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İnşaat planlarıyla birlikte 10 şahane müstakil ev projesi

Homify TR Homify TR
Мирабель_299 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
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Kim şöyle ferah, lüks ve büyük bir villada yaşamak istemez ki? Bugünkü yazımızda size proje ve planlarıyla birlikte hayallerinizi süsleyecek kadar güzel 10 şahane villa projesini tanıtacağız. Rusya Federasyonu’nun başkenti olan Moskova’da yer alan bu 10 farklı proje ve her projenin ayrıntılı fotoğrafları, kendi müstakil evini inşa ettirmek isteyen okurlarımız için de eminiz ki ilham verici olacaktır.

- Ev yaptırma süreci

ORTAC VİLLA, Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor Tropikal Evler
Derat Mimarlık – Tasarım / Archıtects &amp; Interıor

ORTAC VİLLA

Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor
Derat Mimarlık – Tasarım / Archıtects &amp; Interıor
Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor

Ama bu muhteşem örneklere göz gezdirmeden önce müstakil bir ev yaptırmak isteyenler için planlama, projelendirme ve inşaat süreci ile ilgili kısa bir bilgi verelim. Öncelikle üzerine ev yaptırmak için bir arazi satın alırken imar durumuna dikkat etmeniz gerekir. İmarlı araziniz için villa proje çizimleri ile belediyeye başvurduktan sonra gerekli izinlerle birlikte inşaat sürecine başlayabilirsiniz. İnşaat öncesinde çizilen villa planları yaşayacağınız evin konforu ve fonksiyonelliği açıdından büyük bir önem taşıyor.

- İç mekan planları

KONUT PROJESİ İSVİÇRE, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK Modern Evler
ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK

KONUT PROJESİ İSVİÇRE

ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK

Müstakil ev planları söz konusu olduğunda villa proje çizimleri yanı sıra iç mekanların planları da inşaat öncesi tamamlanması gereken en önemli aşamalardan biri. Bu yüzden evinizi yaptırmadan önce mutlaka bir iç mimar ile çalışarak evinizin iç mekanlarını en kusursuz ve yaşam tarzınıza uygun şekilde planlamalısınız.

Gelin şimdi ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek müstakil ev proje çizimleri derlememize göz gezdirelim…

1. 165 metrekarelik rüya gibi bir ev

Лахти_167,5 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction İskandinav Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Dört tarafı şahane bir peyzaja sahip olan geniş ve renkli bir bahçeyle çevrili olan bu tek katlı ev projesi huzur arayanların hayallerini süsleyen rüya gibi bir mimari

Evin dört cepheden görünümü.

Лахти_167,5 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction İskandinav Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Müstakil ev projeleri çizimleri evin her cepheden görünümü de içeriyor.

Ve 165 metrekarelik geniş ve kapsamlı plan.

Лахти_167,5 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

İç mekan planı da oldukça ayrıntılı…

2. 180 metrekare, ferah plan

homify
homify

homify
homify
homify

Geniş veranda ve bahçesiyle şık ve modern bir proje.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Arka cephe ve garaj kapısı

homify
homify

homify
homify
homify

Modern müstakil ev planları arayanlar için harika bir örnek.

Dört cepheden görünüm

Орландо_180 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Evin farklı cephelerden görünümü…

Garajın da içinde bulunduğu plan

Орландо_180 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

İç mekan çizimleri

3. Sarayları andıran sıra dışı bir mimari

Тиффани_219 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

101 metrekarelik ilk katı ve 117 metrekarelik ikinci katıyla hayalleri süsleyen bir lükse sahip olan ve sayfalarımızdaki villa planları arasında öne çıkan bir proje. Üstelik bahçede bir de müştemilatı var!

Müştemilatın da bulunduğu arka cephenin görünümü

Тиффани_219 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Görkemli ve kapsamlı yaşam alanları.

Dört farklı açıdan çizimler

Тиффани_219 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Farklı açılardan çizimler

Geniş pencereler, geniş balkonlar ve harika bir bahçe

Тиффани_219 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Farklı cephelerde farklı özelliklerle öne çıkan oldukça şık bir ev projesi.

Asimetrik yapısıyla ezber bozan bir plan

Тиффани_219 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Asimetrik planlama oldukça fonksiyonel bir tasarıma sahip.

İkinci kat planı

Тиффани_219 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

İkinci katta da aynı fonksiyonelliği görebiliyoruz.

4. İki kata yayılmış 227 metrekarelik şahane bir yuva

Гарант_227 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Evin genişliği bir yana, dış cephenin estetik özellikleri hemen dikkat çeken özelliklerinden.

Arka bahçeden görünüm

Гарант_227 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Taş kaplama duvarlar, katmanlı mimari ve modern çatı ile çağı yansıtan bir şehir evi.

Her cephesiyle estetik ve dikkat çekici

Гарант_227 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Farklı cephelerden çizimler

Sosyal alanların olduğu zemin kat planı

Гарант_227 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Evin zemin katı sosyal ve ortak alanlara ayrılmış.

İkinci kat planı

Гарант_227 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

İkinci katta ise yatak odaları bulunuyor.

