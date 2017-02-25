Minik ve hesaplı ama bir o kadar da güzel 6 ev

Kırmızı rengin ve doğal taş dokuların zarafetinin öne çıktığı küçük ama şık bir ev. Taş ve ahşap materyallerin kullanımının öne çıktığı bu yapı kiremit çatı malzemelerinin kullanımıyla birlikte geleneksel mimari izleri taşıyor. Davetkar girişiyle ferah ve iç açıcı bir atmosfere sahip. Doğal çiçek ve bitkilerle tazeliğin öne çıktığı dekoratif öğeler değerlendirilmiş. Doğallık ve taş estetiğinin öne çıktığı minik ve şirin bir ev. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp böylesi şirin ve huzur dolu bir evde yaşamaya ne dersiniz?

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