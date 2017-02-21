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Bahçeniz için 20 ucuz ve kolay Kendin Yap projesi

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ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario BahçeMobilyalar
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Küçük de olsa büyük de bir evin bahçesinde daha güzel bir ortam oluşturmak, bahçe bakımı konusunda kendinizi geliştirmek için her zaman fırsatlar vardır. Bunun için uzman bir bahçıvan ya da dekoratör olmanıza da gerek yok. Bu derlemede sizin için hem çok para harcamadan, hem de çok kolay şekilde uygulayabileceğiniz şahane Kendin yap projelerinden bir derleme hazırladık.

Aşağıda görebileceğiniz gibi bu derlemedeki şahane projeleri uygulamak için tek ihtiyacınız olan küçük bir bütçe, el becerisi ve heves. İşte bahçenizi güzelleştirmek için kullanabileceğiniz örnek Kendin Yap projelerinden hoş bir seçki.

1. Kuş banyosu

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature Primrose BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Primrose

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature

Primrose
Primrose
Primrose

Basit bir çeşme eklentisi.

2. Rustik bir barbekü oluşturun

outdoor cooking area wood-fired oven Rustik Bahçe outdoor kitchen,pizza oven,bbq
wood-fired oven

outdoor cooking area

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

Tuğladan yapılma, her havada kullanılabilir.

3. Ahşap bir bahçe patikası

Hausgarten Wagner - "Sylter Garten", SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Modern Bahçe
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

İkinci el paletlerden yapılmış.

4. Ağaçtan sarkıtma ip salıncak

GERONIMO - a monkey swing Green Oak Furniture Ltd BahçeMobilyalar
Green Oak Furniture Ltd

GERONIMO – a monkey swing

Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd

Yassı bir tahta parçası ve sağlam bir urgan yeterli.

5. Saksı yapın

Vintage Coca Cola Cool-Box Vintage Archive Ev İçiEv Aletleri
Vintage Archive

Vintage Coca Cola Cool-Box

Vintage Archive
Vintage Archive
Vintage Archive

Orijinal vintage eşyalar kullanılmış.

6. İşe yaramayan banyo eşyalarını kullanın

Washbasin planter Donna Walker Design Eklektik Bahçe
Donna Walker Design

Washbasin planter

Donna Walker Design
Donna Walker Design
Donna Walker Design

İşte size egzantrik bir saksı.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Geniş saksıları güneş şemsiyenizi yerleştirmek için kullanın

PARASOLS DESIGN ET ORIGINAUX : un large choix pour sublimer votre décoration d’extérieur., KSL LIVING KSL LIVING BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
KSL LIVING

KSL LIVING
KSL LIVING
KSL LIVING

Pahalı ağırlıklara ne gerek var.

8. İç mekan lambalarını dışarıda kullanın

Arabic lamp for garden homify BahçeIşıklandırma Demir/Çelik Siyah
homify

Arabic lamp for garden

homify
homify
homify

Fener içinde mumlarla hoş bir atmosfer.

9. Tablolar oluşturun

Watering can Light Garland ELLA JAMES BahçeIşıklandırma
ELLA JAMES

Watering can Light Garland

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

Az sayıda aksesuarla göze hoş gelecek bir köşe.

10. Palet kullanın

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario BahçeMobilyalar
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

Hem ucuz, hem yaratıcı.

11. İşe yaramayan eşyalardan faydalanın

Teapot Bird Feeder ELLA JAMES BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
ELLA JAMES

Teapot Bird Feeder

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

Demlikten yapılma kuş yemliği.

12. Minik kapılarla masalsı atmosfer

Fairy door Marble Inspiration BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Marble Inspiration

Fairy door

Marble Inspiration
Marble Inspiration
Marble Inspiration

Bunu ahşap ve hatta kilden de yapabilirsiniz.

13. Eski teneke kapları atmayın

Brent Verdigris Plant Pot, Rowen & Wren Rowen & Wren BahçeSaksı & Vazolar
Rowen &amp; Wren

Brent Verdigris Plant Pot

Rowen & Wren
Rowen &amp; Wren
Rowen & Wren

İşte size hoş bir retro saksı seti.

14. Meşrubat şişelerini kullanın

Photos, homify Online GmbH & Co. KG homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG

homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG
homify Online GmbH & Co. KG

Boş bir duvarda şahane kompozisyon

15. Eski tahta ve kirişleri kullanın

こんなクリート, 平山庭店 平山庭店 BahçeÇit & Duvarlar
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Huzurlu bir alan oluşturmak zor değil.

16. Basit bir bahçe patikası yapın

Sandstone & Aggregate Path Earth Designs Modern Bahçe Kumtaşı Bej
Earth Designs

Sandstone & Aggregate Path

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Ucuz taş ve çakıl yeterli.

17. Balık ağı kullanabilirsiniz

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Rustik Bahçe
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Çiçek ve ağaçlarınızı kuşlardan korumak için.

18. Kozalak bile işe yarar

Bag of 10 Heart shaped firelighters Hunter Gatherer Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Hunter Gatherer

Bag of 10 Heart shaped firelighters

Hunter Gatherer
Hunter Gatherer
Hunter Gatherer

İşte size çok hoş birer tutuşturucu, bal mumu ve kozalak

19. Güzel bahçe heykelleri yapın

Cow Parsley Garden Sculpture Garden Art and Sculpture Modern Bahçe Metal
Garden Art and Sculpture

Cow Parsley Garden Sculpture

Garden Art and Sculpture
Garden Art and Sculpture
Garden Art and Sculpture

Tahta ya da metalden.

20. Eski bir ahşabı boyayıp bahçenize asın

Welcome to my Bee - autiful Garden sign - rustic hanging bees plaque Tittlemouse BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Tittlemouse

Welcome to my Bee – autiful Garden sign – rustic hanging bees plaque

Tittlemouse
Tittlemouse
Tittlemouse

Bir tel, bir tahta, biraz da boya. Bahçeme hoşgeldiniz!

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Bahçeleriniz için 10 farklı çeşme ve ağlayan duvar modeli’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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