Küçük evlerde alan tasarrufu sağlamak için 7 zarif dekoratif fikir

Dinlendirici bir yatak odası atmosferine sahip olmak için pastel ve soft renklere yönelebilirsiniz. Açık renk tonlarındaki zemin renkleri daha geniş ve ferah bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Ayrıca yatak altı depolama sistemleriyle daha fazla döşeme zemini alanı kazanabilir, yer kaplayacak eşya ve gereçleri yatak altı ya da örnek görselde görüldüğü üzere kot farkı alanlarını çekmecelerle değerlendirebilirsiniz.