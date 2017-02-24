Türk mutfaklarını döşerken en çok yapılan 7 hata

Mutfaklarda sık yapılan hatalardan biri, bir araya geldiklerinde donuk ve cansız bir hava yaratan renk ve desenlerin bir arada kullanılmasıdır. Her biri kendi başına çok şık, renkleri de en sevdiklerinizden olan çeşitli mutfak mobilyaları bir araya geldiklerinde neşesiz ve sıkıcı bir hava yaratabilirler. Bu türden bir riski en baştan öngörmeli ve mutfağınıza bir parça canlılık katacak renkleri kullanmaya dikkat etmelisiniz. Sonuçta mutfak bir evin en hareketli ve en sıcak noktalarından biridir, ve ona göre bir dekorasyona sahip olması gerekir.