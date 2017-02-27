Akıllara kazınacak modern bungalov ev

Beyazlara bürünen koridor oldukça ferah ve iç açıcı bir atmosfere sahip. Karanlık ve kasvetli bir geçiş alanı davetkar görünmez. Özellikle doğal ışığı yeterince almayan alanlarda derinlik katması ve ferah bir atmosfer oluşturması bakımından beyaz tavan ve duvar zemini, yumuşak tonlarda ahşap döşeme parkesi istenilen ferah etkiyi sağlayacaktır. Daha davetkar bir giriş için koridor ve hollerde dekoratif objeleri sergileyebilir, sanat eserlerine yer açabilirsiniz.

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