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Hayal edilen güzel bir evi baştan yaratmak

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Banyo
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Bir ev yenilenerek baştan yaratılabilir, eski evden eser kalmayacak bir dekorasyon ile göz kamaştırıcı bir güzelliğe ve kusursuz bir fonksiyonelliğe sahip olabilir. Bu gün Güney Kore de yer alan  ve bir apartman daire olan bir evin  nasıl baştan yaratıldığına şahit oluyoruz.  Mimarlık firması s. Design Company tarafından hayata geçirilen  ve  öncesi ile sonrası arasında uçurum kadar fark olan bir evi ziyaret ediyoruz. Eski haline göre vizyon kazandrılan, modern ve ksuursuz bir ev haline getirilen bu ev  aynı zamanda akıllı bir ev haline getirilmiş. Genel görünümünden başlayarak her detayın değiştiği bu evi homify farkı ile birlikte inceleyelim.

Öncesi: kalabalık banyo

homify
homify

homify
homify
homify

Evin eski hali incelendiğinde banyonun ne kadar kalabalık ve karmaşa içinde olduğu hemen göze çarpıyor. Banyo içinde  geniş bir ayna yerleştirilmesine karşın çok kalabalık banyo aksesuarları nedeniyle oldukça kasvetli ve kötü görünüyor.  Küçük bir banyo içinde bu kadar fazla aksesuarın olması banyonun tüm dekorasyonun kötü görünmesine neden olmuş.

sonrası: sade ve minimalist

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Bu kalabalık banyo yenilenerek kusursuz ve oldukça sade bir banyo haline getirilmiş. Minimalist hali ile kusursuz olduğu kadar huzur dolu bir banyo haline getirilen bu banyo yeniden yaratılmış. Şeffaf banyo kabini, beyaz banyo mobilyaları, geniş aynası ve özel tasarım aydınlatması ile hayran kalacağınız kadar güzel bir banyo ortaya çıkarılmış.

Öncesi: kalabalık mutfak

homify
homify

homify
homify
homify

Evin mutfağının önceki hali oldukça kalabalık bir yapıya sahip. Uyumsuz renk tercihleri, çok geniş ve gereksiz büyük buz dolabı, yemek masası ve uyumsuz dekorasyon mutfağın hem işlevsiz bir mutfak olmasına hem de konforsuz bir  mutfak olmasına neden olmuş. Kalabalık eşyaların kullanılmış olması da mutfağın fonksiyonelliğini tamamen ortadan kaldırmış.

Sonrası: kusursuz ve fonksiyonel mutfak

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Mutfağın yeni halini incelediğinizde kusursuz ve muhteşem bir mutfak olduğunu görebiliyorsunuz.  Beyaz tonların kullanılarak mutfağa ferahlık kazandırılmış ve buz dolabı için özel bir alan tasarımı yapılarak buz dolabın mutfağın ortasındaymış gibi görünmesi önlenmiş. ayrıca aydınlatma ile tasarım desteklenerek mutfağın bir yaşam alanı olmasına katkı sağlanmış.Eski hali ile kıyaslanamayacak kadar güzel olan bu mutfak ev hanımına bir hediye gibi olmuş.

Öncesi: dar ve küçük genç odası

homify
homify

homify
homify
homify

Evin çocukları için kullanılan bu genç odası  kötü bir dekorasyon ile oldukça dar bir şekilde dekore edilmiş. Eşyaların ortada gezdiği kötü bir dekorasyona sahip olan bu küçük genç odası bir kişinin normal yaşamı için kasvetli, dar ve dağınık görünüyor. Renk uyumsuzlukları, kullanılan mobilyaların kötü olması, ve aydınlatmasının yetersiz olması yenilenmesine ihtiyaç duyulmasına neden olmuş.

Sonrası: modern ve geniş genç odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Genç odasının son hali resimde yer alıyor. Bütün fazlalıkların atıldığı,  beyaz tonları ve uyumlu renklerin bir arada kullanılarak ferah, aydınlık ve bir o kadar da sıcak bir genç odasının oluşturulduğu yenileme işlemi ile hem geniş hem de modern bir oda dekorasyonu yapılmış. Aydınlatması özel olarak dekore edilerek muhteşem ve kusursuz bir oda yaratılmış. Baştan sona tüm detaylar düşünülerek kusursuz bir dekorasyona imza atılmış.

Önce & Sonra: Ailenin büyüyen çocuklarına uygun hale getirilen bir daire
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