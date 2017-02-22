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Türk salonlarından aynen alabileceğiniz 13 dekorasyon fikri

nihal e. nihal e.
Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım, Evinin Ustası Evinin Ustası Eklektik Oturma Odası
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Oturma odası dekore ederken ihtiyacınız olan yaratıcı fikirler için aşağıdaki örneklerden ilham alabilirsiniz.

​1. Renkli minderler

İç mekan salon çalışmamız alfa mimarlık İç Dekorasyon
alfa mimarlık

İç mekan salon çalışmamız

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

İlk salon örneğimiz yemek odasıyla iç içe bulunan bir oturma odası. Hem yemek odası hem de salonun tamamında gri rengi hakim. Çok fazla eşya bulunduğu için soft bir renk tercih etmek akıllıca bir çözüm olabilir. Yine de biraz canlı tonlara ihtiyaç var. Kırmızı renkli minderlerle bu sorun halledilmiş.

​2. Farklı bir koltuk

LUXXE LOFT homify Eklektik Oturma Odası Ahşap Beyaz
homify

LUXXE LOFT

homify
homify
homify

İkinci örnekte eklektik stilde döşenmiş bir oturma odası görüyoruz. Odalar arasında duvar tercih edilmediğinden mekan epey geniş görünüyor. Üç parçadan oluşan oturma grubunu modern ve ilgi çekici bir sehpa tamamlıyor. Kullanılan en cesur mobilya ise hiç kuşkusuz gece mavisi koltuk.

​3. İki parçadan oluşan sehpa

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Küçük bir alana sahip olmasına rağmen son derece şık ve modern döşenmiş salon oldukça davetkar. Göz yormayan yumuşak renk paleti ahşapla iyi harmanlanmış. Dekorasyonun yıldızı ise iki parçadan oluşan masa.

​4. Sanat ve denge

Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım, Evinin Ustası Evinin Ustası Eklektik Oturma Odası
Evinin Ustası

Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

Sırada abartıya kaçmamasına rağmen çok gösterişli bir salon modeli var. Antrasit fon üstüne altın rengi ışıltısı göz kamaştırıyor. Duvardaki sanatsal resim çok şık. Salonun bir özelliği de tıpkı ortadan bölümüş resim gibi tüm parçaların eşit olarak kullanılması.

​5. Siyah beyaz şıklığı

Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım, Evinin Ustası Evinin Ustası Modern Oturma Odası
Evinin Ustası

Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

Siyah beyaz uyumu hiçbir zaman modası geçmeyen ikililerden biridir. Dolayısıyla dekorasyonunuzun her daim güzel ve yeni görünmesini istiyorsanız gönül rahatlığıyla siyah beyazı kullanabilirsiniz. Fazla donuk gelirse pastel rengi aksesuarlarla canlandırmak mümkün.

​6. Desenli zemin

NG PALACE Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Klasik Oturma Odası Mermer Bej
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

NG PALACE

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Fotoğraftaki adeta sarayları andıran salon modeline elbette hiçbir evde rastlamak mümkün değil. Ancak klasik ve görkemli bir oturma odası arzuluyorsanız bu örnekten ilham alabilirsiniz. Desenli mermer zemin tüyolardan bir tanesi.

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​7. Yaratıcı raflık

Vintage Tarzı Yaşam Üniteleri, Evinin Ustası Evinin Ustası Klasik Oturma Odası vintage,vintage mobilya,dekorasyon
Evinin Ustası

Vintage Tarzı Yaşam Üniteleri

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

Kimi oturma odalarında dekorasyonun yıldızı televizyondur. Bu nedenle televizyon ünitesi diğer mobilyalara oranla dikkat çekicidir. Resimdeki salon böyle bir örnek. Özellikle oval biçimde aşağı inen raflık çok yaratıcı.

​8. Canlı bir renk

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salonları göz alıcı yapmanın en basit yolu şüphesiz koltuğu dikkat çekici bir modelden seçmektir. Bu örnekte ahşap ağırlıklı bir oturma odası görüyoruz. En ilgi çekici öğe ise üç parçadan oluşan oval hatlı canlı sarı koltuk.

​9. Hareketli halı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odasında renk veya deseni kullanabileceğiniz bir diğer parça ise halıdır. Resimdeki gri ağırlıklı salonda hiçbir eşya birbiriyle yarışmıyor. Hatta duvardaki resim dikkatli bakılmadıkça fark edilmiyor bile. Üzerinde harfler bulunan halı ise bakışları üstünde topluyor.

​10. Duvar kağıdı

Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası Bakır/Bronz/Pirinç Ahşap rengi
Escapefromsofa

Khalkedon House

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Yine eklektik stilde bir oturma odası görüyoruz. Her ne kadar renkler baskın olmasa da çok fazla desen ve doku farkı hissediliyor. Siyah beyaz desenli duvar kağıdı ise muhteşem.

​11. Siyah duvarlar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salon dekorasyonu ile ilgili uygulayabileceğiniz bir diğer fikir duvarları siyaha boyamak. Genelde tam tersi söylenir. Ancak salonunuz büyükse duvarları koyu renge boyamak için herhangi bir engeliniz yok demektir. Bu sayede mobilyalar daha fazla öne çıkar.

​12. Orijinal masa

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bir diğer salon örneği modern dekorasyonuyla çok etkileyici. Her bir parça öyle özenli seçilmiş ki hangisine odaklansak bilemiyoruz. Yine de yuvarlak sehpanın daha fazla öne çıktığı söylenebilir. Zira şahane bir parça.

​13. Tamamen açık tonlar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odasını dekore ederken önceliğinizi gözden geçirin. Örneğin dinlenmek ve huzur bulmak istiyorsanız birbiriyle yarışan gösterişli parçalar değil, rahatlatıcı tarzlara yönelmelisiniz. Bu örnekte neredeyse tüm eşyalar perdelere kadar aynı tonda. Fakat rahatsız etmiyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Size ilham verecek 10 muhteşem mutfak’ başlığına göz atabilirsiniz.

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