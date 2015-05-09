Bir evin inanılmaz dönüşümü

Çok eski ya da yıkılmak üzereyken teslim alınıp adeta masalları andıran bir değişim geçiren konutları ele aldığımız Önce & Sonra serisinde bugün çok özel bir dönüşüm projesine konuk oluyoruz. Home Staging Factory adlı firma tarafından gerçekleştirilen bu etkileyici projede, Portekiz'in Estoril şehrinde bulunan deniz gören şık bir konutun iç dekorasyonunun tamamen değiştirilerek adeta baştan yaratılmasını adım adım takip edeceğiz. Müthiş bir lokasyona sahip olmasına rağmen özellikle iç mekânları çok kötü durumda olan eve erişim için eklenen özel bir merdivenin yanısıra, mekânın dekorasyonu da tamamen elden geçirilerek şık mobilyalarla günümüzün standartlarına uygun hale getirilmiş. İşte dört hafta süren bir renovasyon sürecinin ardından adeta kimlik değiştiren o ev.
Renovasyonu üstlenen ekip evi baştan aşağıya yenilemek niyetiyle yola çıktığı için öncelikle bütün eşyaları kaldırıp evi boşaltmış. Gördüğünüz gibi evin eski hali pek iç açıcı değil. Solmuş sarı renkli duvarlar, pek de uyumlu görünmeyen seramik zemin karoları ve duvara gömülü olan ama bir hoşluktan çok
dam üstünde saksağan etkisi yaratan o dolap.
Salonun tamamını inceleyeceğiz ama öncelikle o gömme dolabın ilk resme oranla ne kadar etkileyici göründüğüne dikkat eder misiniz? Açık renklerle ahşabın huzur verici kombinasyonu sayesinde adeta kimlik değiştiren evin yeni haline o dolap da kusursuz bir uyum sağlıyor. Tam bir yazlık ev atmosferi.
Yeni bir eve girerken önce başınızı uzatıp şöyle bir kapıdan içeriye bakmaz mısınız? Biz de bu kez yazıya öyle başlayalım dedik. Umuyoruz içeride gördüklerinizi sizi memnun eder.
Böylesine etkileyici bir manzarası olan bir evde yaşıyorsanız, o manzaradan da maksimum faydalanmak gerekiyor. Projeyi üstlenen ekip bunu çok pahalıya patlamayan ama son derece şık görünen çözümlerle gerçekleştirirken, pencerelerin önünü açık tutarak hem evin doğal ışıkla dolmasını, hem de dışarıdaki manzaradan olabildiğince faydalanmayı ön planda tutmuş.
Salonun genel görünümüne baktığımızda, geniş olan mekânın iki ünite halinde planlandığını görüyoruz: Yemek odası ve oturma odası. Salonun genel havasına bakıldığında bulunduğu bölgenin sakinliği ve dinginliğinin eşya ve dekorasyonda da aynen yansıtıldığını görebiliyoruz. Özellikle hasır kanepeler çok hoş bir sıcaklık katıyor ortama.
Beyaz lakeli masa, hasır sandalyeler ve onları tamamlayan beyaz yastıklar, modern lambalar ve arkadaki duvara iliştirilen kirişle; insana saatlerce devam edecek uzun akşam yemeklerinin baştan çıkarıcılığını anımsatan, hem sade, hem de zarif bir yemek odası.
Tekrar dairenin renovasyon öncesindeki haline döndüğümüzde, kötü aydınlatılmış, nemli, basık ve iç karartıcı bir yatak odası görüyoruz. Gelin şimdi bu mekânın nasıl göz alıcı bir yatak odasına dönüşeceğini birlikte görelim.
Odanın yenilenmiş halinde yine iki tane tekli yatak bulunuyor. Yatakların arasında hem komodin, hem de oturma amaçlı olarak kullanılabilecek mavi bir tabure bulunurken, odanın genelinde yine beyazın ve doğal ışığın egemenliğini görüyoruz. Pencereden görünen şahane manzara da cabası.
Evdeki diğer yatak odasında ise tek bir büyük yatak bulunurken yine beyaz ve açık renklerin egemen olduğu, tül cibinlikle ayrı bir hava kazanan ve pencereden içeriye dolan doğal ışıkla devatkâr hale gelen bir ortam görüyoruz. Ayrıca yatağın iki yanındaki komodinlerin ince işçiliği ve özel tasarım abajur da dikkat çeken yan unsurlar.
Misafir yatak odası olarak değerlendirilebilecek bu odada ise denizin mavisinin egemenliğini görmek mümkün. Beyaza boyanmış ahşap yatak başlığı mekâna Fransız provance havası katarken, aynı vurgu ağaç dallarından yapılan orijinal bir parça olan küçük sehpa ve ahşap zeminle devam ettirilmiş.
Evin mutfağının renovasyondan önceki haline baktığımızda, tamamen modası geçmiş, eskimiş ve insanda bir an önce oradan çıkma isteği uyandıran bir manzara görüyoruz.
İşte yine mucizevi bir dönüşüm. Yer karoları evin eski halinden bir yadigâr gibi bırakılırkeni mutfağın geri kalanında yapılan değişiklikler sayesinde mekân hem modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren, hem de eskisine göre çok daha şık, ferah ve aydınlık bir ortam haline gelmiş. Orijinal ahşap tezgâhla başlayan değişim, açık renkli mutfak dolapları, şık metal saplar ve tamamen yenilenen mutfak aksesuarlarıyla hem uyumlu, hem de iç açıcı bir ortam oluşturmuş.
Umuyoruz bu küçük turu beğendiniz.
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