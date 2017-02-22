Anadolu yakasında büyüleyici bir tarz

Güzel bir ev döşemek, evinizi yeniden dekore etmek veya mevcut eşyalarınıza ekleme ve çıkarmalar yaparak yeni denemeler yapmak sanılanın aksine oldukça zor bir iştir. Eğlenceli ve neşeli bir faaliyet gibi görünmesine karşın, dekorasyon yapmanın zorlukları, keyifli kısımlarına göre çok daha fazladır. Üstelik uzaktan bakınca hiç de zor görünmeyen ve herkesin kendi başına yapabileceğine inandığı bu iş gerçekte profesyonel yardımı alınmaksızın başarılması hiç de kolay olmayan ve bodoslama girişildiğinde pek çok açıdan ciddi ve onarılması güç masraflar doğurabilecek bir alandır. Öte yandan yeterli çaba ve doğru bir planlama ile pekâlâ güzel bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Doğru profesyonellerden yardım almalı, gerçekçi ve gelir durumunuza uygun bir bütçe yapmalı ve satın alacağınız eşyaların gerek estetik gerekse de kalite olarak uzun ömürlü olmalarına dikkat etmelisiniz. Ama gerçek anlamda tarz sahibi ve özgün bir dekorasyon arayışında iseniz, işiniz bu kadar olmayacaktır. Güzel bir dekorasyon ile tarz sahibi ve özgün bir dekorasyon yer yer örtüşen yönleri olmakla birlikte aslında bütünüyle farklı şeylerdir. Bir tarz yaratmak için iyi seçilmiş eşyalar ve bunları derli toplu biçimde bir araya getirmek yeterli değildir. Bir tarz yaratmak için söz konusu alana tasarımcı gözüyle bakmak, adeta bir sanat eseri oluşturur gibi her biri özenle seçilmiş parçaları acele etmeden bir araya getirmek ve tüm bu süreç boyunca kafanızdaki tasarımdan şu ya da bu sebeple taviz vermemek gerekir. Bu yüzden gerçek anlamda bir tarzı olan evlere çok sık rastlamıyoruz. Ama bu yazımızın konusu olan ev, bu konuda oldukça iyi bir örnek olarak dikkat çekiyor. Dilerseniz bu eve biraz daha yakından bakalım.
Bu dairenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de gerçek bir tarz yaratmak için devasa büyüklükte bir alana, dört metrelik tavanlara veya her biri bir daire büyüklüğünde odalara ihtiyaç olmadığını kanıtlar nitelikte olması. Görece sınırlı bir alanda göz alıcı bir tasarım ortaya koyulabildiği görmek gerçekten etkileyici bir deneyim.
Geni bir yemek masasının da dahil olduğu bu oturma odası, fazla büyük olmayan bir alanda hem işlevselliği korumak hem de stilinden taviz vermemek adına oldukça başarılı bir kurguya sahip. Rahat bir oturma alanı, ferah bir aydınlatma, iddialı bir dekorasyon ve toplamda büyüleci bir tarz.
Modern hayat, temposu giderek hızlanan kent merkezleri ve teknoloji çağı, beraberinde birtakım zorlayıcı durumlar da yaratıyor elbette. Ortalama konut büyüklüklerinin gözle görülür bir hızla düşüyor olması da bu durumlardan bir tanesi. Geçmişte söz konusu bile edilmeyen bir oda bir salon ya da yalnızca geniş bir salondan oluşan daireler bugün çok büyük bir talep görüyor. İç mekânların küçülme eğilimi ayak uydurmamız gereken bir realite artık. Ve bu küçük hacimlerle baş etmek de dekorasyonun oldukça önemli bir konu başlığı haline geldi. Peki bunu nasıl yapmalı? Bu sorunun yanıtını fazla uzakta aramanıza gerek yok.
Bir yatak odasında en çok aranan şey iyi bir uyku sağlayacak huzurlu bir havaya sahip olmasıdır. Ama bunu yaparken aynı zamanda iddialı bir dekorasyona sahip olmasının önünde bir engel var mı? Olmadığını yalnızca bu kareye bakarak bile görebiliyoruz aslında.
Dairenin dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri de odaların hemen hemen tamamında fazla iddialı olmayan pastel tonların kullanılmış olması. Gerek duvarlar, gerek mobilyalar, gerekse de zemin ve perdeler yumuşak pastel tonlarla gözü yormayan bir renk paletinden seçilmiş. Buna karşın bir aradayken oluşturdukları uyumlu ve şık görüntü, tek tek sahip olmadıkları iddiayı fazlasıyla yansıtmayı başarıyor.