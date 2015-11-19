Nasıl tropikal bir bahçe oluşturabilirim?

Tropikal bahçe tasarımlarında bitkilerin ve ağaçların gerekli bakımının sağlanmasının önemi kadar bulundukları yerlerin ve planlamanın da katkısı büyük. Tıpkı bir ev dekorasyonu gibi bahçe de aynı bakımı ve ilgiyi hakettiği gibi ağaçların ve bitkilerin bakımı aslında çok daha üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Örnek fotoğraftaki tropikal bahçe örneği tıpkı duvarlara yerleştirilmiş çerçeve ve dekoratif aksesuarlar gibi bir kompozisyon içinde konumlanıyor. Bahçe duvarının büyükçe bir kısmı ahşap latalarla farklı boyutlardaki raf düzenlemesiyle rengarenk ve neşeli bir atmosfer vaat ediyor bizlere. Bahçe duvarının önü yeşil çimenlerin alabildiğine derinliğini yansıtırken çimlere serpiştirilen doğal ve heykelsi formlardaki taşlar doğanın gerçekliğini bahçe içinde taklit ediyor adeta. Fotoğrafın sağ kısmındaki taflan ve benzeri çalı türleri palmiye gövdeleriyle iç içe geçerek Duvarın bir kısmını kaplıyor. Bahçe duvarına yerleştirilmiş rengarenk saksıları taşıyan raflar birbirinden farklı çeşitte sukulentlerle tropikal bahçe stilinin izlerini görmemizi sağlıyor. Sukulent gövde ve yapraklarında su tutma özelliğine sahip bitki anlamına geliyor. Kaktüs familyasından olduğu gibi her kaktüs türü sukulent değildir. Tıplı bu örnekteki gibi sukulentlerin ışık ya da suyun azaldığı durumlarda kendi gövdeleriyle su tutma özelliği olduğu gibi daha sert koşullarda da uyku fazına geçerek kendilerini koruma becerileri vardır. Siz de böyle bir köşeye sahip tropikal bir bahçe dizaynı yaratmak istemez misiniz?