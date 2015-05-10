Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha geride kaldı. Tam bahar geldi derken haftanın son günlerindeki yağışlar sonbaharı tekrar yaşattı. Ama umarız bundan sonra güneş yüzünü eksik etmez ve baharın tadını doyasıya yaşamaya başlarız.
Bahar ve yaz mevsimi bazıları için tatil anlamına gelse de bazıları için tadilat demek. Biz de homify'da evlerinde tadilat yapmak isteyenlere fikirler vermek üzere yazılar yayınlıyoruz. Ama zaman zaman iş yoğunluğundan dolayı bu yazıları okuyamadığınızı biliyoruz. Bu yüzden her hafta sonu bir önceki haftanın en çok okunan beş yazısından oluşan bir seçki yayınlıyoruz.
Bu haftanın en çok okunan yazıları arasında renkli mutfak fikirleri, yerli bir mobilya üreticisinin bir salon için tasarladığı beş farklı ürünle ilgili birer yazı ve tamamı Türkiye'den üç harika villayla ilgili yazılar vardı. Bu yazıları kaçırdıysanız, bu yazımızda yazıların linklerini bulabilirsiniz.
Antakyalı uzmanlarımızdan Aya Yapı Tasarım'ın özenli çalışmasıyla yeniden düzenlenen bu villa Antakya'nın lüks bölgesi Harbiye'de bulunuyor. Aslında dört katlı bir villa olan yapı, müşterinin isteğiyle ikiye bölünmüş ve üst kısım için dışarıdan bir merdiven inşa edilmiş. Bu yazıda üst iki kattaki dublekse yakından baktık. Siz de tevazu ve görkemin aynı potada nasıl eritilebileceğini merak ediyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız.
Origami Mobilya uzun yıllara uzanan tecrübesiyle Ankara'nın mobilya merkezi Siteler'de faaliyet gösteren bir firma. Firma koleksiyonlarını oluştururken o senenin modasına sıkışıp kalmadan, zamansız trendler yaratmaya çabalıyor. Bu salonda da firmanın tasarımı olan beş farklı ürün var. İki farklı kanepe, bir orta sehpa, bir TV ünitesi, bir yemek masası ve bir konsol. Hepsi de birbirinden güzel, ince işçilik ürünü bu parçalar birlikte çok hoş bir kompozisyon oluşturmuş. Bu birbirinden güzel modellere yakından bakmak için tıklayın.
Çeşme son yıllarda Bodrum'u ve Marmaris'i sollayarak Türkiye'nin en popüler tatil yöresi oldu. Eskiden daha çok izmir ve çevresinden ziyaretçi çeken bölge tüm Türkiye'nin gözdesi haline geldi. Böyle olunca da bölgede her geçen gün yeni siteler ve villalar inşa ediliyor. Biz de bu hafta bu villalardan birine yer verdik. İzmir merkezli As Tasarım Mimarlık'ın elinden çıkan villa beyazın hakim olduğu bir huzur mekanı olmuş. Her odası konfor ve işlevsellik ön planda tutularak, sade ve şık, modern bir görünüm amaçlanarak dizayn edilen villanın iç mimari unsurları sadece büyük villalar için değil, mütevazı daireler için de fikir oluşturabilir. Bu villayı yakından incelemek için burayı tıklayın.
Ev dediğin görkemli olur diyorsanız ve gösterişli evlerden hoşlanıyorsanız bu ev tam size göre. İç mimari tasarımları Türk iç mimar M. Rezan Özge Özdemir'in imzasının olduğu bu villa Afrika kıtasının doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da yer alıyor. Nijerya'nın başkenti Abuja'da adeta bir ihtişam timsali olarak boy gösteren villa tüm ayrıntılarında gösterişli unsurlarla bezenmiş. Merak ettiyseniz yazımızı buradan okuyabilirsiniz.
Mutfaklarda genelde klasik ve nötr renkler tercih ediliyor. Ama son yıllarda sektördeki hızlı rekabet ve ürün çeşitliliği farklı renk kullanımlarını da karşımıza çıkarıyor. Bazı mutfakların merkezine yerleşen canlı renk kullanımı bazı mutfaklarda ise küçük ayrıntı ve aksesuarlarda karşımıza çıkıyor. Bu yazıda yerli tasarımcıların elinden çıkmış, renkli mutfakları görebilirsiniz.