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Evinizi döşerken kaçınmanız gereken 6 hata

Meral Eser Meral Eser
Rincón renovado!, Estudio 17.30 Estudio 17.30 Eklektik Oturma Odası
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Eviniz kişiliğinizin bir yansıtır ve kendinizi en rahat hissettiğiniz yerlerden biridir. Dolayısıyla evinizi döşerken zevk ve beğenilerinizi ön planda tutarken, bazı  işlevsel ya da estetik unsurları göz ardı etmemeniz gerekir. Göz karmaşası yaratmayacak, daha kullanışlı ve rahat kullanım olanakları sunan planlama yapmak, mobilya ürünlerini ihtiyaca göre belirlemek de faydalı bir yaklaşım olacaktır. İhtiyaca göre alan tasarrufu sağlayacak çok amaçlı mobilya ürünleri, ölü alanları değerlendirmek ve hangi stile daha yakın olduğunu belirlemeniz gerekebilir. Bugün sizlere birbirinden güzel dekorasyon örnekleri derledik. Bununla birlikte evinizi döşerken kaçınmanız gereken 6 hatayı mutlaka gözden geçirin!

Hata #1 – Yalnızca tavan lambalarını kullanmak

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Yemek Odası
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Aydınlatma aksesuarları sadece tavan monte olduğunda yetersiz ve noktasal ihtiyaçları karşılamayacak bir dizayna sahip olabilirler. Tavan lambaları ev dekorasyonunda yetersiz kalmanızı sağlayacaktır. Özellikle duvara monte ışıklandırma unsurları ile duvar dekorları, raf sistemleri, duvar resimleri ya da tablolarınızı ışıklandırarak estetik unsurlar katabilirsiniz. Döşeme zemini ya da masaları kullanabilir, abajurlar ya da duvara monte farklı stillerde aydınlatma aksesuarları ile evinizin atmosferini tamamen değiştirebilirsiniz.

Hata #2 – Gerçek oranı dikkate almayı unutmak

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Modern Oturma Odası
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Başka bir hata, evinize nasıl sığacağını unuttuğunuz mobilya stili üzerine yoğunlaşmaktır. Eviniz küçük ve dar oturma odası alanlarına sahipse, bu alandaki oranı bozacak şekilde büyük mobilyalarla işlevsiz dizayn etmek hata olacaktır. Daha da kötüsü mobilyaların hepsinin kalabalık ve sıkışık konumlanması hem kullanışsız, hem de alanlardaki oransızlığı dolayısıyla göze karmaşık gelen bir manzara oluşacaktır.

Hata #3 – Çok fazla kişiselleştirmek

Rincón renovado!, Estudio 17.30 Estudio 17.30 Eklektik Oturma Odası
Estudio 17.30
Estudio 17.30

Renk ve dokuları kullanırken çok fazla kişiselleştirmek ve renk karmaşası oluşturmak huzur veren bir ev döşemenizi zorlaştıracaktır. Uygulanacak stil ve tarzlardan hangisinin size daha yakın olduğuna karar verin ve uygulayın. Evinizi dekore ederken canlı renkler sizi heyecanlandırır, soft renkler daha dingin bir atmosfer oluşturmanızı sağlar. Renklerin dilinin dekorasyondaki önemini göz ardı etmeden zevk ve beğenilerinize göre evinizi dekore edin. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Hata #4 – Yığılmayı önleyin, her şeyi bir arada sunmayın

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 Modern Oturma Odası
estudio 60/75
estudio 60/75

Eviniz, akşam yemeği hazırladığınız, ailenizle ya da konuklarınızla keyifli vakit geçirmek istediğiniz yerdir. Kimi zaman kafa dinlemek ve yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Buna rağmen uygulanacak stil ve tarza göre döşediğiniz evinizde her şeyi bir arada sunmanız doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Özellikle göz karmaşasına engel olmak isteyenler için, yığılmayı önleyerek dağınıklıktan kurtulabilir, göz karmaşasını ortadan kaldırarak daha dingin bir atmosfer sağlayabilirsiniz.

Hata #5 – Çok fazla stili birbirine karıştırmak

Casa MP, Bocco Bentancourt Bocco Bentancourt Modern Oturma Odası
Bocco Bentancourt
Bocco Bentancourt

Göz karmaşasının önüne geçmenin yöntemlerinden biri de stil ve tarz karmaşasını önlemektir. Çok fazla renk kullanarak kişiselleştirmek gibi, birbiriyle uyumsuz çok fazla sayıda farklı stil ürünü bir araya getirmek de karmaşaya sebep olabilir. Birinden farklı stil öğelerin uyum ve ahengini yakalamak, eklektik stil öğelerle fark yaratmak da mümkün. Olabildiğince göz karmaşasından uzak, evinizde rahat hissedebileceğiniz dekorasyon stillerine yönelin.

Hata #6 – İşlevsel açıdan değerlendirememek

Obra Los Silos, MFP Diseño de Interiores MFP Diseño de Interiores Modern Oturma Odası
MFP Diseño de Interiores
MFP Diseño de Interiores

Güzel ve konforlu bir kanepe bulmak bu kadar zor değil. Evinize ve yaşam tarzınıza uyan güzel bir kanepe bulmak ise çok zor! Natürel renklerle krem renkli kanepeler, yetişkinler için en çok tercih edilen renk tonları arasında yer alıyor. Eğer çocuk sahibiyseniz veya günün birinde çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, kolay silinebilen ya da yıkanabilen işlevsel tekstil ürünleri ile açık renkli koltuk modellerini tercih edebilir, çok fonksiyonlu mobilya ürünleri ile alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

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