Balkon ya da terasını kapatmak isteyenler için 10 fikir

Balkon veya terasınız vara yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da bu alanları birer yaşam alanı olarak kullanabilirsiniz. Balkon üstü kapatma yöntemleri veya teras cam balkon yöntemlerini tercih ederek kapalı birer yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Balkon camekan yöntemi ile istediğiniz zaman yarı açık hale getirebileceğiniz istediğiniz zaman kapalı bir balkon ile keyif yapabileceğiniz yaşam alanları oluşturabilirsiniz. Balkonlar ve teraslar için tercih edebileceğiniz camekan modelleri aynı zamanda balkon ve teras dekorasyonlarında kullanabileceğiniz aksesuarlardır. Balkonunuzu dekore ederken ihtiyaç duyacağınız mobilya ve aksesuar modelleri için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Birbirinden ilginç mobilya ve aksesuarların yer aldığı sayfamızda her tarza ve her dekorasyon fikrine uygun aksesuar bulabilirsiniz. Keyifli bir balkona sahip olmak için yapmanız gereken hayal ettiğiniz tasarımları hayata geçirmek.
Geniş bir balkon veya teras eve değer kazandıran bir özellik olarak kabul edilir. Geniş cam kapıları sayesinde evin iç mekanlarına ferahlık sağlayan balkon ve teraslar, ev sahiplerine de temiz hava alabilecekleri bir alan sunar. Balkon ve terasları size sunduğu imkanlardan daha çok yönlü bir şekilde değerlendirmek isterseniz, katlanır cam gibi çözümlerle kapatabilirsiniz de. Balkon veya terasları, hem eve ek bir oda kazandırmak, hem de yaz kış rahatlıkla kullanabilmek için ufak bir tadilatla kapatmak mümkün. Kapalı iken bir kış bahçesi veya bir oda gibi değerlendirebileceğiniz alanı, açıkken yine balkon ve teras olarak kullanabilirsiniz. Balkon ve terası kapatma konusunda karar vermekte zorlanıyorsanız size fikir verecek örnek tasarımları bu yazımızda bulabilirsiniz. Farklı ülkelerden cam çözümler ile kapatılmış balkon ve teraslara 10 şık örneği bu yazıda derledik. Bu örneklerden biri istediğiniz tasarıma ilham verebilir.
Farklı teras ve balkon tasarımları bulabileceğiniz ’Mükemmel bir teras dekorasyonu nasıl yapılır ?’ başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Balkonunuzu kapatarak bir yaşam alanı oluşturabilir, dilerseniz evinizde olmayan bir yemek odasına dönüştürebilirsiniz. Manzarası olan bir yemek odası unutulmaz yemek anıları oluşturacak hem de balkonunuzun işlevselliğini artıracaktır.
Balkonunuzu camekan ile kapattığınızda hem bir yaşam alanına hem de bir kış odasına sahip olursunuz. Balkonunuzun mimarisi ne olursa olsun istediğiniz gibi kapatabilir, kullanılacak malzeme konusunda sahip olduğunuz alternatifler içinden seçim yapabilirsiniz. Balkonunuzu kapatmak için alternatif çözümler aradığınızda '' Balkonumu nasıl kapatabilirim? 26 örnek fotoğraf '' başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
Teraslar evin bahçeye açılan kapısı olarak, son derece kullanışlı alanlar olmalarına rağmen, kış mevsiminin soğuk ve yağışlı havalarında tamamen işlevsiz kalıyorlar. Evine hem fazladan bir oda kazandırmak hem de terasları kötü havalarda da değerlendirebilmek isteyenlerin başvurduğu en etkili çözüm ise katlanır cam cepheler oluyor. Bu örnekte de evin terasının cam cephe ile kaplanarak bir oda haline getirildiğini görebilirsiniz.
Katlanır cam ile kapatılan teraslar, kışın kış bahçesi veya oda olarak yazın da yine teras olarak kullanılabilen bir alana dönüşüyor. Cephede kullanılan camın kalite ve izolasyon özelliklerine göre kış mevsimine karşı kullanılabilirliği değişiyor. dilerseniz çift katlı ve her türlü hava koşuluna karşı dayanıklı camlar kullanarak sıcacık bir oda kazanabilirsiniz. Bir uzmanla iletişime geçip daha detaylı bilgi almak isterseniz Teras, Avlu ve Dış bölgeler başlığındaki profesyonellere danışabilirsiniz.
Katlanır cam sistemlerini yalnızca teraslarda değil balkonlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Montesi oldukça kolay ve kullanımı da çok pratik olan bu sistemlerin en güzel yanı mekanları gün ışığından mahrum etmeden kapatmasıdır.
Güçlü bir katlanır balkon sistemi ile alanı eksiksiz bir odaya çevirmek mümkün. Birkaç mobilya ve bir iki aksesuar dekorasyon için yeterli olacaktır. Evinize ferah ve iç açıcı bir oda kazandırmanın en ideal yolu.
Terasa veya balkona uygulayacağınız cam balkon sistemlerinde farklı özelliklerde camlar seçme şansınız var. Bu tasarımda olduğu gibi işlemeli ve desenli modelleri tercih ederek daha farklı stiller oluşturabilirsiniz. Yeşil bir bahçenin içerisinde cennet gibi görünen bu köşe eve değer katacaktır.
Özellikle geniş alana sahip teraslarda bu uygulama harika sonuçlar veriyor. Bu tasarımda kapatılan büyük terasın muhteşem bir yemek odasına dönüştüğünü görebilirsiniz. Misafirlerinizi ağırlamak ve özel davetler vermek için kullanabileceğiniz tamamen size ait bir mekan.
Evinizin bahçesinde bulunan herhangi bir köşeyi camekan bir odaya çevirmek mümkün. Bu nedenle katlanır cam sistemlerinin uygulama alanının son derece geniş olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca odanın içini göstermeyen özel camlar da tercih edebilirsiniz.
Teraslarda yalnızca çevre kaplamasında değil tavan kaplamasında da cam seçme şansınız var. Şık bir odaya dönüştürülen bu teras evin en güzel alanı olmuş olabilir. Evinizde ferah ve iç açıcı bir mekan oluşturmak istiyorsanız bu örneği daha yakından inceleyebilirsiniz.
Evinizin oturma odasını terasa veya balkona açarak akıllıca bir genişletme çözümüne de gidebilirsiniz. Odanın alanına eklenen açık alanlar hem odayı genişletecek hem de cam cepheleri ile ferahlık kazandıracaktır. Üstelik yaz mevsiminde balkonları açarak odayı tamamen gökyüzü ile buluşturabilirsiniz.