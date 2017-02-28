Türkiye'de bir evden aynen alabileceğiniz 6 parlak fikir

Klasik stil dokularla şık ve özenle tasarlanan bir eve konuk olmaya ne dersiniz? homify'da dünyanın dört bir yanından ilham kaynağı projeler incelerken, Türkiye'den örnek projelerle hangi stil ve tarzın size daha yakın olduğunu bulabilirsiniz. Bugün sizlere Anlatya'dan bir firmanın çalışması olan şahane bir konutu tanıtacağız. Klasik stilden vazgeçmeyenlere ilham kaynağı olabilecek şahane konut, şık ve elegan tasarımıyla zarif çizgiler barındırıyor. Görkemli ve şık atmosferiyle klasik zarafeti öne çıkaran bu proje Mimoza Mimarlık imzası taşıyor.
Tavan dekoru ve ışıklandırma unsurları bir evin atmosferini tamamen değiştirebilir! Örnek projede salon dekorasyon renk ve dokuların uyum ve ahengi ile göz okşuyor. İki adet Chesterfield kanepe ve iki berjer koltuk kullanılan dekorasyonda klasik stil zarafet hakim. Tavan dekoruna hareketlilik katan detaylarda da dekorasyonla uyumlu tonlar tercih edilmiş. Tavan dekorunda uygulanan şık ve dekoratif çizgilerin izleri, duvar dekoru, Tv ünitesi ve geniş orta sehpa ayaklarında da görülebilir.
Duvarlarda ayna faktörü hem duvar dekoru oluşturmak, hem de işlevsel açıdan mekana derinlik katan unsurlar arasında yer alıyor. Renklerin uyumu ve ahengini öne çıkaran bir başka faktör de şık ışıklandırma unsurları arasında yer alıyor. Tavan dekorlarından döşeme zeminine, duvar dekorlarından fark yaratan ışıklandırma unsurlarına birçok detay özenle tasarlanıyor. 10 kişilik yemek masasını odak alan şık avize modeli klasik stil zarafetiyle göz okşuyor.
Merdiven alanı diğer mekanlarla göre daha az özenilen alanlar olabilir. Buna rağmen şık ve davetkar bir girişten sonra, özenle dizayn edilen merdiven alanı dekorasyona cazibe unsuru katacaktır. Duvar kağıtlarının sıcak renk ve dokusu iç merdiven alanına ferahlık katarken, duvar ve tavana monte şık aydınlatma aksesuarları ışıl ışıl ve davetkar bir geçiş alanı dizayn etmeyi kolaylaştırıyor.
Duvar resimleri ile bir evin atmosferini tamamen değiştirmek, arzu edilen atmosferi oluşturmak hem mümkün, hem de daha kolay. Duvar resimlerinden şık duvar kağıtlarına birçok alternatifi evinizde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca üç boyutlu duvar kağıtları ve paneller ilginizi çekebilir. Çarpıcı ve göze hitap eden duvar dekorları ile estetik ve uyumu bir arada yakalayabilirsiniz.
Geniş ve ferah bir evde giyinme odasını hem şık hem de kullanışlı dekore etmek bir hayli keyifli bir iştir. Özellikle depolama sistemleri ile daha düzenli ve göze hitap eden bir alan dizayn etmek istiyorsanız, örnek proje ilham verebilir. Doğru ve ölçülü aydınlatma aksesuarları ile daha işlevsel alanlar dizayn edebilir, açık raf sistemleri ile zemin alanından yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Sıcak aylara ramak kala baharı terasınıza taşımaya ne dersiniz? Çiçek motifleri içeren dekoratif yastıklar, doğal bitki ve çiçekler, dekoratif bitki saksıları ile rengarenk cennet gibi bir teras alanı dekore edilmiş! Hayalleri süsleyebilecek bu ev projesinde bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan planlama ve dekoratif fikirler mevcut.
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