Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Çeşme son yıllarda Bodrum'u ve Marmaris'i sollayarak Türkiye'nin en popüler tatil yöresi oldu. Eskiden daha çok izmir ve çevresinden ziyaretçi çeken bölge tüm Türkiye'nin gözdesi haline geldi. Böyle olunca da bölgede her geçen gün yeni siteler ve villalar inşa ediliyor. Biz de bu hafta bu villalardan birine yer verdik. İzmir merkezli As Tasarım Mimarlık'ın elinden çıkan villa beyazın hakim olduğu bir huzur mekanı olmuş. Her odası konfor ve işlevsellik ön planda tutularak, sade ve şık, modern bir görünüm amaçlanarak dizayn edilen villanın iç mimari unsurları sadece büyük villalar için değil, mütevazı daireler için de fikir oluşturabilir. Bu villayı yakından incelemek için burayı tıklayın.