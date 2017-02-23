3 mütevazi mutfağın hayallerdeki mutfağa dönüşmesi

Bir mutfağın karmaşa içinde olması mutfak kullanıcısının fazla efor sar etmesine neden olur. Bu mutfakta tanımını yaptığımız mutfaklar gibi oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Kahve rengi zemin mavi dolaplar, ucuz ve zevksiz duvar kağıtları, kötü yemek masası ve gereksiz büyük buz dolabı ile çok karmaşık olan bu mutfak dönüştürülmesi gereken mutfaklardan biri olduğu için yenilenme projesine dahil edilmiş.