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3 mütevazi mutfağın hayallerdeki mutfağa dönüşmesi

umit atdağ umit atdağ
REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Endüstriyel Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
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Günümüzde geleneksel mütevazi mutfak dekorasyonları geçmişten beri tercih edilen    mutfak türleridir. Günümüzün modern mutfakları ile karşılaştırıldığında  dekoratif açıdan kötü ve işlevsiz görünen bu mutfakların dönüştürülmesi ve yenilenmesinin gerekli olduğu durumlarda homify öncesi sonrası sayfasında yer alan  mutfak dönüşüm projelerini inceleyerek fikir edinebilirsiniz. Bu gün mütevazi mutfakların kusursuz ve işlevsel mutfaklara dönüştürüldüğü, mutfak şefleri tarafından hayal edilen göz kamaştırıcı derece de güzel mutfaklar haline getirildiği üç farklı mütevazi mutfağı inceliyoruz. Mütevazi mutfakların hayal edilen mutfaklara dönüştürülürken nelere dikkat edildiğini, uygulamadaki püf noktalarını birlikte inceleyelim.

Öncesi: Karmaşa içinde bir mutfak

homify
homify

homify
homify
homify

Bir mutfağın karmaşa içinde olması mutfak kullanıcısının fazla efor sar etmesine neden olur. Bu mutfakta tanımını yaptığımız mutfaklar gibi oldukça karmaşık bir yapıya sahip.  Kahve rengi zemin mavi dolaplar, ucuz ve zevksiz duvar kağıtları, kötü yemek masası ve  gereksiz büyük buz dolabı ile çok karmaşık olan bu mutfak dönüştürülmesi gereken mutfaklardan biri olduğu için yenilenme projesine dahil edilmiş.

Sonrası: doğal zarafet

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak önce tamamen boşaltılmış, sonra inşaat işleri ile dönüştürülme projesine başlanmış.  Koyu ve uyumsuz renkler yerine açık tonlar ve zarif aydınlatmalar tercih edilmiş. Yemek masası yerine mutfak barı tercih edilerek fonksiyonel bir mutfak oluşturulmuş. Mutfak alanı ikiye bölünmüş ve servis alanı ile yemek alanı olarak oldukça modern ve ışıl ışıl bir mutfak oluşturularak kusursuz ve hayal edilen mutfak ortaya çıkarılmış.

Öncesi: vasat mutfak

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Ahşap rengi
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Bu mutfak örneğimizde oldukça vasat bir dekorasyon ile mat ve donuk bir görüntüye sahip.  duvar boyunca devam eden mutfak dolabı, doğala ışık almasına rağmen kasvetli ve donuk görünüyor. Mutfak geometrik olarak ince uzun olmasına rağmen istenilen şıklığa ve zarafete sahip değil.  Yenileme projesi kapmasında dönüştürülmesi gerekiyor.

Sonrası: sıcak ve samimi

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Endüstriyel Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Donuk ve kasvetli olan mutfak yenileme projesi ile birlikte muhteşem bir sıcaklığa sahip olmuş.  renkler sıcak tonlardan seçilmiş ve muhteşem bir uyumla samimi bir mutfak oluşturulmuş. Şık bir yemek barı ile daha az yer kaplayan bir mutfak masası oluşturularak mutfağın daha geniş ve daha samimi olması sağlanmış. Özel duvar aydınlatması yemek barının zarafetini artırmış.

Öncesi. zevksiz bir mutfak

쌍용스윗닷홈 35PY 리모델링 , make ain make ain
make ain

make ain
make ain
make ain

Oldukça zevksiz bir dekorasyona sahip olan bu mutfak  insana huzur yerine mutsuzluk veriyor.  Koyu kahve rengi dolaplar, uyumsuz yer döşemeleri, ve kötü tasarım mutfağın çok zevksiz olmasına neden olmuş. Ayrıca aydınlatması ve doğal ışık alması çok az olduğu içinde mutfak istenilen estetiğe sahip değil.

Sonrası: ışıl ışıl bir mutfak

쌍용스윗닷홈 35PY 리모델링 , make ain make ain Modern Yemek Odası
make ain

make ain
make ain
make ain

Mutfak yenileme projesi sonrasında oldukça doğal ve çok açık tonlarda dekore edilmiş. Doğal ışık ile aydınlatılan mutfak öncesine göre baştan yaratılmış. zevkli bir tasarım ve kusursuz bir uyum ile hayal edilenden öte bir mutfak haline getirilen bu mutfak her ev hanımının sahip olmak isteyeceği kadar kusursuz ve güzel.

Ahşap kaplama cepheli, modern bir müstakil ev (planlarıyla birlikte!)
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