı rengin farklı tonları seçilebileceği gibi, aşağıda açıklayacağımız kontrast uygulamasına da başvurulabilir. Yahut ana rengi ve birinci rengi birbirine yakın seçip vuruculuğu ve kontrastı parlak ve diğer ikisine zıt bir renkten seçebilirsiniz. Seçim sizin zevkinize kalmış.
Evinizin genel karakteri ve bulunduğu yer gibi özellikler size renk seçimleri konusunda yol gösterici olabilir. Fotoğaftaki örnek modelimizde gördüğünüz gibi doğa içinde vaya yakınında bir evde ahşap renkleri yani kahverengi ve tonlarını hiç fantaziye ve maceraya kaçmadan yeşille birlikte kullanabilirsiniz. Bej ve beyaz da bunlara uygun diğer renklerdir. Örneğin Akdeniz tarzı dekorasyonlarda genelde beyaz ve çivit mavisi oldukça sık birlikte kullanılan renklerdir. Siyah, beyaz ve gri ağırlıklı bir mutfakta parlak ve göz kamaştıran renkler kullanmamak genelde uygun görülen uygulamadır. Kısacası evinizin durumuna göre hareket etmek de renk seçimlerini etkileyip yönlendirmesi gereken faktörlerdendir. Ancak bunların hepsi dekorasyondaki genel çizgiyi temsil eder. Eğer farklı ve sıradışı olduğunuzu göstermek, yeni açılımlara gitmek istiyorsanız elbette önünüzde hiçbir engel olamaz.
Koyu renklerden hoşlanmıyor olsanız dahi siyah renkle yapacağınız rötuşlar dekorasyonunuza hayat ve bambaşka bir hava katacaktır. Bunu mutlaka duvar boyası ya da duvar kağıdıyla yapmak zorunda değilsiniz. Fotoğrafta gördüğünüz gibi siyah mobilyalar veya aksesuar yoluyla yapacağınız küçük siyah dokunuşlar özellikle açık renk dekorasyonlarda kontrast da oluşturacağı için dekorasyonunuzun her bir parçasını daha belirgin kılacaktır. Siyah her renkle uyum sağlayabilen nötr bir renk olduğundan çekinmeden evin yatak odasında mutfağa, balkondan banyoya kadar her bölümünde kullanabilirsiniz.
Renkleri kullanarak derinlik vermek, farklı etkiler bırakmak tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış, tıpkı fotoğrafını görddüğünüz örnek modelde olduğu gibi. Odaya derinlik katıldığı gibi, yatak odası olması sebebiyle huzur verici bir mavi tonu seçilmesi de oldukça yerinde olmuş. Siz de bu tarz oyunlara başvurabilirsiniz. Örneğin; yatay çizgiler kullanıp odayı uzun ve derin veya dikey çizgiler kullanıp yüksek göstermek gibi. Gördüğünüz üzere hem renk hem de renklerin nasıl kullanılacağı konusu giyim kuşam konularındaki yaklaşımlarımızın çok da uzağında değil.
Planlarınızı hayata geçirmeden önce odanızın veya evinizin ve mobilyalarınızın, planladığınız renklerle nasıl görünebileceğini kafanızda canlandırmaya çalışın. Bolca ve farklı ton ve türlerde renk mi kullanacaksınız yoksa tek renge mi ağırlık vereceksiniz? Yukarıda açıkladığımız kontrast veya 60 /30/ 10 tarzı uygulamaları kullanacak mısınız, kullanacaksanız nasıl? Bu gibi sorulara kafanızda cevap verin, bir resmi kafanızda oluşturun, arkadaşalarınızın ve taıdıklarınızın ve elbette uzmanların bol bol fikrini alın.