Balkon ya da terasını kapatmak isteyenler için 10 fikir

Balkon veya terasınız vara yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da bu alanları birer yaşam alanı olarak kullanabilirsiniz. Balkon üstü kapatma yöntemleri veya teras cam balkon yöntemlerini tercih ederek kapalı birer yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Balkon camekan yöntemi ile istediğiniz zaman yarı açık hale getirebileceğiniz istediğiniz zaman kapalı bir balkon ile keyif yapabileceğiniz yaşam alanları oluşturabilirsiniz. Balkonlar ve teraslar için tercih edebileceğiniz camekan modelleri aynı zamanda balkon ve teras dekorasyonlarında kullanabileceğiniz aksesuarlardır. Balkonunuzu dekore ederken ihtiyaç duyacağınız mobilya ve aksesuar modelleri için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Birbirinden ilginç mobilya ve aksesuarların yer aldığı sayfamızda her tarza ve her dekorasyon fikrine uygun aksesuar bulabilirsiniz. Keyifli bir balkona sahip olmak için yapmanız gereken hayal ettiğiniz tasarımları hayata geçirmek.

Geniş bir balkon veya teras eve değer kazandıran bir özellik olarak kabul edilir. Geniş cam kapıları sayesinde evin iç mekanlarına ferahlık sağlayan balkon ve teraslar, ev sahiplerine de temiz hava alabilecekleri bir alan sunar. Balkon ve terasları size sunduğu imkanlardan daha çok yönlü bir şekilde değerlendirmek isterseniz, katlanır cam gibi çözümlerle kapatabilirsiniz de. Balkon veya terasları, hem eve ek bir oda kazandırmak, hem de yaz kış rahatlıkla kullanabilmek için ufak bir tadilatla kapatmak mümkün. Kapalı iken bir kış bahçesi veya bir oda gibi değerlendirebileceğiniz alanı, açıkken yine balkon ve teras olarak kullanabilirsiniz. Balkon ve terası kapatma konusunda karar vermekte zorlanıyorsanız size fikir verecek örnek tasarımları bu yazımızda bulabilirsiniz. Farklı ülkelerden cam çözümler ile kapatılmış balkon ve teraslara 10 şık örneği bu yazıda derledik. Bu örneklerden biri istediğiniz tasarıma ilham verebilir.

Farklı teras ve balkon tasarımları bulabileceğiniz ’Mükemmel bir teras dekorasyonu nasıl yapılır ?’ başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.