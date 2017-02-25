Pratik, modern ve konforlu: Akılcı tasarlanan modüler ev

Bu yazımızda, Güney Afrika esintileriyle modern çizgiler barındıran ve oldukça şık tasarlanan bir modüler eve konuk olacağız. homify 360 ° sayfamızda modern stil dizayn edilen birbirinden güzel ev projeleri bulabilirsiniz. Uzmanlar tarafından şık ve özenle tasarlanan modüler evler, günümüzde oldukça ilgi görüyor. Kullanıcıların istekleri doğrultusunda önceden üretilerek getirilen yapı malzemeleri, birleştirilerek modüler ev tasarımına kavuşuyor. Gelişen teknoloji ve mimari sistemleriyle birlikte modüler evler hem konfor ve rahatlık sunuyor, hem de modern dizaynı ile öne çıkıyor. 50 m²'lik bir alana yerleşen, hızlı ve pratik yöntemlerle inşa edilen örnek projeyi yakından tanımaya ne dersiniz?
Hemen keşfetmeye başlayalım!
Greenpods imzası taşıyan ve özel tasarlanan örnek proje, orta ölçekli seçeneklerinden biri olan 50 metrelik bir model olarak inşa edilmiş. Şeker sakızı ağacından ahşap malzemeler yapı inşasında kullanılıyor. Bu açıdan görüldüğü üzere teras alanı geniş ve ahşap yüzeyler cephe ile uyum sağlıyor. Geniş pencere açıklıkları ile iç mekanda ferah ve iç açıcı bir atmosfer hakim. Şeker sakızı ağacı kullanılan zeminler ve gördüğünüz gibi çarpıcı ahşap kaplamalarla sıcak bir atmosfer sağlanıyor.
Modüler evler, farklı bölgelerde aynı zamanda okul binası, toplantı odası, güvenlik ofisi, sanat stüdyosu, spor salonu veya hatta misafir kulübesi olarak inşa edilebiliyor. Bu açıdan I profil çelik putreller de görülüyor. Uzmanlar tarafından modüler ev tasarlatmak isteyenler için, önceden oda sayısı, banyo ve mutfak gibi ihtiyaçların belirlenmesi gerekiyor. Kullanıcı sayısı, alan ihtiyacı ve kullanım amaçlarına göre modüler evler akılcı ve modern stil tasarlanabilir.
Oldukça mütevazı ve konfor sunan bu ev modern çözümlerle örnek bir proje olmaya aday. Açık plan tasarımıyla otura alanı ve mutfağı bir arada çözen planlamasıyla kullanışlı ve rahat geniş alanlar sunuyor. Özellikle geniş bir alana yerleşmeyen projelerde açık plan tasarım öğeleri ferah ve iç açıcı bir mekan oluşturmada etkilidir. Outrma alanları, mutfak ve yemek alanını bir arada çözen projede açık renk zeminler ve geniş pencere açıklıkları dizayn ediliyor.
Alandan tasarruf etmek hem akılcı, hem de genişlik etkisi katan bir yöntemdir. Depolama sistemleriniz özellikle döşeme zemini alanından yer kazanmak için akılcı tasarlayarak, göz yoran karmaşa unsuru ortadan kalkıyor. Duvarlarla uyumlu beyaz rengin hakim olduğu dolaplar, depolama ihtiyacını muntazam karşılayacak şekilde geniş dizayn edilmiş. Açık renk tonlarındaki ahşap parke zemini ile hafif ve modern çizgiyi sürdüren şık bir alan dizayn edilmiş.
Mutfak alanında tüm ihityaçları muntazam karşılayan bir tezgah ve eviye alanı bulunuyor. Pratik çözümlerle gonksiyonelliğin öne çıktığı alanda çok fonksiyonlu mutfak elemanları kullanılarak, alanları daha da verimli kullanmak mümkün. Gerekli mutfak cihazlarının hepsinin (ocak, mikrodalga, buzdolabı, fırın ve lavabo) düzgün ve kompakt bir düzen içinde tasarlanması sonucunda alan verimliliği ve işlevselliği vurgulanan bir açık mutfak ortaya çıkıyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde mutfak modeli bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Yatak odasına adım atıldığında ferah, iç açıcı ve dingin bir atmosferle karşılıyoruz. Duvara monte ahşap raf dizaynlı iç mekan atmosferi ve duvar zemini ile uyumlu beyaz tonlarda tercih edilmiş. Okuma lambaları da duvara monte modellerden tercih edilerek, şık ışıklandırma unsurları modern aksesuarlarla tamamlanıyor. Pastel renk tonlarında bir yatak karyolası, modern çizgilerle dizayn edilen bir yatak başlığı içeriyor. Yatak altı depolama sistemleri ile daha kullanışlı ve derli toplu alanlar dizayn ediliyor. Bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak modern ev, sofistike ve göze hitap eden tarzıyla oldukça ferah ve modern.
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