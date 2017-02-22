Anadolu yakasında büyüleyici bir tarz

Güzel bir ev döşemek, evinizi yeniden dekore etmek veya mevcut eşyalarınıza ekleme ve çıkarmalar yaparak yeni denemeler yapmak sanılanın aksine oldukça zor bir iştir. Eğlenceli ve neşeli bir faaliyet gibi görünmesine karşın, dekorasyon yapmanın zorlukları, keyifli kısımlarına göre çok daha fazladır. Üstelik uzaktan bakınca hiç de zor görünmeyen ve herkesin kendi başına yapabileceğine inandığı bu iş gerçekte profesyonel yardımı alınmaksızın başarılması hiç de kolay olmayan ve bodoslama girişildiğinde pek çok açıdan ciddi ve onarılması güç masraflar doğurabilecek bir alandır. Öte yandan yeterli çaba ve doğru bir planlama ile pekâlâ güzel bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Doğru profesyonellerden yardım almalı, gerçekçi ve gelir durumunuza uygun bir bütçe yapmalı ve satın alacağınız eşyaların gerek estetik gerekse de kalite olarak uzun ömürlü olmalarına dikkat etmelisiniz. Ama gerçek anlamda tarz sahibi ve özgün bir dekorasyon arayışında iseniz, işiniz bu kadar olmayacaktır. Güzel bir dekorasyon ile tarz sahibi ve özgün bir dekorasyon yer yer örtüşen yönleri olmakla birlikte aslında bütünüyle farklı şeylerdir. Bir tarz yaratmak için iyi seçilmiş eşyalar ve bunları derli toplu biçimde bir araya getirmek yeterli değildir. Bir tarz yaratmak için söz konusu alana tasarımcı gözüyle bakmak, adeta bir sanat eseri oluşturur gibi her biri özenle seçilmiş parçaları acele etmeden bir araya getirmek ve tüm bu süreç boyunca kafanızdaki tasarımdan şu ya da bu sebeple taviz vermemek gerekir. Bu yüzden gerçek anlamda bir tarzı olan evlere çok sık rastlamıyoruz. Ama bu yazımızın konusu olan ev, bu konuda oldukça iyi bir örnek olarak dikkat çekiyor. Dilerseniz bu eve biraz daha yakından bakalım.