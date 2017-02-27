Bir gün içinde yazlık inşa etmenin formülü: Enfes bir prefabrik ev

Bu gün kısa süre de yazlık veya kırsal alanlarda barınma ihtiyacınızı karşılayacak olan evleri nasıl inşa edeceğinizi inceliyoruz. Bir gün içinde bir yazlığa sahip olmak veya bir gün içinde kırsal alanda bir ev sahibi olmak için yapmanız gereken kendi tasarlayacağınız prefabrik evleri tercih etmek ve evin tadını çıkarmaktır. Sommerhaus tarafından inşa edilen 65 metrekarelik ferah ve rahatlatıcı özelliği ile insana huzur veren bu prefabrik evi tercih edebilir veya tasarımını kendiniz yaparak tarzınıza uygun bir prefabrik yazlık sahibi olabilirsiniz. Etkileyici dış cephe dekorasyonu, iç mekanlarda rahat ve konforlu bir yaşam imkanı sunan bu evleri homify prefabrik ev modelleri sayfasında bulabilirsiniz. Tarzınız ve keyfinize uygun olan prefabrik ev modeline sahip olabilmek için örnek evimizi birlikte inceleyelim.
Özellikle kırsal kesimlerde doğa ile iç içe olmak isteyenler için biçilmiş kaftan olan bu prefabrik yazlık doğa ile uyumlu olması ve özel verandası ile de size farklı imkanlar sağlıyor. Düz çatısı ve kullanılan malzemeler ile doğa da rahatın ve konforun tadını çıkarmanızı sağlayan bu eve çok kısa süre de sahip olabilir ve tadını çıkarabilirsiniz.
Evin ön cephesine doğal ve zarif bir ahşap teras inşa edilmiş. Üzeri açık olan bu teras ile akşam güneş batarken çay keyfi yapabilir veya bahar aylarında güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Kullanılan malzeme açısından oldukça doğal olan bu teras doğanın keyfini yaşamanız için de en ideal cephe de yer alıyor.
Evin projesine baktığınızda bir teras, bir geniş salon, bir yatak odası ve mutfak banyo gibi ıslak hacimlerinin hepsinin özenle projelendirildiğini görebilirsiniz. Özellikle oturum alanı ve yemek alanının birleşik yapılması yer tasarrufu sağlamış ve küçük bir alanda her ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilen bir ev ortaya çıkarılmış.
Evin projesinde aydınlatma ayrı bir önem verilmiş. Özel bir tasarım ile akşam karanlık çöktüğünde inci gibi ışıl ışıl parlaması sağlanarak evin terasında gecenin tadını çıkarabilmeniz için imkan sağlanmış.
Her ev hanımının istediği doğal ışık ile aydınlatılan mutfak bu evde hayata geçirilmiş. Geniş pencereler ve doğru cephe tercihi mutfağın ışıl ışıl olmasını sağlamış. Aydınlık bir mutfak evin huzur kaynağı olacağı için bu eve sahip olan ev hanımları huzurlu bir yaşam imkanına da sahip oluyor.
Evin salonuna dekore edilen yemek odası çok muhteşem bir manzaraya sahip. Bu manzara eşliğinde yemek yemek için her şeyini feda edecek insanlar olduğunu düşündüğümüzde bu evin ne kadar değerli olduğunu da kestiriyoruz. Estetik açıdan kusursuz bir yemek masası ve sandalye takımı tercihi yapılarak göz alıcı bir güzellikte dekore edilmiş. Manzara ile birleşen yemek alanı dekorasyonu imrendirecek kadar güzel görünüyor.