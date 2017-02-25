Çocuklu ailelere özel tatlı ve pratik bir konut

Günümüzde ev yaptırmak isteyenler için sayısız seçenek mevcut. İster çok modern bir daire isterseniz de geleneksel ve klasik bir ev yaptırabilirsiniz. Yani evin nasıl olacağı tamamen size ve bütçenize bağlı. Bununla birlikte artan nüfus kalabalığıyla birlikte küçük daireler popülerliğini arttırdı. Büyük bir eve sahip olmak ne yazık ki zengin olmayı gerektiriyor. Yine de sıfırdan ev inşa edecekler için başka alternatifler de mevcut. Örneğin ahşap ağırlıklı bir ev? Neden olmasın! Bugünkü yazımızda DWARF Mimarlık şirketi tarafından inşa edilen bir ahşap ev projesini inceleyeceğiz. Mevcut alanını en şekilde değerlendiren uzmanlar bakalım nasıl bir sonuç çıkarmışlar ortaya.