5. Bir buçuk katlı modern bir proje

Марини_256 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction İskandinav Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Sıradaki projede ise tavan arasının yarım kat olarak değerlendirildiği bir planlama ile karşı karşıyayız.

Doğanın içinde mis gibi bir atmosfer

Марини_256 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction İskandinav Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Bu modern plana sahip olan ev 256 metrekare.

Dört cephenin çizimi

Марини_256 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction İskandinav Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Her cephede devam eden akıcı bir estetik tasarım.

Fonksiyonel iç yaşam alanı planları

Марини_256 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction İskandinav Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Aileler için ideal bir iç plan örneği.

6. 261 metrekarelik konak

Виктория_261 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

“Villa” tanımı bu proje için yetersiz kalıyor…

Hareketli, renkli ve sıra dışı bir görkem

Виктория_261 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

261 metrekarelik bu görkemli evin mimarisi eski Osmanlı konakları andıran bir yapıya sahip.

Çarpıcı özellikler, kuvvetli detaylar

Виктория_261 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Çatıdan pencerelere her ayrıntı dikkat çekici.

Hayata geçirilen projenin bahçe dışından fotoğrafı

Виктория_261 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Bahçe dışından dış cephe görünümü

Zemin kat planı

Виктория_261 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

İç planlar da özenle tasarlanmış.

İkinci kat planı

Виктория_261 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Üst katta yatak odaları bulunuyor.

7. İlham veren bir mimari

Гарант М_263 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

263 metrekarelik bu şahane proje ise asimetrik yapısı ve geniş teras alanı ile öne çıkıyor.

Şehir evi kavramının başarılı örneklerinden biri

Гарант М_263 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Geniş aileler için ideal bir örnek.

Katmanlı yapısıyla hareketli cepheler

Гарант М_263 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Hareketli cephelerin farklı açılardan görünümü

Projenin hayata geçtikten sonraki ilk fotoğrafı

Гарант М_263 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Ve inşaat sonrası görünüm…

Zemin katın ayrıntılı planı

Гарант М_263 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Kullanışlı villa projeleri çizimleri arayanlar için oldukça başarılı bir örnek.

İkinci kat ve garaj planı

Гарант М_263 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Garaj alanı da proje çizimlerine dahil edilmiş.

8. Eski İngiliz köşkleri gibi

Престон_278 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction Klasik Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Dönem filmlerinde görmeye alışık olduğumuz bu görkemli mimari örneği ise eski İngiliz köşklerini andıran bir mimari tasarıma sahip.

Tuğla kaplama ve beyaz ahşabın mükemmel uyumu

Престон_278 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction Klasik Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Kırmızı tuğlanın ve beyaz ahşabın muhteşem uyumuyla lüks, geleneksel ve country tarzı özellikler ve yemyeşil natürel efektler bir arada.

Yan cephe çizimi

Престон_278 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction Klasik Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Yandan görünüm.

Arka cephe çizimi

Престон_278 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction Klasik Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Sayfalarımızdaki villa projeleri çizimleri arasında öne çıkan bir örnek…

Kuzey cephe çizimi

Престон_278 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction Klasik Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Kuzey cephede evin iklimlendirmesi düşünülerek üst katlarda pencere kullanılmamış.

Önden görünüm

Престон_278 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction Klasik Evler
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Ön cephede ise oldukça ferah ve göz alıcı bir tasarım var.

Zemin kat planı

Престон_278 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

İç yaşam alanları

İkinci kat planı

Престон_278 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Ferah ve akıcı geçişlere sahip ikinci kat.

9. 280 metrekare ile çağdaş bir yapı

Шамони_280 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Bu projenin en öne çıkan özelliği ise çağdaş bir mimari ve peyzajın iç içe geçmiş olması.

Hareketli ve dikkat çekici bir tasarım

Шамони_280 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Evin dış çevresinde bulunan peyzaj düzenlemesi de harika görünüyor.

Dört cephenin ayrı ayrı çizimleri

Шамони_280 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Her cepheden çizimler

Proje fotoğrafı

Шамони_280 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Ve inşaat sonrası…

Ayrıntılı ve güçlü planlar

Шамони_280 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Sıra dışı ve ezber bozan iç planlama.

10. 299 metrekarelik benzersiz bir örnek

Мирабель_299 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Bu proje ise kendine hayran bırakacak ve hayallerinizi süsleyecek!

Dış cephe çizimleri

Мирабель_299 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Cephe çizimleri…

Hayata geçen projenin fotoğrafı

Мирабель_299 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

İnşaat sonrası fotoğrafı…

182 metrekarelik birinci kat planı

Мирабель_299 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Garajın da dahil edildiği kat planı da oldukça şık.

İkinci kat planı

Мирабель_299 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Ferah ve fonksiyonel üst kat planı

- Ev yaptırmayı düşünüyorsanız…

Ahşap Evler, ENNA DECORATİON ENNA DECORATİON Modern Bahçe
ENNA DECORATİON

Ahşap Evler

ENNA DECORATİON
ENNA DECORATİON
ENNA DECORATİON

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