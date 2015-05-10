Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha geride kaldı. Tam bahar geldi derken haftanın son günlerindeki yağışlar sonbaharı tekrar yaşattı. Ama umarız bundan sonra güneş yüzünü eksik etmez ve baharın tadını doyasıya yaşamaya başlarız.

Bahar ve yaz mevsimi bazıları için tatil anlamına gelse de bazıları için tadilat demek. Biz de homify'da evlerinde tadilat yapmak isteyenlere fikirler vermek üzere yazılar yayınlıyoruz. Ama zaman zaman iş yoğunluğundan dolayı bu yazıları okuyamadığınızı biliyoruz. Bu yüzden her hafta sonu bir önceki haftanın en çok okunan beş yazısından oluşan bir seçki yayınlıyoruz.

Bu haftanın en çok okunan yazıları arasında renkli mutfak fikirleri, yerli bir mobilya üreticisinin bir salon için tasarladığı beş farklı ürünle ilgili birer yazı ve tamamı Türkiye'den üç harika villayla ilgili yazılar vardı. Bu yazıları kaçırdıysanız, bu yazımızda yazıların linklerini bulabilirsiniz.