Türk mutfaklarını döşerken en çok yapılan 7 hata

Mimari, inşaat, dekorasyon, banyo ve mutfak tasarımı gibi konularda son yıllarda bir hayli mesafe kat etmiş olsak da, belli başlı alanlarda benzer hataları sıklıkla tekrar etme huyumuz maalesef devam ediyor. İyi bir ön araştırma ve doğru uzmanlardan alınacak destek sayesinde bu hatalara düşmekten kaçınabiliriz. Bu yazımızda sizler için Türkiye'deki mutfakların dekorasyonunda en sık yapılan ve özellikle kaçınılması gereken hataları derledik. Mutfak dekorasyonu oldukça masraflı ve zor bir iş olduğu için bu türden hataları bir kez yaptıktan sonra geri dönmeniz bir hayli zor olacaktır. Çoğu kez de bunun fazlasıyla külfetli olacağına karar verip hatalı bir tasarımla uzun yıllar yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden önleminizi baştan alın ve kusursuza en yakın tasarımı yapmak için elinizden gelen çabayı gösterin.
Mutfaklarda genellikle belli başlı birkaç renk tercih edilir. Beyaz, bej, füme, sarı tonları bu renklerin başlıcalarıdır. Şöyle bir düşündüğünüzde bugüne kadar pek az mutfakta mavi ve tonlarının kullanıldığını fark edebilirsiniz. Bu durum özellikle ülkemiz için yaygın olarak geçerlidir. Bunun sebebi de mavi tonlarının bir dönem banyolarda çok yaygın olarak kullanılmış olması ve mavinin ister istemez banyo çağrışımı yapmasıdır. Bu yüzden maviyi mutfağınızda kullanırken dikkatli olmalı ve bu renkte ısrarcıysanız bile ton seçimine dikkatle karar vermelisiniz.
Her biri tek başına güzel olan çeşitli mobilyaları, renkleri ve desenleri bir arada kullandığınızda her seferinde iyi sonuç almayı bekleyemezsiniz. İş dekorasyona gelince üst üste gelen güzel parçalar toplamda son derece çirkin bir görüntü oluşturabilirler. Bu yüzden her odada olduğu gibi mutfağınızda da bir arada kullandığınız parçaların birlikte bir bütün oluşturduklarına, uyumlu olduklarına ve toplamda bir karakter ortaya koyduklarına emin olmalısınız.
Beyaz, mutfaklarda en çok tercih edilen renklerin başında geliyor. Hijyenin ve saflığın simgesi olan beyazın mutfaklarda yaygın kullanılması elbette son derece doğal bir durum. Ancak ister beyaz, isterse başka bir renk olsun, bir mutfakta baştan aşağı aynı rengi kullandığınız zaman gözü yorucu ve bunaltıcı bir görüntü ortaya çıkacaktır. Bu yüzden dekorasyona kontrast katacak farklı renkler kullanmayı ihmal etmeyin. En azından aksesuarlarla renk yoğunluğunu kırmaya çalışmanızda yarar var.
Minimalizm ülkemizde çok yaygın olarak bir dekorasyon tarzı değil. Ancak son yıllarda yeni örnekleriyle çok daha fazla karşılaşmaya başladık. Elbette her şey gibi minimalizmin de aşırısı pek hoş görüntüler yaratmıyor maalesef. Minimal bir tarzla dikkat çekici bir tasarım ortaya koyabilirsiniz, ama bu örnekte olduğu gibi ölçüyü kaçırırsanız ortaya bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen bir mutfak çıkabilir. Mutfağınızın tam da böyle görünmesini istiyorsanız orası sizin bileceğiniz bir iştir ama bunu kazara yapıyorsanız sonuçtan memnun olmayacağınıza emin olabilirsiniz.
Mutfaklarda sık yapılan hatalardan biri, bir araya geldiklerinde donuk ve cansız bir hava yaratan renk ve desenlerin bir arada kullanılmasıdır. Her biri kendi başına çok şık, renkleri de en sevdiklerinizden olan çeşitli mutfak mobilyaları bir araya geldiklerinde neşesiz ve sıkıcı bir hava yaratabilirler. Bu türden bir riski en baştan öngörmeli ve mutfağınıza bir parça canlılık katacak renkleri kullanmaya dikkat etmelisiniz. Sonuçta mutfak bir evin en hareketli ve en sıcak noktalarından biridir, ve ona göre bir dekorasyona sahip olması gerekir.
Çok şık ve görenleri kendine hayran bırakacak bir mutfağa sahip olmak istiyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki bir mutfak öncelikle yemek pişirilen ve gıda ürünlerinin saklandığı, işlevselliği ön planda olan bir mekândır. Mutfağınızı adeta bir salon gibi dekore etmek onun karakterini bozmaktan başka bir işe yaramaz.
Ülkemizdeki mutfaklarda sıkça düşülen yanlışlardan biri de gereksiz kalabalıklaşmış mutfak dekorasyonlarıdır. Özellikle gün boyu aktif olan ve içinde çok vakit geçirilen mutfaklarda ortaya çıkan bir durum bir süre sonra sevimsiz bir görüntü yaratabilir. Bu yüzden doğru depolama ve raf çözümleri ile mutfağınızda en azından görünür durumdaki kalabalığı azaltmaya çalışmalısınız.