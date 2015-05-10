현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
Loading admin actions …

Bir hafta daha geride kaldı. Tam bahar geldi derken haftanın son günlerindeki yağışlar sonbaharı tekrar yaşattı. Ama umarız bundan sonra güneş yüzünü eksik etmez ve baharın  tadını doyasıya yaşamaya başlarız. 

Bahar ve yaz mevsimi bazıları için tatil anlamına gelse de bazıları için tadilat demek. Biz de homify'da evlerinde tadilat yapmak isteyenlere fikirler vermek üzere yazılar yayınlıyoruz. Ama zaman zaman iş yoğunluğundan dolayı bu yazıları okuyamadığınızı biliyoruz. Bu yüzden her hafta sonu bir önceki haftanın en çok okunan beş yazısından oluşan bir seçki yayınlıyoruz. 

Bu haftanın en çok okunan yazıları arasında renkli mutfak fikirleri, yerli bir mobilya üreticisinin bir salon için tasarladığı beş farklı ürünle ilgili birer yazı ve tamamı Türkiye'den üç harika villayla ilgili yazılar vardı. Bu yazıları kaçırdıysanız, bu yazımızda yazıların linklerini bulabilirsiniz. 

homify 360°: Antakya’da dubleks villa

VİLLA-3, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

VİLLA-3

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Antakyalı uzmanlarımızdan Aya Yapı Tasarım'ın özenli çalışmasıyla yeniden düzenlenen bu villa Antakya'nın lüks bölgesi Harbiye'de bulunuyor. Aslında dört katlı bir villa olan yapı, müşterinin isteğiyle ikiye bölünmüş ve üst kısım için dışarıdan bir merdiven inşa edilmiş. Bu yazıda üst iki kattaki dublekse yakından baktık. Siz de tevazu ve görkemin aynı potada nasıl eritilebileceğini merak ediyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız. 

Bir salon: Beş farklı tasarım ürünü

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Origami Mobilya uzun yıllara uzanan tecrübesiyle Ankara'nın mobilya merkezi Siteler'de faaliyet gösteren bir firma. Firma koleksiyonlarını oluştururken o senenin modasına sıkışıp kalmadan, zamansız trendler yaratmaya çabalıyor. Bu salonda da firmanın tasarımı olan beş farklı ürün var. İki farklı kanepe, bir orta sehpa, bir TV ünitesi, bir yemek masası ve bir konsol. Hepsi de birbirinden güzel, ince işçilik ürünü bu parçalar birlikte çok hoş bir kompozisyon oluşturmuş. Bu birbirinden güzel modellere yakından bakmak için tıklayın

Çeşme’de göz alıcı bir villa

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
As Tasarım – Mimarlık

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Çeşme son yıllarda Bodrum'u ve Marmaris'i sollayarak Türkiye'nin en popüler tatil yöresi oldu. Eskiden daha çok izmir ve çevresinden ziyaretçi çeken bölge tüm Türkiye'nin gözdesi haline geldi. Böyle olunca da bölgede her geçen gün yeni siteler ve villalar inşa ediliyor. Biz de bu hafta bu villalardan birine yer verdik. İzmir merkezli As Tasarım Mimarlık'ın elinden çıkan villa beyazın hakim olduğu bir huzur mekanı olmuş. Her odası konfor ve işlevsellik ön planda tutularak, sade ve şık, modern bir görünüm amaçlanarak dizayn edilen villanın iç mimari unsurları sadece büyük villalar için değil, mütevazı daireler için de fikir oluşturabilir. Bu villayı yakından incelemek için burayı tıklayın. 

İhtişam timsali bir villa

Villa iç tasarımı m. rezan özge özdemir Klasik Yemek Odası
m. rezan özge özdemir

Villa iç tasarımı

m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir

Ev dediğin görkemli olur diyorsanız ve gösterişli evlerden hoşlanıyorsanız bu ev tam size göre. İç mimari tasarımları Türk iç mimar M. Rezan Özge Özdemir'in imzasının olduğu bu villa Afrika kıtasının doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da yer alıyor. Nijerya'nın başkenti Abuja'da adeta bir ihtişam timsali olarak boy gösteren villa tüm ayrıntılarında gösterişli unsurlarla bezenmiş. Merak ettiyseniz yazımızı buradan okuyabilirsiniz. 

Mutfakta renk cümbüşü

Mutfaklarda genelde klasik ve nötr renkler tercih ediliyor. Ama son yıllarda sektördeki hızlı rekabet ve ürün çeşitliliği farklı renk kullanımlarını da karşımıza çıkarıyor. Bazı mutfakların merkezine yerleşen canlı renk kullanımı bazı mutfaklarda ise küçük ayrıntı ve aksesuarlarda karşımıza çıkıyor. Bu yazıda yerli tasarımcıların elinden çıkmış, renkli mutfakları görebilirsiniz. 

Sürprizlerle dolu bir dağ evi
Bu yazılardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler