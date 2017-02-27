Bir gün içinde yazlık inşa etmenin formülü: Enfes bir prefabrik ev

Bu gün kısa süre de yazlık veya kırsal alanlarda barınma ihtiyacınızı karşılayacak olan evleri nasıl inşa edeceğinizi inceliyoruz. Bir gün içinde bir yazlığa sahip olmak veya bir gün içinde kırsal alanda bir ev sahibi olmak için yapmanız gereken kendi tasarlayacağınız prefabrik evleri tercih etmek ve evin tadını çıkarmaktır. Sommerhaus tarafından inşa edilen 65 metrekarelik ferah ve rahatlatıcı özelliği ile insana huzur veren bu prefabrik evi tercih edebilir veya tasarımını kendiniz yaparak tarzınıza uygun bir prefabrik yazlık sahibi olabilirsiniz. Etkileyici dış cephe dekorasyonu, iç mekanlarda rahat ve konforlu bir yaşam imkanı sunan bu evleri homify prefabrik ev modelleri sayfasında bulabilirsiniz. Tarzınız ve keyfinize uygun olan prefabrik ev modeline sahip olabilmek için örnek evimizi birlikte inceleyelim.