Bir evin inanılmaz dönüşümü

Çok eski ya da yıkılmak üzereyken teslim alınıp adeta masalları andıran bir değişim geçiren konutları ele aldığımız Önce & Sonra serisinde bugün çok özel bir dönüşüm projesine konuk oluyoruz. Home Staging Factory adlı firma tarafından gerçekleştirilen bu etkileyici projede, Portekiz'in Estoril şehrinde bulunan deniz gören şık bir konutun iç dekorasyonunun tamamen değiştirilerek adeta baştan yaratılmasını adım adım takip edeceğiz. Müthiş bir lokasyona sahip olmasına rağmen özellikle iç mekânları çok kötü durumda olan eve erişim için eklenen özel bir merdivenin yanısıra, mekânın dekorasyonu da tamamen elden geçirilerek şık mobilyalarla günümüzün standartlarına uygun hale getirilmiş. İşte dört hafta süren bir renovasyon sürecinin ardından adeta kimlik değiştiren o ev.