Türk salonlarından aynen alabileceğiniz 13 dekorasyon fikri

Oturma odası dekore ederken ihtiyacınız olan yaratıcı fikirler için aşağıdaki örneklerden ilham alabilirsiniz.
İlk salon örneğimiz yemek odasıyla iç içe bulunan bir oturma odası. Hem yemek odası hem de salonun tamamında gri rengi hakim. Çok fazla eşya bulunduğu için soft bir renk tercih etmek akıllıca bir çözüm olabilir. Yine de biraz canlı tonlara ihtiyaç var. Kırmızı renkli minderlerle bu sorun halledilmiş.
İkinci örnekte eklektik stilde döşenmiş bir oturma odası görüyoruz. Odalar arasında duvar tercih edilmediğinden mekan epey geniş görünüyor. Üç parçadan oluşan oturma grubunu modern ve ilgi çekici bir sehpa tamamlıyor. Kullanılan en cesur mobilya ise hiç kuşkusuz gece mavisi koltuk.
Küçük bir alana sahip olmasına rağmen son derece şık ve modern döşenmiş salon oldukça davetkar. Göz yormayan yumuşak renk paleti ahşapla iyi harmanlanmış. Dekorasyonun yıldızı ise iki parçadan oluşan masa.
Sırada abartıya kaçmamasına rağmen çok gösterişli bir salon modeli var. Antrasit fon üstüne altın rengi ışıltısı göz kamaştırıyor. Duvardaki sanatsal resim çok şık. Salonun bir özelliği de tıpkı ortadan bölümüş resim gibi tüm parçaların eşit olarak kullanılması.
Siyah beyaz uyumu hiçbir zaman modası geçmeyen ikililerden biridir. Dolayısıyla dekorasyonunuzun her daim güzel ve yeni görünmesini istiyorsanız gönül rahatlığıyla siyah beyazı kullanabilirsiniz. Fazla donuk gelirse pastel rengi aksesuarlarla canlandırmak mümkün.
Fotoğraftaki adeta sarayları andıran salon modeline elbette hiçbir evde rastlamak mümkün değil. Ancak klasik ve görkemli bir oturma odası arzuluyorsanız bu örnekten ilham alabilirsiniz. Desenli mermer zemin tüyolardan bir tanesi.
Kimi oturma odalarında dekorasyonun yıldızı televizyondur. Bu nedenle televizyon ünitesi diğer mobilyalara oranla dikkat çekicidir. Resimdeki salon böyle bir örnek. Özellikle oval biçimde aşağı inen raflık çok yaratıcı.
Salonları göz alıcı yapmanın en basit yolu şüphesiz koltuğu dikkat çekici bir modelden seçmektir. Bu örnekte ahşap ağırlıklı bir oturma odası görüyoruz. En ilgi çekici öğe ise üç parçadan oluşan oval hatlı canlı sarı koltuk.
Oturma odasında renk veya deseni kullanabileceğiniz bir diğer parça ise halıdır. Resimdeki gri ağırlıklı salonda hiçbir eşya birbiriyle yarışmıyor. Hatta duvardaki resim dikkatli bakılmadıkça fark edilmiyor bile. Üzerinde harfler bulunan halı ise bakışları üstünde topluyor.
Yine eklektik stilde bir oturma odası görüyoruz. Her ne kadar renkler baskın olmasa da çok fazla desen ve doku farkı hissediliyor. Siyah beyaz desenli duvar kağıdı ise muhteşem.
Salon dekorasyonu ile ilgili uygulayabileceğiniz bir diğer fikir duvarları siyaha boyamak. Genelde tam tersi söylenir. Ancak salonunuz büyükse duvarları koyu renge boyamak için herhangi bir engeliniz yok demektir. Bu sayede mobilyalar daha fazla öne çıkar.
Bir diğer salon örneği modern dekorasyonuyla çok etkileyici. Her bir parça öyle özenli seçilmiş ki hangisine odaklansak bilemiyoruz. Yine de yuvarlak sehpanın daha fazla öne çıktığı söylenebilir. Zira şahane bir parça.
Oturma odasını dekore ederken önceliğinizi gözden geçirin. Örneğin dinlenmek ve huzur bulmak istiyorsanız birbiriyle yarışan gösterişli parçalar değil, rahatlatıcı tarzlara yönelmelisiniz. Bu örnekte neredeyse tüm eşyalar perdelere kadar aynı tonda. Fakat rahatsız etmiyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Size ilham verecek 10 muhteşem mutfak’ başlığına göz atabilirsiniz.