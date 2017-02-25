Pratik, modern ve konforlu: Akılcı tasarlanan modüler ev

Yatak odasına adım atıldığında ferah, iç açıcı ve dingin bir atmosferle karşılıyoruz. Duvara monte ahşap raf dizaynlı iç mekan atmosferi ve duvar zemini ile uyumlu beyaz tonlarda tercih edilmiş. Okuma lambaları da duvara monte modellerden tercih edilerek, şık ışıklandırma unsurları modern aksesuarlarla tamamlanıyor. Pastel renk tonlarında bir yatak karyolası, modern çizgilerle dizayn edilen bir yatak başlığı içeriyor. Yatak altı depolama sistemleri ile daha kullanışlı ve derli toplu alanlar dizayn ediliyor. Bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak modern ev, sofistike ve göze hitap eden tarzıyla oldukça ferah ve modern.

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