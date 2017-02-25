Aileler için düşünülmüş 8 prefabrik ev

Prefabrik evler ünümüzde oldukça yaygınlaştı. Ülkemizde de giderek daha sık karşılaştığımız prefabrik evler, atölyelerde imal edilip altyapı çalışması oluşturulmuş arsalara monte edilen yapılara verilen isimdir ve modüler ev olarak da anılırlar. Prefabrik evler çeşitli nedenlerle birçok insan tarafından tercih edilmektedirler. Bir hafta, on gün gibi çok kısa sürelerde, evresel ve beşeri engellere takılmadan imal edilmeleri, iki-üç gün gibi sürelerde montajlarının yapılması, standartlarının belirli ve yüksek olması, depreme olan dayanıklılıkları ve elbette estetik görünümleri prefabrik yapıların yaygınlaşmasındaki en büyük etkendir. Üstelik fiyatları betonarme yapılara oranla zaman/maliyet açısından çok daha makul olabilmektedir.
Prefabrik yapı deyince birçok kişinin aklına basit görünümlü, pek de sağlam olmayan, her biri birbirine benzeyen yapılar geliyor olabilir ancak prefabriklerin birçok farklı modeli bulunmaktadır. Hem malzeme hem de dış görünüş açısından onlarca farklı prefabrik ev modeli mevcut. Dolayısıyla kişisel beğenilerinize uygun, monte edileceklerin bölgenin mimarisiyle uyumlu, farklı stillerde prefabrik evler bulmak mümkün.
Bugünkü yazımızda farklı mimari stillere sahip ve farklı yapı malzemeleri kullanılarak üretilmiş 8 güel prefabrik evi göreceğiz. Eğer siz de ev yaptırmayı düşünüyorsanız, bu derlemede yer alan prefabrik konutlara benzer bir model tercih edebilirsiniz.
İlk örneğimiz ön ve arka cephelerden tek katlı gibi görünen ancak eğimli çatısının altında bir kat daha barındıran 110 m2'lik şık ve sağlam bir ev. Antrasit renkli tuğlaları ve cephesinde yer alan ahşap detayları ile son derece modern ve davetkar bir yapı. Orta Avrupa mimarisine mükemmel bir örnek oluşturan bu ev günümüz prefabrik teknolojisinin geldiği noktayı göstermek için harika bir örnek.
Bu ev ise eğimli çatısı ve siding kaplaması ile filmlerde gördüğümüz tipik bir Amerikan evi gibi olsa da, aslında ülkemizden bir inşaat firmasına ait. Çatı katı odaları, sevimli portikosu ve kapalı otoparkıyla son derece şık ve kullanışlı bir aile evi.
Modüler ve prefabrike yapılarda kullanılan çelik strüktürler betonarme taşıyıcılara göre daha dayanıklıdır. Nem ve rutubetten etkilenmez, haşereler tarafından zarara uğramaz ve paslanmaz özelliktedir. Bu gördüğünüz evin bir diğer özelliği de pasif enerji sınıfında olmasıdır. Sürdürülebilir yapı olarak bilinen bu evler kendi enerjilerini üretirler. Çatısında bulunan güneş panelleri ve enerji depolanmasını sağlayan teknolojileri sayesinde bu tip evler hem sağlıklı hem uzun ömürlü hem de ekonomiktir.
Prefabrik yapılar hem ekonomik açıdan hem de inşaat yönünden büyük avantajlara sahip. Avrupa'da oldukça yaygın kullanılmalarının, ülkemizde ise gitgide yaygınlaşmalarının en önemli sebebi de bu. Görüntü olarak betonarme bir yapıdan farkı olmayan, ancak daha hızlı imal edilip daha uygun fiyatlara satılıyor.
Konteynerlerden oluşmuş gibi görünen bu konut da prefabrik, yani modüler bir yapıya sahip. Kalite/maliyet açısından büyük avantaj sağlayan prefabrik evler, farklı model seçenekleri, kısa sürede üretilip monte edilmeleri ile özellikle kırsal alanlarda büyük avantaj sağlıyor.
Fotoğrafta yine ülkemizden bir prefabrik ev örneği görüyoruz. Tüm uygulamalar için kaliteli malzemeler kullanılan, her detayı özenle hayata geçirilmiş olan bu konut 105 metrekare, ve 70 bin liraya mal edilmiş. Bu prefabrik yapının inşa süresi ve maliyeti göz önüne alındığında, ortaya çıkan şık ve dekoratif ev bütçenizi fazlası ile koruyo. Veranda ve balkona uygulanan korkuluklar ve pencerelerde kullanılan ahşaplar hem dekoratif özellikli hem de kaliteli malzemeler olduğu için evin dış cephesi insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip olmuş. Bu kadar düşük bir bütçe ile bu kadar uygun bir ev ortaya çıkarılması büyük bir başarı olarak kabul edilebilir.
Fotoğraftaki evin dış cephesine göz attığımızda, ortaya koyduğu sağlam ve gösterişli yapı sayesinde hakikaten prefabrik olduğuna inanmak oldukça güç. Oysaki bu ev, diğer bütün prefabrik evler gibi, sipariş üzerine parçalar halinde fabrikada imal edilmiş ve konumlandığı yerde bir araya getirilerek son halini almış. Taş ve mermer gibi geleneksel malzeme kullanılarak modernist bir tutumla tasarlanmış olan bu evin dış cephesi kayrak taşı ve mermer tabakaları ile kaplanmış. Arzu edildiği takdirde, dış kaplama malzemesi olarak farklı seçenekler de mevcut.
Son örneğimiz yine ülkemizden bir prefabrik ev, ancak bu sefer tamamen ahşaptan imal edilmiş. Eğimli çatısı ve verandası ile son derece şık, sade, aileler için uygun, sağlıklı bir ev görüyoruz. Ahşap evler ilginizi çekiyorsa, ’İnsanın içini ısıtan 10 ahşap ev’ başlıklı yazımızda yer alan evlere de göz atabilirsiniz.