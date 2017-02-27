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Küçük evlerde alan tasarrufu sağlamak için 7 zarif dekoratif fikir

Meral Eser Meral Eser
Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing Endüstriyel Oturma Odası
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Küçük evler için alan tasarrufu sağlayan stratejiler bir hayli kullanışlıdır. Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan kullanıcılara hitap eden pratik fikirler için renkler, dokular, mobilya tasarımları, derinlik katan unsurlar ve ışıklandırma oldukça etkilidir. Bu yazımızda küçük evleri daha şık hale getirecek ve alan tasarrufu sağlayacak bazı pratik fikirler derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.

1. Katlanır kurutma rafları

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Rustik Mutfak Beyaz
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Pratik kullanım olanakları sunan tasarım fikirleri ile ilgileniyorsanız, katlanabilen ya da kaldırılabilen kurutma rafları ilginizi çekebilir. Özellikle kullanım ihtiyacı bulunan zamanlarda açılarak küçük giysi ve çamaşırları asabilir, kurutma sonrası kaldırabilirsiniz. Duvara monte edilen bu raflar ve askılık sistemlerini birçok amaca yönelik işlevsel açıdan değerlendirebilirsiniz. Katlanabilir açık raf sistemleri ile döşeme zemininden alan kazanabilirsiniz.

2. Akılcı mobilya yerleşimi ve planlama

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing Endüstriyel Oturma Odası
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

Alam tasarrufu sağlamak için mobilya yerleşimini ihtiyaca göre yapabilir, köşe ve kenarları değerlendirebilirsiniz. Ölü ve boş alanları değerlendirmek ekstra döşeme zemini alanı kazandırabilir. Merdiven altı alanlardan yatak altı depolama sistemlerine birçok boş alanı değerlendirerek avantaja çevirebildiğiniz gibi, mobilyaların yerleşimini birbirine uygun tek hizada ya da sıfırlayarak ölü alan kaybını önleyebilirsiniz.

3. Yemek masasını duvara yaslamak

Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini Modern Yemek Odası
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

Eğer küçük bir mutfak ya da dar bir yemek alanına sahipseniz, yemek masasını duvara yaslamak pratiklik ve kolaylık sağlayacaktır. Yemek masası modelleri için aynı zamanda duvara monte modeller, katlanabilir tablalar ve çok fonksiyonlu masalar ekstra döşeme zemini alanı kazandıracaktır.

4. Tezgah üzerine yerleştirilen lavabo sistemleri

Modern Scandinavian HDB Apartment, HMG Design Studio HMG Design Studio Modern Banyo Mozaik
HMG Design Studio

HMG Design Studio
HMG Design Studio
HMG Design Studio

Banyolarda pratik kullanım olanakları sunan lavabo modellerini depolama sistemlerine yer açacak şekilde seçmek, ekstra depolama alanına yer açacağından, duvara monte dolap ve raflarda depolama sistemlerini organize etmenizi sağlar. Banyo ya da mutfak elemanlarını tercih ederken ekstra yer kazandıran modelleri tercih edebilir, kalan boşlukları depolama amaçlı ya fonksiyonel amaçlı değerlendirebilirsiniz.

5. Yatak altı ve basamak çekmecelerle depolama sistemleri

Студия 35 кв.м., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Minimalist Oturma Odası Bej
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Dinlendirici bir yatak odası atmosferine sahip olmak için pastel ve soft renklere yönelebilirsiniz. Açık renk tonlarındaki zemin renkleri daha geniş ve ferah bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Ayrıca yatak altı depolama sistemleriyle daha fazla döşeme zemini alanı kazanabilir, yer kaplayacak eşya ve gereçleri yatak altı ya da örnek görselde görüldüğü üzere kot farkı alanlarını çekmecelerle değerlendirebilirsiniz.

6. Evinize göre mobilyalar tasarlamak

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos Modern Çalışma Odası
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Modern çözümler ve minimalist yaklaşımla ihtiyaca göre tasarlanan mobilyalar, raf ve dolap sistemleri işlerinizi kolaylaştırabilir. Örnek görselde görüldüğü üzere tavan aksını takip eden bir çalışma masası ve kitaplık dizaynı döşeme zemini alanından kazandırablir. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

7. Gömme dolaplar

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Giyinme OdasıDepo
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Gömme dolaplar özellikle boydan boya tasarlanırsa ekstra kullanım alanları sunan depola sistemleriyle akılcı çözümler sunar. Döşeme zemini alanından kazandıran depolama sistemleriyle zeminden duvar hizasına taşınan eşya ve gereçler ekstra yer kaplamaz. Akılcı çözümlerde evinizde alan tasarrufu sağlamak istiyorsanız gömme dolaplar, nişler, merdiven altı ölü ve boş alanları depolama amaçlı değerlendirebilir, ekstra döşeme zemini alanı kazanabilirsiniz.

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