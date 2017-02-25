Minik ve hesaplı ama bir o kadar da güzel 6 ev

Müstakil ve bahçeli bir eve sahip olmak, özellikle şehir hayatı ve kalabalıktan sıkılanlar için apartman dairesine nazaran bir ihtiyaç ve lükstür. Alternatif yapı sistemleri ile minik ama hesaplı evler oldukça ilgi görüyor. Düşük bütçe ile inşa edilen küçük ama şirin evler akılcı tasarlandığında bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayabilir. Ahşap evlerin sıcak atmosferinden taş evlerin serin havasına, birçok yapı malzemesi uygulanacak sistemlere göre kolaylıklar sağlayabilir. Bu yazımızda ev yaptırmak isteyenlere ilham verebilecek 6 şahane ev modelini derledik, uzman yardımları için homify'da kayıtlı profesyonellerden mimarlara ulaşabilirsiniz.
Gelişen mimari sektörüyle birlikte modüler evler oldukça rağbet görüyor. İstenilen ebatlarda parçaların fabrikalarda üretilip monte edilebilme özelliği taşıyan modüler evler, ihtiyaca göre imal edilip monte edileceği yere taşınabiliyorlar. Bilgisayar kontrolünde ölçülerin milimetrik alınabileceği imkanlar sunarken, önceden belirlenen planlar üzerinde ölçüler alınarak parçalar imal ediliyor ve yerine getirildiğinde sadece monte edilerek hızlı ve pratik biçimde kısa zamanda inşası tamamlanabiliyor.
Günümüz koşullarında alternatif yapı sistemleri ihtiyaca ve zaman aralığına göre farklı ve kaliteli hizmetler verebiliyor. Özellikle doğa içinde enfes bir manzara karşısında, akılcı tasarlanmış modern bir prefabrik konut buna en güzel örneklerden. Çatı formu ve geometrik formların öne çıkması ile modern çizgiler barındırıyor. Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan iç mekanlar dizayn edilirken, giydirme cephe malzemesinde doğa ile uyumlu ahşap malzeme kullanılarak fark yaratıyor. Ayrıca, homify'da ağaç bakımı hakkında profesyonellere ulaşabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Beyaz cephesi ile doğa ile iç içe iki katlı müstakil bir konutla devam ediyoruz. Çatı formu ve geniş saçakların öne çıktığı bu projede, geniş pencere açıklıkları kullanılarak iç mekanlar muntazam aydınlatılıyor. Dekorasyonda kullanılan mobilya ürünleri, aksesuarlar, renk ve dokular kadar ışıklandırma unsurları da renk ve dokuların öne çıkmasını sağlayacaktır. Beyaz cephe ile ahşabın sıcak dokusunun muhteşem uyumuyla huzur veren bir konut.
Taş, çimento ve beton uygulamalarının yanı sıra ahşap yapı sistemleriyle bungalov evler de oldukça ilgi görüyor. Ahşabın sıcaklığı hem saf renk ve dokularıyla, hem de sağladığı sıcak atmosferle öne çıkıyor. Doğa içerisinde bulunduğu çevre ile uyumlu ahşap evler, günümüzde bakım kolaylıkları ve modern çözümleri ile uzun ömürlü kullanılıyor. Çok katlı yüksek binalardan sıkılanlar için geleneksel izler barındıran ahşap ev modelleri ilgi görebilir.
Bulunduğu çevre şartları ile uyumlu ekolojik ev modelleri akılcı tasarımıyla fark yaratıyor. Saman ve kerpiç evler ahşap yapı iskeleti üzerinden inşa edilerek, serin ve rahat kullanım olanakları sunan geleneksel yapılar olarak değerlendirilebilir. Enerji tasarrufunun günümüzde oldukça önemli olduğu unutulmamalı ve çevre dostu ekolojik ev modelleri değerlendirilmeli. Bu örnekte kerpiç evin inşa sırasındaki aşamalarından birini görmektesiniz. Geniş pencere açıklıkları ile iç mekanlarda doğal ışık muntazam alınacak.
Kırmızı rengin ve doğal taş dokuların zarafetinin öne çıktığı küçük ama şık bir ev. Taş ve ahşap materyallerin kullanımının öne çıktığı bu yapı kiremit çatı malzemelerinin kullanımıyla birlikte geleneksel mimari izleri taşıyor. Davetkar girişiyle ferah ve iç açıcı bir atmosfere sahip. Doğal çiçek ve bitkilerle tazeliğin öne çıktığı dekoratif öğeler değerlendirilmiş. Doğallık ve taş estetiğinin öne çıktığı minik ve şirin bir ev. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp böylesi şirin ve huzur dolu bir evde yaşamaya ne dersiniz?
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