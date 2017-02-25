Çocuklu ailelere özel tatlı ve pratik bir konut

Günümüzde ev yaptırmak isteyenler için sayısız seçenek mevcut. İster çok modern bir daire isterseniz de geleneksel ve klasik bir ev yaptırabilirsiniz. Yani evin nasıl olacağı tamamen size ve bütçenize bağlı. Bununla birlikte artan nüfus kalabalığıyla birlikte küçük daireler popülerliğini arttırdı. Büyük bir eve sahip olmak ne yazık ki zengin olmayı gerektiriyor. Yine de sıfırdan ev inşa edecekler için başka alternatifler de mevcut. Örneğin ahşap ağırlıklı bir ev? Neden olmasın! Bugünkü yazımızda DWARF Mimarlık şirketi tarafından inşa edilen bir ahşap ev projesini inceleyeceğiz. Mevcut alanını en şekilde değerlendiren uzmanlar bakalım nasıl bir sonuç çıkarmışlar ortaya.
Fotoğrafta binanın tamamını göremesek de nasıl bir ev olduğuna dair fikir edinebiliyoruz. İki katlı yapının bir kısmı ahşap diğer kısmı ise betondan oluşuyor. Daha derinlerde bulunan zemin katta büyük oranda ahşap kullanılmış. Özellikle bina kapısı dikkat çekici. Çünkü ahşaptan yapılma kapı bir bina kapısı gibi değil, oda kapısı modelinde. Bu tercih Güney Kore’de insanların güvenlik ve mahremiyetle ilgili sorun yaşamadıklarını gösteren kültürel bir işaret. Yine kapının hemen yanında bir pencere bulunuyor. Eğer bahçe güvenliğini sağlam tutarsanız bu tür kapılar kullanabilirsiniz pekala.
İki katlı bina çok küçük olmamakla beraber çok büyük de sayılmaz. Bu nedenle açık planlı yaşam tercih edilmiş. Böylece gereksiz duvar ve kapılar olmaksızın iç mekanda daha çok ferahlık hissi sağlanmış oluyor. Resimde görüldüğü üzere arkalarda mutfak yanında yemek odası ve resmin ön kısmında da oturma odası bulunuyor. Salon dekorasyonu olarak iç mekanla uyumlu ahşap ayaklı bir kanepe yine ahşap uzun bir sehpa kombinlenmiş. Lacivert ve mavi yastıklı kanepeyi renkli minderler tamamlıyor. Sehpa altında yine renkli, küçük bir kilim kullanılmış. Kanepenin arkasında duvara gömülü dolabın kapakları görünüyor.
İç mekana farklı bir açıdan çekilmiş resimde yemek odası daha detaylı görülebilir. Tüm mobilyalarda ahşap kullanıldığından yemek takımı olarak da büyük ahşap bir masa ile ahşap sandalyeler ve son olarak da kırmızıya boyanmış bir bank tercih edilmiş. Yerde ise açık renkli büyük bir kilim kullanılmış. Yine bu açıdan bakıldığında merdiven bitiminde yer alan küçük çalışma odası görülebilir.
Bir başka açıda üst kata çıkan merdivenler ve arkada mutfak mevcut. Ahşaptan yapılma merdivenin darlığı dikkat çekici. Herkese uygun olmayabilir ancak ev sahipleri sorun etmiyor anlaşılan. Derinlerde yer alan mutfak ise büyük ölçüde beyaz renkli. Mutfak duvarının ortasında bulunan boşlukta arka bahçeye erişilen kapı gözüküyor. Mekanda gelen olarak ipli tavan lambaları kullanılmış.
Üst katta bulunan yatak odalarından ebeveyn odasını inceliyoruz. Burası da evin tamamında olduğu gibi ağırlıklı olarak ahşap malzeme göze çarpıyor. Ahşap kaplı zeminde yuvarlak siyah bir halı dışında başka bir şey kullanılmamış. Yatak odası geniş ve ferah görünüyor. Açık renkli yatak sarı aksesuarlarla tamamlanmış yatağın yanındaki küçük sarı masa ve sarı beyaz perdeler birbiriyle uyumlu. Yatağın hemen üstünde pencere bulunduğundan yatak başı kullanılmamış. Bir duvarda ahşaptan yapılma açık raflar aynı zamanda masa işlevi görüyor.
Evde yatak odaları dışında bir de küçükler için sevimli bir oyun odası dekore edilmiş. Üst katta yer almasından ötürü tavanı eğimli. Zemin ahşaptan yapılma olduğundan burada da küçük renkli bir kilim dışında halı kullanılmamış. Tabureler, kilim ve aksesuarlarda canlı renkler tercih edilmiş. Ancak oda büyük oranda sade denebilir. Duvara boylu boyunca yapılan ahşap ünite ise çok amaçlı.
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