Hayal edilen güzel bir evi baştan yaratmak

Bir ev yenilenerek baştan yaratılabilir, eski evden eser kalmayacak bir dekorasyon ile göz kamaştırıcı bir güzelliğe ve kusursuz bir fonksiyonelliğe sahip olabilir. Bu gün Güney Kore de yer alan ve bir apartman daire olan bir evin nasıl baştan yaratıldığına şahit oluyoruz. Mimarlık firması s. Design Company tarafından hayata geçirilen ve öncesi ile sonrası arasında uçurum kadar fark olan bir evi ziyaret ediyoruz. Eski haline göre vizyon kazandrılan, modern ve ksuursuz bir ev haline getirilen bu ev aynı zamanda akıllı bir ev haline getirilmiş. Genel görünümünden başlayarak her detayın değiştiği bu evi homify farkı ile birlikte inceleyelim.