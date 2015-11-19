Nasıl tropikal bir bahçe oluşturabilirim?

Tropikal iklimlerin bitki örtüsü ve bu coğrafyalarda yaşayan canlılar hep cezbetmiştir insanı. Tropikal bitki örtüsünün canlı ve sağlıklı görüntüsünün bahçe dekorasyonlarına yansıtılması ve bir çok insanın tropikal stilde bahçeler düzenlemesi bu stilin oldukça keyif veren peyzajlara dönüşmesinden kaynaklanıyor. Evinizde tropikal stilde bir bahçe oluşturmak için dikkat edilmesi gereken bir takım kriterler mevcut. Bu işe kalkışırken kendi araştırmanızı yapabilir ve profesyonel firmalardan alacağınız yardımla bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşe başlarken öncelikle yaşadığınız coğrafyada yetişen, coğrafyanın iklim koşullarına uygun bitkilerin araştırmasını yapıp bu bitkiler arasından seçim yapmanız bahçenizin görünümünün kalıcı olmasını getirecektir. Bununla birlikte ortamın yerleşim planını, ısı dengesini ve hava değişimlerine karşı ne tür önlemler alacağınızı bilmelisiniz. Bu yazımızda edineceğiniz bilgiler de sizin doğru bir şekilde hareket etmenizi sağlayacaktır. Bakalım tropikal bir bahçe oluştururken önceliğimiz neler olmalı?
Tropikal bahçe sevdalıları için artık tropik bitkileri, meyve ağaçlarını ve birbirinden farklı çeşitteki türlerini evinizdeki bahçede ortamın şartlarına göre yetiştirmeniz mümkün. Hangi ağacın hangi bölgede yetişebileceğine ve Türkiye'deki sıcaklık değerlerine bakarak sıcaklık bölgenizi öğrenebilir, tropikal bahçe tasarımınızı buna paralel tasarlayabilirsiniz. Hatta bulunduğunuz bölge tropikal meyve ağaçları için gerekli ısı ve şartlar içinde değilse bile uzmanlardan yardım alarak mikroklima oluşturabilir ve böylece gereken şartları yerine getirebilirsiniz. Bulunduğunuz bölgenin şartlarıyla birlikte gözetilmiş ortamınızı sağladıktan sonra soğuk kış alanları için; nar, incir, dut, kivi gibi meyve ağaçları yetiştirebilir ve bahçenizden hormonsuz meyvelerinizi yiyebilirsiniz. Örnek fotoğraftaki tropikal stile uygun bahçe dekorasyonunda bahçenin bir köşesine yerleştirilen iki adet şezlong gibi de kullanılabilecek ahşap konstrüksiyonlu oturma ve dinlenme elemanıyla eşsiz bir köşe haline gelmiş. Küçük çamların ve çalıların çevrelediği yeşil alan beyazın ve ahşabın sıcaklığının verdiği dengeyle harika bir kompozisyon oluşturmuş.
Tropikal bahçeler artık günümüzdeki bilgi çağının getirdiği sürekli yeniliklerle ülkemizde de gerçektirilebiliyor. Örnek fotoğraftaki gibi sürekli güneş alan ve bir bölümü suyla kaplı olan arazilerde bu bahçeleri alabildiğince büyütmek mümkün. yeter ki gerekli ısıyı, nemi ve güçlü rüzgarlara karşı ortamı doğru planlayabilelim. Bu mekan tropik bir iklime ait bir mekan olmasa bile mikroklima oluşturmak için yeterli ısıya sahip bir alan olarak dikkat çekiyor. Yani mikroklima esasına göre bir ortam bulunduğu yerin şartlarından farklı ısı dengelerine sahip olabilir. Örnek fotoğraftaki bahçe peyzajında çardakları saran sarmaşıklardan tutun da güneşi seven bitkiler ve çeşitli çalılık türleri mevcut. Bilindiği gibi çitler, asma sarmaşıklar ve farklı türlerdeki çalılar rüzgarın doğrudan bitkilere gelmesini azaltıcı bir etkiye sahiptir. Fotoğraftaki peyzaj uzmanlar tarafından tropikal stili masallara yaraşır bir görsellikle bizlere sunuyor. Yeşilin ve doğanın bu eşsiz görüntüsünü sizler de küçük bahçenize uygulayabilir, farklı bir atmosfer yaratabilirsiniz.
