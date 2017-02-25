Aileler için düşünülmüş 8 prefabrik ev

Prefabrik evler ünümüzde oldukça yaygınlaştı. Ülkemizde de giderek daha sık karşılaştığımız prefabrik evler, atölyelerde imal edilip altyapı çalışması oluşturulmuş arsalara monte edilen yapılara verilen isimdir ve modüler ev olarak da anılırlar. Prefabrik evler çeşitli nedenlerle birçok insan tarafından tercih edilmektedirler. Bir hafta, on gün gibi çok kısa sürelerde, evresel ve beşeri engellere takılmadan imal edilmeleri, iki-üç gün gibi sürelerde montajlarının yapılması, standartlarının belirli ve yüksek olması, depreme olan dayanıklılıkları ve elbette estetik görünümleri prefabrik yapıların yaygınlaşmasındaki en büyük etkendir. Üstelik fiyatları betonarme yapılara oranla zaman/maliyet açısından çok daha makul olabilmektedir.

Prefabrik yapı deyince birçok kişinin aklına basit görünümlü, pek de sağlam olmayan, her biri birbirine benzeyen yapılar geliyor olabilir ancak prefabriklerin birçok farklı modeli bulunmaktadır. Hem malzeme hem de dış görünüş açısından onlarca farklı prefabrik ev modeli mevcut. Dolayısıyla kişisel beğenilerinize uygun, monte edileceklerin bölgenin mimarisiyle uyumlu, farklı stillerde prefabrik evler bulmak mümkün.

Bugünkü yazımızda farklı mimari stillere sahip ve farklı yapı malzemeleri kullanılarak üretilmiş 8 güel prefabrik evi göreceğiz. Eğer siz de ev yaptırmayı düşünüyorsanız, bu derlemede yer alan prefabrik konutlara benzer bir model tercih edebilirsiniz.