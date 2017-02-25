Evinizi döşerken kaçınmanız gereken 6 hata

Güzel ve konforlu bir kanepe bulmak bu kadar zor değil. Evinize ve yaşam tarzınıza uyan güzel bir kanepe bulmak ise çok zor! Natürel renklerle krem renkli kanepeler, yetişkinler için en çok tercih edilen renk tonları arasında yer alıyor. Eğer çocuk sahibiyseniz veya günün birinde çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, kolay silinebilen ya da yıkanabilen işlevsel tekstil ürünleri ile açık renkli koltuk modellerini tercih edebilir, çok fonksiyonlu mobilya ürünleri ile alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

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