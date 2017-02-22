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Geleneksel ahşap ev

umit atdağ umit atdağ
homify Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
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Doğa içinde doğal bir hayat sürmek, şehrin gürültüsünden kaçmak ve iç huzuru bulmak hepimizin istediği bir düşüncedir. Bu gün  bu düşünceyi hayata geçirmiş  bir aileye ait geleneksel ahşap evi ziyaret ediyoruz. Sadece ahşap malzeme kullanılarak yapılan bu geleneksel ev iç dekorasyonu ve doğallığı ile kendisine hayran bırakıyor. Evin mutfağında yer alan döşemeler, salondaki şömine ve koltuk yerleşim planı gelenekselliği gözler önüne sermiş. Homify geleneksel aile evleri sayfasında yer alan bu evi ziyaret ederek tüm detaylarına yakından bakalım.

Ormanda gizli bir ev

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşap evler son zamanlarda popüler olan ve günümüzde en çok tercih edilen bir ev türüdür. Bu ev bir de ormanın içinde olduğunda tadından yenmez. Örnek evimiz ormanın içlerinde yer alan ve gizemi ile merak uyandıran bir ev olarak sizi kendisine çekiyor. Belirli bir mesafeyi yürüyerek ulaştığınız oran içindeki bu geleneksel aile evi göz alıcı bir güzelliğe sahip.

Veranda

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Eve yaklaştığınızda sizi ahşap ile süslü veranda karşılıyor. Verandaya ulaşılan basamaklar ahşap malzeme kullanılarak yapılmış ve bütünlük bozulmamış. Yarı açık yarı kapalı veranda  evin ormana ile bütünleşen alanı olarak dinlendirici bir özelliğe sahip.

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Toplamda 350 metrekare alan üzerine kurulu olan bu ev  mimar ve uzman gözetiminde inşa edilmiş. Ergonomik ve ekonomik olma özelliği bulunan bu ev  orman ve çevre ile harmanlanarak doğal bir ev haline getirilmiş. Ön ve arka cephesinde belirli bir alan yeşil çim alan olarak düzenlenmiş ve  doğal bir orman alanı oluşturulmuş.

Zemin kat

homify Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin içine adım attığınızda zemin katta sizi mutfak, salon, yemek odası ve oturma odası karşılıyor. Bu üç alan geniş bir salon içine dizayn edilmiş ve kusursuz bir uyum içinde düzenlenmiş. Her alanı ahşap olan bu evde döşeme için farklı doğal malzemeler tercih edilmiş ve son derece konforlu bir ev ortaya çıkarılmış.

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Salon

homify Kırsal Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Zemin katta yer alan salonu incelediğinizde ahşabın rengi ile oluşturulan doğallık beyaz oturma grupları ile pekiştirilerek doğal bir bütünlük ortaya çıkarılmış. Yemek odası ile sırt sırta dekore edilen salon aynı zamanda evin en çok kullanılacak alanı olarak düşünülüp geniş bırakılmış.

Yemek odası

homify Kırsal Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salon ile birlikte dekore edilen yemek odası ahşap bir masa ve sandalye takımından oluşuyor.  Estetik olarak en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olan bu alan her açıdan muhteşem bir güzelliğe ve fonksiyonelliğe de sahip.  Geniş pencereleri ile doğal ışık lana yemek odası orman manzarasında yemek keyfi sunuyor.

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Mutfak

homify Kırsal Mutfak
homify

homify
homify
homify

Evin mutfağında salonda olduğu gibi beyaz renk tercih edilerek bu alanda da muhteşem bir doğal bütünlük oluşturulmuş.  Mutfak ekipmanları ve elektronik cihazlar  çok titiz bir yerleşim planına sahip. Duvarlar ile mutfak mobilyaları aynı renge sahip olarak dekore edilerek kusursuz bir mutfak oluşturulmuş.

Yatak odası

homify Kırsal Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Doğal orman evinde geleneksel akım bozulmamış ve yatak odası oldukça sade bir şekilde dekore edilmiş. Bir yatak  ve basit bir konsol ile dekore edilen yatak odası özel bir aydınlatma aksesuarı ile desteklenmiş.  Beyaz ve ahşap renkleri yatak odasında da kusursuz bir uyum oluşturarak genel dekorasyon ile bütünlük oluşturulmuş.

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