Bahçeniz için 20 ucuz ve kolay Kendin Yap projesi

Küçük de olsa büyük de bir evin bahçesinde daha güzel bir ortam oluşturmak, bahçe bakımı konusunda kendinizi geliştirmek için her zaman fırsatlar vardır. Bunun için uzman bir bahçıvan ya da dekoratör olmanıza da gerek yok. Bu derlemede sizin için hem çok para harcamadan, hem de çok kolay şekilde uygulayabileceğiniz şahane Kendin yap projelerinden bir derleme hazırladık.
Aşağıda görebileceğiniz gibi bu derlemedeki şahane projeleri uygulamak için tek ihtiyacınız olan küçük bir bütçe, el becerisi ve heves. İşte bahçenizi güzelleştirmek için kullanabileceğiniz örnek Kendin Yap projelerinden hoş bir seçki.
Basit bir çeşme eklentisi.
Tuğladan yapılma, her havada kullanılabilir.
İkinci el paletlerden yapılmış.
Yassı bir tahta parçası ve sağlam bir urgan yeterli.
Orijinal vintage eşyalar kullanılmış.
İşte size egzantrik bir saksı.
Pahalı ağırlıklara ne gerek var.
Fener içinde mumlarla hoş bir atmosfer.
Az sayıda aksesuarla göze hoş gelecek bir köşe.
Hem ucuz, hem yaratıcı.
Demlikten yapılma kuş yemliği.
Bunu ahşap ve hatta kilden de yapabilirsiniz.
İşte size hoş bir retro saksı seti.
Boş bir duvarda şahane kompozisyon
Ucuz taş ve çakıl yeterli.
Çiçek ve ağaçlarınızı kuşlardan korumak için.
İşte size çok hoş birer tutuşturucu, bal mumu ve kozalak
Tahta ya da metalden.
Bir tel, bir tahta, biraz da boya. Bahçeme hoşgeldiniz!
Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Bahçeleriniz için 10 farklı çeşme ve ağlayan duvar modeli’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.