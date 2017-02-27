Akıllara kazınacak modern bungalov ev

Rahat, konforlu ve huzur veren modern bir konut tasarımı için alternatif sistemler değerlendirilebilir. Modern bungalov evler bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayabilir, bireysel kullanım olanakları sunan akılcı tasarım fikirleri ile dizayn edilebilir. Kullanıcıların ihtiyaçlarını maksimum verimle karşılayacak konut projeleri için küçük ama hesaplı bungalov evler değerlendirilebilir. Bu yazımızda modern çizgisi ile dikkat çeken bir bungalov ev modelini derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Rahat, şık, kolay kullanım olanakları sunan bungalov evler, bulunduğu çevre ile uyumlu natürel dokularla inşa edilebilir. Farklı yapı sistemleri ile ahşap bungalov evlerden betonarme sistemlere birçok sistem ihtiyaca ve yerleşilecek alana göre değerlendirilebilir. Bahçeli bungalov ev modeli modern tasarımıyla dikkat çekerken enfes bir geniş bahçeye sahip. Çim bakımı yapılan bahçede ağaçlarla sarılı evin huzur veren iç açıcı bir atmosferi mevcut.
Bünyesinde garaj barındıran projede, geometrik formların öne çıktığı beyaz cephesiyle modern stil dizayn edilen bir garaj alanı mevcut. Minimalist yaklaşımla göz yormayan bahçe zemini alanına sahip projede pencere açıklıkları ve formları geometrisi ve kontrast renkleri ile öne çıkıyor. Göz alıcı cephesiyle minimalist ve modernist çizgiler barındıran bungalov ev küçük ama şık tasarlanmış.
Doğal taş kaplama bahçe duvarları ve cephe zemnleri natürel dokularıyla göze hitap ediyor. Natürel dokuların zarafetini ön plana çıkarmayı tercih edenler için ahşap ya da doğal taş cephe kaplamalarıyla giydirme cepheler ilgi görebilir. Rustik stil esintilerle modern çizgileri bir araya getiren konutta geniş bahçe alanları, havadar ve kullanışlı yaşam alanları mevcut.
Duvar ve tavan zeminlerinin tamamen beyazlara büründüğü şık mekanda bej renk ve kahverengi tonları öne çıkıyor. Özellikle natürel dokularla huzur veren bir atmosfer oluşturmak isteyenler için, kahverengi tonları, bej, krem gibi natürel renkler ön plana çıkarılabilir. Huzur veren atmosferi ile dingin bir yaşam alanı. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen farklı stil ve tarzda birçok örnek bulabilir, ilham alabilirsiniz.
Minimalist yaklaşımla huzur dolu ve iç açıcı bir atmosfer oluşturmaya ne dersiniz? Sadeliğin ve basitliğin fark yaratan cazibesi dekorasyonda öne çıkıyor. Açık renk tonlarındaki ahşap döşeme zemini yemek alanı ve koridor boyunca devam ederek bütünlük sağlıyor. Tek malzemenin tüm alanlarda bütünlük sağlaması ve ferahlığın ön plana çıkması dingin bir atmosfer oluşturmak isteyenler için bir avantaj.
Beyazlara bürünen koridor oldukça ferah ve iç açıcı bir atmosfere sahip. Karanlık ve kasvetli bir geçiş alanı davetkar görünmez. Özellikle doğal ışığı yeterince almayan alanlarda derinlik katması ve ferah bir atmosfer oluşturması bakımından beyaz tavan ve duvar zemini, yumuşak tonlarda ahşap döşeme parkesi istenilen ferah etkiyi sağlayacaktır. Daha davetkar bir giriş için koridor ve hollerde dekoratif objeleri sergileyebilir, sanat eserlerine yer açabilirsiniz.
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