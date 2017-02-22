Türk salonlarından aynen alabileceğiniz 13 dekorasyon fikri

İlk salon örneğimiz yemek odasıyla iç içe bulunan bir oturma odası. Hem yemek odası hem de salonun tamamında gri rengi hakim. Çok fazla eşya bulunduğu için soft bir renk tercih etmek akıllıca bir çözüm olabilir. Yine de biraz canlı tonlara ihtiyaç var. Kırmızı renkli minderlerle bu sorun halledilmiş.