Tropikal bahçe tasarımlarında bitkilerin ve ağaçların gerekli bakımının sağlanmasının önemi kadar bulundukları yerlerin ve planlamanın da katkısı büyük. Tıpkı bir ev dekorasyonu gibi bahçe de aynı bakımı ve ilgiyi hakettiği gibi ağaçların ve bitkilerin bakımı aslında çok daha üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Örnek fotoğraftaki tropikal bahçe örneği tıpkı duvarlara yerleştirilmiş çerçeve ve dekoratif aksesuarlar gibi bir kompozisyon içinde konumlanıyor. Bahçe duvarının büyükçe bir kısmı ahşap latalarla farklı boyutlardaki raf düzenlemesiyle rengarenk ve neşeli bir atmosfer vaat ediyor bizlere. Bahçe duvarının önü yeşil çimenlerin alabildiğine derinliğini yansıtırken çimlere serpiştirilen doğal ve heykelsi formlardaki taşlar doğanın gerçekliğini bahçe içinde taklit ediyor adeta. Fotoğrafın sağ kısmındaki taflan ve benzeri çalı türleri palmiye gövdeleriyle iç içe geçerek Duvarın bir kısmını kaplıyor. Bahçe duvarına yerleştirilmiş rengarenk saksıları taşıyan raflar birbirinden farklı çeşitte sukulentlerle tropikal bahçe stilinin izlerini görmemizi sağlıyor. Sukulent gövde ve yapraklarında su tutma özelliğine sahip bitki anlamına geliyor. Kaktüs familyasından olduğu gibi her kaktüs türü sukulent değildir. Tıplı bu örnekteki gibi sukulentlerin ışık ya da suyun azaldığı durumlarda kendi gövdeleriyle su tutma özelliği olduğu gibi daha sert koşullarda da uyku fazına geçerek kendilerini koruma becerileri vardır. Siz de böyle bir köşeye sahip tropikal bir bahçe dizaynı yaratmak istemez misiniz?
Tropikal bitkileriniz onlara yaşam standartlarını düzgün verdiğiniz sürece yaşama kapasiteleri artarak çoğalır. Örnek fotoğraftaki tropikal bahçe uygulaması gölgenin ve korunaklı alanların işe yaradığını gösterir nitelikte bir dizaynı gösteriyor. Bahçenin bir kısmı ahşap zeminle kaplanırken yarım daire şeklindeki alan bir oturma grubunu içerir şekilde tasarlanmış. Hasır malzemelerle dizayn edilmiş puf ve sehpalar tropikal stile en uygun doğal malzemelerle çözümlenerek ortamdaki yeşilliğe vurgu yapacak şekildeki renk seçimiyle tamamlanmış. Oturma alanının bir kısmı ahşapla kaplanmadan çakıl taşlarıyla dekoratif ve aynı zamanda işlevsel bir alan haline gelmiş. Sıklıkla dikilmiş ince yapraklı tropikal ağaçlar birbirlerini rüzgara karşı koruma işlevini de görürken ortamdaki diğer bitkilere de gölge imkanını sağlıyor. Tropikal bitkiler iç mekanda her ne kadar yetersiz ışıkla baş edebilseler de dış mekanda yani bahçelerde yarı gölge onları sağlıklı büyütmenizi sağlayacaktır. Oturma grubunun çevresini saran geniş yapraklı bitkiler ortamdaki ağaçların ve diğer bitkilerin neminden ve ışığından faydalandığından son derece sağlıklı bir tablo çiziyorlar. Haydi bahçeleri güzelleştirelim ve tropikal ortamı uzaklarda aramayalım!
Tropikal stile uygun bahçenizi daha da güzelleştirmek ister misiniz? Örnek fotoğraftaki tropikal stile uygun bahçe düzenlemesi KOERT GARDENİNG adlı Hollandalı firma tarafından beğenilerimize sunularak bizi bambaşka bir bahçe dekorasyonuyla göz göze getiriyor. Bambu ya da papirüslerle bezeyeceğiniz bahçe ortamınızın eşlikçileri yok değil. Tuğla çit örneğini bir heykel kaidesi gibi görmemizi sağlayan uzmanlar tuğla çit duvar üzerine Buddha gibi bir kadim kişiliğin heykelini koyarak ortama huzur veren bir etki yaratılmış. Buddha heykeli etrafında ve tropikal bahçenin serin atmosferinde arkadaşlarınızla geçireceğiniz keyfili sohbetler unutulmamış. Ahşap ve yeşil olarak dizayn edilmiş sandalye ve masa çözümlemesi ortamın doğallığını bozmayacak nitelikte bir stile sahip.
Tropikal bir bahçe oluşturmak için etrafı duvarlarla çevrili iç bahçeler oldukça uygun fiziki şartları sağlarlar. Tropikal bitkiler soğuk hava şartlarına korunması gereken bitkilerdir. Bu bitkilerin sert iklimlere karşı daha dirençli kalabilmeleri için uygun bir şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Bu muhafazayı çeşitli materyaller ile oluşturacağınız çitlerle setler kurarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu örnekteki gibi duvarlara sahipseniz korunaklı tropikal bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Dikey bahçe uygulaması yapılan duvarda kullanılan bitkiler mekanın atmosferini dönüştürüyor ve huzurlu, canlı bir görünüme kavuşturuyor. Böylesi bir alanda tropikal bir bahçeye sahip olmaktan korkmanıza gerek yok. Bahçenizin peyzaj düzenlemesiyle ilgili daha çok fikir için Mekanı dönüştüren peyzaj örnekleri başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.