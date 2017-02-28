Türkiye'de bir evden aynen alabileceğiniz 6 parlak fikir

Sıcak aylara ramak kala baharı terasınıza taşımaya ne dersiniz? Çiçek motifleri içeren dekoratif yastıklar, doğal bitki ve çiçekler, dekoratif bitki saksıları ile rengarenk cennet gibi bir teras alanı dekore edilmiş! Hayalleri süsleyebilecek bu ev projesinde bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan planlama ve dekoratif fikirler mevcut.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Türkiye'den klasik bir zarafet sembolü' yazımızı da inceleyebilirsiniz.