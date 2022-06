Türk mutfaklarını döşerken en çok yapılan 7 hata

Her biri tek başına güzel olan çeşitli mobilyaları, renkleri ve desenleri bir arada kullandığınızda her seferinde iyi sonuç almayı bekleyemezsiniz. İş dekorasyona gelince üst üste gelen güzel parçalar toplamda son derece çirkin bir görüntü oluşturabilirler. Bu yüzden her odada olduğu gibi mutfağınızda da bir arada kullandığınız parçaların birlikte bir bütün oluşturduklarına, uyumlu olduklarına ve toplamda bir karakter ortaya koyduklarına emin olmalısınız.