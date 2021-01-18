İnşaat planlarıyla birlikte 10 şahane müstakil ev projesi

Kim şöyle ferah, lüks ve büyük bir villada yaşamak istemez ki? Bugünkü yazımızda size proje ve planlarıyla birlikte hayallerinizi süsleyecek kadar güzel 10 şahane villa projesini tanıtacağız. Rusya Federasyonu’nun başkenti olan Moskova’da yer alan bu 10 farklı proje ve her projenin ayrıntılı fotoğrafları, kendi müstakil evini inşa ettirmek isteyen okurlarımız için de eminiz ki ilham verici olacaktır.
Ama bu muhteşem örneklere göz gezdirmeden önce müstakil bir ev yaptırmak isteyenler için planlama, projelendirme ve inşaat süreci ile ilgili kısa bir bilgi verelim. Öncelikle üzerine ev yaptırmak için bir arazi satın alırken imar durumuna dikkat etmeniz gerekir. İmarlı araziniz için villa proje çizimleri ile belediyeye başvurduktan sonra gerekli izinlerle birlikte inşaat sürecine başlayabilirsiniz. İnşaat öncesinde çizilen villa planları yaşayacağınız evin konforu ve fonksiyonelliği açıdından büyük bir önem taşıyor.
Müstakil ev planları söz konusu olduğunda villa proje çizimleri yanı sıra iç mekanların planları da inşaat öncesi tamamlanması gereken en önemli aşamalardan biri. Bu yüzden evinizi yaptırmadan önce mutlaka bir iç mimar ile çalışarak evinizin iç mekanlarını en kusursuz ve yaşam tarzınıza uygun şekilde planlamalısınız.
Gelin şimdi ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek müstakil ev proje çizimleri derlememize göz gezdirelim…
Dört tarafı şahane bir peyzaja sahip olan geniş ve renkli bir bahçeyle çevrili olan bu tek katlı ev projesi huzur arayanların hayallerini süsleyen rüya gibi bir mimari…
Müstakil ev projeleri çizimleri evin her cepheden görünümü de içeriyor.
İç mekan planı da oldukça ayrıntılı…
Modern müstakil ev planları arayanlar için harika bir örnek.
Evin farklı cephelerden görünümü…
İç mekan çizimleri
101 metrekarelik ilk katı ve 117 metrekarelik ikinci katıyla hayalleri süsleyen bir lükse sahip olan ve sayfalarımızdaki villa planları arasında öne çıkan bir proje. Üstelik bahçede bir de müştemilatı var!
Görkemli ve kapsamlı yaşam alanları.
Farklı açılardan çizimler
Farklı cephelerde farklı özelliklerle öne çıkan oldukça şık bir ev projesi.
Asimetrik planlama oldukça fonksiyonel bir tasarıma sahip.
İkinci katta da aynı fonksiyonelliği görebiliyoruz.
Evin genişliği bir yana, dış cephenin estetik özellikleri hemen dikkat çeken özelliklerinden.
Taş kaplama duvarlar, katmanlı mimari ve modern çatı ile çağı yansıtan bir şehir evi.
Farklı cephelerden çizimler
Evin zemin katı sosyal ve ortak alanlara ayrılmış.
İkinci katta ise yatak odaları bulunuyor.
Sıradaki projede ise tavan arasının yarım kat olarak değerlendirildiği bir planlama ile karşı karşıyayız.
Bu modern plana sahip olan ev 256 metrekare.
Her cephede devam eden akıcı bir estetik tasarım.
Aileler için ideal bir iç plan örneği.
“Villa” tanımı bu proje için yetersiz kalıyor…
261 metrekarelik bu görkemli evin mimarisi eski Osmanlı konakları andıran bir yapıya sahip.
Çatıdan pencerelere her ayrıntı dikkat çekici.
Bahçe dışından dış cephe görünümü
İç planlar da özenle tasarlanmış.
Üst katta yatak odaları bulunuyor.
263 metrekarelik bu şahane proje ise asimetrik yapısı ve geniş teras alanı ile öne çıkıyor.
Geniş aileler için ideal bir örnek.
Hareketli cephelerin farklı açılardan görünümü
Ve inşaat sonrası görünüm…
Kullanışlı villa projeleri çizimleri arayanlar için oldukça başarılı bir örnek.
Garaj alanı da proje çizimlerine dahil edilmiş.
Dönem filmlerinde görmeye alışık olduğumuz bu görkemli mimari örneği ise eski İngiliz köşklerini andıran bir mimari tasarıma sahip.
Kırmızı tuğlanın ve beyaz ahşabın muhteşem uyumuyla lüks, geleneksel ve country tarzı özellikler ve yemyeşil natürel efektler bir arada.
Yandan görünüm.
Sayfalarımızdaki villa projeleri çizimleri arasında öne çıkan bir örnek…
Kuzey cephede evin iklimlendirmesi düşünülerek üst katlarda pencere kullanılmamış.
Ön cephede ise oldukça ferah ve göz alıcı bir tasarım var.
İç yaşam alanları
Ferah ve akıcı geçişlere sahip ikinci kat.
Bu projenin en öne çıkan özelliği ise çağdaş bir mimari ve peyzajın iç içe geçmiş olması.
Evin dış çevresinde bulunan peyzaj düzenlemesi de harika görünüyor.
Her cepheden çizimler
Ve inşaat sonrası…
Sıra dışı ve ezber bozan iç planlama.
Bu proje ise kendine hayran bırakacak ve hayallerinizi süsleyecek!
Cephe çizimleri…
İnşaat sonrası fotoğrafı…
Garajın da dahil edildiği kat planı da oldukça şık.
Ferah ve fonksiyonel üst kat planı
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