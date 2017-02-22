Geleneksel ahşap ev

Ahşap evler son zamanlarda popüler olan ve günümüzde en çok tercih edilen bir ev türüdür. Bu ev bir de ormanın içinde olduğunda tadından yenmez. Örnek evimiz ormanın içlerinde yer alan ve gizemi ile merak uyandıran bir ev olarak sizi kendisine çekiyor. Belirli bir mesafeyi yürüyerek ulaştığınız oran içindeki bu geleneksel aile evi göz alıcı bir güzelliğe sahip.